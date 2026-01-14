Guvernul instituie evidența sistemelor de energie regenerabilă. Ministrul Energiei: „Va contribui la dezvoltarea unei piețe mai robuste”

10:30

Noua „lege a freelancerilor”, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, reprezintă un instrument de combatere a economiei informale, menit să scoată munca independentă din zona gri a economiei, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. La două săptămâni de la intrarea în vigoare a legii, peste 240 de persoane care lucrează pe cont propriu s-au înregistrat deja ca întreprinzători independenți, a raportat oficialul, pe 14 ianuarie, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.