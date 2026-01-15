ÎN CONTEXT | Groenlanda, între miza geopolitică a SUA și suveranitatea daneză. Experți: „Un precedent periculos”
Moldova1, 15 ianuarie 2026 11:20
Pretențiile Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Groenlandei nu reprezintă doar o dispută teritorială, ci un test de supraviețuire pentru ordinea mondială bazată pe reguli. Politologul român, Cătălin Gabriel Done, și expertul în relații internaționale, Grigore Guzun, au avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 14 ianuarie, că o eventuală acțiune unilaterală a Washingtonului ar valida tacticile de revizuire a frontierelor folosite de Moscova și ar pune în pericol coeziunea Alianței Nord-Atlantice.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
11:20
ÎN CONTEXT | Groenlanda, între miza geopolitică a SUA și suveranitatea daneză. Experți: „Un precedent periculos” # Moldova1
Pretențiile Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Groenlandei nu reprezintă doar o dispută teritorială, ci un test de supraviețuire pentru ordinea mondială bazată pe reguli. Politologul român, Cătălin Gabriel Done, și expertul în relații internaționale, Grigore Guzun, au avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 14 ianuarie, că o eventuală acțiune unilaterală a Washingtonului ar valida tacticile de revizuire a frontierelor folosite de Moscova și ar pune în pericol coeziunea Alianței Nord-Atlantice.
11:10
R. Moldova, pe locul doi în topul celor mai mari furnizori de rapiță ai UE: Venituri de 350 de milioane de euro # Moldova1
Republica Moldova s-a poziționat pe locul doi în rândul celor mai mari furnizori de rapiță ai Uniunii Europene, performanță susținută de creșterea semnificativă a exporturilor, de calitatea înaltă a producției și de avantajele logistice ale livrărilor către piețele europene.
Acum o oră
11:00
Senegalul și Marocul s-au calificat în finala Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. În semifinale, „Leii din Taranga" au învins Egiptul, iar gazda acestei competiții a eliminat Nigeria în seria loviturilor de departajare. Partida dintre Senegal și Egipt s-a disputat pe stadionul din orașul Tanger, iar cele două echipe au jucat pragmatic.
10:50
Ziua Culturii Naționale, la Moldova 1: „Fără educație și cultură nu vom ajunge o societate cu adevărat civilizată” # Moldova1
Republica Moldova continuă să trateze cultura și educația ca domenii secundare, deși ele ar trebui să fie strategice pentru dezvoltarea statului, susține istoricul Sergiu Musteață, secretarul general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO. Potrivit lui, Ziua Culturii Naționale, marcată pe 15 ianuarie pe ambele maluri ale Prutului, nu este doar o sărbătoare simbolică, ci și un moment de reflecție asupra direcției în care se îndreaptă societatea.
10:50
Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol au decis să prelungească starea de urgență în economie cu încă 30 de zile, până la data de 15 februarie. Așa-numitul „soviet suprem” a aprobat, pe 15 ianuarie, în timpul unei ședințe extraordinare, decretul semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski privind extinderea acestei măsuri.
10:40
15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale în R. Moldova și România: 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu # Moldova1
R. Moldova și România marchează, pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Na'ionale, un prilej de a onora patrimoniul nostru cultural comun și de a celebra ziua de naștere a poetului național al tuturor românilor, Mihai Eminescu. Tradițional, pe ambele maluri ale Prutului au loc, în această zi, evenimente cultural-artistice dedicate sărbătorii.
10:40
Ziua Națională a Culturii, la Moldova 1: „Fără educație și cultură nu vom ajunge o societate cu adevărat civilizată” # Moldova1
Republica Moldova continuă să trateze cultura și educația ca domenii secundare, deși ele ar trebui să fie strategice pentru dezvoltarea statului, susține istoricul Sergiu Musteață, secretarul general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO. Potrivit lui, Ziua Culturii Naționale, marcată pe 15 ianuarie pe ambele maluri ale Prutului, nu este doar o sărbătoare simbolică, ci și un moment de reflecție asupra direcției în care se îndreaptă societatea.
