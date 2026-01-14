R. Moldova își întărește securitatea la frontieră. A fost inaugurat un nou sediu
Moldova1, 14 ianuarie 2026 19:50
Republica Moldova își întărește securitatea la frontieră prin inaugurarea noului sediu al Direcției Informații privind Pasagerii (UIP). Sediul, inaugurat pe 14 ianuarie, este o investiție care va permite identificarea rapidă a riscurilor, decizii mai rapide ale autorităților și călătorii mai sigure pentru cetățeni.
• • •
Ministrul Finanțelor, despre impozitele pe salarii: „Ar putea fi reduse nu mai devreme de 2027” # Moldova1
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse, dar acest lucru nu se va întâmpla mai devreme de anul 2027. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, admite că povara acestor taxe este mare, dar orice măsură trebuie să fie precedată de o analiză amplă a regimului fiscal. În același timp, oficialul a precizat că taxarea excesivă a muncii afectează competitivitatea companiilor și contribuie la fenomenul salariilor în plic.
19:50
R. Moldova își întărește securitatea la frontieră. A fost inaugurat un nou sediu

Republica Moldova își întărește securitatea la frontieră prin inaugurarea noului sediu al Direcției Informații privind Pasagerii (UIP). Sediul, inaugurat pe 14 ianuarie, este o investiție care va permite identificarea rapidă a riscurilor, decizii mai rapide ale autorităților și călătorii mai sigure pentru cetățeni.
19:30
Statele Unite suspendă procesarea vizelor pentru 75 de țări. Republica Moldova este pe listă # Moldova1
Statele Unite ale Americii (SUA) va suspenda, începând cu 21 ianuarie procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări. Printre statele vizate se numără inclusiv Republica Moldova, a raportat Fox News pe 14 ianuarie, citând un memoriu al Departamentului de Stat al SUA.
19:30
Mikaela Shiffrin a obținut a 107-a sa victorie într-o etapă a Cupei Mondiale de schi alpin # Moldova1
Celebra schioare americană Mikaela Shiffrin a obținut a 107-a sa victorie într-o etapă a Cupei Mondiale de schi alpin. Ea a atins această bornă în concursul de slalom din cadrul etapei desfășurate în stațiunea austriacă Flachau. Shiffrin a preluat conducerea în clasament chiar din prima manșă, iar în cea de-a doua a și-a consolidat poziția de lider.
19:10
R. Moldova și-a reconfirmat sprijinul pentru Ucraina, în cadrul reuniunii Consiliului GUAM # Moldova1
Secretarul de stat Sergiu Mihov și-a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse. Totodată, oficialul a vorbit despre provocările cu care se confruntă R. Moldova, crizele generate de război și a reiterat necesitatea retragerii munițiilor și trupelor rusești, staționate ilegal în regiunea transnistreană. Afirmațiile au fost făcute la reuniunea Consiliului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre GUAM.
18:40
Gaură de 4 milioane de lei la Palatul Sporturilor al USM: Autoritățile au sesizat inspecția financiară # Moldova1
Pierderi de aproximativ patru milioane de lei doar în anul 2024 și deficiențe grave în gestionarea veniturilor la Palatul Sporturilor de la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Constatările sunt incluse într-un audit realizat de Ministerul Educației și Cercetării. Ministrul de resort, Dan Perciun, a menționat că este vorba despre o sumă foarte mare de bani, care ar trebui să ajungă în bugetul universității. În același timp, reprezentanții USM au anunțat că a luat act de raportul de audit și tratează cu responsabilitate concluziile acestuia.
18:30
UCRAINA | Denis Shmyhal, demis de la Apărare și numit șef la Energie; Mihailo Fiodorov, noul ministru al Apărării de la Kiev # Moldova1
Parlamentul ucrainean l-a numit pe Mihailo Fiodorov în funcția de ministru al Apărării, iar pe Denis Shmyhal - ministru al Energiei, scrie The Kyiv Independent.
18:20
Guvernul instituie evidența sistemelor de energie regenerabilă. Ministrul Energiei: „Va contribui la dezvoltarea unei piețe mai robuste” # Moldova1
Instalatorii de sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (SER) vor fi înregistrați într-un registru dedicat și vor avea obligația de a transmite semestrial Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED) lista lucrărilor efectuate și a beneficiarilor acestora. Măsura este prevăzută într-un Regulament aprobat de Guvern pe 14 ianuarie, care aliniază cadrul național din domeniu la cerințele europene.
