Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit din Chișinău s-a scumpit de la 1 ianuarie
Omniapres, 14 ianuarie 2026 15:10
Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit din municipiul Chișinău a devenit mai scumpă începând cu luna ianuarie. Costul prânzului pentru elevii claselor I–IV a ajuns la 18 lei pe zi, cu 3 lei și 65 de bani mai mult față de anul trecut. Autoritățile explică majorarea prin creșterea prețurilor la produsele alimentare. În același […]
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:40
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența […]
Acum 2 ore
14:10
VIDEO // Ministrul Educației, despre gândacii din căminul UTM: „Situația este verificată” # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că autoritățile analizează situația semnalată la Căminul nr. 15 al Universitatea Tehnică a Moldovei, unde studenții au reclamat, în mediul online, prezența gândacilor. Declarațiile au fost făcute înainte de ședința Guvernului, în contextul reacțiilor apărute după publicarea unor imagini pe rețelele sociale. Oficialul a precizat că ministerul a […]
13:40
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni a depus cerere de demisie după ce ar fi fost prins beat la volan # Omniapres
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, despre care jurnaliștii au scris că a fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. „Procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de evoluția proceselor, se va decide, de către organele abilitate, aplicarea măsurilor preventive și altor măsuri procesuale de […]
Acum 4 ore
13:10
VIDEO // Suspendarea bacului de la Molovata: Chiveri anunță măsuri pentru asigurarea circulației # Omniapres
Activitatea bacului de la Molovata a fost suspendată temporar începând cu 14 ianuarie, din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului Nistru. Autoritățile susțin că situația este monitorizată permanent și că vor fi aplicate măsuri pentru a reduce impactul asupra locuitorilor din zonă. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că autoritățile vor depune eforturi […]
12:40
Șase lingouri din metal auriu, presupuse a fi din aur, au fost depistate de funcționarii vamali în postul vamal Palanca, în urma unui control efectuat asupra unui autocar care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. Mijlocul de transport, de model YUTONG, avea la bord 36 de pasageri. Atât șoferul, cât și pasagerii au declarat […]
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi, care va oferi condiții de cazare și spații de instruire pentru militari și civili conform standardelor europene. Construcția noii tabere este prevăzută în Viziunea strategică a Ministerului Apărării privind dezvoltarea Armatei […]
11:40
CSP s-a autosesizat după ce un șef din Procuratura Glodeni ar fi fost prins beat la volan # Omniapres
Șeful-adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, ar putea fi supus unei proceduri disciplinare, în urma unui incident rutier produs în apropierea municipiului Bălți, în care acesta este suspectat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate. Cazul a intrat în atenția Consiliului Superior al Procurorilor, după ce Andrei Cebotari, membru al CSP, a depus […]
Acum 6 ore
11:10
Fosta deputată a Partidul Acțiune și Solidaritate, Marcela Nistor, a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii, decizia fiind aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit hotărârii, Marcela Nistor își va începe mandatul la 15 ianuarie 2026 și va coordona domeniile artei și industriilor creative din cadrul ministerului. În […]
10:40
Serviciul Fiscal a încasat 16 milioane de lei din conturile datornicilor, într-o săptămână # Omniapres
Serviciul Fiscal a încasat 16 milioane de lei prin executare silită, în urma acțiunilor întreprinse pentru stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, cea mai mare parte a sumei – 15,8 milioane de lei – a fost retrasă din conturile bancare ale datornicilor, iar 200 de mii de […]
10:10
VIDEO // Alexandru Machidon, despre dosarul contrabandei cu armament: „Se lucrează intens” # Omniapres
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a declarat că investigația privind contrabanda cu armament descoperită la frontiera moldo-română este în plină desfășurare și implică o cooperare strânsă cu autoritățile din România. „Se lucrează intens. Este constituit un grup de urmărire penală, este o comunicare foarte bună cu DIICOT-ul din România pe această cauză, pentru că este […]
09:40
VIDEO // Viorel Bostan neagă că absorbția Universității din Cahul ar fi o răsplată pentru participare pe lista PAS # Omniapres
Rectorul Universitatea Tehnică a Moldovei, Viorel Bostan, respinge acuzațiile potrivit cărora absorbția Universității de Stat din Cahul de către UTM ar reprezenta o recompensă politică pentru participarea sa pe lista electorală a Partidul Acțiune și Solidaritate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. „Pe mulți i-a deranjat faptul că am […]