Acum 2 ore
10:10
Victoria Furtună nu va merge la audierile de la București în chestiunea cetățeniei române: „Am interdicție de intrare în UE” # Moldova1
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, afiliat condamnatului Ilan Șor, nu va merge la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) de la București, pe 16 ianuarie, pentru a fi audiată în legătură cu solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI) privind retragerea cetățeniei române.
09:50
Condițiile care trebuie respectate pentru pilotarea unei drone, în R. Moldova: Amenzile încep de la 750 de lei # Moldova1
Utilizarea dronelor devine tot mai populară, aceste aparate fiind folosite, în 90% din cazuri, pentru filmări aeriene, afirmă autoritățile din R. Moldova. Totuși, indiferent de scopul lansării aeronavelor fără pilot, cetățenii sunt obligați să respecte un set de reguli pentru a menține siguranța zborului.
09:50
Decizia SUA privind vizele nu înseamnă închiderea granițelor: Moldovenii pot călători în continuare în America # Moldova1
Decizia Statelor Unite ale Americii (SUA) de a suspenda temporar emiterea vizelor, începând cu 21 ianuarie 2026, care vizează și Republica Moldova, nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA. Vizele imigrante deja emise nu sunt revocate, iar procesarea vizelor neimigrante nu este afectată. Precizările au fost făcute de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE).
Acum 4 ore
09:30
15 ianuarie - Ziua Națională a Culturii în R. Moldova și România: 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu # Moldova1
R. Moldova și România marchează, pe 15 ianuarie, Ziua Națională a Culturii, un prilej de a onora patrimoniul nostru cultural comun și de a celebra ziua de naștere a poetului național al tuturor românilor, Mihai Eminescu. Tradițional, pe ambele maluri ale Prutului au loc, în această zi, evenimente cultural-artistice dedicate sărbătorii.
09:00
15 ianuarie - Ziua Națională a Culturii și 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu # Moldova1
Astăzi, 15 ianuarie, marcăm Ziua Națională a Culturii, un prilej de a onora patrimoniul nostru cultural și de a celebra ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu. Tradițional, și în acest an, Ministerul Culturii organizează o serie de evenimente în întreaga țară.
08:40
Alertă în aviație: Iranul a închis temporar spațiul aerian pe fondul tensiunilor regionale # Moldova1
Iranul și-a redeschis spațiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, provocată de temeri privind posibile acțiuni militare între Statele Unite și Iran, care au determinat companiile aeriene să anuleze, să redirecționeze sau să întârzie unele zboruri.
08:30
R. Moldova va înființa un birou de informare pentru a facilita procesul de aplicare a proiectelor la Programul „Europa Creativă” # Moldova1
Republica Moldova poate accesa fonduri europene pentru proiecte culturale, după aderarea la Programul „Europa Creativă” al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. Pentru a facilita accesul la acest program, autoritățile de la Chișinău vor înființa un birou de informare, a anunțat Andrei Chistol, șef de secție la Ministerul Culturii.
07:40
În cazul unei invazii militare americane a Groenlandei, poate Danemarca să conteze pe NATO sau UE? # Moldova1
Danemarca a trimis miercuri, 14 ianuarie, un întreg contingent în Groenlanda, inclusiv trupe și logistică. Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a anunțat, la rândul său, că, la cererea Danemarcei, a fost trimis personal militar suedez. Deciziile vin după ce, în ultimele săptămâni, fostul președinte american Donald Trump a făcut în repetate rânduri aluzii la posibilitatea preluării Groenlandei, inclusiv prin folosirea forței.
Acum 6 ore
07:30
Se circulă în condiții de iarnă în capitală și pe drumurile naționale. Serviciile sunt mobilizate în teren # Moldova1
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă atât în Chișinău, cât și pe drumurile naționale ale Republicii Moldova, în urma ninsorilor și a poleiului format în dimineața zilei de joi, 15 ianuarie. Autoritățile anunță că toate serviciile responsabile de întreținerea infrastructurii rutiere sunt mobilizate și active în teren.
