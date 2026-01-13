Transnistria trăiește din piața UE: 7 din 10 exporturi merg spre Europa
Bani.md, 13 ianuarie 2026 12:20
Exporturile agenților economici din regiunea transnistreană către statele membre ale Uniunii Europene au constituit, în anul 2025, 71% din totalul livrărilor externe, potrivit Biroului Politici de Reintegrare. Deși ponderea exporturilor către UE rămâne ridicată, aceasta este mai mică decât în anii precedenți. În 2023, exporturile spre piața comunitară au atins un maxim de 83%, iar […] Articolul Transnistria trăiește din piața UE: 7 din 10 exporturi merg spre Europa apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
12:20
Exporturile agenților economici din regiunea transnistreană către statele membre ale Uniunii Europene au constituit, în anul 2025, 71% din totalul livrărilor externe, potrivit Biroului Politici de Reintegrare. Deși ponderea exporturilor către UE rămâne ridicată, aceasta este mai mică decât în anii precedenți. În 2023, exporturile spre piața comunitară au atins un maxim de 83%, iar […] Articolul Transnistria trăiește din piața UE: 7 din 10 exporturi merg spre Europa apare prima dată în Bani.md.
Acum o oră
12:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că orice țară care desfășoară activități comerciale cu Iranul va fi taxată cu un tarif de 25% la toate schimburile comerciale cu Statele Unite, în contextul în care Washingtonul analizează un răspuns la valul de proteste antiguvernamentale fără precedent din Iran, notează Reuters. „Cu efect imediat, orice țară […] Articolul Trump aruncă bomba. 25% taxe pentru orice țară care face afaceri cu Iranul apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
11:20
Ministrul român al Energiei: Sistemul energetic rezistă la consum ridicat și susține Republica Moldova # Bani.md
România reușește să mențină stabilitatea sistemului energetic în condiții de iarnă severă și să continue sprijinul energetic acordat Republicii Moldova, în pofida consumului ridicat generat de temperaturile extrem de scăzute. Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că sistemul electroenergetic a funcționat fără probleme, chiar dacă temperaturile au coborât până la minus 19 grade […] Articolul Ministrul român al Energiei: Sistemul energetic rezistă la consum ridicat și susține Republica Moldova apare prima dată în Bani.md.
11:10
Dispută în direct pe datoriile statului față de fermieri: de la un miliard la peste patru miliarde de lei # Bani.md
Un schimb dur de replici a avut loc în direct la Radio Moldova între deputații Sergiu Stefanco și Alex Trubca, pe tema creșterii datoriilor statului față de fermieri pentru subvențiile neplătite. Stefanco l-a întrebat pe Trubca cum se explică faptul că, din 2021 până în prezent, datoria față de agricultori a crescut de la circa […] Articolul Dispută în direct pe datoriile statului față de fermieri: de la un miliard la peste patru miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
10:00
Mai multe gospodării au beneficiat de compensații la încălzire în luna decembrie. Potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, numărul beneficiarilor a crescut cu aproximativ 2,1% față de luna noiembrie. Ministra Natalia Plugaru a anunțat că, dacă în noiembrie au primit sprijin 605 538 de gospodării, în decembrie cifra a urcat la 618 339, ceea […] Articolul Mai mulți moldoveni au primit compensații la căldură în decembrie: creștere de peste 2% apare prima dată în Bani.md.
10:00
Scandalul gazelor explodează! Slusari îl demolează pe Verbițchi cu cifre. Problema reală este Moldovagaz și ANRE # Bani.md
Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom, îl acuză pe fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi că manipulează cifrele despre tarifele la gaze și creează artificial impresia că moldovenii ar fi jefuiți cu sute de milioane de euro prin facturi umflate. Într-o reacție pentru BANI.MD, Slusari afirmă că Verbițchi „încurcă voit structura tarifului” și atribuie greșit componentele […] Articolul Scandalul gazelor explodează! Slusari îl demolează pe Verbițchi cu cifre. Problema reală este Moldovagaz și ANRE apare prima dată în Bani.md.
