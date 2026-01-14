Termenele de dare în exploatare a noului penitenciar din Chișinău ar putea fi revizuite: „Trei echipe muncesc pentru a grăbi calendarul”
Moldova1, 14 ianuarie 2026 16:30
Construcția unui nou penitenciar în suburbia Bubuieci a Chișinăului rămâne o prioritate pentru Ministerul Justiției, însă termenul de finalizare a lucrărilor rămâne incert. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, susține că autoritățile încearcă să grăbească implementarea proiectului, fără a avansa, deocamdată, o eventuală perioadă de dare în exploatare a obiectivului.
Liga nord-americană de baschet masculin: Oklahoma City Thunder a învins pe San Antonio Spurs # Moldova1
Oklahoma City Thunder s-a revanșat cu vârf și indesat pe San Antonio Spurs. Într-un meci din liga nord-americană de baschet masculin, echipa condusă de Mark Daigneault a învins-o în premieră în acest sezon pe franciza din statul Texas. De data asta Spurs, care câștigaseră toate cele 3 meciuri directe din sezonul regular cu „Tunetele" din Oklahoma, au pierdut clar meciul din deplasare cu scorul de 98:119.
Peste 74 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Moldova1
Zeci de mii de locuitori ai regiunii transnistrene își tratează bolile și primesc medicamente compensate în spitalele și policlinicile de pe malul drept al Nistrului. Potrivit autorităților, 74.500 de cetățeni ai Republicii Moldova, care locuiesc în stânga Nistrului, sunt asigurați medical în sistemul național, iar o mare parte dintre ei, copii, pensionari și persoane vulnerabile, beneficiază de asigurare din contul statului.
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces pentru a obține permisiunea de înhumare. Modificarea a fost operată în Regulamentul cu privire la cimitire, în contextul unui pachet mai amplu aprobat de Guvern pe 14 ianuarie.
UCRAINA | Denis Shmihal, demis de la Apărare și numit șef la Energie; Mikhailo Fedorov, noul ministru al Apărării de la Kiev # Moldova1
Parlamentul ucrainean l-a numit pe Mikhailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării, iar pe Denis Shmihal - ministru al Energiei, scrie The Kyiv Independent.
Militarii din Chișinău vor fi transferați la Băcioi până la finele lui 2027. Ministrul Nosatîi: „Circa 50% din lucrări sunt executate” # Moldova1
Noua unitate militară, aflată în construcție la periferia Chișinăului, mai exact la Băcioi, ar urma să devină funcțională la finele anului 2027. Aici vor fi transferați militarii Armatei Naționale dislocați în prezent în capitală. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, jumătate din lucrările de construcție au fost deja realizate, iar proiectul, în valoare totală de 1.4 miliarde de lei, se desfășoară conform graficului aprobat.
Trei automobile – un Mercedes, o Skoda Octavia și o Toyota Land Cruiser, parcate într-o curte din sectorul Botanica al capitalei, au ars în dimineața zilei de 14 ianuarie. Presa scrie despre o incendiere intenționată, care ar viza un membru al unei grupări criminale.
Clubul de fotbal Sheriff Tiraspol continuă să transfere jucători liberi de contract. După ce au anunțat înregimentarea brazilianului Ze Flores, a devenit fotbalist al „galben-negrilor" și portarul Emil Tîmbur. Acordul goalkeeperul cu Milsami Orhei a expirat pe 31 decembrie 2025, iar portarul de 28 de ani a semnat deja cu Sheriff Tiraspol din postura de jucător liber de contract.
Anunț în Monitorul Oficial al României: Victoria Furtună, chemată la București pentru audieri privind retragerea cetățeniei românești # Moldova1
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, este invitată pentru data de 16 ianuarie la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) de la București, pentru a fi audiată vizavi de solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI) privind retragerea cetățeniei române. Furtună nu a răspuns la mesajele Teleradio-Moldova pentru a ne spune dacă va onora invitația autorităților de la București.
România domină exporturile de cereale ale UE: peste 6,4 milioane de tone livrate în anul comercial 2025-2026 # Moldova1
România s-a impus drept cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană (UE) în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025–2026, care se încheie în luna iunie. Potrivit datelor citate de economica.net, fermierii români au livrat pe piețele externe peste 6,4 milioane de tone de cereale, reprezentând 33,4% din totalul exporturilor UE.
Reguli noi pentru instituțiile medicale: spațiile vor fi împărțite pe zone de risc epidemiologic # Moldova1
Spațiile din instituțiile medicale din țară vor fi împărțite pe zone de risc epidemiologic, cu reguli specifice de curățenie și dezinfecție. De asemenea, vor fi aplicate cerințe moderne de ventilație și de gestionare a deșeurilor medicale, acțiuni menite să asigure condiții mai sigure pentru pacienți și personalul sanitar. Noile reguli au fost instituite prin decizie de Guvern.
