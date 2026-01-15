VIDEO // Criptomonedele vor fi reglementate și impozitate: anunțul Ministerului Finanțelor
Omniapres, 15 ianuarie 2026 13:10
Profitul obținut din tranzacțiile cu criptomonede va fi impozitat cu 12% în Republica Moldova, începând cu 2026, odată cu intrarea în vigoare a unui nou cadru legal care va reglementa acest domeniu. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-o emisiune la TVR Moldova. Potrivit ministrului, simpla deținere a criptomonedelor nu va fi […] The post VIDEO // Criptomonedele vor fi reglementate și impozitate: anunțul Ministerului Finanțelor appeared first on Omniapres.
• • •
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:40
VIDEO // Studenții de la un cămin UTM, disperați de gândaci: „Noaptea e groaznic, ne pișcă” # Omniapres
Apar noi imagini cu situația din căminul nr. 15, administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei, în care studenții arată condițiile reale din interiorul clădirii și se plâng de prezența constantă a gândacilor. Locatarii afirmă că problema persistă de mai mulți ani și că măsurile luate până acum nu au avut efect. Mai mulți studenți au […] The post VIDEO // Studenții de la un cămin UTM, disperați de gândaci: „Noaptea e groaznic, ne pișcă” appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
12:10
Construcție ilegală într-o zonă istorică din Chișinău: percheziții și 10 persoane bănuite # Omniapres
Percheziții au loc în capitală într-un dosar penal ce vizează construcția ilegală a unui local amplasat pe strada Eugen Doga, într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. Acțiunile de urmărire penală sunt desfășurate în legătură cu executarea unor lucrări cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe teren public și recepția finală în lipsa […] The post Construcție ilegală într-o zonă istorică din Chișinău: percheziții și 10 persoane bănuite appeared first on Omniapres.
11:40
Tiraspolul a aprobat, joi, prelungirea stării de urgență în economie până la data de 15 februarie, pe fondul crizei energetice generate de reducerea livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană. Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului Soviet Suprem, care a validat decretul semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. […] The post Tiraspolul prelungește starea de urgență în economie din cauza crizei gazelor appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
11:10
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă că autoritățile Statelor Unite ale Americii au decis suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, măsură care va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie 2026. Decizia are caracter administrativ și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor […] The post MAE: Suspendarea vizelor de imigrare pentru SUA nu este o interdicție de călătorie appeared first on Omniapres.
10:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că nu dispune, în acest moment, de o evidență exactă privind cel mai mare salariu din sectorul public, însă admite că unele remunerații ar putea depăși nivelul de 200 de mii de lei pe lună. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Potrivit ministrului, […] The post Salarii de peste 200 de mii de lei în sectorul public? Ce spune ministrul Finanțelor appeared first on Omniapres.
10:10
Ninge în toată țara: peste 180 de utilaje mobilizate pentru deszăpezirea drumurilor naționale # Omniapres
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în urma ninsorilor din noaptea trecută, pe traseele naționale au fost desfășurate ample intervenții pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Potrivit instituției, 182 de utilaje speciale și 179 de muncitori rutieri au fost mobilizați pentru lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului. Intervențiile s-au desfășurat în aproximativ […] The post Ninge în toată țara: peste 180 de utilaje mobilizate pentru deszăpezirea drumurilor naționale appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // TVA de 20% și taxă per colet comandat din străinătate: noul sistem pregătit de Ministerul Finanțelor # Omniapres
Ministerul Finanțelor lucrează la introducerea unui nou sistem de impozitare a coletelor comandate din afara țării, care ar urma să simplifice radical modul de achitare a taxelor pentru cumpărăturile online. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-o emisiune la TVR Moldova. Potrivit ministrului, autoritățile au decis să renunțe la aplicarea procedurilor vamale […] The post VIDEO // TVA de 20% și taxă per colet comandat din străinătate: noul sistem pregătit de Ministerul Finanțelor appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
09:10
