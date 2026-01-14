SUA suspendă pe termen nedeterminat procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova

Liber TV, 14 ianuarie 2026 21:20

Departamentul de Stat al Statelor Unite va suspenda, începând cu 21 ianuarie, procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări, inclusiv Republica Moldova. Informația a fost făcută publică de televiziunea americană Fox News, care citează un document intern al Departamentului de Stat, iar ulterior a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.Potrivit sursei citate, măsura va fi aplicată pe termen nedeterminat, până la finalizarea unei reevaluări ample a procedurilor de screening și verificare a solicitanților de vize. Republica Moldova se regăsește explicit pe lista statelor vizate de această suspendare, alături de țări din Europa, Asia, Africa și America Latină.Conform documentului intern consultat de Fox News, decizia face parte din eforturile administrației americane de a înăspri politicile de imigrație, prin aplicarea strictă a așa-numitei prevederi „public charge” („povară socială”) din legislația SUA. Aceasta le oferă ofițerilor consulari dreptul de a refuza vizele solicitanților care, în opinia lor, ar putea deveni dependenți de beneficiile sociale în Statele Unite.În noiembrie 2025, Departamentul de Stat a transmis deja o telegramă tuturor consulatelor americane, prin care diplomații erau instruiți să aplice reguli mai dure de verificare. Printre criteriile luate în calcul se numără starea de sănătate, vârsta, nivelul de educație, cunoașterea limbii engleze, situația financiară, precum și potențiala necesitate de îngrijiri medicale pe termen lung. Persoanele mai în vârstă sau cele care au beneficiat anterior de asistență publică ar putea avea șanse mai mici de a obține o viză de imigrare.Suspendarea procesării vizelor pentru Republica Moldova și celelalte state incluse va rămâne în vigoare fără un termen-limită clar stabilit. Excepțiile vor fi rare și vor fi acordate doar după o analiză detaliată a riscului ca solicitantul să devină o „povară socială” pentru sistemul american.Măsura se înscrie în contextul înăspririi politicilor de imigrație promovate de administrația președintelui Donald Trump. Potrivit datelor Departamentului de Stat citate de Fox News, în anul 2025 au fost revocate peste 100.000 de vize, un nivel record, de peste două ori mai mare comparativ cu anul 2024.Pe lista completă a țărilor vizate de suspendarea procesării vizelor de imigrare se regăsesc, printre altele, Republica Moldova, Albania, Muntenegru, Rusia, Belarus, Egipt, Iran, Irak, Somalia, Afganistan, Brazilia, Nigeria, Yemen și Uzbekistan.

Acum 4 ore
19:10
Accident grav pe traseul R-3, spre Cimișlia: un bărbat și un copil de 8 luni au murit Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. Poliția investighează circumstanțele în care s-a produs coliziunea soldată cu două decese.Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Toyota, condus de un bărbat de 27 de ani, în care se aflau alți trei pasageri, efectua manevra de virare la stânga. În acel moment, un Mercedes, condus de un bărbat de 36 de ani, a ieșit la depășire și a tamponat lateral stânga Toyota.În urma impactului, șoferul Toyota și un pasager — un copil de 8 luni — au decedat pe loc. Alte trei persoane, cei doi pasageri din Toyota și conducătorul Mercedesului, au suferit diverse traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele care au dus la producerea accidentului.
Acum 6 ore
16:30
Accidentul de la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani era însărcinată în luna a noua, bebelușul a murit Liber TV
Tânăra de 19 ani implicată în accidentul grav de la Ștefan Vodă era însărcinată în luna a noua. Din păcate, bebelușul a decedat, scrie Pro TV. Declarațiile au fost făcute de directorul interimar al spitalului Ștefan Vodă, Pelin Victor. Totodată, el a precizat pentru sursa citată că femeia se află în stare extrem de gravă.Amintim, un grav accident rutier s-a produs în noaptea de astăzi, în jurul orei 03:30, între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara, raionul Ștefan Vodă.Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat violent într-un copac.În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere și se afla în stare de ebrietate avansată. Testarea cu aparatul Drager a indicat o concentrație de 0,89 mg/l alcool în aerul expirat.În urma impactului, pasagera din automobil, o tânără de 19 ani, a suferit traumatisme și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.
16:20
Iranul avertizează statele vecine: bazele SUA ar putea fi lovite dacă Washingtonul atacă Teheranul Liber TV
Iranul a transmis un avertisment dur statelor din regiune care găzduiesc trupe americane, anunțând că va lovi bazele militare ale SUA dacă Washingtonul va lansa un atac asupra Teheranului. Declarația a fost făcută de un oficial iranian de rang înalt, sub protecția anonimatului, într-un interviu acordat agenției Reuters.Potrivit sursei, Teheranul a cerut aliaților regionali ai Statelor Unite „să împiedice Washingtonul să atace Iranul”, avertizând că bazele americane din țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Turcia ar deveni ținte în cazul unei intervenții militare.Tensiunile au crescut pe fondul amenințărilor repetate ale președintelui american Donald Trump, care a vorbit deschis despre o posibilă intervenție în sprijinul protestatarilor din Iran. Într-un interviu pentru CBS News, Trump a promis „măsuri foarte dure” dacă autoritățile iraniene vor continua execuțiile protestatarilor și i-a îndemnat pe iranieni să își intensifice manifestațiile, afirmând că „ajutorul este pe drum”.Surse diplomatice au declarat pentru Reuters că o parte din personalul american a fost sfătuit să părăsească baza aeriană Al Udeid din Qatar, principalul hub militar al SUA în regiune. Un diplomat a descris situația drept o „schimbare de postură”, nu o evacuare ordonată, menționând că nu există semne ale unei retrageri masive a trupelor, așa cum s-a întâmplat anul trecut înaintea unui atac iranian cu rachete.Iranul acuză Statele Unite și Israelul că ar fi instigat protestele interne, pe care le califică drept acte teroriste. Potrivit organizației americane HRANA, peste 2.400 de protestatari și-au pierdut viața în reprimarea manifestațiilor, în timp ce un oficial iranian a vorbit despre aproximativ 2.000 de morți. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a calificat represiunea drept „cea mai violentă din istoria contemporană a Iranului”.În paralel, contactele directe dintre ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, și emisarul special al SUA, Steve Witkoff, au fost suspendate. Informațiile din interiorul Iranului rămân limitate din cauza unei pene masive de internet.Statele Unite dispun de forțe militare importante în regiune, inclusiv cartierul general avansat al Comandamentului Central la Al Udeid, în Qatar, și sediul Flotei a Cincea a Marinei SUA în Bahrain. Evoluțiile recente amplifică riscul unei escaladări regionale, în contextul în care atât Iranul, cât și actorii internaționali urmăresc cu atenție posibilele scenarii de intervenție sau colaps politic.
