Dosarul de trădare al fostului adjunct SIS Alexandru Bălan intră în faza de judecată în România
Omniapres, 13 ianuarie 2026 18:40
Magistrații din România vor prelua, începând cu luna februarie, dosarul în care fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de trădare de patrie. Acesta a fost arestat în urmă cu patru luni, fiind suspectat că ar fi divulgat secrete de stat legate de România unor ofițeri
• • •
Acum 30 minute
18:40
Dosarul de trădare al fostului adjunct SIS Alexandru Bălan intră în faza de judecată în România # Omniapres
Magistrații din România vor prelua, începând cu luna februarie, dosarul în care fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de trădare de patrie. Acesta a fost arestat în urmă cu patru luni, fiind suspectat că ar fi divulgat secrete de stat legate de România unor ofițeri
Acum o oră
18:10
Chargé d'Affaires al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a avut marți, 13 ianuarie, o întrevedere cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și Întregii Moldove, la Palatul Mitropolitan din Chișinău. Potrivit Ambasadei SUA la Chișinău, discuțiile s-au axat pe sprijinul acordat de Statele Unite libertății religioase, precum și pe prioritățile și provocările
Acum 2 ore
17:40
Moldova devine a doua sursă de țigări ilegale pentru România: aproape un sfert din contrabandă vine de peste Prut # Omniapres
Piața neagră a țigărilor din România a atins în noiembrie 2025 nivelul de 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat din ultimii șase ani, potrivit datelor Novel Research. Creșterea vine într-un an deja marcat de o explozie a contrabandei, media comerțului ilegal în 2025 urcând la 10,6%, față de 9% în 2024, ceea ce reprezintă
17:00
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026 într-un apartament dintr-un bloc de locuit din sectorul Râșcani al Capitalei, fiind necesară intervenția pompierilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:51, fiind anunțată izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat pe strada Aleco Russo
Acum 4 ore
16:40
Piața imobiliară din Republica Moldova rămâne una dintre cele mai discutate teme economice, pe fondul incertitudinilor financiare și al prețurilor ridicate. Deși numărul tranzacțiilor a scăzut semnificativ, prețurile apartamentelor continuă să se mențină la niveluri record, notează TVR Moldova. Potrivit expertului imobiliar Victor Cernomorcenco, în prezent, prețul mediu al apartamentelor din Chișinău a ajuns la
16:10
De la pamflet la autocenzură: ce îl oprește pe Emilian Crețu să mai parodieze guvernarea # Omniapres
Actorul și influencerul, Emilian Crețu, a explicat de ce, după venirea la guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a redus semnificativ pamfletele și parodiile politice care l-au consacrat în spațiul public. Potrivit actorului, perioada în care la putere se aflau guvernările precedente a fost una extrem de „ofertantă" pentru satiră politică. „Atunci aveam mult
15:50
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) neagă informațiile apărute pe rețelele de socializare privind presupuse condiții insalubre și o posibilă invazie de gândaci în Căminul nr. 15, de pe strada Pușkin 39. „Administrația UTM respinge ferm aceste informații, care nu reflectă situația reală din cămin", se arată în reacția instituției. UTM precizează că lucrările de dezinsecție
Acum 6 ore
14:40
VIDEO // Vandalul panoului din pasajul subteran de pe Calea Ieșilor a fost identificat de poliție # Omniapres
Persoana care a vandalizat panoul informativ din pasajul pietonal subteran de pe Calea Ieșilor, în noaptea de 11 ianuarie, a fost identificată într-un timp scurt de oamenii legii, în urma analizării imaginilor video și a sesizărilor recepționate. Despre aceasta a anunțat Pretura sectorului Buiucani. Potrivit autorităților locale, este vorba despre un bărbat de 33 de
14:30
VIDEO // ARBOM a oferit cutii cu produse alimentare pentru 500 de oameni cu venituri mici din Taraclia # Omniapres
În perioada sărbătorilor de iarnă, Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a oferit 500 de cutii cu produse alimentare de bază pentru oameni cu venituri mici din orașul Taraclia. Directorul Asociației, Alexandr Borimecicov, a precizat că este o acțiune de solidaritate și că scopul campaniei a fost de a ușura, cât de puțin,
14:10
