Fără dublă impunere cu UE: dividendele, dobânzile și royalty vor fi scutite de impozit
Bani.md, 14 ianuarie 2026 13:40
Republica Moldova va elimina dubla impunere în relația fiscală cu Uniunea Europeană pentru dividendele, dobânzile și royalty achitate între societăți asociate, potrivit unui proiect de lege de modificare a Codului fiscal, elaborat de Ministerul Finanțelor și examinat de către secretarii de stat. Documentul prevede că dividendele distribuite către societăți din statele membre ale UE nu […]
Acum 15 minute
13:40
Republica Moldova va elimina dubla impunere în relația fiscală cu Uniunea Europeană pentru dividendele, dobânzile și royalty achitate între societăți asociate, potrivit unui proiect de lege de modificare a Codului fiscal, elaborat de Ministerul Finanțelor și examinat de către secretarii de stat. Documentul prevede că dividendele distribuite către societăți din statele membre ale UE nu […]
Acum 2 ore
12:00
Dezvoltarea locală, pusă pe hârtie: 293 de localități intră în programul național de planificare urbană # Bani.md
293 de localități vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale, după ce Guvernul a inclus aceste proiecte în Documentul unic de program pentru anii 2025–2027. Autoritățile susțin că noile planuri urbanistice vor crea premise pentru o dezvoltare mai echilibrată a localităților, o organizare mai clară a infrastructurii sociale și o mai bună […]
Acum 4 ore
10:30
FOTO Proimobil aduce la Chișinău oportunități imobiliare din București cu randamente de până la 15% # Bani.md
După consolidarea interesului investițional generat de evenimentele anterioare, Proimobil continuă extinderea dialogului B2B prin organizarea evenimentului Zilele Bucureștiului, dedicat investitorilor care analizează oportunități imobiliare cu randament ridicat și potențial de creștere pe termen mediu și lung. Evenimentul se desfășoară în perioada 15–28 ianuarie, la Chișinău, și oferă acces direct la un portofoliu investițional de peste […]
10:10
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere estimată de 2,9% în 2025, o revizuire pozitivă semnificativă față de prognoza Băncii Mondiale din iunie trecut, când se anticipa un avans de doar 0,9%. Această corecție în sus reflectă o activitate economică mai robustă decât se estima anterior, potrivit celui mai recent raport privind „Perspectivele Economice Globale" […]
Acum 6 ore
09:50
Republica Moldova a înregistrat un sezon fără precedent pe piața rapiței, devenind al doilea cel mai mare furnizor al Uniunii Europene, după Ucraina, arată analiza economistului Iurie Rija. Performanța a permis Moldovei să devanseze jucători agricoli tradiționali precum Australia, Serbia sau Canada, consolidându-și poziția pe piața europeană a oleaginoaselor. În perioada iulie–decembrie 2025, din Moldova […]
09:20
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova au înregistrat o revenire moderată în sezonul curent, însă la un cost tot mai mare pentru fermieri și traderi, arată analiza economistului Iurie Rija pentru perioada iulie–decembrie 2025. În primele șase luni ale sezonului comercial, Moldova a exportat 632.312 tone de grâu, cu 12% mai mult față de aceeași […]
09:20
16 milioane de lei au fost încasați prin proceduri de executare silită în perioada 5–9 ianuarie 2026, în scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Din această sumă, 15,8 milioane de lei au fost retrași din conturile bancare ale datornicilor, iar 200 de mii de lei – din casieriile acestora. […]
09:20
Exporturile de orz ale Republicii Moldova au înregistrat una dintre cele mai bune performanțe din ultimii ani în prima jumătate a sezonului 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–decembrie 2025, Moldova a exportat 124.184 tone de orz, cu 13,3% mai mult decât în aceeași perioadă a sezonului precedent, confirmând o redresare clară a […]
Acum 24 ore
17:50
