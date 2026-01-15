Eșec în primă intanță pentru un consilier raional, care a pretins un mil. de lei de la TVR Moldova
15 ianuarie 2026
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a respins, pe 13 ianuarie, ca nefondată cererea de chemare în judecată depusă de Ghenadie Ganu, consilier raional din Anenii Noi, împotriva Studioului TVR Chișinău, prin care solicita constatarea defăimării onoarei, demnității și reputației sale profesionale. Litigiul vizează o știre publicată în luna martie 2025, în care se menționa că protagonistul a fost condamnat la muncă neremunerată în folosul comunității după ce a fost depistat conducând în stare de ebrietate. Hotărârea integrală a fost făcută publică la 13 ianuarie.
• • •
Alte ştiri
MAE al R. Moldova clarifică: Decizia SUA nu afectează călătoriile în interes turistic sau de muncă # TVR Moldova
Statele Unite ale Americii oprește eliberarea vizelor de imigrare pentru 75 de țări, în cadrul noii politici de combatere a imigrației ilegale, lansată de președintele Donald Trump. Suspendarea va intra în vigoare pe 21 ianuarie și va fi aplicată pe termen nelimitat. Printre statele vizate este și Republica Moldova. Decizia vizează suspendarea temporară a vizelor de reunificare familială, a vizelor de muncă, precum și anularea programului Loteria Green Card. Experții spun că măsura nu este îndreptată în mod special împotriva Republicii Moldova, ci face parte dintr-o strategie politică internă.
În Moldova, trei morți și zeci de răniți în ultimele 24 de ore în urma accidentelor rutiere # TVR Moldova
Accidente cu sfârşit tragic pe şosele naţionale. Doar pe parcursul zilei de ieri au decedat trei oameni, printre care un bebeluş, iar alte zeci de persoane au ajuns la spital. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc pe drumul naţional Chişinău-Hânceşti-Cimişlia-Comrat. Un tânăr de 27 de ani şi un copil de opt luni au murit, după ce maşina în care se aflau a fost lovită lateral de un alt automobil.
Data de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale – devenită sărbătoare națională din anul 2010, la propunerea Academiei Române – ne oferă prilejul unei meditații asupra destinului nostru comun, într-un context european și internațional marcat de incertitudini, conflicte și transformări geopolitice.
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu în cazul construcției ilegale din Chișinău # TVR Moldova
Ministerul Culturii a anunțat că s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. A fost inițiată o anchetă de serviciu care urmează să examineze circumstanțele cazului.
Șapte mașini și un service, distruse prin incendiere; Un bărbat a fost condamnat la închisoare # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 61 de ani a fost condamnat pentru organizarea distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor prin incendiere. Instanța a pronunțat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, din care 2 ani vor fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți 2 ani au fost suspendați condiționat, cu o perioadă de probă de 3 ani.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că va declara „stare de urgenţă” în sectorul energetic, grav afectat de atacurile ruseşti susţinute şi confruntat cu o iarnă dificilă, transmite Agerpres, cu referire la AFP şi Reuters.
15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale, ziua lui Eminescu. 176 de ani de la nașterea marelui poet # TVR Moldova
Mai este citită opera lui Eminescu, mai plac versurile sale, ajunse în aproape toate colţurile lumii, şi cât de actuale sunt scrierile sale politice? Universalitatea operei sale poetice a fost recunoscută şi de UNESCO, poemul Luceafărul a intrat în Guiness Book of Records, iar numele poetului a fost atribuit unui crater de pe Marte şi chiar unei mici planete.
CNA desfășoară percheziții într-un dosar de construcție ilegală într-o zonă istorică a capitalei # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din municipiul Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local situat pe strada Eugen Doga, zonă istorică a capitalei.
Autoritățile de la București solicită cetățenilor români aflați în Iran să părăsească țara # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă. Avertizarea autorităților de la București vine în contextul continuării demonstrațiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare a acestora.
Starea de urgență în economie în regiunea transnistreană a fost prelungită pentru 30 de zile. Măsura a fost votată joi, 15 ianuarie, de așa-zisul „Soviet Suprem” de la Tiraspol, care a susținut în unanimitate propunerea șefului administrației secesioniste, Vadim Krasnoselski.
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, le-a spus în privat unor europarlamentari că starea actuală a lumii ar putea fi un „moment bun” să înceapă să bea, potrivit Politico.
