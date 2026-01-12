Gerul a aprins piața energiei electrice! România a ajuns una dintre cele mai scumpe din UE

România este azi una dintre cele mai scumpe pieţe spot de energie din Europa, arată datele euenergy.live, citate de Ziarul Financiar. Cu 201euro/MWh, România este mult peste nivelul de 104 euro/MWh din Germania sau peste cel de 87 de euro/MWh din Franţa. În acest moment, gazul acoperă peste 26% din producţia de energie a României,

