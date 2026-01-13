Ajunul Sfântului Vasile, sărbătorit pe 13 ianuarie: tradiții și superstiții
Agro TV, 13 ianuarie 2026 11:00
Pe 13 ianuarie, creștinii ortodocși marchează Ajunul Sfântului Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante sărbători religioase de la începutul anului. Sfântul Vasile este considerat un mare teolog și unul dintre cei mai influenți părinți ai Bisericii Ortodoxe. Potrivit tradiției, în seara de Ajun, cetele de flăcăi colindă satele cu Plugușorul, urând belșug și […]
• • •
Acum 30 minute
11:00
Acum 2 ore
10:10
Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că, după desemnarea câștigătorului, lucrările ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ doi ani, cu finanțare asigurată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sub […]
Acum 24 ore
17:30
ANSA vine cu noi detalii privind metronidazolul în produsele avicole. Ouăle a două companii, retrase de pe piață # Agro TV
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a organizat o conferință de presă pentru a stopa speculațiile apărute în mediul online privind descoperirea antibioticului interzis metronidazol în produse avicole. Radu Musteața, directorul general al Agenției, a explicat că metronidazolul este o substanță strict interzisă pentru utilizare la animale, astfel, reprezentanții instituției au dat asigurări că, în prezent, […]
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 13 ianuarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american se menține la valoarea de 16 lei și 97 de bani. Leul românesc urcă la valoarea de 3 lei și […]
14:40
Focar de pestă porcină la Ungheni: autoritățile instituie carantină pe o durată de 30 de zile # Agro TV
Un focar de pestă porcină africană a fost depistat în extravilanul comunei Zagarancea, raionul Ungheni, iar autoritățile au instituit carantină pe o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată de Comisia Situații Excepționale din raionul Ungheni. Pe durata carantinei, este interzisă transportarea porcinelor în zona afectată, precum și comercializarea cărnii și a subproduselor […]
14:00
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țară. În nordul Moldovei, temperaturile vor oscila între -8°C și -15°C. Cerul va fi noros, iar vântul va fi slab. Regiunea centrală va avea maxime de -6°C și minime de -13°C, iar cerul va fi noros. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va […]
13:50
Școlile și grădinițele din municipiul Chișinău nu au primit carne sau ouă contaminate cu metronidazol, substanță interzisă în produsele alimentare pentru consum uman. Precizările vin în contextul în care, la începutul anului, au fost nimicite 110.000 de păsări după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat reziduuri ale acestei substanțe, iar două loturi […]
13:30
Deținătorii de automobile electrice din Republica Moldova vor achita, începând cu 1 ianuarie 2026, taxă de drum, potrivit noilor reguli aprobate de autorități. Spre deosebire de sistemul actual, taxarea nu va mai fi legată de consumul de combustibil, ci de masa totală a vehiculului, criteriu considerat mai relevant pentru gradul de uzură a infrastructurii rutiere. […]
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 13 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 29 de bani, cu 17 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 83 bani, […]
12:50
Ninsorile și temperaturile scăzute din ultima perioadă au un impact benefic asupra agriculturii, susțin specialiștii. Stratul de zăpadă și înghețurile contribuie la protejarea culturilor de toamnă și la menținerea umidității în sol, esențială pentru dezvoltarea plantelor în primăvară. Contacta de AGRO TV Moldova, expertul în agricultură Boris Boincean, a declarat că zăpada acționează ca un […]
12:10
Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru apicultorii din Republica Moldova. Producția de miere a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi din ultimele decenii, afectată de condițiile meteorologice nefavorabile și înghețurile târzii din primăvară, care au compromis înflorirea plantelor melifere și au pus presiune enormă asupra familiilor de albine. În ciuda producției […]
12:10
Noile taxe la exportul de soia și rapiță introduse de Ucraina vizează încurajarea procesării interne a culturilor oleaginoase și reducerea dependenței de exportul de materii prime. Autoritățile de la Kiev explică că măsura urmărește să reducă dependența economiei de exportul de materii prime și să încurajeze dezvoltarea industriei locale, adăugând valoare produselor agricole înainte ca […]
