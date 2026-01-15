VIDEO // Chatul „Kenții” a fost redenumit „Tineri PAS”. Potîrniche: Nu știu cine l-a creat, era până la mine

14:30

În perioada sărbătorilor de iarnă, Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a oferit 500 de cutii cu produse alimentare de bază pentru oameni cu venituri mici din orașul Taraclia. Directorul Asociației, Alexandr Borimecicov, a precizat că este o acțiune de solidaritate și că scopul campaniei a fost de a ușura, cât de puțin,