Statele Unite au decis suspendarea pe termen nedeterminat a procesării vizelor de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, printre care se numără și Republica Moldova. Măsura a fost anunțată miercuri de Departamentul de Stat al SUA și va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie, potrivit BBC. Decizia face parte din noua strategie a […] The post Lovitură pentru moldoveni: Statele Unite opresc procesarea vizelor de imigrare appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 15 ianuarie 2026. Parteneriatele deschid drumul spre succes și stabilitate financiară # Omniapres
Ziua de 15 ianuarie pune accent pe colaborări, contracte și alianțe care pot aduce rezultate solide pe termen mediu și lung. Mulți nativi au șanse reale să își consolideze poziția profesională, să recupereze bani sau să își rotunjească veniturile prin parteneriate inspirate. Contextul astral favorizează negocierile, relansarea unor proiecte și deciziile mature, luate cu gândul […] The post Horoscop 15 ianuarie 2026. Parteneriatele deschid drumul spre succes și stabilitate financiară appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
19:40
Furtună, reacție la știrea despre retragerea cetățeniei române: Când spui adevărul, devii ”terorist” # Omniapres
Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare”, susține că a aflat din presă, și nu printr-o citație oficială, despre faptul că ar fi vizată de o procedură privind retragerea cetățeniei române și că ar fi așteptată la audieri pe 16 ianuarie. Politiciana afirmă că acuzațiile care i-ar fi atribuite sunt false și grave și califică situația […] The post Furtună, reacție la știrea despre retragerea cetățeniei române: Când spui adevărul, devii ”terorist” appeared first on Omniapres.
18:10
Circulația rutieră pe podul peste râul Răuțel, situat pe drumul G54 R16-Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730, va fi redirecționată pe trasee ocolitoare, ca urmare a începerii lucrărilor de reparație capitală, anunţă Administraţia Naţională a Drumurilor (AND). Conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să circule cu prudență în zona șantierului. Podul vechi avea 57 […] The post Lucrări capitale la podul peste râul Răuțel: traficul va fi deviat pe rute ocolitoare appeared first on Omniapres.
17:40
Vremea se menține rece și instabilă în Republica Moldova în intervalul 14 ianuarie, ora 20:00 – 15 ianuarie, ora 20:00, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei meteo, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, în special sub formă de ninsoare. În cursul nopții și al dimineții, izolat se va forma ceață […] The post Prognoza meteo: ninsoare slabă, ceață și ghețuș pe drumurile din Moldova appeared first on Omniapres.
17:40
Un deputat PN denunță monopolul și lipsa de transparență în gestionarea drepturilor de autor # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus interpelări oficiale către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Centrul Național Anticorupție (CNA) în legătură cu nereguli grave în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor pe care le-a depistat în urma audiențelor. Potrivit lui Nicolae Margarint, sistemul actual se confruntă cu monopol și lipsă de […] The post Un deputat PN denunță monopolul și lipsa de transparență în gestionarea drepturilor de autor appeared first on Omniapres.
17:10
Două persoane au avut de suferit în urma nerespectării regulilor de securitate la exploatarea sobelor de încălzit, în două incidente produse pe parcursul zilei de 13 ianuarie, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Primul caz a fost înregistrat într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca. Un bărbat în vârstă de 66 de ani a […] The post Două persoane au ajuns la spital din cauza folosirii incorecte a sobelor appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO// Trei automobile au ars într-o curte de bloc din Chișinău. Presa: aparțin unui membru al grupării Kitaeț # Omniapres
Trei automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23, din municipiul Chișinău, au fost afectate de un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:33. Potrivit informațiilor preliminare, inițial un singur automobil a fost cuprins de flăcări, însă […] The post VIDEO// Trei automobile au ars într-o curte de bloc din Chișinău. Presa: aparțin unui membru al grupării Kitaeț appeared first on Omniapres.
16:10
Peste 210 milioane de lei pentru planuri urbanistice în 293 de localități, alocate de Guvern # Omniapres
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea unei mai bune organizări […] The post Peste 210 milioane de lei pentru planuri urbanistice în 293 de localități, alocate de Guvern appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Un bărbat din Chișinău a fost răpit și jefuit, apoi abandonat la marginea unui sat: trei persoane, reținute # Omniapres
Trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani au fost reținuți de poliție, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate. Cazul a fost înregistrat la data de 10 ianuarie, după ce un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost găsit agresat într-o zonă extravilană […] The post VIDEO // Un bărbat din Chișinău a fost răpit și jefuit, apoi abandonat la marginea unui sat: trei persoane, reținute appeared first on Omniapres.