16:00
Flăcări în toiul nopții pe bd. Decebal: trei mașini cuprinse de incendiu în curtea unui bloc Liber TV
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026 pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23 din municipiul Chișinău.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:33. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil a fost cuprins de flăcări, motiv pentru care la fața locului au fost îndreptate două echipe de pompieri.Ajunși la intervenție, angajații IGSU au constatat că incendiul s-a extins și a afectat trei automobile parcate în ograda blocului de locuit. Flăcările au fost localizate la ora 04:51 și lichidate complet la ora 05:25.În urma incendiului a ars secțiunea motorului unui automobil de model Mercedes, salonul unui automobil de model Škoda Octavia, precum și secțiunea motorului și parțial salonul unui automobil de model Toyota Land Cruiser.Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de organele de resort.Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 36 de situații de risc pe teritoriul țării.
Acum 12 ore
13:30
Șofer beat și fără permis, implicat într-un accident grav la Ștefan Vodă. O tânără de 19 ani – la spital Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de astăzi, în jurul orei 03:30, între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara, raionul Ștefan Vodă.Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat violent într-un copac.În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere și se afla în stare de ebrietate avansată. Testarea cu aparatul Drager a indicat o concentrație de 0,89 mg/l alcool în aerul expirat.În urma impactului, pasagera din automobil, o tânără de 19 ani, a suferit traumatisme și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.Tânărul de la volan urmează să fie reținut conform procedurii legale, iar poliția continuă documentarea cazului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
12:30
(FOTO) O nouă unitate militară, în construcție la Băcioi. Maia Sandu: “Condițiile pentru militarii moldoveni se îmbunătățesc” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat progrese importante în îmbunătățirea condițiilor de trai și instruire pentru militarii moldoveni. Într-o postare publică, șefa statului a prezentat șantierul noii unități militare care este construită în localitatea Băcioi.„De mulți ani vorbim despre condițiile precare în care locuiesc și se antrenează militarii moldoveni. În sfârșit lucrurile se schimbă în bine”, a declarat Maia Sandu. Potrivit acesteia, noua tabără militară va oferi condiții moderne de cazare și instruire, aliniate celor mai bune practici internaționale.Președinta a subliniat că investițiile în domeniul apărării nu vizează escaladarea conflictelor, ci consolidarea securității și stabilității statului. „Investițiile în apărare sunt investiții în pace, în stabilitate și în încrederea că, chiar și într-o lume complicată, putem avea grijă unii de alții și să ne facem cu cinste datoria față de țară”, a menționat Maia Sandu.  
11:00
Dosar de corupție la Kiev: Iulia Timoșenko, suspectată că ar fi mituit deputați pentru voturi în Rada Supremă Liber TV
Organele anticorupție din Ucraina ar fi informat-o pe lidera fracțiunii „Batkivșcina” din Rada Supremă, Iulia Timoșenko, despre existența unor suspiciuni pe numele său. Informația este relatată de publicația Ukrainska Pravda, care citează o sursă din cercurile politice. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice detalii oficiale despre acuzații.În același timp, Iulia Timoșenko a anunțat pe rețelele de socializare că în sediul partidului au avut loc percheziții care au durat toată noaptea. Aceasta nu a confirmat explicit dacă a primit sau nu statutul de suspect.Potrivit declarațiilor sale, peste 30 de persoane „înarmate până în dinți” ar fi pătruns în clădire fără a prezenta documente, iar angajații ar fi fost practic ținuți ostatici. Timoșenko susține că nu i-au fost oferite explicații clare privind acțiunile desfășurate, ci doar „declarații publice zgomotoase pe internet”.Lidera „Batkivșcina” califică acțiunile structurilor anticorupție drept un „mare exercițiu de PR” și afirmă că, nefiind găsite probe, anchetatorii ar fi ridicat telefoanele sale de serviciu, documente parlamentare și economii personale, toate declarate oficial. Ea respinge categoric acuzațiile și sugerează că perchezițiile ar avea un substrat politic, în context electoral.„Pare că alegerile sunt mult mai aproape decât credeam, iar cineva a decis să înceapă eliminarea concurenților”, a scris Timoșenko, menționând că nu este primul „ordin politic” îndreptat împotriva sa.Amintim că, pe 13 ianuarie, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a anunțat că liderul uneia dintre fracțiunile parlamentare a fost demascat într-un caz de mituirea unor deputați pentru a vota anumite proiecte de lege. Numele persoanei nu a fost făcut public, însă se preciza că ar fi oferit avantaje necuvenite deputaților din alte fracțiuni, pentru voturi „pentru” sau „împotriva” unor inițiative legislative.Fapta este încadrată preliminar la articolul 369, alineatul 4 din Codul penal al Ucrainei, care prevede pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani, cu sau fără confiscarea averii.