09:50
Conducerea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a decis prelungirea concediilor tehnice forțate pentru o parte din șefii companiei, pe fondul agravării crizei financiare și al scăderii dramatice a volumelor de transport. Potrivit unui ordin semnat de directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, măsura care vizează aproximativ o treime dintre conducătorii companiei va […] Articolul Criza de la CFM se adâncește! Conducerea scoasă pe tușă până în februarie apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
08:00
Ministrul Finanțelor recunoaște: creșterea economică „pe cap de locuitor” vine din depopularea Moldovei # Bani.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat la emisiunea „Novaia Nedelia” de la TV8 că o parte importantă din creșterea economică pe cap de locuitor raportată de Republica Moldova este determinată nu atât de o explozie a economiei, cât de scăderea accelerată a populației. „Sunt două lucruri pe care rar le analizăm împreună: creșterea economică totală […] Articolul Ministrul Finanțelor recunoaște: creșterea economică „pe cap de locuitor” vine din depopularea Moldovei apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
18:20
Meta a anunțat luni numirea Dinei Powell McCormick în funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație, într-un moment-cheie pentru companie, care accelerează investițiile în inteligență artificială, infrastructură globală și ceea ce Mark Zuckerberg numește „superinteligență personală”. Anunțul a fost făcut de fondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, printr-o postare publică, urmată de un […] Articolul Meta schimbă regulile jocului. O femeie preia vârful puterii apare prima dată în Bani.md.
18:10
Costul investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău va fi inclus în tariful la energia electrică, însă acest lucru nu trebuie interpretat ca o majorare imediată a facturilor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova. Potrivit ministrului, vorbim despre o ajustare de aproximativ 5%, care reflectă exclusiv costul […] Articolul Junghietu dezvăluie cât va costa, în factură, linia Vulcănești–Chișinău apare prima dată în Bani.md.
17:40
Comoară ascunsă sub pământ: un sac cu bani găsit în Norvegia, suspectat că provine din cel mai mare jaf al țării # Bani.md
Un sac cu o sumă mare de bani în numerar, estimată de poliție la sute de mii sau chiar milioane de coroane norvegiene, a fost descoperit îngropat în orașul Sandnes, din vestul Norvegiei, în timpul unor lucrări de excavare, scrie presa locală. Banii se aflau în mai multe pungi de cumpărături, introduse într-un sac negru […] Articolul Comoară ascunsă sub pământ: un sac cu bani găsit în Norvegia, suspectat că provine din cel mai mare jaf al țării apare prima dată în Bani.md.
17:30
Gerul a aprins piața energiei electrice! România a ajuns una dintre cele mai scumpe din UE # Bani.md
România este azi una dintre cele mai scumpe pieţe spot de energie din Europa, arată datele euenergy.live, citate de Ziarul Financiar. Cu 201euro/MWh, România este mult peste nivelul de 104 euro/MWh din Germania sau peste cel de 87 de euro/MWh din Franţa. În acest moment, gazul acoperă peste 26% din producţia de energie a României, […] Articolul Gerul a aprins piața energiei electrice! România a ajuns una dintre cele mai scumpe din UE apare prima dată în Bani.md.
17:20
Primul import de zahăr în limita cotei preferențiale de 3.000 de tone a fost realizat cu succes, ca rezultat al promovării eficiente a intereselor producătorilor de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și membrii săi. Începând cu 1 ianuarie 2026, operatorii economici din industria prelucrătoare care utilizează zahărul în […] Articolul Industria pornește importurile de zahăr cu taxe minime apare prima dată în Bani.md.
16:40
Fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi susține că cetățenii Republicii Moldova achită în facturile la gaze un suprapreț față de costul real la care statul a procurat gazele naturale pentru anul 2026. Într-o postare pe Facebook, acesta afirmă că diferența dintre prețul de achiziție și tariful plătit de populație ar ajunge la sute de milioane de […] Articolul Scandal la facturile de gaz: moldovenii ar plăti cu sute de milioane de euro în plus apare prima dată în Bani.md.
