VIDEO// Trei automobile au ars într-o curte de bloc din Chișinău. Presa: aparțin unui membru al grupării Kitaeț

14:10

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dă asigurări că scandalul legat de depistarea metronidazolului în unele ferme avicole nu va avea impact asupra prețurilor la carne de pasăre și ouă pe piața din Republica Moldova. Reprezentanții instituției susțin că produsele provenite de la producătorii vizați au fost retrase din circuit încă din 24 decembrie, iar […] The post Carnea de pasăre se va scumpi? Ce spune ANSA după scandalul metronidazolului appeared first on Omniapres.