Procurorul anticorupție Vitalie Codreanu, responsabil de instrumentarea dosarului „Kuliok”, în care este vizat liderul socialiștilor Igor Dodon, a promovat evaluarea externă a eticii și integrității financiare. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din 15 ianuarie.
Salarii mai mari pentru profesori, medici și polițiști? Ministrul Finanțelor: „Cel mai probabil” # TVR Moldova
Profesorii, medicii, polițiștii, vor primi, „cel mai probabil” salarii mai mari începând cu 1 septembrie, a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, miercuri, în platoul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova.
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: Recomandările autorităților pentru șoferi # TVR Moldova
Pe întreg teritoriul republicii se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții dificile de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă, atenționează poliția. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă, partea carosabilă este înzăpezită, pe alocuri cu ghețuș.
Precizările MAE referitor la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026.
În fiecare an, pe 15 ianuarie, Republica Moldova și România celebrează Ziua Culturii Naționale, un prilej de a onora bogăția patrimoniului nostru cultural și de a celebra ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, un simbol al literaturii române și al identității noastre naționale. Această zi este dedicată recunoașterii și promovării valorilor culturale și literare, fiind un moment de înaltă importanță, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România.
„Nu exclud că unul depășește 200.000 de lei”. Ce spune Gavriliță despre salariile mari la stat? # TVR Moldova
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță anunță că plafonarea salariilor șefilor instituțiilor de reglementare nu va aduce acumulări considerabile la buget. El a subliniat că decizia urmărește mai multă echitate și responsabilitate.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat în platoul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova noile reguli pentru cumpărăturile online din străinătate. Coletele sub 150 de euro ar putea fi supuse TVA-ului și unei taxe fixe de minimum 20 de lei pentru a asigura echitate fiscală și a reduce concurența neloială față de comercianții locali.
În seara de 13 ianuarie, în ajun de Sfântul Vasile, pe stil vechi, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, s-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină după ce a fost prins beat la volan. El a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în fel și chip să convingă jurnaliștii Nordinfo să îl filmeze.
Compania Națională de Asigurări în Medicină susține că 74.500 de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană dețin poliță medicală conform datelor publicate la 31 decembrie 2025. Potrivit Agenției Servicii Publice, pe 30 iunie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 375.044 de persoane din regiunea transnistreană. Prin urmare, 19,9 la sută din persoanele din stânga Nistrului luate în evidență de Agenția Servicii Publice sunt asigurate medical.
SUA suspendă vizele pentru cetățenii din Republica Moldova. Sunt vizate alte 74 de țări # TVR Moldova
Statele Unite au anunţat miercuri îngheţarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de ţări, în cadrul luptei împotriva imigraţiei, lansată de preşedintele Donald Trump după revenirea la putere, transmite AFP. Printre statele vizate se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe listă. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a confirmat informația.
Anul 2025 nu a fost lipsit de tragedii. Crime in serie și barbarie in Anenii Noi, bătăi şi reglări de conturi, contrabandă și accidente cu un număr mare de victime - sunt doar câteva dintre dramele care au provocat durere și revoltă. Au fost și multe arestări dar si propuneri de modificare a legilor pentru a face societatea mai bună și mai putin violentă.
Echipa lui Trump pregăteşte opţiuni militare în Iran după suspendarea dialogului cu Teheranul # TVR Moldova
Echipa Consiliului de Securitate Naţională a lui Donald Trump s-a reunit marţi pentru a pregăti opţiuni militare în Iran pe care preşedintele american le-ar putea ordona în zilele următoare, potrivit unei surse familiarizate cu dosarul, citată de Washington Post, preluat de EFE.
Un bărbat și un copil de opt luni au murit în urma unui accident pe drumul spre Cimișlia # TVR Moldova
Un bărbat și un copil de opt luni au decedat și alte trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier pe drumul R-3, în direcția raionului Cimișlia, miercuri după-amiază.
Un adevărat festival al tradiţiilor s-a desfăşurat astăzi, în satele Republicii Moldova, de Anul Nou pe stil vechi. Cu măști, cântece şi dansuri muzicale, cete de tineri au readus frumosul obicei Malanca, parte a patrimoniului cultural imaterial al Republicii Moldova. De dimineaţă, s-a umblat cu semănatul şi sorcova. Semănătorii şi-au implut buzunarele cu boabe de grâne și le-au urat gazdelor sănătate, pace și un an rodnic.