Acum 8 ore
09:10
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, este cercetat penal după ce, în noaptea trecută, ar fi urcat la volan în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc în apropiere de municipiul Bălți, scrie nordinfo.md. Potrivit informațiilor preliminare, autoturismul condus de acesta a fost oprit de polițiști după ce a fost observat deplasându-se haotic […]
Acum 12 ore
07:10
Ziua de 14 ianuarie vine cu clarificări, soluții concrete și un ritm bun în tot ce ține de muncă și viața personală. Se rezolvă lucruri amânate, apar bani din diverse surse și mulți nativi își îndreaptă atenția spre locuință – de la cumpărături necesare până la planuri de renovare sau schimbări importante. Contextul astral favorizează […]
Acum 24 ore
18:40
Dosarul de trădare al fostului adjunct SIS Alexandru Bălan intră în faza de judecată în România # Omniapres
Magistrații din România vor prelua, începând cu luna februarie, dosarul în care fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de trădare de patrie. Acesta a fost arestat în urmă cu patru luni, fiind suspectat că ar fi divulgat secrete de stat legate de România unor ofițeri […]
18:10
Chargé d'Affaires al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a avut marți, 13 ianuarie, o întrevedere cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și Întregii Moldove, la Palatul Mitropolitan din Chișinău. Potrivit Ambasadei SUA la Chișinău, discuțiile s-au axat pe sprijinul acordat de Statele Unite libertății religioase, precum și pe prioritățile și provocările […]
17:40
Moldova devine a doua sursă de țigări ilegale pentru România: aproape un sfert din contrabandă vine de peste Prut # Omniapres
Piața neagră a țigărilor din România a atins în noiembrie 2025 nivelul de 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat din ultimii șase ani, potrivit datelor Novel Research. Creșterea vine într-un an deja marcat de o explozie a contrabandei, media comerțului ilegal în 2025 urcând la 10,6%, față de 9% în 2024, ceea ce reprezintă […]
17:00
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026 într-un apartament dintr-un bloc de locuit din sectorul Râșcani al Capitalei, fiind necesară intervenția pompierilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:51, fiind anunțată izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat pe strada Aleco Russo […]
16:40
Piața imobiliară din Republica Moldova rămâne una dintre cele mai discutate teme economice, pe fondul incertitudinilor financiare și al prețurilor ridicate. Deși numărul tranzacțiilor a scăzut semnificativ, prețurile apartamentelor continuă să se mențină la niveluri record, notează TVR Moldova. Potrivit expertului imobiliar Victor Cernomorcenco, în prezent, prețul mediu al apartamentelor din Chișinău a ajuns la […]
16:10
De la pamflet la autocenzură: ce îl oprește pe Emilian Crețu să mai parodieze guvernarea # Omniapres
Actorul și influencerul, Emilian Crețu, a explicat de ce, după venirea la guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a redus semnificativ pamfletele și parodiile politice care l-au consacrat în spațiul public. Potrivit actorului, perioada în care la putere se aflau guvernările precedente a fost una extrem de „ofertantă" pentru satiră politică. „Atunci aveam mult […]
15:50
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) neagă informațiile apărute pe rețelele de socializare privind presupuse condiții insalubre și o posibilă invazie de gândaci în Căminul nr. 15, de pe strada Pușkin 39. „Administrația UTM respinge ferm aceste informații, care nu reflectă situația reală din cămin", se arată în reacția instituției. UTM precizează că lucrările de dezinsecție […]
Ieri
14:40
VIDEO // Vandalul panoului din pasajul subteran de pe Calea Ieșilor a fost identificat de poliție # Omniapres
Persoana care a vandalizat panoul informativ din pasajul pietonal subteran de pe Calea Ieșilor, în noaptea de 11 ianuarie, a fost identificată într-un timp scurt de oamenii legii, în urma analizării imaginilor video și a sesizărilor recepționate. Despre aceasta a anunțat Pretura sectorului Buiucani. Potrivit autorităților locale, este vorba despre un bărbat de 33 de […]
14:30
VIDEO // ARBOM a oferit cutii cu produse alimentare pentru 500 de oameni cu venituri mici din Taraclia # Omniapres
În perioada sărbătorilor de iarnă, Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a oferit 500 de cutii cu produse alimentare de bază pentru oameni cu venituri mici din orașul Taraclia. Directorul Asociației, Alexandr Borimecicov, a precizat că este o acțiune de solidaritate și că scopul campaniei a fost de a ușura, cât de puțin, […]
14:10