16:30
Exportatorii de fructe acuză blocaj la frontiera UE: Nu avem cote, pierdem zeci de mii de euro din cauza birocrației # Bani.md
Exportatorii moldoveni de fructe se confruntă din nou cu un blocaj administrativ la exportul către Uniunea Europeană, după ce noile cote de export la fructe pentru 2026 nu au fost încă activate, deși anul a început de aproape două săptămâni. Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de Victor Cazacu, directorul companiei Pro Inedit SRL, unul […] Articolul Exportatorii de fructe acuză blocaj la frontiera UE: Nu avem cote, pierdem zeci de mii de euro din cauza birocrației apare prima dată în Bani.md.
14:50
Aeroportul Internațional Chișinău scoate la vânzare aproximativ 263 metri cubi de masă lemnoasă obținută în urma lucrărilor de defrișare, igienizare și curățare a arborilor din perimetrul aeroportului. Lemnul este depozitat în zona securizată a aerogarei și poate fi achiziționat de entitățile interesate, în baza condițiilor stabilite în Caietul de Sarcini. Volumul scos la vânzare include […] Articolul De la pistă la sobă: Aeroportul Chișinău vinde peste 260 de metri cubi de lemn defrișat apare prima dată în Bani.md.
14:30
Euro declanșează explozia prețurilor în Bulgaria: alimentele și serviciile s-au scumpit peste noapte # Bani.md
Primele zile după trecerea Bulgariei la euro au venit cu un șoc pentru populație. În doar 48 de ore, prețurile la produse de bază și servicii au crescut vizibil. Un exemplu este pâinea: un produs care costa 0,89 leva pe 31 decembrie a ajuns la 1,19 leva pe 2 ianuarie, adică aproximativ 0,61 euro, ceea […] Articolul Euro declanșează explozia prețurilor în Bulgaria: alimentele și serviciile s-au scumpit peste noapte apare prima dată în Bani.md.
14:00
O nouă subscriere de valori mobiliare de stat (VMS) pentru persoanele fizice este deschisă în perioada 12–21 ianuarie 2026 pe platforma eVMS.md, oferind investitorilor posibilitatea de a alege între obligațiuni pe un an, cu o dobândă anuală de 7%, și obligațiuni pe patru ani, cu o dobândă de 7,35%. Dobânda este fixă și urmează a […] Articolul Statul oferă din nou titluri de valoare: dobânzi de până la 7,35% pe an apare prima dată în Bani.md.
Ieri
12:00
Șoferii vor plăti mai mult pentru alimentarea automobilelor marți, 13 ianuarie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri maxime de referință pentru carburanți. Potrivit deciziei, benzina COR 95 va costa cel mult 22,29 lei pentru un litru, în creștere cu 17 bani față de ziua precedentă. Totodată, motorina se […] Articolul Noi creșteri la pompă: ANRE majorează prețurile la carburanți apare prima dată în Bani.md.
11:10
Deținătorii de automobile electrice din Republica Moldova vor începe să achite taxă de drum începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit noilor reguli aprobate de autorități. Taxarea nu va mai fi legată de consumul de combustibil, ci de masa totală a automobilului, un criteriu care reflectă gradul de uzură produs infrastructurii rutiere. Conform grilei de taxare, […] Articolul Ai Tesla? Plătești mai mult: taxa de drum se majorează pentru electricele grele apare prima dată în Bani.md.
11:10
Încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au ajuns la peste 395,4 milioane de lei în perioada 5–11 ianuarie 2026, iar de la începutul anului curent suma acumulată se ridică deja la circa 577,4 milioane de lei, potrivit datelor oficiale. Din totalul încasărilor din această perioadă, aproximativ 9,5 milioane de lei au provenit din bunurile […] Articolul Vama umple bugetul: 395 de milioane de lei, colectați într-o singură săptămână apare prima dată în Bani.md.