15:10
Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit din Chișinău s-a scumpit de la 1 ianuarie # Omniapres
Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit din municipiul Chișinău a devenit mai scumpă începând cu luna ianuarie. Costul prânzului pentru elevii claselor I–IV a ajuns la 18 lei pe zi, cu 3 lei și 65 de bani mai mult față de anul trecut. Autoritățile explică majorarea prin creșterea prețurilor la produsele alimentare. În același […] The post Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit din Chișinău s-a scumpit de la 1 ianuarie appeared first on Omniapres.
14:40
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența […] The post Noi reguli de igienă în sistemul medical: Guvernul a actualizat cadrul sanitar appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Ministrul Educației, despre gândacii din căminul UTM: „Situația este verificată” # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că autoritățile analizează situația semnalată la Căminul nr. 15 al Universitatea Tehnică a Moldovei, unde studenții au reclamat, în mediul online, prezența gândacilor. Declarațiile au fost făcute înainte de ședința Guvernului, în contextul reacțiilor apărute după publicarea unor imagini pe rețelele sociale. Oficialul a precizat că ministerul a […] The post VIDEO // Ministrul Educației, despre gândacii din căminul UTM: „Situația este verificată” appeared first on Omniapres.
13:40
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni a depus cerere de demisie după ce ar fi fost prins beat la volan # Omniapres
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, despre care jurnaliștii au scris că a fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. „Procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de evoluția proceselor, se va decide, de către organele abilitate, aplicarea măsurilor preventive și altor măsuri procesuale de […] The post Adjunctul procurorului-șef din Glodeni a depus cerere de demisie după ce ar fi fost prins beat la volan appeared first on Omniapres.
Ieri
13:10
VIDEO // Suspendarea bacului de la Molovata: Chiveri anunță măsuri pentru asigurarea circulației # Omniapres
Activitatea bacului de la Molovata a fost suspendată temporar începând cu 14 ianuarie, din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului Nistru. Autoritățile susțin că situația este monitorizată permanent și că vor fi aplicate măsuri pentru a reduce impactul asupra locuitorilor din zonă. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că autoritățile vor depune eforturi […] The post VIDEO // Suspendarea bacului de la Molovata: Chiveri anunță măsuri pentru asigurarea circulației appeared first on Omniapres.
12:40
Șase lingouri din metal auriu, presupuse a fi din aur, au fost depistate de funcționarii vamali în postul vamal Palanca, în urma unui control efectuat asupra unui autocar care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. Mijlocul de transport, de model YUTONG, avea la bord 36 de pasageri. Atât șoferul, cât și pasagerii au declarat […] The post Ucrainean, prins la vama Palanca cu șase lingouri presupuse a fi din aur appeared first on Omniapres.
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi, care va oferi condiții de cazare și spații de instruire pentru militari și civili conform standardelor europene. Construcția noii tabere este prevăzută în Viziunea strategică a Ministerului Apărării privind dezvoltarea Armatei […] The post Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi appeared first on Omniapres.
11:40
CSP s-a autosesizat după ce un șef din Procuratura Glodeni ar fi fost prins beat la volan # Omniapres
Șeful-adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, ar putea fi supus unei proceduri disciplinare, în urma unui incident rutier produs în apropierea municipiului Bălți, în care acesta este suspectat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate. Cazul a intrat în atenția Consiliului Superior al Procurorilor, după ce Andrei Cebotari, membru al CSP, a depus […] The post CSP s-a autosesizat după ce un șef din Procuratura Glodeni ar fi fost prins beat la volan appeared first on Omniapres.
11:10
Fosta deputată a Partidul Acțiune și Solidaritate, Marcela Nistor, a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii, decizia fiind aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit hotărârii, Marcela Nistor își va începe mandatul la 15 ianuarie 2026 și va coordona domeniile artei și industriilor creative din cadrul ministerului. În […] The post Fosta deputată PAS, Marcela Nistor, desemnată secretar de stat la Cultură appeared first on Omniapres.
