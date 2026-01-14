Jaqueline Cristian este în formă maximă înaintea turneului de Mare Șlem de la Australian Open

09:20

Subiectul reunirii R. Moldova cu România, readus în atenție de președinta Maia Sandu într-un interviu acordat recent unor jurnaliști britanici, este tratat cu deschidere la București, afirmă jurnalistul de peste Prut Robert Lupițu. Totodată, amenințarea rusă ar putea deveni un real motiv al unei eventuale decizii istorice de reunire a celor două state românești, a declarat analistul Nicolae Negru la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.