10:50
Explozie provocată de o scurgere de gaz la Ialoveni: un bărbat a suferit arsuri grave Liber TV
O persoană a fost grav rănită în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz, incident produs în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30. Potrivit informațiilor, într-o locuință s-a produs o deflagrație, în urma căreia a izbucnit un incendiu, iar proprietarul casei a suferit arsuri pe o mare parte a corpului.La fața locului au intervenit două echipe de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, aceștia au stabilit că explozia a afectat bunuri materiale din încăperile bucătăriei și dormitorului.Victima, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spitalul raional pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Potrivit informațiilor, starea sa este grav-stabilă.Incendiul a fost localizat la ora 10:56 și lichidat complet un minut mai târziu, la ora 10:57.Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au stabilit preliminar că incidentul s-a produs din cauza nerespectării regulilor de exploatare a instalațiilor alimentate cu gaze naturale. Toate circumstanțele urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.În acest context, salvatorii și pompierii îndeamnă cetățenii să verifice periodic funcționalitatea instalațiilor conectate la rețeaua de gaze, să aerisească încăperile înainte de utilizarea aragazelor și să respecte cu strictețe normele de siguranță.De asemenea, IGSU recomandă instalarea detectoarelor de fum și gaz în locuințe, pentru depistarea rapidă a scurgerilor periculoase și prevenirea incidentelor grave. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
10:10
Scandal în justiție: adjunctul procurorului-șef din Glodeni, dosar penal după ce a urcat beat la volan Liber TV
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, este vizat într-un dosar penal, după ce ar fi fost surprins conducând un automobil în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc în noaptea trecută, în apropiere de municipiul Bălți.Potrivit informațiilor publicate de nordinfo.md, autoturismul condus de Crișciuc a fost tras pe dreapta de polițiști, după ce a fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În momentul opririi, șoferul ar fi refuzat atât testarea alcoolscopică cu aparatul Dräger, cât și recoltarea probelor biologice.Conform legislației în vigoare, refuzul de a fi supus testării alcoolscopice sau de a oferi probe biologice constituie infracțiune. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal, iar toate circumstanțele urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.Codul penal al Republicii Moldova prevede sancțiuni pentru asemenea fapte, inclusiv pedeapsă penală și privarea dreptului de a conduce mijloace de transport.Jurnaliștii Nordinfo au surprins momentul în care Ion Crișciuc este rugat de agenții de patrulare să coboare din automobil. Potrivit imaginilor, acesta a reacționat cu dificultate la solicitările polițiștilor. De asemenea, sursa menționează că procurorul ar fi încercat să convingă jurnaliștii să nu facă public incidentul.Până în prezent, autoritățile nu au oferit un comentariu oficial suplimentar pe marginea cazului.
10:00
Iranul se izolează de lume: internetul, aproape complet blocat, iar bilanțul victimelor protestelor ajunge la mii Liber TV
Iranul traversează una dintre cele mai grave crize interne din ultimii ani, pe fondul protestelor masive și al represiunii violente exercitate de forțele de securitate. Începând cu 8 ianuarie, autoritățile de la Teheran au întrerupt aproape total accesul la internet, izolând practic țara de restul lumii.În acest context, compania SpaceX a anunțat că a făcut serviciul de internet prin satelit Starlink gratuit pentru utilizatorii din Iran, în pofida faptului că utilizarea acestuia este oficial interzisă în statul iranian. Măsura vine ca răspuns la blocajul informațional impus de autorități.Potrivit unor surse, regimul accelerează construcția unui așa-numit „internet intern”, strict controlat de stat. Acesta permite accesul doar la motoare de căutare, hărți, aplicații de mesagerie și platforme de streaming guvernamentale, supuse unei cenzuri dure. Surse din interior afirmă că o versiune de bază a acestui sistem funcționează deja și este izolată de internetul global chiar mai sever decât modelul utilizat în China.Între timp, informațiile despre amploarea represiunii sunt alarmante. Postul CBS, citând surse din interiorul Iranului, vorbește despre un număr cuprins între 12.000 și 20.000 de persoane ucise în timpul intervențiilor forțelor de ordine pentru reprimarea protestelor. Opoziția iraniană avansează cifre și mai mari, de până la 50.000 de victime. Verificarea acestor date este însă imposibilă din cauza lipsei comunicațiilor.Surse medicale relatează că spitalele sunt supraaglomerate, iar medicii sunt nevoiți să decidă pe cine pot salva, din cauza deficitului critic de săli de operație și echipamente. Un medic a declarat că, la un moment dat, gravitatea rănilor a crescut brusc, sugerând că forțele de securitate ar fi primit ordin să folosească muniție de război.Pe plan internațional, The Washington Post scrie că Statele Unite au solicitat aliaților europeni informații de intelligence privind posibile ținte, în eventualitatea unor lovituri asupra Iranului. Fostul președinte american Donald Trump a promis sprijin, însă fără a oferi detalii concrete.În același timp, Arabia Saudită, Omanul și Qatarul încearcă să convingă Washingtonul să nu lanseze un atac în acest moment, temându-se de destabilizarea regiunii și de o posibilă blocare a Strâmtorii Ormuz. Israelul, la rândul său, ar fi recomandat prudență, considerând că regimul ayatollahilor nu este încă suficient de slăbit pentru o lovitură decisivă.