Circulația bacului pe râul Nistru va fi suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie 2026, din cauza stratului gros de gheață format în urma gerului puternic, care face traversarea nesigură. Administratorii au anunțat că siguranța pasagerilor și a transportului nu mai poate fi garantată în condițiile actuale, motiv pentru care activitatea bacului este oprită temporar. Reluarea […]
13:10
„Am probleme cu Nicolae Botgros!” – dezvăluiri incendiare ale Rodicăi Ciorănică din culisele premiilor VIP # Omniapres
Jurnalista și antreprenoarea Rodica Ciorănică, fondatoarea revistei VIP Magazin, care oferă premii prestigioase persoanelor publice de la noi, a dezvăluit în cadrul unui interviu cu Dorin Galben că deputatul și dirijorul Orchestrei Lăutarii, Nicolae Botgros îi dă bătăi de cap, scrie cancan.md. Maestrul a fost distins cu titlul de Omul Secolului, dar nu se mulțumește […]
12:40
VIDEO // Un deputat de la PN critică politica statului în sectorul agricol: Producătorul autohton nu-și poate vinde marfa, dar siguranța alimentară e parte din cea națională # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa și, concomitent, […]
12:10
Deputatul PAS, Lilian Carp, afirmă că poziția Maiei Sandu privind reunirea cu România nu este una nouă și nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Potrivit acestuia, șefa statului și-a exprimat deschis această opțiune încă din 2018. „Maia Sandu a spus încă de atunci că ar vota pentru unire, în cazul în care un astfel […]
11:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a publicat o declarație în care afirmă că menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte reprezintă „o amenințare pentru existența Republicii Moldova", acuzând-o de subminarea statalității, suveranității și neutralității țării. În document, PSRM face
11:10
Percheziții la Comrat într-un dosar de mită în sumă de 2 000 de euro pentru permise auto # Omniapres
Percheziții au avut loc marți, 13 ianuarie 2026, la Comrat, într-un dosar de trafic de influență ce vizează trucarea examenelor pentru obținerea permisului auto. Potrivit CNA, două persoane sunt bănuite că ar fi cerut și primit 2 000 de euro pentru a interveni astfel încât o persoană terță să promoveze atât proba teoretică, cât și […] The post Percheziții la Comrat într-un dosar de mită în sumă de 2 000 de euro pentru permise auto appeared first on Omniapres.
10:30
VIDEO // Deputat PAS: Reforma administrativ-teritorială urmează a fi aprobată până în vară # Omniapres
Reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova urmează să fie discutată și aprobată până în vara acestui an, pentru a putea fi aplicată înainte de alegerile locale din 2027. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, Igor Chiriac, într-o emisiune la Jurnal TV. Potrivit acestuia, Guvernul urmează să prezinte în curând un plan detaliat de implementare. „Probabil […] The post VIDEO // Deputat PAS: Reforma administrativ-teritorială urmează a fi aprobată până în vară appeared first on Omniapres.
09:40
Republica Moldova a decis oprirea temporară a importurilor de furaje combinate din Ucraina după ce a fost depistată prezența antibioticului Metronidazol, interzis pentru animalele destinate consumului uman. Anunțul a fost făcut de directorul ANSA, Radu Musteața. „Carnea de pasăre și ouăle aflate pe piață sunt sigure pentru consum. Nu anticipăm scumpiri”, a declarat Musteața. Potrivit […] The post Moldova oprește importul de furaje din Ucraina după depistarea unui antibiotic interzis appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Linia Vulcănești–Chișinău intră în facturi. Ministrul Energiei: Ajustare de tarif de circa 5% # Omniapres
Investițiile realizate pentru construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău vor fi recuperate prin tariful la energia electrică achitat de consumatori, însă impactul va fi unul limitat, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o emisiune la Radio Moldova. Potrivit ministrului, includerea costurilor în tarif va duce la o ajustare estimată la aproximativ 5%, care reflectă strict investiția […] The post VIDEO // Linia Vulcănești–Chișinău intră în facturi. Ministrul Energiei: Ajustare de tarif de circa 5% appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 13 ianuarie 2026. Contracte semnate, bani în mișcare și decizii care pot schimba direcția # Omniapres
Ziua de 13 ianuarie aduce clarificări importante pe plan financiar și profesional. Se semnează contracte, se recuperează bani așteptați și apar oferte sau colaborări care pot oferi stabilitate pe termen lung. Pentru unii nativi, este momentul să investească, să negocieze mai ferm sau să accepte sprijinul celor din jur, iar pentru alții – să facă […] The post Horoscop 13 ianuarie 2026. Contracte semnate, bani în mișcare și decizii care pot schimba direcția appeared first on Omniapres.
