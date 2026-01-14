Hrana devine noul petrol! Țările încep să adune mâncare pentru vremuri negre

17:30

România este azi una dintre cele mai scumpe pieţe spot de energie din Europa, arată datele euenergy.live, citate de Ziarul Financiar. Cu 201euro/MWh, România este mult peste nivelul de 104 euro/MWh din Germania sau peste cel de 87 de euro/MWh din Franţa. În acest moment, gazul acoperă peste 26% din producţia de energie a României, […] Articolul Gerul a aprins piața energiei electrice! România a ajuns una dintre cele mai scumpe din UE apare prima dată în Bani.md.