Omorul lui Sergiu Țărnă: A fost arestat un complice al polițistului, suspectul principal # TVR Moldova
În zorii zilei de astăzi, 14 ianuarie, Unitatea de Investigații a Carabinierilor l-a arestat pe Andrea Vescovo, un bărbat în vârstă de 38 de ani, suspectat că ar fi complicele lui Riccardo Salvagno, un polițist local, în uciderea barmanului Sergiu Țărnă. Bărbatul arestat, care are antecedente penale, ar fi participat la execuția bărbatului în vârstă de 25 de ani găsit mort în dimineața zilei de 31 decembrie pe câmpurile din Malcontenta, o suburbie a Veneției, unde a fost abandonat după ce a fost ucis de un foc de armă de la mică distanță în cap potrivit presei italiene.
Sancțiunea va fi fermă. Cererea de demisie nu îl scapă pe procurorul din Glodeni prins beat la volan # TVR Moldova
Un procuror al Procuraturii Bălţi, oficiul Glodeni, riscă să fie cercetat penal după ce a fost prins băut la volan şi a refuzat să fie testat alcoolscopic. Este vorba despre procurorul Ion Crişciuc, care în 2024 a deţinut şi funcţia de adjunct al procuraturii Bălți. El a fost oprit marți seară de poliţişti, iar o echipă de jurnalişti de la Nord Info.md a surprins momentul cum acesta conducea haotic şi apoi a fost anchetat. Inspecţia procurorilor a început o procedură disciplinară, iar procurorul a depus cerere de demisie.
„Imposibil”. Reacția Victoriei Furtună la solicitarea SRI privind retragerea cetățeniei române # TVR Moldova
Victoria Furtună spune că nu a fost invitată printr-o citație de Autoritatea Națională pentru Cetățenie și, chiar dacă ar autoritățile române ar face acest lucru, nu ar putea să meargă din cauză că are interdicție să intre în România. Vineri, 16 ianuarie, președinta partidului „Moldova Mare” este așteptată la București pentru a fi audiată într-un dosar ce vizează retragerea cetățeniei la solicitarea Serviciului Român de Informații.
Trei tineri, cu vârste între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de poliție după ce au agresat un bărbat din Chișinău, i-au furat bunurile și l-au abandonat într-o pădure.
Satele Molovata Nouă și Cocieri au probleme cu asigurarea cu produse alimentare după oprirea bacului # TVR Moldova
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri se confruntă cu probleme legate de asigurarea cu produse alimentare după ce bacul de la Molovata și-a suspendat circulația din cauza stratului de gheață de pe Nistru. Deși cetățenii pot trece prin punctele de control, agenții economici care livrează produse alimentare în zonă sunt obligați să treacă pretinsul control vamal transnistrean.
Condamnările Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan, pe pauză: A fost sesizată Curtea Constituțională # TVR Moldova
După o pauză de mai bine de două luni, dosarul başcanei Evghenia Guțul și a contabilei fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, în care sunt condamnate la închisoare, a fost reluat de Curtea de Apel Centru. Astăzi a avut loc prima şedinţă, cu un nou complet de judecători. Inculpatele, care se află în Penitenciarul 13, au participat la proces prin teleconferinţă. Cele două sunt învinuite de complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid "Șor" și a unui concurent electoral susținut de Ilan Șor.
AMDM, după nimicirea a peste 100 de mii de păsări: metronidazolul e medicament pentru oameni # TVR Moldova
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a venit cu precizări publice privind metronidazolul, în contextul dezbaterilor declanșate după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea a peste 100 de mii de păsări, ca urmare a depistării acestei substanțe în serul păsărilor și în ouă destinate consumului uman.
În urma accidentului de la Ștefan-Vodă, șoferul a fost reținut, iar pasagera a pierdut sarcina # TVR Moldova
La Ștefan-Vodă, marți dimineață, în jurul orei 03:30, a avut loc un accident rutier între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. În urma accidentului, șoferul în stare de ebrietate a fost reținut, iar pașagera, fiind însărcinată, a pierdut copilul.
Judecătoarea Cucerescu, vizată de ANI după declarațiile martorului din dosarul Plahotniuc # TVR Moldova
Un material apărut în mediul online, care pretindea să dezvăluie detalii despre un apartament și implicarea judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, a stat la baza unei sesizării depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Autoritatea a constatat că suspiciunile privind nereguli financiare nu justifică inițierea controlului averii.