Ieri
16:50
Scumpiri în decembrie: prețurile au crescut cu 0,9%, energia electrică – principalul factor Liber TV
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că, în luna decembrie 2025, prețurile medii de consum din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 0,9% față de luna noiembrie, iar comparativ cu decembrie 2024 – de 6,8%.Ce a influențat scumpirile din decembrieCreșterea lunară a prețurilor a fost determinată, în principal, de scumpirea serviciilor, care au crescut în medie cu 3,5%. Cel mai mare impact l-a avut majorarea tarifelor la energia electrică, care au crescut cu 24,9%, odată cu încetarea compensațiilor acordate de stat începând cu 1 decembrie 2025. În lipsa acestor compensații, în indicele prețurilor este reflectat tariful integral stabilit de ANRE.În același timp: Produsele alimentare s-au ieftinit ușor, cu 0,1%, în special legumele (-1,8%) și fructele (-1,0%). Bunurile nealimentare au scăzut cu 0,2%, cea mai mare reducere fiind la combustibili și carburanți (-2,0%), inclusiv motorina (-6,5%) și benzina (-2,1%).Totuși, unele alimente s-au scumpit: ouăle de găină – +2,8%; uleiul vegetal, laptele și produsele lactate – +0,4% fiecare.La capitolul servicii, pe lângă energia electrică: prețurile din alimentația publică au crescut cu 0,2%; transportul de pasageri s-a ieftinit cu 0,4%, inclusiv transportul aerian (-1,8%).Inflația anuală și media pe 2025Comparativ cu luna decembrie 2024, prețurile de consum au crescut, în medie, cu 6,8%: produse alimentare: +5,6%; bunuri nealimentare: +2,3%; servicii prestate populației: +14,8%.Totodată, inflația medie anuală în 2025 a constituit 7,8%, mai mare decât în 2024, când a fost de 4,7%.Cum se situează Moldova față de alte țăriÎn luna decembrie 2025, Republica Moldova, cu o creștere lunară a prețurilor de 0,9%, s-a situat: sub Islanda (1,2%); la același nivel cu Turcia (0,9%); peste țări precum Ucraina (0,2%), Polonia și Slovenia (0,0%) sau Lituania (-0,1%).La nivel anual, cu o inflație de 6,8%, Moldova a avut un nivel: mult mai mic decât în Turcia (30,9%) și Ucraina (8,0%); mai mare decât în Polonia, Cehia, Slovenia sau statele baltice.
13:20
Dosarul ex-primarului din Boldurești, blocat în instanță: verdictul se amână până la decizia Curții Constituționale Liber TV
Dosarul în care fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent bate pasul pe loc, după ce instanța a suspendat dezbaterile judiciare. Pronunțarea unei decizii finale a fost amânată până la o hotărâre a Curții Constituționale.Judecătoria a admis cererea depusă de inculpat privind ridicarea unei excepții de neconstituționalitate, ceea ce a dus automat la suspendarea procesului. Examinarea cauzei urmează să fie reluată abia după ce Curtea Constituțională va decide dacă norma contestată este sau nu conformă cu Legea Supremă.La ședința anterioară, Nicanor Ciochină a înaintat trei cereri, dintre care două au fost respinse. Cea de-a treia, admisă ulterior, vizează presupusa încălcare a dreptului la apărare, apărarea susținând că instanța s-ar fi bazat pe declarații făcute în faza de urmărire penală.Avocatul mamei adolescentului decedat, Dorin Podlisnic, a criticat dur această solicitare, calificând-o drept o tentativă de tergiversare a procesului. Potrivit acestuia, sesizarea Curții Constituționale ar putea întârzia examinarea dosarului cu încă aproximativ șase luni.Deși următoarea ședință a fost fixată pentru data de 19 februarie, cauza nu va putea avansa pe fond până la pronunțarea Curții Constituționale, ceea ce prelungește incertitudinea în acest dosar de rezonanță. Nicanor Ciochină este acuzat că, în februarie 2024, ar fi accidentat mortal cu automobilul un băiat de 14 ani din localitate și ar fi părăsit locul faptei, încercând ulterior să ascundă urmele infracțiunii.
12:30
Linia electrică Chișinău–Vulcănești va fi inclusă în tarif: facturile ar putea crește cu circa 5% Liber TV
Investițiile pentru construcția liniei electrice Chișinău–Vulcănești vor fi recuperate din tarifele plătite de consumatori, printr-o ajustare estimată la aproximativ 5%. Potrivit autorităților, această modificare ar putea însemna o majorare de până la 18–20 de bănuți pentru fiecare kilowatt-oră.Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o emisiune radio, unde a explicat că includerea costurilor de investiții în tarif este o practică firească, însă impactul asupra populației ar urma să fie unul limitat. Oficialul a subliniat că nivelul tarifelor depinde și de evoluția prețurilor regionale de achiziție a energiei electrice, iar eventualele ieftiniri pe piață ar putea duce, în timp, la ajustări în jos ale tarifelor finale.Ministrul a amintit că, în vara anului trecut, tarifele la energie electrică au fost reduse semnificativ, cu 40–50 de bani, ca urmare a scăderii prețurilor de achiziție. Totodată, Dorin Junghietu a precizat că perioada de rambursare a investiției pentru linia Chișinău–Vulcănești a fost extinsă intenționat, pentru a evita o presiune suplimentară bruscă asupra facturilor achitate de populație.În prezent, începând cu 1 august 2025, consumatorii din centrul și sudul Republicii Moldova plătesc 3,59 lei pentru un kilowatt-oră, în timp ce în nordul țării tariful este de 4 lei/kWh. Ajustarea anunțată ar urma să fie aplicată în funcție de deciziile de reglementare și de evoluția pieței energetice.