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenționează să călătorească la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Despre aceasta a relatat miercuri, 14 ianuarie, Bloomberg News, potrivit unor surse. Întâlnirea ar putea avea loc în această lună, deși planurile nu sunt definitive și sincronizarea ar putea fi amânată din cauza neliniștilor din Iran, informează Reuters.
A total of 70 pigs were slaughtered at an illegal farm in the village of Boghiceni, Hâncești district. According to the village mayor, Ion Zoină, the farm was operating without proper authorization.
Ion Crișciuc, procurorul de la Oficiul Glodeni al Procuraturii Bălți, care ar fi fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie.
Un număr de 70 de porci au fost sacrificați la o fermă improvizată din satul Boghiceni, raionul Hâncești. Potrivit primarului localității, Ion Zoină, ferma activa ilegal.
Explozie la Costești, provocată de o scurgere de gaze: un bărbat, transportat la spital cu arsuri grave # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 58 de ani din satul Costești, raionul Ialoveni, a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce propria locuință a fost zguduită de o explozie provocată de o scurgere de gaz.
„Educație la gura sobei”: Incendiu la o grădiniță din Căușeni, încălzită cu o instalație veche # Moldova1
Un incendiu izbucnit luni-dimineață, 12 ianuarie, la grădinița din satul Grădinița, raionul Căușeni, a scos la iveală riscurile încălzirii instituțiilor preșcolare cu sobe vechi, folosite de zeci de ani. Deși flăcările au fost stinse rapid și nimeni nu a avut de suferit, incidentul readuce în atenție necesitatea modernizării sistemelor de încălzire din instituțiile de educație timpurie.
Anul 2025 a fost cel mai sângeros pentru populația civilă din Ucraina de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022, arată un raport publicat de Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina (HRMMU).
Grant japonez de 21 de milioane de lei pentru TRM: radiodifuzorul public își va moderniza echipamentele # Moldova1
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) își va moderniza echipamentele audiovizuale prin achiziții realizate dintr-un grant oferit de Japonia. Proiectul de ratificare a înțelegerii a fost aprobat pe 14 ianuarie, în ședința Executivului de la Chișinău.
Concediul forțat de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a fost prelungit. Măsura afectează peste o mie de angajați care, după ce au stat acasă două săptămâni, au fost anunțați că vor reveni la muncă abia la începutul lunii viitoare. În această perioadă, oamenii primesc câte jumătate din salariu.
Manchester City are prima șansă la calificare în finala Cupei Ligii Angliei la fotbal. În partida-tur din semifinale, echipa antrenorului spaniol Pep Guardiola a învins cu 2:0 în deplasare pe Newcastle United. Meciul-retur se va disputa pe 4 februarie. Pe St James' Park, Newcastle United a început mai bine meciul și a ratat o ocazie uriașă de gol deja în minutul 5.
Trei medici din UTA Găgăuzia riscă până la trei ani de închisoare, fiind acuzați de malpraxis, după ce neglijența lor ar fi cauzat moartea a doi pacienți. Procuratura Generală anunță că a trimis în instanță două dosare penale împotriva celor trei medici, învinuiți că nu au respectat regulile și procedurile medicale.
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie # Moldova1
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
Dan Perciun: Reorganizarea Universității din Cahul ar putea fi adoptată de Guvern în câteva săptămâni # Moldova1
Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar putea fi adoptată în câteva săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, înaintea ședinței Executivului din 14 ianuarie. Potrivit oficialului, instituția va fi parte a Universității Tehnice din Moldova (UTM) și gestionată de un prorector ales din partea comunității din Cahul.
Mai multe funcții din sectorul public ar putea fi eliminate. Ministru: „Dacă am lucrat atâția ani fără ele, înseamnă că trebuie excluse din organigramă” # Moldova1
Mai multe funcții din sectorul public ar putea fi eliminate din organigramele ministerelor sau agențiilor, după ce autoritățile au constatat că acestea rămân neocupate de mai mulți ani. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, această revizuire ar putea reduce necesitatea instituirii anuale a moratoriului asupra angajărilor, măsură care, potrivit lui, este aplicată constant încă din 2018 și nu reprezintă o situație excepțională pentru sectorul public.
Stagii în Republica Moldova pentru tinerii europeni: program de voluntariat cu Franța, aprobat de Guvern # Moldova1
Republica Moldova și Franța lansează un program internațional de voluntariat în întreprinderi, care va permite tinerilor din Spațiul Economic European, inclusiv din Franța, să desfășoare stagii profesionale în țara noastră. Activitățile vor avea loc în filialele companiilor franceze din Republica Moldova sau la partenerii acestora. Acordul a fost aprobat de Guvern în ședința din 14 ianuarie.
