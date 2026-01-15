VIDEO // Criptomonedele vor fi reglementate și impozitate: anunțul Ministerului Finanțelor

12:10

Deputatul PAS, Lilian Carp, afirmă că poziția Maiei Sandu privind reunirea cu România nu este una nouă și nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Potrivit acestuia, șefa statului și-a exprimat deschis această opțiune încă din 2018. „Maia Sandu a spus încă de atunci că ar vota pentru unire, în cazul în care un astfel […] The post VIDEO // Deputat PAS: Nu trebuie să uimească declarațiile Maiei Sandu despre unire appeared first on Omniapres.