07:20
Muzeul Național al Literaturii Române marchează 60 de ani de la fondare printr-o expoziție aniversară # Moldova1
Muzeul Național al Literaturii Române a marcat șase decenii de la fondare printr-un eveniment deosebit, organizat în contextul Zilei Naționale a Culturii. Cu această ocazie, a fost inaugurată o expoziție ce oferă o incursiune documentară în primii ani de existență ai instituției. Un moment deosebit pentru cei prezenți a fost prezentarea exponatelor în trei spații muzeale recent renovate.
Acum 24 ore
22:30
Două persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs pe strada Albișoara din Chișinău în după-amiaza zilei de 14 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, un BMW condus de un bărbat de 28 de ani a tamponat un pilon electric și l-a doborât la pământ. Un alt accident soldat cu victime, printre care un copil de doar opt luni, s-a produs pe traseul Hâncești - Cimișlia.
22:00
Expert, la Moldova 1: Investițiile în apărare sunt singurul răspuns în fața amenințărilor hibride ruse # Moldova1
După decenii de neglijare sistemică de către fostele guvernări pro-ruse, Republica Moldova accelerează procesul de consolidare a capacităților sale de apărare, iar modernizarea Armatei Naționale nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate. Expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1, că investițiile actuale în armată reprezintă o garanție pentru a riposta amenințărilor hibride din partea Federației Ruse.
21:50
Reuters: SUA retrag o parte din trupe din bazele cheie din Orientul Mijlociu ca măsură de precauție # Moldova1
Statele Unite (SUA) retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în regiune, ca măsură de precauție, având în vedere tensiunile regionale crescute, a declarat pentru Reuters un oficial american.
21:20
Miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda au discutat la Washington cu vicepreședintele J.D. Vance și cu Marco Rubio, șeful diplomației americane. Întâlnirea a avut loc în contextul amenințărilor de anexare a insulei Groenlandei, lansate de președintele Donald Trump. Reuniunea are o miză importantă, menită să dezamorseze criza. Danezii și locuitorii insulei spun că nu vor accepta niciodată să devină parte a Statelor Unite.
20:40
Tradiția de a merge cu semănatul, în satele R. Moldova. „Un obicei străbun pe care îl păstrăm” # Moldova1
După ce aseară, de Anul Nou pe rit vechi, cetele de urători au mers din casă în casă cu Plugul sau cu uratul, azi dimineață, copiii au alergat pe la rude și vecini cu semănatul ori sorcova. Îmbrăcați în straie naționale, cu trăistuțe în care adună colaci, mere, nuci și bomboane, au semănat prin casele gospodarilor cu boabe de grâu, orez sau ovăz și le-au urat sănătate, pace și un an rodnic.
20:10
Ministrul Finanțelor, despre impozitele pe salarii: „Ar putea fi reduse nu mai devreme de 2027” # Moldova1
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse, dar acest lucru nu se va întâmpla mai devreme de anul 2027. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, admite că povara acestor taxe este mare, dar orice măsură trebuie să fie precedată de o analiză amplă a regimului fiscal. În același timp, oficialul a precizat că taxarea excesivă a muncii afectează competitivitatea companiilor și contribuie la fenomenul salariilor în plic.
19:50
Republica Moldova își întărește securitatea la frontieră prin inaugurarea noului sediu al Direcției Informații privind Pasagerii (UIP). Sediul, inaugurat pe 14 ianuarie, este o investiție care va permite identificarea rapidă a riscurilor, decizii mai rapide ale autorităților și călătorii mai sigure pentru cetățeni.