Prețul reglementat la gazele naturale plătit de consumatorii din Republica Moldova nu reprezintă doar costul de achiziție al gazului, ci o sumă de componente stabilite conform legii și metodologiilor de reglementare, precizează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în contextul polemicilor din spațiul public privind „suprataxarea" populației. Potrivit Agenției, costul de achiziție inclus în […]
16:50
Piața asigurărilor sub presiune: autoritățile vor controale mai stricte asupra acționarilor și capitalului # Bani.md
Modificarea legislației privind activitatea concertată în sectorul asigurărilor a fost discutată în cadrul unor consultări organizate de Ministerul Finanțelor, împreună cu Banca Națională a Moldovei (BNM), cu participarea reprezentanților societăților de asigurare și ai asociațiilor de profil. Inițiativa, elaborată de BNM și promovată de Ministerul Finanțelor, vizează consolidarea mecanismelor de supraveghere, clarificarea regulilor privind structura […]
16:30
Un sfert din țigările ilegale din România vin din Moldova. Piața neagră a atins un nou record # Bani.md
Piața neagră a țigărilor din România a ajuns în noiembrie 2025 la 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, potrivit datelor publicate de compania de cercetare Novel Research. Creșterea este una rapidă, de la 9,6% înregistrat în septembrie, iar media pe întreg anul 2025 a urcat la 10,6%, față de […]
15:20
China răspunde amenințării lui Trump de a taxa lumea pentru Iran: „Ne vom proteja interesele” # Bani.md
China a declarat marți că își va „proteja ferm" interesele, după ce președintele american Donald Trump a ordonat administrației sale să impună tarife de 25% tuturor țărilor care fac afaceri cu Iranul. „Războaiele tarifare nu au câștigători, iar China își va proteja ferm drepturile și interesele sale legitime și legale", a declarat purtătoarea de cuvânt […]
14:20
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că, în termen de 48 de ore, autoritățile sârbe vor prezenta Biroului pentru Controlul Activelor Străine al SUA (OFAC) condițiile obligatorii pentru vânzarea companiei petroliere NIS, aflată sub sancțiuni americane. Informația a fost transmisă de agenția Tanjug. Potrivit lui Vucic, contractul final privind vânzarea participațiilor deținute de acționarii ruși […]
Ieri
13:50
Chișinăul redeschide negocierile cu FMI pentru un nou acord. Gavriliță: Vom trimite o scrisoare în zilele următoare # Bani.md
O scrisoare oficială către Fondul Monetar Internațional urmează să fie transmisă în zilele următoare, prin care Guvernul își va exprima deschiderea pentru un nou format de cooperare, după expirarea memorandumului precedent în octombrie 2025. Anunțul a fost făcut de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unei emisiuni de la TV8. „În zilele următoare vom […]
13:50
Guvernul majorează pragul salarial la 6.300 lei. Lista instituțiilor unde cresc lefurile din ianuarie # Bani.md
Guvernul urmează să aprobe în ședința de miercuri un proiect de hotărâre care prevede majorarea pragului minim al salariilor pentru angajații din unitățile cu autonomie financiară, de la 5.500 lei la 6.300 lei, începând cu luna ianuarie 2026. Măsura vizează în special categoria IV – personal de deservire tehnică (funcționar administrativ), pentru care pragul minim […]
13:10
Rețelele de apă din Cricova și Vulcănești, modernizate: ANRE a aprobat investiții totale de peste 37 milioane lei # Bani.md
Investițiile în infrastructura de apă și canalizare din Cricova au fost majorate cu 769,9 mii lei în 2025, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat suplimentarea Planului de investiții al Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova". Decizia a fost luată în ședința Consiliului de Administrație al ANRE din 13 ianuarie 2026, iar valoarea […]
13:10
Economia Transnistriei, ținută pe perfuzii! Starea de urgență în economie ar putea fi prelungită # Bani.md
Autoritățile separatiste din stânga Nistrului ar putea prelungi din nou regimul de urgență în economie. Pe 15 ianuarie, așa-numitul Soviet Suprem al regiunii transnistrene va convoca o ședință extraordinară, în cadrul căreia va fi examinat decretul liderului regiunii, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Ședința este programată pentru ora 9:50, iar informația a fost […]