„Recomandă insistent”. Tiraspolul a reacționat la declarațiile vicepremierului Сhiveri # TVR Moldova
Așa-zisul minister al afacerilor externe de la Tiraspol a reacționat la declarațiile vicepremierului prentru Reintegrare, Valeriu Сhiveri, care a spus că toți cetățenii Republicii Moldova își doresc reintegrarea țării. Tiraspolul îi „recomandă insistent” oficialului de la Chișinău „să se abțină de la încercarea de a vorbi în numele poporului transnistrean”.
Tradiţii păstrate cu sfinţenie de Sfântul Vasile pe stil vechi. În majoritatea localităţilor din Republica Moldova, cete de tineri umblă astăzi cu semănatul sau sorcova. Îmbrăcați în straie naționale, cu trăistuțe în care adună colaci, mere, nuci și bomboane, copiii din satul Şeptelici, raionul Soroca, şi-au implut buzunarele cu boabe de grâu, orez sau ovăz și le-au urat gazdelor sănătate, pace și un an rodnic.
După sărbători, o bună parte dintre brazii naturali, care au bucurat locuitorii din Chişinău, ajung la gunoi. Autorităţile municipale îndeamnă, însă, oamenii să depoziteze pomii de Crăciun corect, adică lângă tomberoane, pentru ca angajaţii de la Spaţii Verzi să-i poată colecta şi să-i ducă la un tocător, pentru fabricarea rumeguşului şi a materialului fertilizant pentru plante.
Universitatea de Stat din Moldova spune că tratează cu responsabilitate constatările prezentate raportul de audit intern efectuat de Ministerului Educației și Cercetării legate de neregulile depistate în gestiunea Palatului Sporturilor.
Ofițer de la Paza de Stat cu donații de peste jumătate de milion de lei; ANI confirmă legalitatea # TVR Moldova
Ofițerul de protecție Sergiu Macovei, din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), a primit donații totale de peste jumătate de milion în perioada 2020–2024, iar Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a confirmat că toate veniturile au fost declarate legal.
În aceste zile, gheața de pe trotuare trimite, zilnic, zeci de oameni la spital. Pietonii ajung la medic cu fracturi, după ce alunecă pe drumurile care seamănă mai degrabă cu nişte patinoare. În timp ce locuitorii se plâng că trotuarele sunt necurățate, autoritățile susţin contrariul.
Peste 290 de localități din Moldova vor fi modernizate printr-un proiect de 210 milioane de lei # TVR Moldova
Guvernul a aprobat astăzi un proiect prin care 293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale, în perioada 2025–2027.
Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că numărul cazurilor de infecții respiratorii și gripă sezonieră sunt în scădere.
Selecționerul naționalei, implicat într-un scandal de stradă după o parcare neregulamentară # TVR Moldova
Selecționerul naționalei de fotbal a Republicii Moldova a ajuns în centrul unui scandal. Lilian Popescu a fost amendat pentru că a parcat neregulamentar într-un sector din Chișinău. Totul a fost filmat de un activist după ce situaţia a degenerat într-o ceartă ca la uşa cortului.
Trei persoane au avut de suferit în urma exploziilor de gaz și a incidentelor cu sobe de încălzit # TVR Moldova
Trei incidente care au pus în pericol viața oamenilor au fost înregistrate în data de 13 ianuarie 2026, în diferite raioane ale țării, cauzate de explozii de gaz și nerespectarea regulilor de exploatare a sobelor. Trei persoane au avut de suferit, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Trei medici riscă să ajungă după gratii. Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată două cauze penale în privința a trei medici, acuzați de - încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți.
Procurorul din Glodeni și-a dat demisia după deschiderea procesului penal și cel disciplinar # TVR Moldova
Procurorul Ion Crișciuc din cadrul Procuraturii raionului Glodeni, despre care s-a scris că ar fi fost prins băut la volan și a refuzat testarea alcoolscopică și recoltarea probelor biologice, și-a depus demisia după inițierea unui dosar penal și a unei proceduri disciplinare la CSP, a declarat pentru TVR Moldova, Violina Moraru, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a identificat mai multe abateri și nereguli grave în gestionarea Palatului Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), care au dus la prejudicerea intereselor financiare ale USM cu aproximativ 3,5 milioane de lei doar în anul 2024.
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 48 de ani, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova cu un autocar de model YUTONG, a fost depistat transportând șase lingouri presupuse a fi din aur, informează funcționarii de la postul Vamal Palanca.