11:50
Incendiu mortal la Lipcani: o femeie de 81 de ani a fost găsită decedată în propria locuință Liber TV
Un incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni, s-a soldat cu decesul proprietarei. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), tragedia s-a produs în seara zilei de 12 ianuarie 2026, pe strada Libertății nr. 90.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:14, iar la fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au constatat că flăcările au cuprins acoperișul locuinței, precum și mai multe bunuri din interior. Casa avea o suprafață de aproximativ 63 de metri pătrați.Incendiul a fost lichidat la ora 00:13. În timpul intervenției, pompierii au depistat pe pragul locuinței cadavrul parțial carbonizat al proprietarei, o femeie în vârstă de 81 de ani. Totodată, salvatorii au evacuat din interior o butelie cu gaz propan–butan, prevenind astfel o posibilă explozie.În urma cercetărilor preliminare, specialiștii IGSU au stabilit că, cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei scurgeri de gaz de la butelie.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reiterează apelul către populație de a evita exploatarea buteliilor de gaz în interiorul locuințelor. Acestea trebuie păstrate în aer liber, în cutii metalice bine ventilate și în poziție verticală. De asemenea, este strict interzisă utilizarea buteliilor și furtunurilor deteriorate.În caz de situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112. IGSU mai precizează că, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 32 de situații de risc.
10:00
SUA cer cetățenilor americani să părăsească imediat Iranul: avertisment de securitate pe fondul protestelor violente Liber TV
Departamentul de Stat al SUA a emis un avertisment de urgență pentru cetățenii americani aflați în Iran, îndemnându-i să părăsească imediat țara din cauza deteriorării rapide a situației de securitate. Anunțul a fost publicat pe site-ul misiunii diplomatice americane.În mesaj, autoritățile americane subliniază că cetățenii SUA trebuie să-și organizeze evacuarea pe cont propriu și să nu se bazeze pe sprijinul guvernului american. „Părăsiți imediat Iranul. Aveți un plan de ieșire care nu presupune ajutor din partea guvernului SUA”, se arată în comunicat.Potrivit Departamentului de Stat, situația din Iran se agravează rapid, fiind raportate: intensificarea protestelor și a tulburărilor în masă; blocarea internetului; închiderea unor drumuri; restricții severe asupra transportului public.Cetățenilor americani li se recomandă, dacă situația de securitate permite, să ia în considerare părăsirea Iranului pe cale terestră, prin Armenia sau Turcia. Cei care nu pot ieși din țară sunt sfătuiți să se adăpostească în locuri sigure, să evite aparițiile publice, să-și facă rezerve de apă, alimente și medicamente și să aibă mijloace alternative de comunicare, în contextul întreruperii complete a internetului.Avertismentele de acest tip și evacuarea personalului diplomatic preced, de regulă, o escaladare majoră a conflictelor sau posibile intervenții militare.Între timp, grupul pentru drepturile omului HRANA susține că cel puțin 500 de persoane ar fi murit în Iran în urma protestelor antiguvernamentale. Datele sunt bazate pe informații furnizate de activiști din interiorul și din afara țării. În aproximativ două săptămâni de tulburări, circa 10.600 de persoane ar fi fost reținute. Autoritățile iraniene nu au publicat cifre oficiale privind numărul victimelor.Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să propună noi sancțiuni împotriva Iranului, ca reacție la reprimarea violentă a protestelor. Totodată, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat introducerea unor noi restricții comerciale împotriva statelor care vor continua să coopereze cu Iranul.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Un bărbat în vârstă de 47 de ani din Rîșcani a murit intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei Liber TV
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei.În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Rîșcani.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:04. Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței afectate s-ar fi aflat o persoană.La fața locului au intervenit, în scurt timp, trei echipe de pompieri, care au stabilit că locuința era plină de fum emanat de la sobă. Arderea a afectat parțial tavanul casei. În timpul intervenției, salvatorii au depistat cadavrul necarbonizat al proprietarului.Incendiul a fost lichidat către ora 10:20. Focul a distrus parțial tavanul clădirii într-o cameră cu suprafața de 18 m².În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că bărbatul s-ar fi intoxicat cu produsele de ardere ca urmare a exploatării sobei cu coșul de fum defect.În acest sens, IGSU atenționează populația asupra necesității respectării stricte a regulilor de exploatare a sobelor și coșurilor de fum pentru prevenirea tragediilor.Sobele și coșurile de fum trebuie verificate constant. Focul trebuie neapărat stins pe timpul nopții, iar încăperile trebuie bine aerisite.În ultimele 24 de ore, conform datelor, au fost înregistrate 31 de intervenții ale echipelor de salvatori și pompieri.
13:20
Primăria Chișinău: Ouăle și carnea contaminate cu metronidazol nu au ajuns în școli și grădinițe Liber TV
Agenții economici la care au fost depistate ouă și carne contaminate cu metronidazol nu au livrat aceste produse instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău. Precizarea a fost făcută de șeful Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței Primăriei Capitalei.Potrivit oficialului, imediat după apariția informațiilor publice, au fost dispuse controale interne. Funcționarii au verificat lista agenților economici vizați și contractele de livrare a produselor alimentare către școli și grădinițe.„Odată ce am vizualizat informația publică, am verificat împreună cu colegii contractele prin care sunt livrate produse alimentare în instituții. Am stabilit că din cei 10 agenți economici care figurează în această listă, nu avem contract cu niciunul. Urmărim în permanență informațiile de pe site-ul ANSA și, la necesitate, intervenim”, a declarat Andrei Pavaloi.Subiectul a fost abordat și de primarul general, Ion Ceban, care a solicitat clarificări privind eventuale riscuri pentru copii și măsurile întreprinse pentru prevenirea livrării produselor neconforme în instituțiile educaționale. În răspunsul său, Andrei Pavaloi a reiterat că Direcția monitorizează constant informațiile oficiale și nu va permite livrarea de produse care nu corespund standardelor de siguranță alimentară.„Nu vom accepta ca în instituțiile educaționale să fie livrate produse neconforme”, a subliniat șeful Direcției educație.Amintim că, recent, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că, în urma controalelor efectuate la mai mulți agenți economici, a fost depistată prezența metronidazolului în ouă, carne și furaje. Importurile de hrană contaminată pentru animale au fost sistate, iar autoritățile au solicitat explicații de la instituțiile veterinare din țara exportatoare.Metronidazolul este un medicament interzis în cazul animalelor din care se obțin produse alimentare destinate consumului uman.