10:40
Serviciul Fiscal a încasat 16 milioane de lei din conturile datornicilor, într-o săptămână # Omniapres
Serviciul Fiscal a încasat 16 milioane de lei prin executare silită, în urma acțiunilor întreprinse pentru stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, cea mai mare parte a sumei – 15,8 milioane de lei – a fost retrasă din conturile bancare ale datornicilor, iar 200 de mii de […] The post Serviciul Fiscal a încasat 16 milioane de lei din conturile datornicilor, într-o săptămână appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Alexandru Machidon, despre dosarul contrabandei cu armament: „Se lucrează intens” # Omniapres
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a declarat că investigația privind contrabanda cu armament descoperită la frontiera moldo-română este în plină desfășurare și implică o cooperare strânsă cu autoritățile din România. „Se lucrează intens. Este constituit un grup de urmărire penală, este o comunicare foarte bună cu DIICOT-ul din România pe această cauză, pentru că este […] The post VIDEO // Alexandru Machidon, despre dosarul contrabandei cu armament: „Se lucrează intens” appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Viorel Bostan neagă că absorbția Universității din Cahul ar fi o răsplată pentru participare pe lista PAS # Omniapres
Rectorul Universitatea Tehnică a Moldovei, Viorel Bostan, respinge acuzațiile potrivit cărora absorbția Universității de Stat din Cahul de către UTM ar reprezenta o recompensă politică pentru participarea sa pe lista electorală a Partidul Acțiune și Solidaritate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. „Pe mulți i-a deranjat faptul că am […] The post VIDEO // Viorel Bostan neagă că absorbția Universității din Cahul ar fi o răsplată pentru participare pe lista PAS appeared first on Omniapres.
09:10
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, este cercetat penal după ce, în noaptea trecută, ar fi urcat la volan în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc în apropiere de municipiul Bălți, scrie nordinfo.md. Potrivit informațiilor preliminare, autoturismul condus de acesta a fost oprit de polițiști după ce a fost observat deplasându-se haotic […] The post Un șef de la Procuratura Glodeni, prins beat la volan: a refuzat testarea alcoolscopică appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua de 14 ianuarie vine cu clarificări, soluții concrete și un ritm bun în tot ce ține de muncă și viața personală. Se rezolvă lucruri amânate, apar bani din diverse surse și mulți nativi își îndreaptă atenția spre locuință – de la cumpărături necesare până la planuri de renovare sau schimbări importante. Contextul astral favorizează […] The post Horoscop 14 ianuarie 2026. Rezolvări rapide, bani recuperați și achiziții pentru casă appeared first on Omniapres.
13 ianuarie 2026
18:40
Dosarul de trădare al fostului adjunct SIS Alexandru Bălan intră în faza de judecată în România # Omniapres
Magistrații din România vor prelua, începând cu luna februarie, dosarul în care fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de trădare de patrie. Acesta a fost arestat în urmă cu patru luni, fiind suspectat că ar fi divulgat secrete de stat legate de România unor ofițeri […] The post Dosarul de trădare al fostului adjunct SIS Alexandru Bălan intră în faza de judecată în România appeared first on Omniapres.
18:10
Chargé d’Affaires al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a avut marți, 13 ianuarie, o întrevedere cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și Întregii Moldove, la Palatul Mitropolitan din Chișinău. Potrivit Ambasadei SUA la Chișinău, discuțiile s-au axat pe sprijinul acordat de Statele Unite libertății religioase, precum și pe prioritățile și provocările […] The post Însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău s-a întâlnit cu Mitropolitul Vladimir appeared first on Omniapres.
17:40
Moldova devine a doua sursă de țigări ilegale pentru România: aproape un sfert din contrabandă vine de peste Prut # Omniapres
Piața neagră a țigărilor din România a atins în noiembrie 2025 nivelul de 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat din ultimii șase ani, potrivit datelor Novel Research. Creșterea vine într-un an deja marcat de o explozie a contrabandei, media comerțului ilegal în 2025 urcând la 10,6%, față de 9% în 2024, ceea ce reprezintă […] The post Moldova devine a doua sursă de țigări ilegale pentru România: aproape un sfert din contrabandă vine de peste Prut appeared first on Omniapres.