10:50
Republica Moldova s-a clasat în 2025 pe locul 35 din 191 de state ale lumii în ceea ce privește rata anuală a inflației, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional din raportul World Economic Outlook. Cu o inflație de 7,7%, Moldova se află în prima cincime a clasamentului global al țărilor cu cele mai rapide creșteri de […] Articolul Scumpiri fără frână: Moldova se plasează pe locul 35 în clasamentul global al inflației apare prima dată în Bani.md.
10:40
Rata anuală a inflației în Republica Moldova a ajuns în decembrie 2025 la 6,8%, cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Indicatorul este în continuă scădere din luna iunie 2025, dar rămâne sub nivelul de la finele anului precedent, când inflația anuală era de 7,0%. […] Articolul BNS confirmă: nu mâncarea ne omoară, ci facturile. Inflația anuală a fost de 6,8% în 2025 apare prima dată în Bani.md.
10:10
Moldova stropește miliarde și moare de sete! 95% din banii fermierilor au mers pe pesticide, nu pe irigare # Bani.md
Republica Moldova a importat în perioada 2023–2025 echipamente pentru irigare și protecția plantelor în valoare totală de 136,4 milioane de lei, însă structura achizițiilor arată o orientare dezechilibrată: aproape toți banii au fost cheltuiți pentru stropirea culturilor cu pesticide, nu pentru irigare, potrivit unei analize de piață. „Pulverizatoarele pentru produse de protecție a plantelor (pesticide, […] Articolul Moldova stropește miliarde și moare de sete! 95% din banii fermierilor au mers pe pesticide, nu pe irigare apare prima dată în Bani.md.
10:10
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, trage un semnal de alarmă privind riscurile majore pentru agricultura Republicii Moldova, după ce România a decis să prelungească restricțiile la importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina, în timp ce Chișinăul nu a adoptat măsuri similare. Potrivit lui Slusari, această decizie creează un pericol direct […] Articolul Slusari: Bucureștiul își protejează grâul, Chișinăul își abandonează fermierii apare prima dată în Bani.md.
09:50
Republica Moldova a spart recordul la floarea-soarelui. A exportat de 4,3 miliarde lei în doar cinci luni # Bani.md
Republica Moldova a intrat în sezonul agricol 2025/2026 cu un boom istoric pe piața semințelor de floarea-soarelui, atât ca volum, cât și ca valoare, arată analiza economistului Iurie Rija. În ultimele trei luni din 2025, octombrie, noiembrie și decembrie, exporturile lunare au atins constant 115–120 mii tone, un prag care nu a mai fost atins […] Articolul Republica Moldova a spart recordul la floarea-soarelui. A exportat de 4,3 miliarde lei în doar cinci luni apare prima dată în Bani.md.
09:50
România scoate gaze din depozite și exportă masiv către Moldova, pe fondul creșterii consumului # Bani.md
România a importat duminică, 11 ianuarie, 12,2 milioane metri cubi de gaze și a exportat 6,9 milioane metri cubi, din care 5,6 milioane metri cubi au fost livrați Republicii Moldova, iar 1,3 milioane metri cubi Ucrainei, pe fondul creșterii cererii provocate de ger și al scumpirii gazelor pe piața spot, unde prețurile se apropie de […] Articolul România scoate gaze din depozite și exportă masiv către Moldova, pe fondul creșterii consumului apare prima dată în Bani.md.