12:20
Exporturile agenților economici din regiunea transnistreană către statele membre ale Uniunii Europene au constituit, în anul 2025, 71% din totalul livrărilor externe, potrivit Biroului Politici de Reintegrare. Deși ponderea exporturilor către UE rămâne ridicată, aceasta este mai mică decât în anii precedenți. În 2023, exporturile spre piața comunitară au atins un maxim de 83%, iar […]
12:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că orice țară care desfășoară activități comerciale cu Iranul va fi taxată cu un tarif de 25% la toate schimburile comerciale cu Statele Unite, în contextul în care Washingtonul analizează un răspuns la valul de proteste antiguvernamentale fără precedent din Iran, notează Reuters. „Cu efect imediat, orice țară […]
11:20
Ministrul român al Energiei: Sistemul energetic rezistă la consum ridicat și susține Republica Moldova # Bani.md
România reușește să mențină stabilitatea sistemului energetic în condiții de iarnă severă și să continue sprijinul energetic acordat Republicii Moldova, în pofida consumului ridicat generat de temperaturile extrem de scăzute. Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că sistemul electroenergetic a funcționat fără probleme, chiar dacă temperaturile au coborât până la minus 19 grade […]
11:10
Dispută în direct pe datoriile statului față de fermieri: de la un miliard la peste patru miliarde de lei # Bani.md
Un schimb dur de replici a avut loc în direct la Radio Moldova între deputații Sergiu Stefanco și Alex Trubca, pe tema creșterii datoriilor statului față de fermieri pentru subvențiile neplătite. Stefanco l-a întrebat pe Trubca cum se explică faptul că, din 2021 până în prezent, datoria față de agricultori a crescut de la circa […]
10:00
Mai multe gospodării au beneficiat de compensații la încălzire în luna decembrie. Potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, numărul beneficiarilor a crescut cu aproximativ 2,1% față de luna noiembrie. Ministra Natalia Plugaru a anunțat că, dacă în noiembrie au primit sprijin 605 538 de gospodării, în decembrie cifra a urcat la 618 339, ceea […]
10:00
Scandalul gazelor explodează! Slusari îl demolează pe Verbițchi cu cifre. Problema reală este Moldovagaz și ANRE # Bani.md
Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom, îl acuză pe fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi că manipulează cifrele despre tarifele la gaze și creează artificial impresia că moldovenii ar fi jefuiți cu sute de milioane de euro prin facturi umflate. Într-o reacție pentru BANI.MD, Slusari afirmă că Verbițchi „încurcă voit structura tarifului" și atribuie greșit componentele […]
09:50
Conducerea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) a decis prelungirea concediilor tehnice forțate pentru o parte din șefii companiei, pe fondul agravării crizei financiare și al scăderii dramatice a volumelor de transport. Potrivit unui ordin semnat de directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, măsura care vizează aproximativ o treime dintre conducătorii companiei va […]
08:00
Ministrul Finanțelor recunoaște: creșterea economică „pe cap de locuitor” vine din depopularea Moldovei # Bani.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat la emisiunea „Novaia Nedelia" de la TV8 că o parte importantă din creșterea economică pe cap de locuitor raportată de Republica Moldova este determinată nu atât de o explozie a economiei, cât de scăderea accelerată a populației. „Sunt două lucruri pe care rar le analizăm împreună: creșterea economică totală […]
12 ianuarie 2026
18:20
Meta a
18:10
Costul investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău va fi inclus în tariful la energia electrică, însă acest lucru nu trebuie interpretat ca o majorare imediată a facturilor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova. Potrivit ministrului, vorbim despre o ajustare de aproximativ 5%, care reflectă exclusiv costul […] Articolul Junghietu dezvăluie cât va costa, în factură, linia Vulcănești–Chișinău apare prima dată în Bani.md.