17:00
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026 într-un apartament dintr-un bloc de locuit din sectorul Râșcani al Capitalei, fiind necesară intervenția pompierilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:51, fiind anunțată izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat pe strada Aleco Russo […] The post VIDEO // Incendiu într-un bloc din Râșcani: un apartament a fost distrus de flăcări appeared first on Omniapres.
16:40
Piața imobiliară din Republica Moldova rămâne una dintre cele mai discutate teme economice, pe fondul incertitudinilor financiare și al prețurilor ridicate. Deși numărul tranzacțiilor a scăzut semnificativ, prețurile apartamentelor continuă să se mențină la niveluri record, notează TVR Moldova. Potrivit expertului imobiliar Victor Cernomorcenco, în prezent, prețul mediu al apartamentelor din Chișinău a ajuns la […] The post Se vor ieftini locuințele în 2026? Prognoza specialiștilor appeared first on Omniapres.
16:10
De la pamflet la autocenzură: ce îl oprește pe Emilian Crețu să mai parodieze guvernarea # Omniapres
Actorul și influencerul, Emilian Crețu, a explicat de ce, după venirea la guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a redus semnificativ pamfletele și parodiile politice care l-au consacrat în spațiul public. Potrivit actorului, perioada în care la putere se aflau guvernările precedente a fost una extrem de „ofertantă” pentru satiră politică. „Atunci aveam mult […] The post De la pamflet la autocenzură: ce îl oprește pe Emilian Crețu să mai parodieze guvernarea appeared first on Omniapres.
15:50
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) neagă informațiile apărute pe rețelele de socializare privind presupuse condiții insalubre și o posibilă invazie de gândaci în Căminul nr. 15, de pe strada Pușkin 39. „Administrația UTM respinge ferm aceste informații, care nu reflectă situația reală din cămin”, se arată în reacția instituției. UTM precizează că lucrările de dezinsecție […] The post VIDEO // Scandalul gândacilor dintr-un cămin studențesc: reacția UTM appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Vandalul panoului din pasajul subteran de pe Calea Ieșilor a fost identificat de poliție # Omniapres
Persoana care a vandalizat panoul informativ din pasajul pietonal subteran de pe Calea Ieșilor, în noaptea de 11 ianuarie, a fost identificată într-un timp scurt de oamenii legii, în urma analizării imaginilor video și a sesizărilor recepționate. Despre aceasta a anunțat Pretura sectorului Buiucani. Potrivit autorităților locale, este vorba despre un bărbat de 33 de […] The post VIDEO // Vandalul panoului din pasajul subteran de pe Calea Ieșilor a fost identificat de poliție appeared first on Omniapres.
14:30
VIDEO // ARBOM a oferit cutii cu produse alimentare pentru 500 de oameni cu venituri mici din Taraclia # Omniapres
În perioada sărbătorilor de iarnă, Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a oferit 500 de cutii cu produse alimentare de bază pentru oameni cu venituri mici din orașul Taraclia. Directorul Asociației, Alexandr Borimecicov, a precizat că este o acțiune de solidaritate și că scopul campaniei a fost de a ușura, cât de puțin, […] The post VIDEO // ARBOM a oferit cutii cu produse alimentare pentru 500 de oameni cu venituri mici din Taraclia appeared first on Omniapres.