Circulația bacului pe râul Nistru va fi suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie 2026, din cauza stratului gros de gheață format în urma gerului puternic, care face traversarea nesigură. Administratorii au anunțat că siguranța pasagerilor și a transportului nu mai poate fi garantată în condițiile actuale, motiv pentru care activitatea bacului este oprită temporar. Reluarea
13:10
„Am probleme cu Nicolae Botgros!” – dezvăluiri incendiare ale Rodicăi Ciorănică din culisele premiilor VIP # Omniapres
Jurnalista și antreprenoarea Rodica Ciorănică, fondatoarea revistei VIP Magazin, care oferă premii prestigioase persoanelor publice de la noi, a dezvăluit în cadrul unui interviu cu Dorin Galben că deputatul și dirijorul Orchestrei Lăutarii, Nicolae Botgros îi dă bătăi de cap, scrie cancan.md. Maestrul a fost distins cu titlul de Omul Secolului, dar nu se mulțumește
Acum 8 ore
12:40
VIDEO // Un deputat de la PN critică politica statului în sectorul agricol: Producătorul autohton nu-și poate vinde marfa, dar siguranța alimentară e parte din cea națională # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa și, concomitent,
12:10
Deputatul PAS, Lilian Carp, afirmă că poziția Maiei Sandu privind reunirea cu România nu este una nouă și nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Potrivit acestuia, șefa statului și-a exprimat deschis această opțiune încă din 2018. „Maia Sandu a spus încă de atunci că ar vota pentru unire, în cazul în care un astfel
11:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a publicat o declarație în care afirmă că menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte reprezintă „o amenințare pentru existența Republicii Moldova", acuzând-o de subminarea statalității, suveranității și neutralității țării. În document, PSRM face referire la o declarație atribuită șefei statului privind disponibilitatea de a vota pentru unirea Republicii
11:10
Percheziții la Comrat într-un dosar de mită în sumă de 2 000 de euro pentru permise auto # Omniapres
Percheziții au avut loc marți, 13 ianuarie 2026, la Comrat, într-un dosar de trafic de influență ce vizează trucarea examenelor pentru obținerea permisului auto. Potrivit CNA, două persoane sunt bănuite că ar fi cerut și primit 2 000 de euro pentru a interveni astfel încât o persoană terță să promoveze atât proba teoretică, cât și
Acum 12 ore
10:30
VIDEO // Deputat PAS: Reforma administrativ-teritorială urmează a fi aprobată până în vară # Omniapres
Reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova urmează să fie discutată și aprobată până în vara acestui an, pentru a putea fi aplicată înainte de alegerile locale din 2027. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, Igor Chiriac, într-o emisiune la Jurnal TV. Potrivit acestuia, Guvernul urmează să prezinte în curând un plan detaliat de implementare. „Probabil
09:40
Republica Moldova a decis oprirea temporară a importurilor de furaje combinate din Ucraina după ce a fost depistată prezența antibioticului Metronidazol, interzis pentru animalele destinate consumului uman. Anunțul a fost făcut de directorul ANSA, Radu Musteața. „Carnea de pasăre și ouăle aflate pe piață sunt sigure pentru consum. Nu anticipăm scumpiri", a declarat Musteața. Potrivit
09:10
VIDEO // Linia Vulcănești–Chișinău intră în facturi. Ministrul Energiei: Ajustare de tarif de circa 5% # Omniapres
Investițiile realizate pentru construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău vor fi recuperate prin tariful la energia electrică achitat de consumatori, însă impactul va fi unul limitat, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o emisiune la Radio Moldova. Potrivit ministrului, includerea costurilor în tarif va duce la o ajustare estimată la aproximativ 5%, care reflectă strict investiția
07:10
Horoscop 13 ianuarie 2026. Contracte semnate, bani în mișcare și decizii care pot schimba direcția # Omniapres
Ziua de 13 ianuarie aduce clarificări importante pe plan financiar și profesional. Se semnează contracte, se recuperează bani așteptați și apar oferte sau colaborări care pot oferi stabilitate pe termen lung. Pentru unii nativi, este momentul să investească, să negocieze mai ferm sau să accepte sprijinul celor din jur, iar pentru alții – să facă
Ieri
18:40
Dodon, despre declarația Maiei Sandu: „Ar susține unirea pentru propriul viitor politic” # Omniapres
Igor Dodon, liderul PSRM și fostul președinte al Republicii Moldova, a reacționat la declarațiile Maiei Sandu potrivit cărora ar vota pentru reunirea cu România în cazul organizării unui referendum, acuzând-o că ar sprijini acest scenariu din motive personale și politice. Într-o declarație publică, Dodon a afirmat că Maia Sandu „într-adevăr ar vota unirea cu România,
