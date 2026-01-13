Vreme rece, iar termometrele vor indica până la -14°C

19:00

Planeta se încălzește într-un ritm tot mai rapid, iar anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai calzi înregistrați vreodată. Potrivit serviciului meteorologic britanic, temperatura medie globală ar putea depăși cu peste 1,4 °C nivelul perioadei preindustriale 1850–1900, apropiindu-se periculos de pragul de 1,5 °C stabilit prin Acordul de la Paris. Specialiștii avertizează că această tendință […] Articolul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai calzi ani din istoria umanității apare prima dată în AgroTV.