18:00
Jaqueline Cristian este în formă maximă înaintea turneului de Mare Șlem de la Australian Open # Moldova1
Tenismena Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA ce se desfășoară în orașul australian Adelaide. Românca a eliminat-o din competiție pe Daria Kasatkina, care de la începutul anului trecut reprezintă Australia. Jaqueline, venită din calificări, a învins-o pe Daria Kasatkina în două seturi cu scorul de 6:4, 6:0, într-o partidă ce a durat o oră și jumătate.
17:50
Antibioticul depistat în ouăle și carnea de pasăre retrase de pe piață are potențial cancerigen: Metronidazolul, interzis în UE # Moldova1
Specialiștii atrag atenția asupra pericolului major pe care îl reprezintă metronidazolul - un antibiotic puternic, interzis în produsele de origine animală. Avertismentul vine în contextul în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a retras, recent, din comerț ouă și carne de pui în care a fost depistat acest antibiotic. Produsele proveneau de la o fermă avicolă din R. Moldova.
17:50
Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Un stâlp doborât și două persoane transportate la spital # Moldova1
Două persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs pe strada Albișoara din Chișinău în după-amiaza zilei de 14 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, un BMW condus de un bărbat de 28 de ani a tamponat un pilon electric și l-a doborât la pământ.
17:40
17:30
Planuri urbanistice pentru 293 de localități: „Un instrument important în accesarea fondurilor europene” # Moldova1
Statul va finanța actualizarea, iar acolo unde acestea lipsesc, elaborarea planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din Republica Moldova. Proiectele au fost incluse, pe 14 ianuarie, în Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2025–2027.
17:20
NINSORI | Instituțiile de învățământ sunt îndemnate să curețe în timp util căile de acces # Moldova1
Meteorologii au anunțat ninsori în noaptea ce urmează, în intervalul orelor 01:00 - 06:00, iar autoritățile îndeamnă instituțiile de învățământ să întreprindă măsuri de siguranță, astfel încât să nu fie periclitat procesul de studii.
17:10
Executivul UE a aprobat pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: Va sprijini bugetul și apărarea țării în 2026 și 2027 # Moldova1
Executivul Uniunii Europene a aprobat un nou pachet de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Decizia a fost luată pe 14 ianuarie, după reuniunea Colegiului Comisarilor, Comisia Europeană adoptând un set de propuneri legislative care asigură finanțare stabilă și predictibilă pentru Kiev în anii 2026 și 2027, în contextul continuării războiului de agresiune al Rusiei.
17:00
Viorel Bostan ar putea candida pentru al treilea mandat de rector al UTM: „Numărul de mandate nu este relevant” # Moldova1
Viorel Bostan intenționează să candideze pentru un al treilea mandat de rector al Universității Tehnice din Moldova (UTM). Instituția a fost condusă în ultimii 33 de ani de el și de tatăl său. Viorel Bostan s-ar putea înscrie în concurs după ce vor fi aprobate modificările propuse la Codul Educației, UTM-ul fiind implicat în procesul de absorbție a unei universități mai mici, de la Cahul.
16:30
Termenele de dare în exploatare a noului penitenciar din Chișinău ar putea fi revizuite: „Trei echipe muncesc pentru a grăbi calendarul” # Moldova1
Construcția unui nou penitenciar în suburbia Bubuieci a Chișinăului rămâne o prioritate pentru Ministerul Justiției, însă termenul de finalizare a lucrărilor rămâne incert. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, susține că autoritățile încearcă să grăbească implementarea proiectului, fără a avansa, deocamdată, o eventuală perioadă de dare în exploatare a obiectivului.
16:30
Liga nord-americană de baschet masculin: Oklahoma City Thunder a învins pe San Antonio Spurs # Moldova1
Oklahoma City Thunder s-a revanșat cu vârf și indesat pe San Antonio Spurs. Într-un meci din liga nord-americană de baschet masculin, echipa condusă de Mark Daigneault a învins-o în premieră în acest sezon pe franciza din statul Texas. De data asta Spurs, care câștigaseră toate cele 3 meciuri directe din sezonul regular cu „Tunetele" din Oklahoma, au pierdut clar meciul din deplasare cu scorul de 98:119.
16:20
Peste 74 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Moldova1
Zeci de mii de locuitori ai regiunii transnistrene își tratează bolile și primesc medicamente compensate în spitalele și policlinicile de pe malul drept al Nistrului. Potrivit autorităților, 74.500 de cetățeni ai Republicii Moldova, care locuiesc în stânga Nistrului, sunt asigurați medical în sistemul național, iar o mare parte dintre ei, copii, pensionari și persoane vulnerabile, beneficiază de asigurare din contul statului.
16:10
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces pentru a obține permisiunea de înhumare. Modificarea a fost operată în Regulamentul cu privire la cimitire, în contextul unui pachet mai amplu aprobat de Guvern pe 14 ianuarie.