19:30
Statele Unite suspendă procesarea vizelor pentru 75 de țări. Republica Moldova este pe listă # Moldova1
Statele Unite ale Americii (SUA) va suspenda, începând cu 21 ianuarie procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări. Printre statele vizate se numără inclusiv Republica Moldova, a raportat Fox News pe 14 ianuarie, citând un memoriu al Departamentului de Stat al SUA.
19:30
Mikaela Shiffrin a obținut a 107-a sa victorie într-o etapă a Cupei Mondiale de schi alpin # Moldova1
Celebra schioare americană Mikaela Shiffrin a obținut a 107-a sa victorie într-o etapă a Cupei Mondiale de schi alpin. Ea a atins această bornă în concursul de slalom din cadrul etapei desfășurate în stațiunea austriacă Flachau. Shiffrin a preluat conducerea în clasament chiar din prima manșă, iar în cea de-a doua a și-a consolidat poziția de lider.
19:10
R. Moldova și-a reconfirmat sprijinul pentru Ucraina, în cadrul reuniunii Consiliului GUAM # Moldova1
Secretarul de stat Sergiu Mihov și-a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse. Totodată, oficialul a vorbit despre provocările cu care se confruntă R. Moldova, crizele generate de război și a reiterat necesitatea retragerii munițiilor și trupelor rusești, staționate ilegal în regiunea transnistreană. Afirmațiile au fost făcute la reuniunea Consiliului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre GUAM.
18:40
Gaură de 4 milioane de lei la Palatul Sporturilor al USM: Autoritățile au sesizat inspecția financiară # Moldova1
Pierderi de aproximativ patru milioane de lei doar în anul 2024 și deficiențe grave în gestionarea veniturilor la Palatul Sporturilor de la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Constatările sunt incluse într-un audit realizat de Ministerul Educației și Cercetării. Ministrul de resort, Dan Perciun, a menționat că este vorba despre o sumă foarte mare de bani, care ar trebui să ajungă în bugetul universității. În același timp, reprezentanții USM au anunțat că a luat act de raportul de audit și tratează cu responsabilitate concluziile acestuia.
18:30
UCRAINA | Denis Shmyhal, demis de la Apărare și numit șef la Energie; Mihailo Fiodorov, noul ministru al Apărării de la Kiev # Moldova1
Parlamentul ucrainean l-a numit pe Mihailo Fiodorov în funcția de ministru al Apărării, iar pe Denis Shmyhal - ministru al Energiei, scrie The Kyiv Independent.
18:20
Guvernul instituie evidența sistemelor de energie regenerabilă. Ministrul Energiei: „Va contribui la dezvoltarea unei piețe mai robuste” # Moldova1
Instalatorii de sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (SER) vor fi înregistrați într-un registru dedicat și vor avea obligația de a transmite semestrial Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED) lista lucrărilor efectuate și a beneficiarilor acestora. Măsura este prevăzută într-un Regulament aprobat de Guvern pe 14 ianuarie, care aliniază cadrul național din domeniu la cerințele europene.
18:00
Jaqueline Cristian este în formă maximă înaintea turneului de Mare Șlem de la Australian Open # Moldova1
Tenismena Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA ce se desfășoară în orașul australian Adelaide. Românca a eliminat-o din competiție pe Daria Kasatkina, care de la începutul anului trecut reprezintă Australia. Jaqueline, venită din calificări, a învins-o pe Daria Kasatkina în două seturi cu scorul de 6:4, 6:0, într-o partidă ce a durat o oră și jumătate.
17:50
Antibioticul depistat în ouăle și carnea de pasăre retrase de pe piață are potențial cancerigen: Metronidazolul, interzis în UE # Moldova1
Specialiștii atrag atenția asupra pericolului major pe care îl reprezintă metronidazolul - un antibiotic puternic, interzis în produsele de origine animală. Avertismentul vine în contextul în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a retras, recent, din comerț ouă și carne de pui în care a fost depistat acest antibiotic. Produsele proveneau de la o fermă avicolă din R. Moldova.