12 ianuarie 2026
18:40
Dodon, despre declarația Maiei Sandu: „Ar susține unirea pentru propriul viitor politic” # Omniapres
Igor Dodon, liderul PSRM și fostul președinte al Republicii Moldova, a reacționat la declarațiile Maiei Sandu potrivit cărora ar vota pentru reunirea cu România în cazul organizării unui referendum, acuzând-o că ar sprijini acest scenariu din motive personale și politice. Într-o declarație publică, Dodon a afirmat că Maia Sandu „într-adevăr ar vota unirea cu România, […] The post Dodon, despre declarația Maiei Sandu: „Ar susține unirea pentru propriul viitor politic” appeared first on Omniapres.
18:10
Fratele criminalului Gheorghe Cotorobai, Alexei, trimis după gratii pentru omorul unui bebeluș # Omniapres
Un bărbat a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată luni, 12 ianuarie 2026, a anunțat Procuratura Generală. Este vorba despre Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai, bărbatul condamnat anterior la detenție pe viață pentru […] The post Fratele criminalului Gheorghe Cotorobai, Alexei, trimis după gratii pentru omorul unui bebeluș appeared first on Omniapres.
17:40
Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România”, dar integrarea în UE rămâne prioritatea # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că, dacă ar avea loc un referendum privind reunirea cu România, ea ar vota în favoarea unirii, invocând dificultățile tot mai mari cu care se confruntă un stat mic aflat sub presiune geopolitică. Declarația a fost făcută într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, […] The post Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România”, dar integrarea în UE rămâne prioritatea appeared first on Omniapres.
17:30
Euromaidan Press își retrage articolul despre „blocada Transnistriei”: „Am greșit. Ne cerem scuze” # Omniapres
Redacția Euromaidan Press a anunțat retragerea și corectarea unui articol publicat pe 12 ianuarie 2026, în care susținea că Ucraina și Republica Moldova ar fi instituit, la miezul nopții de Anul Nou, o blocadă completă asupra regiunii transnistrene, izolând total contingentul rus din zonă, scrie ziua.md. Într-un comunicat de rectificare, publicația recunoaște că materialul – […] The post Euromaidan Press își retrage articolul despre „blocada Transnistriei”: „Am greșit. Ne cerem scuze” appeared first on Omniapres.
17:10
Statul se împrumută de la populație printr-o nouă rundă de VMS, cu dobânzi de până la 7,35% pe an # Omniapres
O nouă subscriere de valori mobiliare de stat este deschisă în perioada 12–21 ianuarie 2026, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi prin platforma eVMS.md într-un instrument financiar sigur și complet digital. În această rundă, investitorii pot alege obligațiuni de stat cu maturitate de un an, cu o rată anuală a dobânzii de 7,00%, sau […] The post Statul se împrumută de la populație printr-o nouă rundă de VMS, cu dobânzi de până la 7,35% pe an appeared first on Omniapres.
16:30
Noul director adjunct a Serviciului Vamal, Ana Luca, a fost prezentată astăzi colectivului instituției de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal. Ministrul Finanțelor a declarat că numirea completează echipa managerială a instituției și a menționat că aceasta urmează să contribuie la creșterea performanței Serviciului Vamal. Totodată, i-a urat succes Anei Luca în […] The post Ana Luca a fost prezentată în funcția de director adjunct a Serviciului Vamal appeared first on Omniapres.
16:10
Aeroportul Internațional Chișinău a pus pe piață o cantitate de peste 260 de metri cubi de masă lemnoasă provenită din lucrările de defrișare și igienizare a arborilor din perimetrul aerogării. Lemnul este oferit spre comercializare în diferite forme – de la lemn de foc din specii tari și moi până la crengi, resturi lemnoase și […] The post Aeroportul Chișinău vinde lemnul din defrișări: peste 260 de metri cubi puși pe piață appeared first on Omniapres.