18:10
Fratele criminalului Gheorghe Cotorobai, Alexei, trimis după gratii pentru omorul unui bebeluș # Omniapres
Un bărbat a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată luni, 12 ianuarie 2026, a anunțat Procuratura Generală. Este vorba despre Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai, bărbatul condamnat anterior la detenție pe viață pentru
17:40
Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România”, dar integrarea în UE rămâne prioritatea # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că, dacă ar avea loc un referendum privind reunirea cu România, ea ar vota în favoarea unirii, invocând dificultățile tot mai mari cu care se confruntă un stat mic aflat sub presiune geopolitică. Declarația a fost făcută într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell,
17:30
Euromaidan Press își retrage articolul despre „blocada Transnistriei”: „Am greșit. Ne cerem scuze” # Omniapres
Redacția Euromaidan Press a anunțat retragerea și corectarea unui articol publicat pe 12 ianuarie 2026, în care susținea că Ucraina și Republica Moldova ar fi instituit, la miezul nopții de Anul Nou, o blocadă completă asupra regiunii transnistrene, izolând total contingentul rus din zonă, scrie ziua.md. Într-un comunicat de rectificare, publicația recunoaște că materialul –
17:10
Statul se împrumută de la populație printr-o nouă rundă de VMS, cu dobânzi de până la 7,35% pe an # Omniapres
O nouă subscriere de valori mobiliare de stat este deschisă în perioada 12–21 ianuarie 2026, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi prin platforma eVMS.md într-un instrument financiar sigur și complet digital. În această rundă, investitorii pot alege obligațiuni de stat cu maturitate de un an, cu o rată anuală a dobânzii de 7,00%, sau
16:30
Noul director adjunct a Serviciului Vamal, Ana Luca, a fost prezentată astăzi colectivului instituției de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal. Ministrul Finanțelor a declarat că numirea completează echipa managerială a instituției și a menționat că aceasta urmează să contribuie la creșterea performanței Serviciului Vamal. Totodată, i-a urat succes Anei Luca în
16:10
Aeroportul Internațional Chișinău a pus pe piață o cantitate de peste 260 de metri cubi de masă lemnoasă provenită din lucrările de defrișare și igienizare a arborilor din perimetrul aerogării. Lemnul este oferit spre comercializare în diferite forme – de la lemn de foc din specii tari și moi până la crengi, resturi lemnoase și
15:40
Focar de pestă porcină africană la Ungheni: carantină instituită în mai multe localități # Omniapres
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni, iar autoritățile raionale au decis instituirea carantinei pentru cel puțin 30 de zile, pentru a limita răspândirea virusului. Măsura vizează municipiul Ungheni, precum și localitățile Zagarancea, Petrești, Todirești, Pârlița, Alexeevca, Unțești și Cetireni. Totodată, carantina a fost extinsă în satele Valea
15:10
Curtea Supremă de Justiție a decis să audieze 11 martori ai acuzării în dosarul cunoscut sub numele
14:40
Începând cu 1 ianuarie, Kievul a început să aplice controale stricte de-a lungul frontierei de aproximativ 450 de kilometri cu regiunea separatistă Transnistria, impunând inspecții pentru orice deplasare permisă de mărfuri sau persoane, potrivit ”Euromaidan Press”, citat de adevărul.ro. În același timp, autoritățile moldovenești au întărit punctele de control și au extins măsurile de securitate […] The post Moldova și Ucraina blochează regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dă asigurări că scandalul legat de depistarea metronidazolului în unele ferme avicole nu va avea impact asupra prețurilor la carne de pasăre și ouă pe piața din Republica Moldova. Reprezentanții instituției susțin că produsele provenite de la producătorii vizați au fost retrase din circuit încă din 24 decembrie, iar […] The post Carnea de pasăre se va scumpi? Ce spune ANSA după scandalul metronidazolului appeared first on Omniapres.
13:10
LIVE // ANSA oferă detalii despre scandalul substanțelor toxice, depistate în ouă și găini # Omniapres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor susține o conferință de presă dedicată măsurilor întreprinse după depistarea substanței metronidazol în probele prelevate de la păsări dintr-o fermă din Republica Moldova. The post LIVE // ANSA oferă detalii despre scandalul substanțelor toxice, depistate în ouă și găini appeared first on Omniapres.
