Adjunctul procurorului-șef din Glodeni a depus cerere de demisie după ce ar fi fost prins beat la volan

09:10

Președinta Maia Sandu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025, document care arată că șefa statului a acumulat venituri totale de peste 545 de mii de lei pe parcursul anului trecut. Cea mai mare parte a sumelor provine din salariul de la Președinție, care s-a ridicat la 269.333,87 lei. Pe lângă […] The post Salariu, diurne și despăgubiri: din ce a câștigat Maia Sandu peste jumătate de milion de lei appeared first on Omniapres.