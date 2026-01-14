Două accidente grave într-o zi, soldate cu morți și răniți

12:20

Mai multe funcții din sectorul public ar putea fi eliminate din organigramele ministerelor sau agențiilor, după ce autoritățile au constatat că acestea rămân neocupate de mai mulți ani. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, această revizuire ar putea reduce necesitatea instituirii anuale a moratoriului asupra angajărilor, măsură care, potrivit lui, este aplicată constant încă din 2018 și nu reprezintă o situație excepțională pentru sectorul public.