13:10
Scandalul ouălor și cărnii ajunge la Primăria Chișinău: ce au arătat verificările în grădinițe și școli # Omniapres
După ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea a peste 110 000 de păsări dintr-o fermă unde a fost depistat un medicament interzis, Primăria Chișinău a verificat dacă vreunul dintre agenții economici vizați a livrat carne sau ouă în instituțiile de învățământ din capitală. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Primăriei, […] The post Scandalul ouălor și cărnii ajunge la Primăria Chișinău: ce au arătat verificările în grădinițe și școli appeared first on Omniapres.
12:40
Vasile Costiuc, vizat de o investigație ANI privind activitățile din afara Parlamentului # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, după ce a fost sesizată cu privire la posibile încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților. Sesizarea a fost înregistrată la mijlocul lunii decembrie 2025 și vizează activități pe care parlamentarul le-ar fi desfășurat în paralel cu mandatul său. Potrivit informațiilor analizate de […] The post Vasile Costiuc, vizat de o investigație ANI privind activitățile din afara Parlamentului appeared first on Omniapres.
11:50
Un paznic din Telenești, condamnat la peste 18 ani pentru uciderea administratoarei firmei # Omniapres
Paznicul unei societăți comerciale din raionul Telenești a fost condamnat la 18 ani și șase luni de detenție pentru omor și răpirea unui mijloc de transport, după ce a fost găsit vinovat de uciderea administratoarei firmei la care lucra. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Orhei, sediul Rezina, la solicitarea Procuraturii. Potrivit materialelor examinate în […] The post Un paznic din Telenești, condamnat la peste 18 ani pentru uciderea administratoarei firmei appeared first on Omniapres.
11:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de automobile electrice din Republica Moldova sunt obligați să achite taxă de drum, în baza unui nou sistem de calcul aprobat de autorități. Spre deosebire de vehiculele clasice, care contribuie indirect prin accizele la carburanți, pentru mașinile electrice plata va fi stabilită în funcție de masa totală a vehiculului, […] The post Mașinile electrice, taxate pentru drumuri începând din 2026 appeared first on Omniapres.
11:00
Rata anuală a inflației în Republica Moldova s-a redus în decembrie 2025 la 6,8%, cel mai scăzut nivel înregistrat pe parcursul anului, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Indicatorul este în scădere continuă din vara anului trecut și este ușor sub valoarea de 7% consemnată la sfârșitul anului 2024. Cu toate acestea, în […] The post Prețurile încetinesc, dar rămân ridicate: inflația ajunge la 6,8% în decembrie appeared first on Omniapres.
10:10
În ultimele șase luni ale anului 2025, Președinția Republicii Moldova a cheltuit aproape 800 de mii de lei pentru deplasări de serviciu peste hotare, potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, notează ZDG.md. În această perioadă au fost efectuate 34 de deplasări oficiale, iar președinta Maia Sandu a făcut parte din delegații în 14 dintre […] The post Turneu diplomatic pe bani publici: cât au costat vizitele Maiei Sandu în 2025 appeared first on Omniapres.
09:40
58 de utilaje speciale și 37 de muncitori rutieri au intervenit pe parcursul nopții pe mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, în contextul ninsorilor care au afectat regiunea, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță, echipele de intervenție au împrăștiat 218 tone de sare tehnică și 86 […] The post Drumarii au ieșit în teren după ninsori: ce sectoare au fost curățate appeared first on Omniapres.
09:10
Salariu, diurne și despăgubiri: din ce a câștigat Maia Sandu peste jumătate de milion de lei # Omniapres
Președinta Maia Sandu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025, document care arată că șefa statului a acumulat venituri totale de peste 545 de mii de lei pe parcursul anului trecut. Cea mai mare parte a sumelor provine din salariul de la Președinție, care s-a ridicat la 269.333,87 lei. Pe lângă […] The post Salariu, diurne și despăgubiri: din ce a câștigat Maia Sandu peste jumătate de milion de lei appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Ministerul Energiei dă asigurări că Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei # Omniapres
Autoritățile R. Moldova dau asigurări că gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov. Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, potrivit reprezentanților Ministerului Energiei, citați de IPN. Republica Moldova deține aproximativ 22 de milioane de metri cubi de […] The post Ministerul Energiei dă asigurări că Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei appeared first on Omniapres.
9 ianuarie 2026
14:30
Toți cei peste 7.800 de consumatori din 10 localități ale Republicii Moldova, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de ieri, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. Pe parcursul nopții au fost înregistrate noi deconectări, cauzate de rafalele puternice de vânt și depunerile de polei, astfel încât […] The post Peste 7.800 de consumatori, reconectați după avariile provocate de vremea rea appeared first on Omniapres.