Ieri
11:10
Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la energie pentru luna decembrie a crescut. Circa 618.339 de gospodării, în care locuiesc aproximativ 1.240.000 de persoane, vor primi sprijin financiar, comparativ cu 605.538 de gospodării în luna precedentă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că începând cu 9 ianuarie au fost inițiate transferurile compensațiilor la căldură […]
11:10
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul comercial UE–Mercosur, considerat cel mai amplu acord comercial încheiat vreodată de UE, după negocieri începute în 1999 și finalizate politic în decembrie 2024. Acordul vizează relațiile comerciale dintre UE și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, un bloc ce reunește aproape 295 de milioane de locuitori și unul […]
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pentru anul 2025, indicând venituri cu aproximativ 58% mai mari față de anul precedent. Documentul depus la Autoritatea Națională de Integritate include și circa 67.000 de lei, sumă obținută în urma câștigării unui proces de judecată. Potrivit declarației, șefa statului a încasat în 2025 un […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Ninsorile abundente și temperaturile oscilante din ultimele zile au complicat semnificativ situația pe drumurile din mai multe localități, provocând riscuri majore de derapare și determinând autoritățile să impună restricții temporare de circulație pentru camioane, inclusiv prin PTF Costești. Deși echipele de intervenție au acționat pentru curățarea carosabilului și aplicarea materialului antiderapant, mulți locuitori susțin că […]
15:00
Bogdan Țîrdea: „Trump dorește să facă pace în Ucraina în contextul alegerilor parlamentare din SUA” # Agro TV
Președintele american, Donald Trump riscă să piardă Congresul în urma alegerilor paralamentare, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova, de deputatul Fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputatul Bogdan Țîrdea. Potrivit acestuia, liderul american, este cointeresat să facă pace în Ucraina pentru a putea livra alegătorilor […]
14:40
Pentru perioada de 10-11 ianuarie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la -7 grade, iar minimele vor coborî la -15 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla moderat din nord-vest, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării, […]
14:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 09-11ianuarie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 75 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 87 de bani, cu 2 bani mai puțin. Leul românesc urcă la valoarea de 3 […]
14:30
Un adult din Republica Moldova consumă anual, în medie, circa 940 de cești de cafea, majoritatea fiind cafea solubilă, arată o analiză realizată de economistul Veaceslav Ioniță, pe baza datelor privind importurile comerciale. Din totalul consumului estimat pentru 2025, aproximativ 750 de cești revin cafelei solubile, iar circa 190 sunt preparate din cafea boabe, dar […]
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea reziduurilor de metronidazol într-o fermă avicolă autohtonă, ceea ce a condus la nimicirea a 110.000 de păsări. Metronidazolul este o substanță interzisă în producția alimentară, fiind asociată cu riscuri majore pentru sănătatea publică. În urma testărilor de laborator, ANSA a stabilit că sursa substanței interzise era […]
14:30
Un focar de Pestă Porcină Africană (PPA) a fost confirmat într-o fermă din comuna Cermei, județul Arad, unde sunt crescute aproximativ 6.000 de porci. Ca măsură de prevenție și limitare a răspândirii virusului, autoritățile au decis sacrificarea a circa 1.500 de animale din sectorul afectat. Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, […]
12:00
La începutul sezonului 2025-2026, Turcia se confruntă cu un deficit accentuat de semințe de floarea-soarelui, cauzat de seceta prelungită și stocurile foarte scăzute. Conform Oil World, producția internă a înregistrat al treilea declin consecutiv, ceea ce a dus la o creștere puternică a importurilor. În perioada septembrie-noiembrie 2025, importurile Turciei au atins 384 mii de […]
11:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți perioada de 10-12 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 12 de bani, cu 8 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 72 bani, cu […]
