SUA suspendă pe termen nedeterminat procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova
Departamentul de Stat al Statelor Unite va suspenda, începând cu 21 ianuarie, procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări, inclusiv Republica Moldova. Informația a fost făcută publică de televiziunea americană Fox News, care citează un document intern al Departamentului de Stat, iar ulterior a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.Potrivit sursei citate, măsura va fi aplicată pe termen nedeterminat, până la finalizarea unei reevaluări ample a procedurilor de screening și verificare a solicitanților de vize. Republica Moldova se regăsește explicit pe lista statelor vizate de această suspendare, alături de țări din Europa, Asia, Africa și America Latină.Conform documentului intern consultat de Fox News, decizia face parte din eforturile administrației americane de a înăspri politicile de imigrație, prin aplicarea strictă a așa-numitei prevederi „public charge” („povară socială”) din legislația SUA. Aceasta le oferă ofițerilor consulari dreptul de a refuza vizele solicitanților care, în opinia lor, ar putea deveni dependenți de beneficiile sociale în Statele Unite.În noiembrie 2025, Departamentul de Stat a transmis deja o telegramă tuturor consulatelor americane, prin care diplomații erau instruiți să aplice reguli mai dure de verificare. Printre criteriile luate în calcul se numără starea de sănătate, vârsta, nivelul de educație, cunoașterea limbii engleze, situația financiară, precum și potențiala necesitate de îngrijiri medicale pe termen lung. Persoanele mai în vârstă sau cele care au beneficiat anterior de asistență publică ar putea avea șanse mai mici de a obține o viză de imigrare.Suspendarea procesării vizelor pentru Republica Moldova și celelalte state incluse va rămâne în vigoare fără un termen-limită clar stabilit. Excepțiile vor fi rare și vor fi acordate doar după o analiză detaliată a riscului ca solicitantul să devină o „povară socială” pentru sistemul american.Măsura se înscrie în contextul înăspririi politicilor de imigrație promovate de administrația președintelui Donald Trump. Potrivit datelor Departamentului de Stat citate de Fox News, în anul 2025 au fost revocate peste 100.000 de vize, un nivel record, de peste două ori mai mare comparativ cu anul 2024.Pe lista completă a țărilor vizate de suspendarea procesării vizelor de imigrare se regăsesc, printre altele, Republica Moldova, Albania, Muntenegru, Rusia, Belarus, Egipt, Iran, Irak, Somalia, Afganistan, Brazilia, Nigeria, Yemen și Uzbekistan.