14:10
110 mii de păsări au fost nimicite în urma depistării reziduurilor de metronidazol într-o fermă avicolă din Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a declanșat o anchetă amplă, aflată în prezent în desfășurare. Potrivit ANSA, substanța interzisă a fost identificată în urma prelevării probelor de ser de la păsări și testării […] The post 110 mii de păsări, nimicite după depistarea unei substanțe interzise în ferme appeared first on Omniapres.
14:00
Peste 600 de școli din țară revin la cursuri abia din 12 ianuarie, din cauza vremii nefavorabile # Omniapres
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Ca urmare, 563 de școli din cele 834 anunțate anterior, au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026, iar elevii din 604 instituții de învățământ general vor reveni la ore începând […] The post Peste 600 de școli din țară revin la cursuri abia din 12 ianuarie, din cauza vremii nefavorabile appeared first on Omniapres.
13:00
Irina Vlah: Acest an va deveni pentru Moldova un an al plății pentru greșelile actualei guvernări # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2026 abia a început, dar deja la această etapă este clar că va fi unul dificil pentru Republica Moldova. În context, ea a venit o prognoză în care s-a referit la principalele provocări cu care s-ar putea confrunta ţara în noul an. „În primul rând, este […] The post Irina Vlah: Acest an va deveni pentru Moldova un an al plății pentru greșelile actualei guvernări appeared first on Omniapres.
12:20
Ministrul Bolea a găsit explicația pentru drumuri curățate lent: ”Așa funcționează natura” # Omniapres
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, responsabil pentru starea drumurilor din țară, a venit cu o reacție la valul de critici ale șoferilor, care s-au plâns că drumurile au fost prost curățate. Oficialul susține că, în ultimele 24 de ore, a fost făcut unicul responsabil pentru iarnă. ”Responsabil pentru zăpadă, pentru viscol. Pentru faptul […] The post Ministrul Bolea a găsit explicația pentru drumuri curățate lent: ”Așa funcționează natura” appeared first on Omniapres.
12:10
Reacția conducerii Republicii Moldova la atacul cu ”Oreshnik”: Acest război se apropie de Europa și este un pericol pentru noi toți # Omniapres
Conducerea Republicii Moldova a condamnat atacul nocturn cu racheta balistică ”Oreshnik” asupra Ucrainei. Președinta Maia Sandu a scris pe X că ”acest act de teroare urmărește intimidarea Ucrainei și a partenerilor săi. Acest război se mișcă mai aproape de Europa și este un pericol pentru noi toți. Suntem uniți alături de Ucraina”. Și premierul Alexandru […] The post Reacția conducerii Republicii Moldova la atacul cu ”Oreshnik”: Acest război se apropie de Europa și este un pericol pentru noi toți appeared first on Omniapres.
11:20
În data de 9 ianuarie, în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău sunt înregistrate întreruperi temporare în furnizarea apei reci, apei calde și a agentului termic, ca urmare a unor avarieri și lucrări de intervenție. Întreruperi de apă rece: Potrivit informațiilor furnizate de Apă-Canal Chișinău, furnizarea apei reci este sistată temporar la următoarele adrese: Buiucani […] The post Mai multe zone din Chișinău, afectate de întreruperi de apă și agent termic appeared first on Omniapres.
11:00
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, România, fiind resimțit slab și în Republica Moldova. Seismul a avut loc la ora 05:50, la o adâncime de peste 100 de kilometri. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, mișcarea tectonică s-a produs în județul Vrancea, […] The post Cutremur în zona Vrancea, resimțit în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
10:40
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență Serviciul 112 anunță că, pe 8 ianuarie, între orele 00:00 și 20:00, au fost înregistrate numeroase apeluri generate de condițiile meteorologice nefavorabile. Ninsorile, ghețușul și poleiul de pe drumurile naționale au provocat situații de risc care au necesitat intervenția autorităților. Potrivit datelor oficiale, în intervalul menționat au fost […] The post Vremea rea a generat sute de solicitări la numărul de urgență 112 appeared first on Omniapres.
10:10
Serviciile municipale intervin în continuare pe străzile Capitalei, în condiții meteo dificile # Omniapres
Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală, în contextul condițiilor meteo dificile. Echipele operative au acționat pentru deszăpezirea carosabilului, curățarea și tratarea trotuarelor, precum și pentru menținerea accesibilității în zonele cu flux sporit de pietoni, în special în preajma instituțiilor publice, stațiilor de transport […] The post Serviciile municipale intervin în continuare pe străzile Capitalei, în condiții meteo dificile appeared first on Omniapres.