11:00
Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă principalul pilon al inovației din Republica Moldova, arată cele mai recente date ale Biroului Național de Statistică. În perioada 2022-2024, peste 90% dintre întreprinderile considerate inovatoare au avut sub 250 de angajați, confirmând rolul decisiv al sectorului IMM în dezvoltarea economică și tehnologică a țării. Potrivit statisticilor oficiale, din totalul […]
10:30
Curtea de Conturi a evaluat modul de utilizare a resurselor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR), fond constituit din alocații de la bugetul de stat și alte surse, destinat subvenționării investițiilor agricole. Auditul a relevat că, deși planificarea resurselor respectă cadrul normativ bugetar, mecanismele de gestionare sunt deficitare, ceea […]
09:30
Calea Ferată din Moldova organizează, la finalul lunii ianuarie, o amplă serie de licitații publice prin care valorifică bunuri neutilizate sau scoase din exploatare. Pe parcursul a trei zile consecutive vor fi scoase la vânzare sau în locațiune locomotive, vagoane, containere, metale, piese de schimb și spații imobiliare din Chișinău, toate grupate în zeci de […]
09:20
Fermierii francezi au adus zeci de tractoare în centrul Parisului, blocând zone-cheie din jurul Turnului Eiffel și Arcului de Triumf. Protestul, organizat de sindicatul Coordination Rurale, a început încă din zorii zilei, după ce agricultorii au blocat autostrăzile de la intrarea în capitală. Aceștia acuză acordul comercial UE–Mercosur că va permite importuri agricole mai ieftine […]
8 ianuarie 2026
17:20
În noaptea de 7 ianuarie Steaua Betleemului a apărut pe cer, informația este oferită de Laboratorul de Astronomie Solară și Instrumentație Heliofizică din Federația Rusă. Astfel, planeta Venus și Marte s-au apropiat de Soare în sfera cerească – acest eveniment astronomic rar este numit „Ste
17:00
Administrația Națională de Meteorologie din România anunță că, condițiile agrometeorologice vor fi în general favorabile dezvoltării culturilor de toamnă în majoritatea regiunilor agricole. Temperaturile medii diurne se vor situa între -2 și 10 grade Celsius, mai ridicate cu 1-7 grade față de normele climatologice, iar maximele aerului vor atinge 1-12 grade. În această perioadă se […] Articolul Temperaturile peste normă susțin dezvoltarea grâului și rapiței de toamnă apare prima dată în AgroTV.
17:00
Industria zahărului din Uniunea Europeană traversează una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii, pe fondul prăbușirii accentuate a prețurilor și al importurilor masive de zahăr ieftin. Organizațiile reprezentative ale sectorului – Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS) și Confederația Cultivatorilor Europeni de Sfeclă (CIBE) – avertizează că situația actuală amenință direct viitorul […] Articolul Industria zahărului din Europa, în pragul colapsului apare prima dată în AgroTV.
16:50
Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA # Agro TV
O specie de scoici invazive, Dreissena bugensis, cunoscute sub denumirea de midiile quagga, a provocat schimbări „uriașe și ireversibile” în ecosistemele acvatice ale Lacului Geneva și ale Marilor Lacuri din Statele Unite. Originare din nordul Mării Negre, aceste moluște s-au răspândit rapid în lacuri și râuri din Europa și America de Nord, colonizând în doar […] Articolul Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA apare prima dată în AgroTV.
16:50
Rasa de oi Teeswater, originară din nordul Angliei, este recunoscută pentru lâna sa excepțional de lungă și fină, care poate ajunge până la 30 de centimetri. Lâna albă, lucioasă și mătăsoasă este foarte apreciată de meșteșugari și în industria textilelor de lux, fiind considerată una dintre cele mai valoroase din Regatul Unit. Teeswater este o […] Articolul Teeswater, oaia cu lână de până la 30 cm, o rasă rară apare prima dată în AgroTV.
16:40
Plantarea legumelor la sfârșitul iernii este o strategie eficientă pentru a obține recolte timpurii și plante sănătoase. Multe legume rădăcinoase, cu frunze verzi sau brassicacee se dezvoltă bine în solul rece, beneficiind de temperaturile răcoroase care reduc stresul și dăunătorii. Alegerea culturilor potrivite și pregătirea corespunzătoare a grădinii vă pot asigura un start rapid și […] Articolul Legume ideale de plantat la sfârșitul iernii: sfaturi pentru recolte timpurii apare prima dată în AgroTV.