17:40
Comoară ascunsă sub pământ: un sac cu bani găsit în Norvegia, suspectat că provine din cel mai mare jaf al țării # Bani.md
Un sac cu o sumă mare de bani în numerar, estimată de poliție la sute de mii sau chiar milioane de coroane norvegiene, a fost descoperit îngropat în orașul Sandnes, din vestul Norvegiei, în timpul unor lucrări de excavare, scrie presa locală. Banii se aflau în mai multe pungi de cumpărături, introduse într-un sac negru […] Articolul Comoară ascunsă sub pământ: un sac cu bani găsit în Norvegia, suspectat că provine din cel mai mare jaf al țării apare prima dată în Bani.md.
17:30
Gerul a aprins piața energiei electrice! România a ajuns una dintre cele mai scumpe din UE # Bani.md
România este azi una dintre cele mai scumpe pieţe spot de energie din Europa, arată datele euenergy.live, citate de Ziarul Financiar. Cu 201euro/MWh, România este mult peste nivelul de 104 euro/MWh din Germania sau peste cel de 87 de euro/MWh din Franţa. În acest moment, gazul acoperă peste 26% din producţia de energie a României, […] Articolul Gerul a aprins piața energiei electrice! România a ajuns una dintre cele mai scumpe din UE apare prima dată în Bani.md.
17:20
Primul import de zahăr în limita cotei preferențiale de 3.000 de tone a fost realizat cu succes, ca rezultat al promovării eficiente a intereselor producătorilor de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și membrii săi. Începând cu 1 ianuarie 2026, operatorii economici din industria prelucrătoare care utilizează zahărul în […] Articolul Industria pornește importurile de zahăr cu taxe minime apare prima dată în Bani.md.
16:40
Fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi susține că cetățenii Republicii Moldova achită în facturile la gaze un suprapreț față de costul real la care statul a procurat gazele naturale pentru anul 2026. Într-o postare pe Facebook, acesta afirmă că diferența dintre prețul de achiziție și tariful plătit de populație ar ajunge la sute de milioane de […] Articolul Scandal la facturile de gaz: moldovenii ar plăti cu sute de milioane de euro în plus apare prima dată în Bani.md.
16:30
Exportatorii de fructe acuză blocaj la frontiera UE: Nu avem cote, pierdem zeci de mii de euro din cauza birocrației # Bani.md
Exportatorii moldoveni de fructe se confruntă din nou cu un blocaj administrativ la exportul către Uniunea Europeană, după ce noile cote de export la fructe pentru 2026 nu au fost încă activate, deși anul a început de aproape două săptămâni. Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de Victor Cazacu, directorul companiei Pro Inedit SRL, unul […] Articolul Exportatorii de fructe acuză blocaj la frontiera UE: Nu avem cote, pierdem zeci de mii de euro din cauza birocrației apare prima dată în Bani.md.
14:50
Aeroportul Internațional Chișinău scoate la vânzare aproximativ 263 metri cubi de masă lemnoasă obținută în urma lucrărilor de defrișare, igienizare și curățare a arborilor din perimetrul aeroportului. Lemnul este depozitat în zona securizată a aerogarei și poate fi achiziționat de entitățile interesate, în baza condițiilor stabilite în Caietul de Sarcini. Volumul scos la vânzare include […] Articolul De la pistă la sobă: Aeroportul Chișinău vinde peste 260 de metri cubi de lemn defrișat apare prima dată în Bani.md.
14:30
Euro declanșează explozia prețurilor în Bulgaria: alimentele și serviciile s-au scumpit peste noapte # Bani.md
Primele zile după trecerea Bulgariei la euro au venit cu un șoc pentru populație. În doar 48 de ore, prețurile la produse de bază și servicii au crescut vizibil. Un exemplu este pâinea: un produs care costa 0,89 leva pe 31 decembrie a ajuns la 1,19 leva pe 2 ianuarie, adică aproximativ 0,61 euro, ceea […] Articolul Euro declanșează explozia prețurilor în Bulgaria: alimentele și serviciile s-au scumpit peste noapte apare prima dată în Bani.md.