17:50
Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Un stâlp doborât și două persoane transportate la spital # Moldova1
Două persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs pe strada Albișoara din Chișinău în după-amiaza zilei de 14 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, un BMW condus de un bărbat de 28 de ani a tamponat un pilon electric și l-a doborât la pământ.
17:40
Antibioticul depistat în ouăle și carnea de pasăre retrase de pe piață are potențialul cancerigen: Metronidazolul, interzis în UE # Moldova1
Specialiștii atrag atenția asupra pericolului major pe care îl reprezintă metronidazolul - un antibiotic puternic, interzis în produsele de origine animală. Avertismentul vine în contextul în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a retras, recent, din comerț ouă și carne de pui în care a fost depistat acest antibiotic. Produsele proveneau de la o fermă avicolă din R. Moldova.
17:30
Planuri urbanistice pentru 293 de localități: „Un instrument important în accesarea fondurilor europene” # Moldova1
Statul va finanța actualizarea, iar acolo unde acestea lipsesc, elaborarea planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din Republica Moldova. Proiectele au fost incluse, pe 14 ianuarie, în Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2025–2027.
17:20
NINSORI | Instituțiile de învățământ sunt îndemnate să curețe în timp util căile de acces # Moldova1
Meteorologii au anunțat ninsori în noaptea ce urmează, în intervalul orelor 01:00 - 06:00, iar autoritățile îndeamnă instituțiile de învățământ să întreprindă măsuri de siguranță, astfel încât să nu fie periclitat procesul de studii.
17:10
Executivul UE a aprobat pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: Va sprijini bugetul și apărarea țării în 2026 și 2027 # Moldova1
Executivul Uniunii Europene a aprobat un nou pachet de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Decizia a fost luată pe 14 ianuarie, după reuniunea Colegiului Comisarilor, Comisia Europeană adoptând un set de propuneri legislative care asigură finanțare stabilă și predictibilă pentru Kiev în anii 2026 și 2027, în contextul continuării războiului de agresiune al Rusiei.
17:00
Viorel Bostan ar putea candida pentru al treilea mandat de rector al UTM: „Numărul de mandate nu este relevant” # Moldova1
Viorel Bostan intenționează să candideze pentru un al treilea mandat de rector al Universității Tehnice din Moldova (UTM). Instituția a fost condusă în ultimii 33 de ani de el și de tatăl său. Viorel Bostan s-ar putea înscrie în concurs după ce vor fi aprobate modificările propuse la Codul Educației, UTM-ul fiind implicat în procesul de absorbție a unei universități mai mici, de la Cahul.
16:30
Termenele de dare în exploatare a noului penitenciar din Chișinău ar putea fi revizuite: „Trei echipe muncesc pentru a grăbi calendarul” # Moldova1
Construcția unui nou penitenciar în suburbia Bubuieci a Chișinăului rămâne o prioritate pentru Ministerul Justiției, însă termenul de finalizare a lucrărilor rămâne incert. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, susține că autoritățile încearcă să grăbească implementarea proiectului, fără a avansa, deocamdată, o eventuală perioadă de dare în exploatare a obiectivului.
16:30
Liga nord-americană de baschet masculin: Oklahoma City Thunder a învins pe San Antonio Spurs # Moldova1
Oklahoma City Thunder s-a revanșat cu vârf și indesat pe San Antonio Spurs. Într-un meci din liga nord-americană de baschet masculin, echipa condusă de Mark Daigneault a învins-o în premieră în acest sezon pe franciza din statul Texas. De data asta Spurs, care câștigaseră toate cele 3 meciuri directe din sezonul regular cu „Tunetele" din Oklahoma, au pierdut clar meciul din deplasare cu scorul de 98:119.
16:20
Peste 74 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Moldova1
Zeci de mii de locuitori ai regiunii transnistrene își tratează bolile și primesc medicamente compensate în spitalele și policlinicile de pe malul drept al Nistrului. Potrivit autorităților, 74.500 de cetățeni ai Republicii Moldova, care locuiesc în stânga Nistrului, sunt asigurați medical în sistemul național, iar o mare parte dintre ei, copii, pensionari și persoane vulnerabile, beneficiază de asigurare din contul statului.