11 ianuarie 2026
21:10
Venezuela, una dintre cele mai mari și mai populate țări din America Latină, cu acces direct la Oceanul Atlantic și o poziție strategică în bazinul Caraibelor, revine în centrul interesului geopolitic global. Cu aproape 30 de milioane de locuitori, dintre care unul din trei trăiește în afara țării, Venezuela rămâne un actor-cheie într-o regiune considerată […] Articolul Aur, petrol și gaze de sute de miliarde, dar stat falimentar. Cum este jefuită Venezuela? apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Afacerea secolului! Trump și Zelenski pregătesc la clubul bogaților un pact de 800 de miliarde de dolari # Bani.md
Președinții Ucrainei și Statelor Unite, Volodimir Zelenski și Donald Trump, ar putea semna un acord major privind „prosperitatea” și reconstrucția postbelică a Ucrainei, în valoare de aproximativ 800 de miliarde de dolari, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc între 19 și 23 ianuarie, relatează The Telegraph, citând surse informate. […] Articolul Afacerea secolului! Trump și Zelenski pregătesc la clubul bogaților un pact de 800 de miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
11:10
Clasamentul care ne arde la ficat! Moldova, în topul campionilor mondiali la consumul de alcool # Bani.md
Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, potrivit datelor publicate de World Population Review. Cu un consum mediu de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe an, Moldova ocupă locul patru la nivel global, fiind depășită doar de România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată […] Articolul Clasamentul care ne arde la ficat! Moldova, în topul campionilor mondiali la consumul de alcool apare prima dată în Bani.md.
11:00
Republica Moldova își modernizează rapid parcul de utilaje, iar importurile de tehnică specializată au devenit un barometru al investițiilor și al activității din construcții și infrastructură, arată o analiză semnată de economistul Iurie Rija. Potrivit datelor pentru perioada 2023–2025, pe piața locală au intrat 541 de unități de спецтехникă în valoare totală de 394,4 milioane […] Articolul China ne vinde „fier” de sute de milioane. 8 din 10 excavatoare noi vin de acolo apare prima dată în Bani.md.
10:50
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur nu este doar o înțelegere politică, ci un șoc economic cu efecte directe asupra agriculturii din Republica Moldova, avertizează expertul în agribusiness Iurie Rija. Potrivit acestuia, Mercosur – cu o piață de circa 270 de milioane de consumatori – devine un gigant care, prin volum și […] Articolul Uleiul argentinian și porumbul brazilian amenință să îngroape producătorii moldoveni apare prima dată în Bani.md.
10 ianuarie 2026
18:00
Chevron Corp., cel mai mare operator petrolier american prezent în Venezuela, vede o posibilitate reală de a-și crește producția cu aproximativ 50% în următorii 18–24 de luni, a declarat vineri secretarul american al energiei, Chris Wright, după o întâlnire la Casa Albă între președintele Donald Trump și conducerea unor mari companii petroliere, scrie Reuters. Wright […] Articolul Chevron vrea +50% petrol din Venezuela, după ce SUA l-au capturat pe Maduro apare prima dată în Bani.md.
17:10
Moldova se mândrește cu numeroase recorduri mondiale Guinness, atrăgând atenția lumii prin realizări unice în domeniul vinurilor, artei și culturii. Cea mai cunoscută este crama Mileștii Mici, care deține cea mai mare colecție de vinuri din lume: peste 1,5 milioane de sticle depozitate în 55 km de tuneluri subterane de calcar. Tot în top, crama Cricova impresionează cu […] Articolul Moldova doboară recorduri mondiale Guinness: vinuri, arte și consumuri unice apare prima dată în Bani.md.
12:40
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aplicat amenzi de constrângere în valoare totală de peste 150 de mii de lei unor organizații de creditare nebancară care nu au executat, în termenul stabilit, prescripțiile impuse prin deciziile autorității de supraveghere. Potrivit unui comunicat al CNPF, cea mai mare sancțiune a fost aplicată companiei „CASH&GO” SRL […] Articolul Împrumuturi toxice pe piața moldovenească! Trei companii au fost amendate de CNPF apare prima dată în Bani.md.
12:30
Piața imobiliară din Dubai a încheiat anul 2025 cu vânzări record, consolidând statutul de piață imobiliară de top pentru al cincilea an la rând. Conform datelor de la Departamentul de Terenuri din Dubai, vânzările de proprietăți în emirat au crescut cu 30,64% față de anul precedent, ajungând la peste 682,49 miliarde de dirhami (185,9 miliarde […] Articolul Nebunie imobiliară la Dubai. Vilele de pe Insulele Palmier ajung la prețuri de film apare prima dată în Bani.md.