16:20
Planta de jad, cunoscută și sub numele de copacul banilor sau copacul norocului, se remarcă printre plantele de interior datorită frunzelor sale suculente și aspectului decorativ. Aceasta este apreciată nu doar pentru aspect, ci și pentru semnificațiile pe care le poartă în feng shui, fiind considerată aducătoare de prosperitate atunci când este așezată lângă ușa […] Articolul Copacul banilor: cum să îl îngrijești ca să prospere apare prima dată în AgroTV.
16:20
Cenușa rezultatului arderii lemnului nu trebuie aruncată la întâmplare, deoarece poate deveni un aliat surprinzător în gospodărie și grădină. Bogată în minerale precum potasiu, calciu și magneziu, aceasta poate fi folosită în moduri variate dacă este manipulată corect și cu măsură. În loc să devină deșeu, cenușa poate contribui la menținerea unui mediu curat și […] Articolul De ce nu e bine să arunci cenușa din sobă sau din șemineu apare prima dată în AgroTV.
16:20
Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind organizarea și prestarea serviciilor publice de emitere a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu. Documentul introduce proceduri clare, unitare și modernizate pentru autorizarea activităților cu impact asupra mediului, cu scopul de a simplifica interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit noilor prevederi, va fi […] Articolul Autorizațiile de mediu vor fi eliberate prin ghișeu unic apare prima dată în AgroTV.
16:10
Alegerea unui cadou nu ține doar de valoare sau estetică, ci și de semnificațiile pe care acesta le poate transmite. Unele obiecte pot fi interpretate greșit, având conotații negative sau superstiții, transformând un gest bine intenționat într-un moment stânjenitor. Cadouri precum ceasuri, cuțite, flori albe, alcool sau șosete sunt considerate nepotrivite în anumite contexte culturale […] Articolul Atenție la cadouri: superstiții și semnificații culturale apare prima dată în AgroTV.
7 ianuarie 2026
19:00
Nașterea Domnului pe stil vechi este cinstită de aproximativ 80 la sută din populația țării. Minunea este consemnată de Sfinții Luca și Matei în Evanghelie. Iisus Hristos, s-a născut în Betleem un oraș mic din Iudeea, situat la aproximativ 9 km din partea de sud a Ierusalimului. De asemenea, peștera din Betleem este menționată drept […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi cinstesc nașterea domnului apare prima dată în AgroTV.
19:00
Planeta se încălzește într-un ritm tot mai rapid, iar anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai calzi înregistrați vreodată. Potrivit serviciului meteorologic britanic, temperatura medie globală ar putea depăși cu peste 1,4 °C nivelul perioadei preindustriale 1850–1900, apropiindu-se periculos de pragul de 1,5 °C stabilit prin Acordul de la Paris. Specialiștii avertizează că această tendință […] Articolul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai calzi ani din istoria umanității apare prima dată în AgroTV.
18:50
În anul 2025/26, numărul studenților în instituțiile de învățământ superior din Moldova depășește 62.900 # Agro TV
Biroul Național de Statistică (BNS) publică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în anul de studii 2025/26, relevând evoluții importante în accesul la educație și structura studenților. Conform raportului, în țară funcționează 16 instituții de învățământ superior, dintre care 11 publice și 5 private, distribuite în principalele centre universitare. Potrivit datelor […] Articolul În anul 2025/26, numărul studenților în instituțiile de învățământ superior din Moldova depășește 62.900 apare prima dată în AgroTV.
18:50
Ministerul Mediului din România propune pedepse cu închisoarea pentru tăierile ilegale de arbori din orașe # Agro TV
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede transformarea tăierii, distrugerii sau degradării fără drept a arborilor din spațiile verzi intravilane în infracțiuni. Inițiativa vine pe fondul unui vid legislativ și al creșterii numărului de intervenții abuzive asupra vegetației urbane, în condițiile în […] Articolul Ministerul Mediului din România propune pedepse cu închisoarea pentru tăierile ilegale de arbori din orașe apare prima dată în AgroTV.