13:00
Vasile Costiuc, vizat de un control ANI: „Am solicitat retragerea din toate funcțiile incompatibile” Liber TV
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, după ce a fost sesizată cu privire la posibile încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților. Sesizarea a fost depusă la 12 decembrie 2025 și vizează activități pe care parlamentarul le-ar fi desfășurat concomitent cu exercitarea mandatului de deputat.Potrivit informațiilor analizate de ANI, Vasile Costiuc nu ar fi declarat conducerea Asociației Obștești „Din Trecutul Nostru”, organizație fondată în anul 2016, funcție care poate fi incompatibilă cu cea de parlamentar. Totodată, autoritatea verifică și calitatea acestuia de administrator al companiei „Biofruct Moldova SRL” din România, unde deputatul ar deține 60% din capitalul social. Ambele funcții sunt considerate incompatibile cu mandatul de deputat, conform legislației în vigoare.ANI precizează că legea obligă demnitarii să înlăture o situație de incompatibilitate în termen de cel mult o lună de la apariția acesteia sau să demonstreze că au întreprins demersuri concrete pentru soluționarea ei.În explicațiile oferite Autorității Naționale de Integritate, Vasile Costiuc a declarat că a inițiat procedurile de retragere din ambele funcții. Acesta a menționat că, la data de 24 noiembrie 2025, a depus o cerere de retragere din conducerea Asociației Obștești „Din Trecutul Nostru”, urmând ca modificările să fie oficializate la începutul lunii ianuarie 2026.Referitor la compania „Biofruct Moldova SRL” din România, deputatul a afirmat că a solicitat retragerea din funcția de administrator, decizia urmând să fie luată de autoritățile competente din statul vecin la data de 8 ianuarie 2026. Totodată, Costiuc a susținut că nu a obținut venituri din aceste activități pe perioada exercitării mandatului de parlamentar.ANI urmează să stabilească dacă acțiunile întreprinse de deputat respectă termenii legali sau dacă se impune constatarea unei situații de incompatibilitate.
12:50
Strada 31 August din Bălți intră în reparație capitală, cu 8 milioane de lei de la ONDRL. Petkov: „Noi construim orașul” Liber TV
Primăria municipiului Bălți a finalizat procedurile pentru demararea reparației capitale a străzii 31 August din zona centrală a orașului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat astăzi că Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a alocat 8 milioane de lei pentru finanțarea acestui proiect.Alexandr Petkov s-a aflat luni la Chișinău pentru a încheia toate procedurile necesare în vederea lansării lucrărilor de reparație. Până la acest moment, administrația publică locală a finalizat toate procedurile necesare, inclusiv proiectarea.Petkov a anunțat că lucrările vor începe de la intersecția cu strada Ștefan cel Mare, porțiunea cea mai deteriorată, urmând ca reparațiile să continue pe restul străzii.„Treptat, aducem în ordine infrastructura orașului și ne respectăm angajamentele. Chiar dacă au existat dificultăți legate de această stradă, noi am mers mai departe. Vom începe lucrările imediat ce ne vor permite condițiile climaterice. Ne dorim ca în acest an să mergem mai departe cu noile realizări. Noi construim orașul”, a declarat Alexandr Petkov, adresându-se bălțenilor.
12:40
Act de vandalism în subterana de pe Calea Ieșilor: panouri distruse, poliția a fost sesizată Liber TV
Primăria municipiului Chișinău condamnă ferm actele de vandalism comise asupra bunurilor publice, după ce, în noaptea trecută, au fost deteriorate panouri din pasajul pietonal subteran de pe strada Calea Ieșilor, în sectorul Buiucani.Potrivit unui comunicat al autorităților municipale, a fost sesizată poliția, iar cazul urmează să fie investigat. Reprezentanții Primăriei reamintesc că, pe cea mai mare parte a teritoriului municipiului Chișinău, sunt instalate camere de supraveghere menite să asigure securitatea cetățenilor și să contribuie la identificarea persoanelor care comit fapte ilegale.La rândul său, Pretura sectorului Buiucani a oferit detalii suplimentare despre incident. „În noaptea trecută, un individ a vandalizat un panou din pasajul pietonal subteran de pe Calea Ieșilor. Inițial, acesta a încercat să distrugă camera de supraveghere, iar ulterior a deteriorat panoul și a rupt sistemul electric aferent, după care a părăsit locul faptei”, se arată în comunicat.Pretura subliniază că fapta a fost documentată video, iar imaginile vor fi transmise organelor de drept pentru identificarea și sancționarea persoanei vinovate. Totodată, autoritățile locale fac apel la responsabilitate civică, menționând că bunurile publice aparțin întregii comunități și trebuie respectate, iar orice tentativă de distrugere a acestora va fi pedepsită conform legii.