16:10
15:50
Militarii din Chișinău vor fi transferați la Băcioi până la finele lui 2027. Ministrul Nosatîi: „Circa 50% din lucrări sunt executate” # Moldova1
Noua unitate militară, aflată în construcție la periferia Chișinăului, mai exact la Băcioi, ar urma să devină funcțională la finele anului 2027. Aici vor fi transferați militarii Armatei Naționale dislocați în prezent în capitală. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, jumătate din lucrările de construcție au fost deja realizate, iar proiectul, în valoare totală de 1.4 miliarde de lei, se desfășoară conform graficului aprobat.
15:40
15:30
14:50
Clubul de fotbal Sheriff Tiraspol continuă să transfere jucători liberi de contract. După ce au anunțat înregimentarea brazilianului Ze Flores, a devenit fotbalist al „galben-negrilor" și portarul Emil Tîmbur. Acordul goalkeeperul cu Milsami Orhei a expirat pe 31 decembrie 2025, iar portarul de 28 de ani a semnat deja cu Sheriff Tiraspol din postura de jucător liber de contract.
14:50
Anunț în Monitorul Oficial al României: Victoria Furtună, chemată la București pentru audieri privind retragerea cetățeniei românești # Moldova1
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, este invitată pentru data de 16 ianuarie la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) de la București, pentru a fi audiată vizavi de solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI) privind retragerea cetățeniei române. Furtună nu a răspuns la mesajele Teleradio-Moldova pentru a ne spune dacă va onora invitația autorităților de la București.
14:40
România domină exporturile de cereale ale UE: peste 6,4 milioane de tone livrate în anul comercial 2025-2026 # Moldova1
România s-a impus drept cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană (UE) în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025–2026, care se încheie în luna iunie. Potrivit datelor citate de economica.net, fermierii români au livrat pe piețele externe peste 6,4 milioane de tone de cereale, reprezentând 33,4% din totalul exporturilor UE.
14:30
Reguli noi pentru instituțiile medicale: spațiile vor fi împărțite pe zone de risc epidemiologic # Moldova1
Spațiile din instituțiile medicale din țară vor fi împărțite pe zone de risc epidemiologic, cu reguli specifice de curățenie și dezinfecție. De asemenea, vor fi aplicate cerințe moderne de ventilație și de gestionare a deșeurilor medicale, acțiuni menite să asigure condiții mai sigure pentru pacienți și personalul sanitar. Noile reguli au fost instituite prin decizie de Guvern.
14:00
14:00
13:50
13:50
Un număr de 70 de porci au fost sacrificați la o fermă improvizată din satul Boghiceni, raionul Hâncești. Potrivit primarului localității, Ion Zoină, ferma activa ilegal.
13:40
Explozie la Costești, provocată de o scurgere de gaze: un bărbat, transportat la spital cu arsuri grave # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 58 de ani din satul Costești, raionul Ialoveni, a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce propria locuință a fost zguduită de o explozie provocată de o scurgere de gaz.
13:30
„Educație la gura sobei”: Incendiu la o grădiniță din Căușeni, încălzită cu o instalație veche # Moldova1
Un incendiu izbucnit luni-dimineață, 12 ianuarie, la grădinița din satul Grădinița, raionul Căușeni, a scos la iveală riscurile încălzirii instituțiilor preșcolare cu sobe vechi, folosite de zeci de ani. Deși flăcările au fost stinse rapid și nimeni nu a avut de suferit, incidentul readuce în atenție necesitatea modernizării sistemelor de încălzire din instituțiile de educație timpurie.
13:20
13:20
Grant japonez de 21 de milioane de lei pentru TRM: radiodifuzorul public își va moderniza echipamentele # Moldova1
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) își va moderniza echipamentele audiovizuale prin achiziții realizate dintr-un grant oferit de Japonia. Proiectul de ratificare a înțelegerii a fost aprobat pe 14 ianuarie, în ședința Executivului de la Chișinău.
13:10
Concediul forțat de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a fost prelungit. Măsura afectează peste o mie de angajați care, după ce au stat acasă două săptămâni, au fost anunțați că vor reveni la muncă abia la începutul lunii viitoare. În această perioadă, oamenii primesc câte jumătate din salariu.
13:10
Manchester City are prima șansă la calificare în finala Cupei Ligii Angliei la fotbal. În partida-tur din semifinale, echipa antrenorului spaniol Pep Guardiola a învins cu 2:0 în deplasare pe Newcastle United. Meciul-retur se va disputa pe 4 februarie. Pe St James' Park, Newcastle United a început mai bine meciul și a ratat o ocazie uriașă de gol deja în minutul 5.