18:50
Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele nouă luni ale anului 2025, structurile de cazare din Moldova au înregistrat aproximativ 400 mii turiști, dintre care peste jumătate au fost nerezidenți, iar înnoptările au însumat peste 1,28 milioane, în creștere față de aceeași perioadă a anului 2024. Raportul evidențiază atât creșterea interesului pentru hoteluri și pensiuni, […] Articolul Mai mulți turiști în Moldova apare prima dată în AgroTV.
18:50
Danemarca se pregătește să închidă un capitol istoric din viața sa publică, renunțând definitiv la livrarea scrisorilor tradiționale după mai bine de 400 de ani de activitate poștală. Ultima distribuire a corespondenței clasice este programată pentru 30 decembrie 2025, moment care va marca sfârșitul unui serviciu ce a jucat un rol esențial în comunicarea dintre […] Articolul Danemarca renunță la scrisorile tradiționale după 400 de ani de activitate poștală apare prima dată în AgroTV.
18:40
Tot mai mulți moldoveni aleg să consume la masa de Crăciun spumante. Potrivit vinificatorilor, moldovenii au devenit în ultimii 10 ani mai rafinați la gusturi. Spumantele sunt universale, ele pot fi consumate atât la începutul mesei, la mijloc, cât și la finalul acesteia. Consumatorii din Republica Moldova nu se deosebesc cu nimic de consumatorii europeni […] Articolul Spumantele este tot mai solicitat la masa de crăciun apare prima dată în AgroTV.
18:40
Românii continuă să recicleze o cantitate redusă de plastic, în ciuda existenței legislației și a programelor naționale care încurajează colectarea separată a deșeurilor. Datele Eurostat arată că peste 70% din deșeurile din plastic ajung să fie aruncate la întâmplare, fără a fi reciclate, ceea ce plasează România sub media Uniunii Europene în ceea ce privește […] Articolul Românii reciclează puțin: șapte din zece deșeuri din plastic ajung la întâmplare apare prima dată în AgroTV.
18:40
Potrivit expertului Veaceslav Ioniță, cheltuielile pentru mesele de sărbători în Moldova se apropie de jumătate din salariul mediu al unei familii, în timp ce risipa alimentară rămâne alarmantă, circa 180.000 de tone de alimente sunt aruncate anual. În ultimii cinci ani, prețurile alimentelor s-au dublat, iar pentru familiile sărace alimentele pot ajunge să reprezinte până […] Articolul Risipa alimentară și cum luptăm cu fenomenul de sărbători apare prima dată în AgroTV.
6 ianuarie 2026
18:10
Alegerea dintre un produs convențional și unul de calitate superioară pare, la prima vedere, doar o decizie financiară. În realitate, diferența de preț ascunde o filozofie a gustului și a sațietății. Alimentele cultivate în ritmul natural al sezonului – precum roșiile coapte în solare sau căpșunile culese vara – oferă o aromă autentică, imposibil de […] Articolul De la raft la farfurie: cum influențează calitatea gustul și economia apare prima dată în AgroTV.
17:50
China a lansat în anii ’70 programe masive de reîmpădurire pentru combaterea deșertificării și protejarea mediului, precum Marele Zid Verde sau Programul de Protecție a Pădurilor Naturale. Suprafața împădurită a crescut de la 10% în 1949 la peste 25% în prezent. Însă cercetări recente publicate în Earth’s Future arată că reîmpădurirea excesivă a modificat ciclul […] Articolul Criză de apă în China apare prima dată în AgroTV.
17:30
Importurile de uleiuri vegetale ale Uniunii Europene au scăzut cu 10% de la începutul sezonului rece, comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent. Potrivit datelor Comisiei Europene, între 1 iulie 2025 și 16 decembrie, statele membre au importat în total 2.356.200 de tone de uleiuri vegetale. În primele 24 de săptămâni ale sezonului, cele mai […] Articolul Importurile de uleiuri vegetale ale UE au scăzut cu 10% de la începutul sezonului rece apare prima dată în AgroTV.