12:40
Bloomberg: Iranul se apropie de o revoluție care ar putea schimba politica globală și piețele energetice Liber TV
Iranul se află în pragul unei revoluții care ar putea avea consecințe majore asupra politicii mondiale și a piețelor energetice, relatează Bloomberg. Potrivit agenției, regimul condus de liderul suprem Ali Khamenei se confruntă cu cea mai vulnerabilă situație de la Revoluția Islamică din 1979.Fostul analist CIA William Asher a declarat pentru Bloomberg că principala cauză a crizei este situația economică gravă, iar capacitatea regimului de a menține controlul scade rapid. El a calificat momentul actual drept „cel mai important pentru Iran din ultimele decenii”.Tensiunile interne au avut deja impact pe piețele internaționale: prețul petrolului Brent a crescut cu peste 5%, pe fondul temerilor investitorilor privind posibile perturbări ale livrărilor din Iran, una dintre cele mai mari țări producătoare din cadrul OPEC.În același timp, Casa Albă analizează inclusiv scenarii militare, potrivit unui reprezentant anonim al administrației americane. Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat public că Washingtonul „urmărește foarte atent situația” și examinează „opțiuni foarte dure”.Bloomberg mai notează că o eventuală prăbușire a regimului lui Ali Khamenei ar reprezenta o lovitură serioasă pentru Vladimir Putin, care ar fi pierdut deja aliați importanți după căderea regimului Assad în Siria și operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Totuși, analiștii avertizează că o intervenție militară a SUA sau a Israelului ar putea avea efectul invers, consolidând temporar puterea autorităților iraniene.Potrivit analistei Bloomberg Economics, Dina Esfandiari, este puțin probabil ca Republica Islamică, în forma sa actuală, să supraviețuiască până la sfârșitul anului 2026. Cele mai probabile scenarii sunt fie o reconfigurare internă a elitelor, fie o lovitură de stat din partea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, evoluții care ar putea aduce mai multă libertate socială, dar mai puțină libertate politică.
09:50
Trump își reafirmă pretențiile asupra Groenlandei: „Fie o obținem noi, fie Rusia sau China” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut noi declarații controversate privind Groenlanda, confirmând că SUA intenționează să preia controlul asupra insulei. Potrivit acestuia, dacă Washingtonul nu va acționa, Groenlanda ar putea ajunge sub influența Rusiei sau a Chinei.„Dacă noi nu vom prelua Groenlanda, o vor face Rusia sau China. Și nu voi permite ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Trump.Liderul de la Casa Albă a menționat că ar prefera o soluție diplomatică și încheierea unei înțelegeri, însă a subliniat că rezultatul final nu este negociabil. „Aș vrea să merg pe cale diplomatică și să facem o înțelegere, dar într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră”, a spus Trump, precizând că este vorba despre o achiziție, nu despre o arendă și nici despre o stăpânire temporară.În același context, președintele SUA a făcut remarci depreciative la adresa capacității de apărare a insulei, afirmând că „apărarea lor înseamnă două sănii trase de câini”.Întrebat dacă un posibil control american asupra Groenlandei ar putea afecta NATO, Trump a admis această posibilitate, dar a susținut că Alianța Nord-Atlantică depinde mai mult de Statele Unite decât invers. „Îmi place NATO, dar mă întreb dacă, atunci când am avea noi nevoie de NATO, ei ar fi alături de noi. Noi cheltuim foarte mulți bani pentru NATO și nu sunt sigur că ei ar face același lucru pentru noi”, a declarat liderul american.Anterior, presa internațională a relatat că Marea Britanie poartă discuții cu aliații europeni privind o eventuală desfășurare de trupe în Groenlanda, cu scopul de a consolida securitatea în regiunea arctică și de a calma îngrijorările exprimate de Donald Trump.Totodată, liderii a cinci partide politice din parlamentul Groenlandei au reacționat ferm, cerând Statelor Unite să „lase insula în pace”. Într-o declarație comună, aceștia au subliniat că locuitorii Groenlandei nu doresc să devină cetățeni americani.
11 ianuarie 2026
20:20
Autoritățile iraniene, acuzate de represalii sângeroase împotriva protestatarilor: peste 100 de morți în două zile Liber TV
Autoritățile din Iran sunt acuzate că au declanșat o represiune de amploare împotriva protestatarilor. Potrivit informațiilor obținute de BBC de la cadre medicale din două spitale, în decurs de doar două zile au fost aduse peste 100 de cadavre ale persoanelor ucise în timpul protestelor.Situația din teren rămâne dificil de verificat, întrucât internetul este blocat în Iran începând de joi, fapt care îngreunează semnificativ colectarea și confirmarea informațiilor. Cu toate acestea, din țară continuă să apară înregistrări video care surprind confruntările și amploarea manifestațiilor.În pofida represiunilor, protestatarii continuă să iasă în stradă, declarând că luptă pentru libertate și schimbare.Pe fondul escaladării violențelor, președintele Statelor Unite a reacționat public. După mai multe avertismente privind o posibilă implicare, acesta a scris sâmbătă pe rețelele de socializare:„Iranul aspiră la libertate, poate mai mult ca niciodată. Statele Unite sunt gata să ajute!!!”