14:00
O nouă subscriere de valori mobiliare de stat (VMS) pentru persoanele fizice este deschisă în perioada 12–21 ianuarie 2026 pe platforma eVMS.md, oferind investitorilor posibilitatea de a alege între obligațiuni pe un an, cu o dobândă anuală de 7%, și obligațiuni pe patru ani, cu o dobândă de 7,35%. Dobânda este fixă și urmează a […] Articolul Statul oferă din nou titluri de valoare: dobânzi de până la 7,35% pe an apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Șoferii vor plăti mai mult pentru alimentarea automobilelor marți, 13 ianuarie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri maxime de referință pentru carburanți. Potrivit deciziei, benzina COR 95 va costa cel mult 22,29 lei pentru un litru, în creștere cu 17 bani față de ziua precedentă. Totodată, motorina se […] Articolul Noi creșteri la pompă: ANRE majorează prețurile la carburanți apare prima dată în Bani.md.
11:10
Deținătorii de automobile electrice din Republica Moldova vor începe să achite taxă de drum începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit noilor reguli aprobate de autorități. Taxarea nu va mai fi legată de consumul de combustibil, ci de masa totală a automobilului, un criteriu care reflectă gradul de uzură produs infrastructurii rutiere. Conform grilei de taxare, […] Articolul Ai Tesla? Plătești mai mult: taxa de drum se majorează pentru electricele grele apare prima dată în Bani.md.
11:10
Încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au ajuns la peste 395,4 milioane de lei în perioada 5–11 ianuarie 2026, iar de la începutul anului curent suma acumulată se ridică deja la circa 577,4 milioane de lei, potrivit datelor oficiale. Din totalul încasărilor din această perioadă, aproximativ 9,5 milioane de lei au provenit din bunurile […] Articolul Vama umple bugetul: 395 de milioane de lei, colectați într-o singură săptămână apare prima dată în Bani.md.
10:50
Republica Moldova s-a clasat în 2025 pe locul 35 din 191 de state ale lumii în ceea ce privește rata anuală a inflației, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional din raportul World Economic Outlook. Cu o inflație de 7,7%, Moldova se află în prima cincime a clasamentului global al țărilor cu cele mai rapide creșteri de […] Articolul Scumpiri fără frână: Moldova se plasează pe locul 35 în clasamentul global al inflației apare prima dată în Bani.md.
10:40
Rata anuală a inflației în Republica Moldova a ajuns în decembrie 2025 la 6,8%, cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Indicatorul este în continuă scădere din luna iunie 2025, dar rămâne sub nivelul de la finele anului precedent, când inflația anuală era de 7,0%. […] Articolul BNS confirmă: nu mâncarea ne omoară, ci facturile. Inflația anuală a fost de 6,8% în 2025 apare prima dată în Bani.md.
10:10
Moldova stropește miliarde și moare de sete! 95% din banii fermierilor au mers pe pesticide, nu pe irigare # Bani.md
Republica Moldova a importat în perioada 2023–2025 echipamente pentru irigare și protecția plantelor în valoare totală de 136,4 milioane de lei, însă structura achizițiilor arată o orientare dezechilibrată: aproape toți banii au fost cheltuiți pentru stropirea culturilor cu pesticide, nu pentru irigare, potrivit unei analize de piață. „Pulverizatoarele pentru produse de protecție a plantelor (pesticide, […] Articolul Moldova stropește miliarde și moare de sete! 95% din banii fermierilor au mers pe pesticide, nu pe irigare apare prima dată în Bani.md.
10:10
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, trage un semnal de alarmă privind riscurile majore pentru agricultura Republicii Moldova, după ce România a decis să prelungească restricțiile la importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina, în timp ce Chișinăul nu a adoptat măsuri similare. Potrivit lui Slusari, această decizie creează un pericol direct […] Articolul Slusari: Bucureștiul își protejează grâul, Chișinăul își abandonează fermierii apare prima dată în Bani.md.
09:50
Republica Moldova a spart recordul la floarea-soarelui. A exportat de 4,3 miliarde lei în doar cinci luni # Bani.md
Republica Moldova a intrat în sezonul agricol 2025/2026 cu un boom istoric pe piața semințelor de floarea-soarelui, atât ca volum, cât și ca valoare, arată analiza economistului Iurie Rija. În ultimele trei luni din 2025, octombrie, noiembrie și decembrie, exporturile lunare au atins constant 115–120 mii tone, un prag care nu a mai fost atins […] Articolul Republica Moldova a spart recordul la floarea-soarelui. A exportat de 4,3 miliarde lei în doar cinci luni apare prima dată în Bani.md.