16:10
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces pentru a obține permisiunea de înhumare. Modificarea a fost operată în Regulamentul cu privire la cimitire, în contextul unui pachet mai amplu aprobat de Guvern pe 14 ianuarie.
16:10
UCRAINA | Denis Shmihal, demis de la Apărare și numit șef la Energie; Mikhailo Fedorov, noul ministru al Apărării de la Kiev # Moldova1
Parlamentul ucrainean l-a numit pe Mikhailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării, iar pe Denis Shmihal - ministru al Energiei, scrie The Kyiv Independent.
15:50
Militarii din Chișinău vor fi transferați la Băcioi până la finele lui 2027. Ministrul Nosatîi: „Circa 50% din lucrări sunt executate” # Moldova1
Noua unitate militară, aflată în construcție la periferia Chișinăului, mai exact la Băcioi, ar urma să devină funcțională la finele anului 2027. Aici vor fi transferați militarii Armatei Naționale dislocați în prezent în capitală. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, jumătate din lucrările de construcție au fost deja realizate, iar proiectul, în valoare totală de 1.4 miliarde de lei, se desfășoară conform graficului aprobat.
15:40
Trei automobile – un Mercedes, o Skoda Octavia și o Toyota Land Cruiser, parcate într-o curte din sectorul Botanica al capitalei, au ars în dimineața zilei de 14 ianuarie. Presa scrie despre o incendiere intenționată, care ar viza un membru al unei grupări criminale.
15:30
Mercedes, Skoda Octavia și Toyota Land Cruiser: Trei mașini, distruse de flăcări într-o curte de la Botanica # Moldova1
Trei automobile – un Mercedes, o Skoda Octavia și o Toyota Land Cruiser, parcate într-o curte din sectorul Botanica al capitalei, au ars în dimineața zilei de 14 ianuarie. Presa scrie despre o incendiere intenționată, care ar viza un membru al unei grupări criminale.
14:50
Clubul de fotbal Sheriff Tiraspol continuă să transfere jucători liberi de contract. După ce au anunțat înregimentarea brazilianului Ze Flores, a devenit fotbalist al „galben-negrilor" și portarul Emil Tîmbur. Acordul goalkeeperul cu Milsami Orhei a expirat pe 31 decembrie 2025, iar portarul de 28 de ani a semnat deja cu Sheriff Tiraspol din postura de jucător liber de contract.
14:50
Anunț în Monitorul Oficial al României: Victoria Furtună, chemată la București pentru audieri privind retragerea cetățeniei românești # Moldova1
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, este invitată pentru data de 16 ianuarie la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) de la București, pentru a fi audiată vizavi de solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI) privind retragerea cetățeniei române. Furtună nu a răspuns la mesajele Teleradio-Moldova pentru a ne spune dacă va onora invitația autorităților de la București.
14:40
România domină exporturile de cereale ale UE: peste 6,4 milioane de tone livrate în anul comercial 2025-2026 # Moldova1
România s-a impus drept cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană (UE) în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025–2026, care se încheie în luna iunie. Potrivit datelor citate de economica.net, fermierii români au livrat pe piețele externe peste 6,4 milioane de tone de cereale, reprezentând 33,4% din totalul exporturilor UE.
14:30
Reguli noi pentru instituțiile medicale: spațiile vor fi împărțite pe zone de risc epidemiologic # Moldova1
Spațiile din instituțiile medicale din țară vor fi împărțite pe zone de risc epidemiologic, cu reguli specifice de curățenie și dezinfecție. De asemenea, vor fi aplicate cerințe moderne de ventilație și de gestionare a deșeurilor medicale, acțiuni menite să asigure condiții mai sigure pentru pacienți și personalul sanitar. Noile reguli au fost instituite prin decizie de Guvern.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.