12:10
Venezuela a transportat în secret, pe parcursul a cinci ani, 127 de tone de aur din rezervele Băncii Centrale către rafinării din Elveția, în încercarea disperată de a obține numerar și garanții pentru împrumuturi, pe fondul adâncirii crizei datoriilor suverane. Informațiile apar din datele vămii elvețiene și dintr-un reportaj al postului public SRF, scrie euronews. […] Articolul Tezaurul vândut pe bucăți. Maduro a sacrificat aurul Venezuelei pentru a evita colapsul apare prima dată în Bani.md.
12:00
Înghețurile au „omorât” mierea. apicultorii moldoveni au pierdut jumătate din miere într-un singur an # Bani.md
Anul 2025 a fost cel mai dificil an pentru apicultura din Republica Moldova din ultimele decenii, marcat de o prăbușire accentuată a producției de miere. Concluzia apare în analiza prezentată vineri, 9 ianuarie 2026, de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit expertului, […] Articolul Înghețurile au „omorât” mierea. apicultorii moldoveni au pierdut jumătate din miere într-un singur an apare prima dată în Bani.md.
9 ianuarie 2026
13:30
Cutremur financiar în agricultură. Curtea de Conturi: statul a promis subvenții de 3 miliarde fără bani în buget # Bani.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat deficiențe în administrarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în urma auditului efectuat pentru anii 2023–2024. Potrivit raportului, în această perioadă au fost gestionate 3,36 miliarde de lei, însă mecanismele de alocare a subvențiilor au generat un dezechilibru structural major, cu impact direct asupra […] Articolul Cutremur financiar în agricultură. Curtea de Conturi: statul a promis subvenții de 3 miliarde fără bani în buget apare prima dată în Bani.md.
13:00
Bugetul trăiește din importuri. Carburanții și mașinile au adus miliarde în caznaua statului # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat în anul 2025 41,15 miliarde de lei la bugetul de stat, cu 2,87 miliarde de lei mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 7,5%, arată datele oficiale ale instituției. Structura încasărilor arată că TVA-ul la import rămâne principala sursă de venit, cu 66,6% din […] Articolul Bugetul trăiește din importuri. Carburanții și mașinile au adus miliarde în caznaua statului apare prima dată în Bani.md.
12:40
Ministrul zăpezii, pus la zid pentru viscol! Bolea: m-au „făcut” unicul responsabil pentru iarnă # Bani.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că situația de pe drumurile naționale este sub control, în pofida ninsorilor și a viscolului din ultimele zile, și respinge acuzațiile potrivit cărora autoritățile nu ar fi gestionat corespunzător episodul de iarnă. Într-o postare pe Facebook, ministrul a afirmat că, în ultimele 24 de ore, a fost […] Articolul Ministrul zăpezii, pus la zid pentru viscol! Bolea: m-au „făcut” unicul responsabil pentru iarnă apare prima dată în Bani.md.
12:30
A votat bugetul, apoi a strigat „furt”. Ceban de la Moldovagaz îl demască pe Sergiu Tofilat # Bani.md
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban a reacționat la acuzațiile lansate de expertul în energetică Sergiu Tofilat. Ceban susține că Tofilat a votat personal pentru bugetul în care a fost inclusă achiziția echipamentelor de măsurare care astăzi fac obiectul criticilor sale publice. Potrivit lui Ceban, în noiembrie 2024, Sergiu Tofilat, în calitate de membru al Consiliului de […] Articolul A votat bugetul, apoi a strigat „furt”. Ceban de la Moldovagaz îl demască pe Sergiu Tofilat apare prima dată în Bani.md.
12:10
110 mii de păsări au fost nimicite, iar ouăle au fost retrase de pe piață, după ce inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat prezența unei substanțe interzise în urma controalelor efectuate la o fermă de păsări din Republica Moldova. Potrivit ANSA, substanța identificată este metronidazolul, descoperit în serul păsărilor și în ouă, […] Articolul 110 mii de păsări de la o fermă din Moldova au fost nimicite apare prima dată în Bani.md.