Un bărbat care a refuzat intenționat să ofere declarații într-o cauză penală, condamnat la nouă luni de închisoare # Moldova1
A refuzat să facă declarații într-o cauză penală, la solicitarea oamenilor legii, și a fost condamnat la pușcărie. Un bărbat de 32 de ani va sta nouă luni la închisoare, pedeapsă adăugată la o sentință anterioară, emisă în 2024.
Soluția autorităților de la Chișinău pentru criza economică din regiunea transnistreană: „Să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova” # Moldova1
Regiunea transnistreană ar putea depăși actuala criză economică, dacă ar răspunde pozitiv ofertei Chișinăului de reintegrare a R. Moldova, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Potrivit oficialului, soluția ar reprezenta o cale rapidă și eficientă de ieșire din impas.
Ministrul Educației, despre cazul căminului din capitală în care mișună gândaci: „Au loc verificări și acțiuni de dezinsecție” # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării a demarat verificări după sesizările privind prezența gândacilor într-un cămin studențesc din Chișinău. Ministrul Dan Perciun a menționat că au fost deja programate acțiuni de dezinsecție și situația ar urma să fie remediată în zilele următoare.
DEMERS | Un membru al CSP solicită pedeapsă pentru procurorul prins beat la volan: „Un astfel de comportament este incompatibil cu statutul de procuror” # Moldova1
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, ar putea fi sancționat disciplinar, după ce ar fi fost prins de polițiști conducând în stare de ebrietate. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a depus un demers în acest sens pe 14 ianuarie, subliniind că astfel de fapte sunt incompatibile cu statutul de procuror. Poliția refuză să confirme cazul, iar colegii lui Crișciuc invocă „ședințe” pentru a evita comentariile vizavi de pretinsa faptă a colegului.
Un profesionist din diasporă și o fostă parlamentară vor completa echipa guvernamentală de secretari de stat. Deciziile au fost aprobate în prima ședință a Executivului din acest an, convocată pe 14 ianuarie.
Gerul oprește temporar bacul de la Molovata: Autoritățile promit că cetățenii vor fi asigurați cu produsele necesare # Moldova1
Circulația bacului de la Molovata a fost suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie, din cauza temperaturilor extrem de scăzute și a stratului gros de gheață format pe râul Nistru. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat că autoritățile depun eforturi pentru a asigura cetățenii din zonă cu produse și servicii esențiale.
Șase lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate la postul vamal Palanca în bagajele unui cetățean al Ucrainei, în vârstă de 48 de ani. Ucraineanul era printre cei 36 de pasageri ai unui autocar ce urma să intre în Republica Moldova.
Vicepremierul Osmochescu, precizări despre prevederile „legii freelancerilor”: „Aducem munca independentă din zona gri în economia albă” # Moldova1
Noua „lege a freelancerilor”, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, reprezintă un instrument de combatere a economiei informale, menit să scoată munca independentă din zona gri a economiei, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. La două săptămâni de la intrarea în vigoare a legii, peste 240 de persoane care lucrează pe cont propriu s-au înregistrat deja ca întreprinzători independenți, a raportat oficialul, pe 14 ianuarie, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
Clubul Sheriff Tiraspol a anunțat numele primului fotbalist înregimentat în această pauză de transferuri. Atacantul brazilian José Hugo Gonçalves Flores a semnat din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul sud-american a ajuns în Republica Moldova la începutul anului 2025, când a semnat cu CSF Bălți.
FOTO | Unitatea militară de la Băcioi prinde contur. Maia Sandu: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace” # Moldova1
Unitatea militară de la Băcioi, suburbie a Chișinăului, va oferi militarilor din R. Moldova „condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale”, a afirmat președinta Maia Sandu, Comandantul Suprem al Forțelor Armate, după ce a vizitat, pe 14 ianuarie, șantierul de construcție.
În toată Rusia, cu excepția Moscovei, s-a decis interzicerea angajării libere a străinilor # Moldova1
În toate regiunile Rusiei, cu excepția Moscovei și regiunii Moscova, precum și în teritoriile ucrainene anexate, va fi limitată angajarea migranților muncitori, scrie publicația Vedomosti, citând amendamente la lege. Angajarea cetățenilor străini și a apatrizilor va fi posibilă doar prin intermediul unui sistem de recrutare organizată, aflat sub controlul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), relatează The Moscow Times.
Arme ilegale și frigidere pline cu vânat: percheziții la Ialoveni într-un dosar de braconaj # Moldova1
Poliția a descins în locuințele a doi bărbați din raionul Ialoveni, suspectați de braconaj, unde a descoperit arme deținute ilegal, muniții, precum și alte ustensile pe care aceștia le-ar fi folosit pentru vânătoare ilegală.