14:10
Circulația bacului pe râul Nistru va fi suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie 2026, din cauza stratului gros de gheață format în urma gerului puternic, care face traversarea nesigură. Administratorii au anunțat că siguranța pasagerilor și a transportului nu mai poate fi garantată în condițiile actuale, motiv pentru care activitatea bacului este oprită temporar. Reluarea […] The post Traversarea Nistrului cu bacul, oprită din 14 ianuarie appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
„Am probleme cu Nicolae Botgros!” – dezvăluiri incendiare ale Rodicăi Ciorănică din culisele premiilor VIP # Omniapres
Jurnalista și antreprenoarea Rodica Ciorănică, fondatoarea revistei VIP Magazin, care oferă premii prestigioase persoanelor publice de la noi, a dezvăluit în cadrul unui interviu cu Dorin Galben că deputatul și dirijorul Orchestrei Lăutarii, Nicolae Botgros îi dă bătăi de cap, scrie cancan.md. Maestrul a fost distins cu titlul de Omul Secolului, dar nu se mulțumește […] The post „Am probleme cu Nicolae Botgros!” – dezvăluiri incendiare ale Rodicăi Ciorănică din culisele premiilor VIP appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Un deputat de la PN critică politica statului în sectorul agricol: Producătorul autohton nu-și poate vinde marfa, dar siguranța alimentară e parte din cea națională # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa și, concomitent, […] The post VIDEO // Un deputat de la PN critică politica statului în sectorul agricol: Producătorul autohton nu-și poate vinde marfa, dar siguranța alimentară e parte din cea națională appeared first on Omniapres.
12:10
Deputatul PAS, Lilian Carp, afirmă că poziția Maiei Sandu privind reunirea cu România nu este una nouă și nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Potrivit acestuia, șefa statului și-a exprimat deschis această opțiune încă din 2018. „Maia Sandu a spus încă de atunci că ar vota pentru unire, în cazul în care un astfel […] The post VIDEO // Deputat PAS: Nu trebuie să uimească declarațiile Maiei Sandu despre unire appeared first on Omniapres.
11:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a publicat o declarație în care afirmă că menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte reprezintă „o amenințare pentru existența Republicii Moldova”, acuzând-o de subminarea statalității, suveranității și neutralității țării. În document, PSRM face referire la o declarație atribuită șefei statului privind disponibilitatea de a vota pentru unirea Republicii […] The post PSRM cere demisia Maiei Sandu și o acuză de trădare de stat appeared first on Omniapres.
11:10
Percheziții la Comrat într-un dosar de mită în sumă de 2 000 de euro pentru permise auto # Omniapres
Percheziții au avut loc marți, 13 ianuarie 2026, la Comrat, într-un dosar de trafic de influență ce vizează trucarea examenelor pentru obținerea permisului auto. Potrivit CNA, două persoane sunt bănuite că ar fi cerut și primit 2 000 de euro pentru a interveni astfel încât o persoană terță să promoveze atât proba teoretică, cât și […] The post Percheziții la Comrat într-un dosar de mită în sumă de 2 000 de euro pentru permise auto appeared first on Omniapres.
10:30
VIDEO // Deputat PAS: Reforma administrativ-teritorială urmează a fi aprobată până în vară # Omniapres
Reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova urmează să fie discutată și aprobată până în vara acestui an, pentru a putea fi aplicată înainte de alegerile locale din 2027. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, Igor Chiriac, într-o emisiune la Jurnal TV. Potrivit acestuia, Guvernul urmează să prezinte în curând un plan detaliat de implementare. „Probabil […] The post VIDEO // Deputat PAS: Reforma administrativ-teritorială urmează a fi aprobată până în vară appeared first on Omniapres.
09:40
Republica Moldova a decis oprirea temporară a importurilor de furaje combinate din Ucraina după ce a fost depistată prezența antibioticului Metronidazol, interzis pentru animalele destinate consumului uman. Anunțul a fost făcut de directorul ANSA, Radu Musteața. „Carnea de pasăre și ouăle aflate pe piață sunt sigure pentru consum. Nu anticipăm scumpiri”, a declarat Musteața. Potrivit […] The post Moldova oprește importul de furaje din Ucraina după depistarea unui antibiotic interzis appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Linia Vulcănești–Chișinău intră în facturi. Ministrul Energiei: Ajustare de tarif de circa 5% # Omniapres
Investițiile realizate pentru construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău vor fi recuperate prin tariful la energia electrică achitat de consumatori, însă impactul va fi unul limitat, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o emisiune la Radio Moldova. Potrivit ministrului, includerea costurilor în tarif va duce la o ajustare estimată la aproximativ 5%, care reflectă strict investiția […] The post VIDEO // Linia Vulcănești–Chișinău intră în facturi. Ministrul Energiei: Ajustare de tarif de circa 5% appeared first on Omniapres.