09:50
România scoate gaze din depozite și exportă masiv către Moldova, pe fondul creșterii consumului # Bani.md
România a importat duminică, 11 ianuarie, 12,2 milioane metri cubi de gaze și a exportat 6,9 milioane metri cubi, din care 5,6 milioane metri cubi au fost livrați Republicii Moldova, iar 1,3 milioane metri cubi Ucrainei, pe fondul creșterii cererii provocate de ger și al scumpirii gazelor pe piața spot, unde prețurile se apropie de […] Articolul România scoate gaze din depozite și exportă masiv către Moldova, pe fondul creșterii consumului apare prima dată în Bani.md.
11 ianuarie 2026
21:10
Venezuela, una dintre cele mai mari și mai populate țări din America Latină, cu acces direct la Oceanul Atlantic și o poziție strategică în bazinul Caraibelor, revine în centrul interesului geopolitic global. Cu aproape 30 de milioane de locuitori, dintre care unul din trei trăiește în afara țării, Venezuela rămâne un actor-cheie într-o regiune considerată […] Articolul Aur, petrol și gaze de sute de miliarde, dar stat falimentar. Cum este jefuită Venezuela? apare prima dată în Bani.md.
11:30
Afacerea secolului! Trump și Zelenski pregătesc la clubul bogaților un pact de 800 de miliarde de dolari # Bani.md
Președinții Ucrainei și Statelor Unite, Volodimir Zelenski și Donald Trump, ar putea semna un acord major privind „prosperitatea” și reconstrucția postbelică a Ucrainei, în valoare de aproximativ 800 de miliarde de dolari, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc între 19 și 23 ianuarie, relatează The Telegraph, citând surse informate. […] Articolul Afacerea secolului! Trump și Zelenski pregătesc la clubul bogaților un pact de 800 de miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
11:10
Clasamentul care ne arde la ficat! Moldova, în topul campionilor mondiali la consumul de alcool # Bani.md
Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, potrivit datelor publicate de World Population Review. Cu un consum mediu de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe an, Moldova ocupă locul patru la nivel global, fiind depășită doar de România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată […] Articolul Clasamentul care ne arde la ficat! Moldova, în topul campionilor mondiali la consumul de alcool apare prima dată în Bani.md.
11:00
Republica Moldova își modernizează rapid parcul de utilaje, iar importurile de tehnică specializată au devenit un barometru al investițiilor și al activității din construcții și infrastructură, arată o analiză semnată de economistul Iurie Rija. Potrivit datelor pentru perioada 2023–2025, pe piața locală au intrat 541 de unități de спецтехникă în valoare totală de 394,4 milioane […] Articolul China ne vinde „fier” de sute de milioane. 8 din 10 excavatoare noi vin de acolo apare prima dată în Bani.md.
10:50
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur nu este doar o înțelegere politică, ci un șoc economic cu efecte directe asupra agriculturii din Republica Moldova, avertizează expertul în agribusiness Iurie Rija. Potrivit acestuia, Mercosur – cu o piață de circa 270 de milioane de consumatori – devine un gigant care, prin volum și […] Articolul Uleiul argentinian și porumbul brazilian amenință să îngroape producătorii moldoveni apare prima dată în Bani.md.
10 ianuarie 2026
18:00
Chevron Corp., cel mai mare operator petrolier american prezent în Venezuela, vede o posibilitate reală de a-și crește producția cu aproximativ 50% în următorii 18–24 de luni, a declarat vineri secretarul american al energiei, Chris Wright, după o întâlnire la Casa Albă între președintele Donald Trump și conducerea unor mari companii petroliere, scrie Reuters. Wright […] Articolul Chevron vrea +50% petrol din Venezuela, după ce SUA l-au capturat pe Maduro apare prima dată în Bani.md.