13:00
Trei medici din UTA Găgăuzia riscă până la trei ani de închisoare, fiind acuzați de malpraxis, după ce neglijența lor ar fi cauzat moartea a doi pacienți. Procuratura Generală anunță că a trimis în instanță două dosare penale împotriva celor trei medici, învinuiți că nu au respectat regulile și procedurile medicale.
12:40
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie # Moldova1
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
12:30
Dan Perciun: Reorganizarea Universității din Cahul ar putea fi adoptată de Guvern în câteva săptămâni # Moldova1
Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar putea fi adoptată în câteva săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, înaintea ședinței Executivului din 14 ianuarie. Potrivit oficialului, instituția va fi parte a Universității Tehnice din Moldova (UTM) și gestionată de un prorector ales din partea comunității din Cahul.
12:20
Mai multe funcții din sectorul public ar putea fi eliminate. Ministru: „Dacă am lucrat atâția ani fără ele, înseamnă că trebuie excluse din organigramă” # Moldova1
Mai multe funcții din sectorul public ar putea fi eliminate din organigramele ministerelor sau agențiilor, după ce autoritățile au constatat că acestea rămân neocupate de mai mulți ani. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, această revizuire ar putea reduce necesitatea instituirii anuale a moratoriului asupra angajărilor, măsură care, potrivit lui, este aplicată constant încă din 2018 și nu reprezintă o situație excepțională pentru sectorul public.
12:10
Stagii în Republica Moldova pentru tinerii europeni: program de voluntariat cu Franța, aprobat de Guvern # Moldova1
Republica Moldova și Franța lansează un program internațional de voluntariat în întreprinderi, care va permite tinerilor din Spațiul Economic European, inclusiv din Franța, să desfășoare stagii profesionale în țara noastră. Activitățile vor avea loc în filialele companiilor franceze din Republica Moldova sau la partenerii acestora. Acordul a fost aprobat de Guvern în ședința din 14 ianuarie.
12:10
Un bărbat care a refuzat intenționat să ofere declarații într-o cauză penală, condamnat la nouă luni de închisoare # Moldova1
A refuzat să facă declarații într-o cauză penală, la solicitarea oamenilor legii, și a fost condamnat la pușcărie. Un bărbat de 32 de ani va sta nouă luni la închisoare, pedeapsă adăugată la o sentință anterioară, emisă în 2024.
12:00
Soluția autorităților de la Chișinău pentru criza economică din regiunea transnistreană: „Să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova” # Moldova1
Regiunea transnistreană ar putea depăși actuala criză economică, dacă ar răspunde pozitiv ofertei Chișinăului de reintegrare a R. Moldova, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Potrivit oficialului, soluția ar reprezenta o cale rapidă și eficientă de ieșire din impas.
11:40
Ministrul Educației, despre cazul căminului din capitală în care mișună gândaci: „Au loc verificări și acțiuni de dezinsecție” # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării a demarat verificări după sesizările privind prezența gândacilor într-un cămin studențesc din Chișinău. Ministrul Dan Perciun a menționat că au fost deja programate acțiuni de dezinsecție și situația ar urma să fie remediată în zilele următoare.
11:20
DEMERS | Un membru al CSP solicită pedeapsă pentru procurorul prins beat la volan: „Un astfel de comportament este incompatibil cu statutul de procuror” # Moldova1
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, ar putea fi sancționat disciplinar, după ce ar fi fost prins de polițiști conducând în stare de ebrietate. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a depus un demers în acest sens pe 14 ianuarie, subliniind că astfel de fapte sunt incompatibile cu statutul de procuror. Poliția refuză să confirme cazul, iar colegii lui Crișciuc invocă „ședințe” pentru a evita comentariile vizavi de pretinsa faptă a colegului.
11:20
Un profesionist din diasporă și o fostă parlamentară vor completa echipa guvernamentală de secretari de stat. Deciziile au fost aprobate în prima ședință a Executivului din acest an, convocată pe 14 ianuarie.
11:00
Gerul oprește temporar bacul de la Molovata: Autoritățile promit că cetățenii vor fi asigurați cu produsele necesare # Moldova1
Circulația bacului de la Molovata a fost suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie, din cauza temperaturilor extrem de scăzute și a stratului gros de gheață format pe râul Nistru. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat că autoritățile depun eforturi pentru a asigura cetățenii din zonă cu produse și servicii esențiale.
10:40
Șase lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate la postul vamal Palanca în bagajele unui cetățean al Ucrainei, în vârstă de 48 de ani. Ucraineanul era printre cei 36 de pasageri ai unui autocar ce urma să intre în Republica Moldova.