ÎN CONTEXT | Experți, despre unirea R. Moldova cu România: „Amenințarea o reprezintă Rusia, iar Rusia nu ascunde că vrea refacerea URSS” # Moldova1
Subiectul reunirii R. Moldova cu România, readus în atenție de președinta Maia Sandu într-un interviu acordat recent unor jurnaliști britanici, este tratat cu deschidere la București, afirmă jurnalistul de peste Prut Robert Lupițu. Totodată, amenințarea rusă ar putea deveni un real motiv al unei eventuale decizii istorice de reunire a celor două state românești, a declarat analistul Nicolae Negru la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.
Percheziții la Chișinău: mai multe persoane, documentate pentru consum și trafic ilicit de droguri # Moldova1
Mai multe persoane au fost documentate pentru trafic și consum de droguri, după ce polițiștii din sectorul Ciocana al Capitalei au destructurat activitatea ilegală a trei bărbați. Suspecții au vârstele de 34, 38 și 52 de ani și sunt bănuiți de organizarea și întreținerea în locuințe din Chișinău a spațiilor destinate consumului ilicit de substanțe narcotice
Pilotul spaniol Nani Roma a preluat conducerea în clasamentul general al Raliului Dakar, la categoria auto. Etapa a 9-a s-a desfășurat în Arabia Saudită, iar Roma la detronat pe Nasser Al-Attiyah din Qatar. Etapa a fost câștigată de polonezul Eryk Goczał, aflat la prima sa victorie în Raliul Dakar.
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi # Moldova1
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi. De această zi, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și marchează începutul noului an, conform calendarului iulian, sunt legate mai multe tradiții și obiceiuri populare.
Accident feroviar grav în Thailanda: cel puțin 19 morți și zeci de răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren # Moldova1
Cel puțin 19 persoane au murit, iar aproximativ 80 au fost rănite după ce un tren de pasageri a deraiat miercuri dimineață în nord-estul Thailanda, după ce o macara de construcții s-a prăbușit miercuri dimineață, 14 ianuarie, peste mai multe vagoane, au anunțat autoritățile.
Tinerii din țară și cei din diaspora sunt încurajați să participe la Concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția se va desfășura în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026 și este destinat persoanelor dornice să promoveze valorile și patrimoniul comunităților de origine.
R. Moldova, pe locul 120 în clasamentul mondial al orelor lucrate. Ce cred moldovenii despre programul de muncă # Moldova1
Republica Moldova s-a situat pe locul 120, după Georgia, în clasamentul mondial al orelor lucrate pe săptămână, cu o medie de 37 de ore muncite timp de șapte zile. Acest rezultat este caracteristic țărilor din Europa de Est, unde programul de lucru este mai lung decât în Occident, dar mai scurt decât în multe state din Asia și Africa.
Richard al III-lea nu a dispărut: Shakespeare, reinterpretat ca avertisment al prezentului # Moldova1
De peste patru secole, „Richard al III-lea" este una dintre cele mai jucate piese ale lui William Shakespeare pe scenele din întreaga lume. La sfârșitul acestei săptămâni, spectacolul va avea premiera pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” (TNME) din Chișinău. Noua producție scenică este semnată de regizorul Petru Hadârcă, care, împreună cu o echipă de actori, propune o viziune contemporană asupra ascensiunii și decăderii tiranului Richard al III-lea.
Reforma administrativ-teritorială va fi regândită în 2026. Alexei Buzu: „Nu hărțile sunt problema” # Moldova1
Reforma administrativ-teritorială din Republica Moldova se află într-un moment de reevaluare și pregătire a următoarei etape, în timp ce procesul de amalgamare voluntară se apropie de final. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, că dezbaterea publică trebuie mutată de la simple redesenări de hotare către discuții mai profunde despre capacitatea reală a administrației locale.
Alexandru Machidon, audiat în ședință suplimentară: „Nu există motive să nu trec evaluarea” # Moldova1
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat marți, 13 ianuarie, într-o ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor, în cadrul procedurii de vetting. Audierea s-a desfășurat cu ușile închise, la decizia Completului, în conformitate cu procedurile legale.
Atac aerian în regiunea Rostov: patru persoane rănite, inclusiv un copil. Incendii la clădiri rezidențiale și un obiectiv industrial # Moldova1
Patru persoane, inclusiv un copil de patru ani, au fost rănite în urma unui atac aerian produs în noaptea de marți spre miercuri, 14 ianuarie, în orașul Rostov-pe-Don și în raionul Miasnikovski, a anunțat guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusari, citat de DW.