12:10
Va reveni Moldova la energia ieftină de la MGRES? Buzatu: Pâine la 16 copeici și salam la o rublă nu vor mai fi # Bani.md
Republica Moldova nu va reveni la energia electrică ieftină livrată anterior de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES), iar realitatea pieței energetice este una diferită de percepțiile nostalgice din trecut. Declarația a fost făcută de directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV. „Noi din ianuarie 2025 nu mai achiziționăm energie […] Articolul Va reveni Moldova la energia ieftină de la MGRES? Buzatu: Pâine la 16 copeici și salam la o rublă nu vor mai fi apare prima dată în Bani.md.
09:50
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului de stat pentru asigurarea înregistrării de stat a proprietății în toate blocurile locative care întrunesc condițiile unui condominiu, pentru perioada 2026–2028. Documentul a fost pregătit în comun cu Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile. Potrivit […] Articolul Statul a rămas „proprietar” pe mii de blocuri. Guvernul intră cu buldozerul cadastral apare prima dată în Bani.md.
09:00
Guvernul Irakului a aprobat naționalizarea operatorului zăcământului petrolier West Qurna-2, cel mai mare activ extern al companiei ruse Lukoil, a transmis Reuters. Statul irakian va prelua controlul asupra proiectului prin compania de stat Basra Oil Company, care va administra zăcământul pentru o perioadă de 12 luni. Potrivit a doi reprezentanți ai Basra Oil, autoritățile de […] Articolul Irakul a decis naționalizarea celui mai mare activ extern al Lukoil apare prima dată în Bani.md.
09:00
Trump vrea o „armată de vis” de 1,5 trilioane USD, cu cea mai mare explozie a bugetului militar SUA din ultimul secol # Bani.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat planuri pentru cea mai amplă majorare a bugetului militar american din ultimele peste șapte decenii, cu scopul de a construi o „armată de vis” și de a asigura securitatea țării împotriva tuturor „inamiculor”, relatează Reuters. Potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, bugetul Pentagon […] Articolul Trump vrea o „armată de vis” de 1,5 trilioane USD, cu cea mai mare explozie a bugetului militar SUA din ultimul secol apare prima dată în Bani.md.
08:50
30 de dolari pe acțiune și nervi întinși. Paramount insistă, Warner Bros. spune din nou „nu” # Bani.md
Compania Paramount Global a confirmat oficial oferta sa de achiziție a Warner Bros. Discovery, care a evaluat compania-țintă la 30 de dolari pe acțiune. Paramount susține că propunerea sa este superioară celei înaintate de Netflix, în pofida faptului că a fost respinsă de mai multe ori de consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery. Într-un […] Articolul 30 de dolari pe acțiune și nervi întinși. Paramount insistă, Warner Bros. spune din nou „nu” apare prima dată în Bani.md.
08:40
Există tot mai multe îngrijorări că Moscova ar putea întreprinde măsuri de represalii împotriva navelor care navighează sub pavilion britanic în apele internaționale, după ce forțele armate ale Regatului Unit au contribuit la capturarea petrolierului Marinera care se îndrepta spre Rusia. Informațiile sunt relatate de The Times. Simon Jones, fost pușcaș marin al Marinei Regale […] Articolul După capturarea petrolierului, Rusia ar putea „pedepsi” flota sub steag britanic apare prima dată în Bani.md.
08:30
Exporturile de grâu ale Ucrainei, unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume, au scăzut cu aproape 25% în luna decembrie, potrivit unei analize publicate de Bloomberg. Declinul este pus pe seama intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare, principalul canal prin care Ucraina își exportă producția agricolă. Loviturile repetate asupra porturilor au afectat […] Articolul Războiul a închis porturile. Exporturile de grâu ale Ucrainei s-au redus cu 25% apare prima dată în Bani.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.