15:40
Focar de pestă porcină africană la Ungheni: carantină instituită în mai multe localități # Omniapres
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni, iar autoritățile raionale au decis instituirea carantinei pentru cel puțin 30 de zile, pentru a limita răspândirea virusului. Măsura vizează municipiul Ungheni, precum și localitățile Zagarancea, Petrești, Todirești, Pârlița, Alexeevca, Unțești și Cetireni. Totodată, carantina a fost extinsă în satele Valea […] The post Focar de pestă porcină africană la Ungheni: carantină instituită în mai multe localități appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Curtea Supremă de Justiție a decis să audieze 11 martori ai acuzării în dosarul cunoscut sub numele de „Kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova și lider al PSRM, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și presupusa acceptare de finanțări ilegale pentru partid. Printre martorii care urmează să fie chemați în instanță se […] The post VIDEO // Vladimir Plahotniuc, chemat ca martor în dosarul „Kuliok” al lui Igor Dodon appeared first on Omniapres.
14:40
Începând cu 1 ianuarie, Kievul a început să aplice controale stricte de-a lungul frontierei de aproximativ 450 de kilometri cu regiunea separatistă Transnistria, impunând inspecții pentru orice deplasare permisă de mărfuri sau persoane, potrivit ”Euromaidan Press”, citat de adevărul.ro. În același timp, autoritățile moldovenești au întărit punctele de control și au extins măsurile de securitate […] The post Moldova și Ucraina blochează regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dă asigurări că scandalul legat de depistarea metronidazolului în unele ferme avicole nu va avea impact asupra prețurilor la carne de pasăre și ouă pe piața din Republica Moldova. Reprezentanții instituției susțin că produsele provenite de la producătorii vizați au fost retrase din circuit încă din 24 decembrie, iar […] The post Carnea de pasăre se va scumpi? Ce spune ANSA după scandalul metronidazolului appeared first on Omniapres.
13:10
LIVE // ANSA oferă detalii despre scandalul substanțelor toxice, depistate în ouă și găini # Omniapres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor susține o conferință de presă dedicată măsurilor întreprinse după depistarea substanței metronidazol în probele prelevate de la păsări dintr-o fermă din Republica Moldova. The post LIVE // ANSA oferă detalii despre scandalul substanțelor toxice, depistate în ouă și găini appeared first on Omniapres.
13:10
Scandalul ouălor și cărnii ajunge la Primăria Chișinău: ce au arătat verificările în grădinițe și școli # Omniapres
După ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea a peste 110 000 de păsări dintr-o fermă unde a fost depistat un medicament interzis, Primăria Chișinău a verificat dacă vreunul dintre agenții economici vizați a livrat carne sau ouă în instituțiile de învățământ din capitală. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Primăriei, […] The post Scandalul ouălor și cărnii ajunge la Primăria Chișinău: ce au arătat verificările în grădinițe și școli appeared first on Omniapres.
12:40
Vasile Costiuc, vizat de o investigație ANI privind activitățile din afara Parlamentului # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, după ce a fost sesizată cu privire la posibile încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților. Sesizarea a fost înregistrată la mijlocul lunii decembrie 2025 și vizează activități pe care parlamentarul le-ar fi desfășurat în paralel cu mandatul său. Potrivit informațiilor analizate de […] The post Vasile Costiuc, vizat de o investigație ANI privind activitățile din afara Parlamentului appeared first on Omniapres.
11:50
Un paznic din Telenești, condamnat la peste 18 ani pentru uciderea administratoarei firmei # Omniapres
Paznicul unei societăți comerciale din raionul Telenești a fost condamnat la 18 ani și șase luni de detenție pentru omor și răpirea unui mijloc de transport, după ce a fost găsit vinovat de uciderea administratoarei firmei la care lucra. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Orhei, sediul Rezina, la solicitarea Procuraturii. Potrivit materialelor examinate în […] The post Un paznic din Telenești, condamnat la peste 18 ani pentru uciderea administratoarei firmei appeared first on Omniapres.
11:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de automobile electrice din Republica Moldova sunt obligați să achite taxă de drum, în baza unui nou sistem de calcul aprobat de autorități. Spre deosebire de vehiculele clasice, care contribuie indirect prin accizele la carburanți, pentru mașinile electrice plata va fi stabilită în funcție de masa totală a vehiculului, […] The post Mașinile electrice, taxate pentru drumuri începând din 2026 appeared first on Omniapres.
11:00
Rata anuală a inflației în Republica Moldova s-a redus în decembrie 2025 la 6,8%, cel mai scăzut nivel înregistrat pe parcursul anului, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Indicatorul este în scădere continuă din vara anului trecut și este ușor sub valoarea de 7% consemnată la sfârșitul anului 2024. Cu toate acestea, în […] The post Prețurile încetinesc, dar rămân ridicate: inflația ajunge la 6,8% în decembrie appeared first on Omniapres.
