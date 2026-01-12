ANSA vine cu noi detalii privind metronidazolul în produsele avicole. Ouăle a două companii, retrase de pe piață

11:20

Prețurile ouălor de găină au înregistrat o creștere semnificativă în Căușeni, unde zece bucăți ajung să coste până la 50 de lei, un nivel record pentru regiune. Comercianții spun că majorarea prețurilor este determinată de creșterea costurilor de producție, inclusiv a hranei pentru păsări și a energiei. În plus, lipsa de ouă de calitate pe […] Articolul Prețuri-record la ouăle de găină în Căușeni: Zece bucăți ajung la 50 de lei apare prima dată în AgroTV.