17:00
Vasile Costiuc acuză o „crimă împotriva interesului național” și cere intervenția urgentă a ministrului Educației, după scandalul ouălor contaminate Liber TV
Deputatul Vasile Costiuc lansează un apel public către părinții care au copii la grădinițe și în clasele primare, cerându-le să manifeste prudență maximă și chiar să nu își mai ducă temporar copiii la instituțiile de învățământ, în contextul scandalului privind ouăle și carnea de pasăre contaminate cu metronidazol — o substanță interzisă pentru animalele destinate consumului uman.Într-un clip video, parlamentarul a solicitat intervenția de urgență a ministrului Educației, Dan Perciun, acuzând autoritățile de tăcere și inacțiune timp de aproape două săptămâni, perioadă în care produsele contaminate ar fi ajuns inclusiv în școli și grădinițe.„ANSA știa încă din 22 decembrie 2025 că ouăle sunt infectate cu un preparat utilizat în cerealele pentru păsări importate din Ucraina, dar autoritățile au tăcut. Din 22 decembrie și până pe 2 ianuarie, copiii au fost hrăniți cu produse infectate. Asta este o crimă împotriva interesului nostru național”, a declarat Vasile Costiuc.Deputatul susține că, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, furajele contaminate ar fi fost livrate către majoritatea întreprinderilor avicole din țară, ceea ce ar însemna că ouăle și carnea de pasăre contaminate se regăsesc atât pe rafturile magazinelor, cât și în depozitele școlilor și grădinițelor.„Fac apel către părinți: nu așteptați intervenția autorităților, pentru că ele se tem să recunoască faptul că au greșit. Dacă aveți posibilitatea, luați copiii acasă la ora mesei sau nu îi mai duceți temporar la grădiniță și școală”, a spus Costiuc.Totodată, acesta i-a cerut ministrului Educației să emită un ordin prin care să fie interzisă utilizarea produselor suspecte în instituțiile de învățământ sau, alternativ, să ofere garanții publice că produsele contaminate au fost retrase și nu mai prezintă pericol pentru copii.Declarațiile deputatului vin în contextul unei sesizări publicate de Telegraph.md, potrivit căreia Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) ar fi cunoscut oficial despre contaminarea ouălor cu metronidazol încă din 22 decembrie 2025, însă ar fi informat publicul abia pe 2 ianuarie 2026. În acest interval de 12 zile, populația ar fi continuat să consume produse contaminate, fără nicio avertizare oficială.Sesizarea mai indică faptul că nu două, ci zece exploatații avicole ar fi procurat furaje contaminate cu metronidazol. Cu toate acestea, ANSA ar fi făcut publice doar două nume — SRL Intervetcom și SRL Raiplai Avicola — fără a menționa celelalte opt exploatații, ceea ce a generat acuzații de lipsă de transparență și suspiciuni privind protejarea unor agenți economici.Pe fundalul acestor acuzații, ANSA a anunțat suspendarea temporară a importului de furaje combinate din Ucraina, după ce controalele oficiale au depistat reziduuri de metronidazol în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din mai multe exploatații avicole.Potrivit ordinului emis de agenție, metronidazolul este o substanță neautorizată pentru animalele destinate consumului uman, iar utilizarea sa este calificată drept tratament ilegal. În urma a 17 controale efectuate în ferme, depozite de hrană și abatoare din mai multe regiuni ale țării, cel puțin 110 mii de păsări au fost nimicite, după ce analizele de laborator au confirmat prezența substanței interzise.Pe 9 ianuarie, ANSA a mai anunțat că în toate cele 17 unități verificate a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea, precum și inițierea procedurilor de rechemare de pe piață a ouălor de consum.
16:40
Sofia Vicoveanca, transportată de urgență la spital după un infarct. Artista este în stare stabilă Liber TV
Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct miocardic în cursul nopții și a fost transportată de urgență la spital, relatează monitorulsv.ro, preluat de Mediafax.ro. Artista a fost preluată de un echipaj medical de ambulanță și dusă la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Conform declarațiilor făcute de medicul Tiberius Brădățan, purtătorul de cuvânt al unității medicale, preluate de publicația citată, Sofia Vicoveanca se află, în prezent, în stare stabilă.Sofia Vicoveanca s-a născut în Cernăuți (astăzi, în Ucraina) și a trăit drama refugiului alături de mama sa, după anexarea Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică, perioadă în care tatăl său a fost luat prizonier. Ulterior, familia s-a stabilit la Vicovu de Jos, în județul Suceava, localitate care i-a inspirat și numele de scenă — un gest de recunoștință față de pământul care a adoptat-o.În vârstă de 84 de ani, Sofia Vicoveanca are o carieră artistică de peste șase decenii. Și-a început activitatea în 1959, ca solistă a ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava, iar în 1965 și-a lansat primul album.Repertoriul său cuprinde o varietate bogată de stiluri tradiționale românești, de la doine și balade, la cântece de nuntă, de leagăn, colinde și piese de bucurie. De-a lungul timpului, artista a jucat și în mai multe filme românești și a publicat volume de versuri și proză inspirate din viața satului și tradițiile populare.
11:50
Marea Britanie analizează posibilitatea desfășurării de trupe în Groenlanda, pe fondul declarațiilor lui Trump Liber TV
Marea Britanie discută posibilitatea unei desfășurări militare în Groenlanda, în contextul declarațiilor președintelui american Donald Trump privind un eventual „control” asupra acestui teritoriu strategic, scrie The Telegraph, citând surse diplomatice.Potrivit publicației, premierul britanic Keir Starmer poartă discuții cu aliații europeni despre consolidarea securității în regiunea arctică. Este avută în vedere o potențială misiune NATO, la care ar putea participa Marea Britanie, Franța, Germania și alte state membre ale Alianței.Sursele citate susțin că sunt analizate mai multe scenarii, de la prezența trupelor terestre, a navelor și a aviației militare, până la organizarea de exerciții comune, schimb de informații de intelligence și întărirea infrastructurii de apărare în Arctica. În capitalele europene există speranța că aceste măsuri ar putea reduce tensiunile apărute după declarațiile lui Donald Trump referitoare la Groenlanda.Conform The Telegraph, subiectul a fost deja discutat în cadrul unei reuniuni a aliaților NATO desfășurată la Bruxelles. Totodată, conducerii militare a Alianței i-a fost solicitat să evalueze pașii suplimentari necesari pentru întărirea securității în regiunea arctică, pe fondul interesului strategic tot mai mare pentru această zonă.
11:20
Iranul, în pragul colapsului: zeci de morți, mii de arestări și apeluri deschise la înlăturarea Ayatollahului Khamenei Liber TV
Regimul de la Teheran se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii ani, pe fondul unor proteste masive care nu dau semne de slăbire. Tot mai mulți analiști consideră că autoritățile iraniene sunt în pragul colapsului, în lipsa unor soluții capabile să calmeze furia populației.Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, în primele două săptămâni de proteste au fost ucise cel puțin 65 de persoane, iar peste 2.300 au fost arestate. Alte date recente indică un bilanț și mai grav: aproape 80 de morți și peste 2.600 de rețineri, în urma intervențiilor violente ale Gărzii Revoluționare. Surse citate de publicația Time susțin chiar că numărul victimelor ar fi ajuns la 217, majoritatea împușcate în timpul manifestațiilor.În ciuda amenințărilor venite din partea autorităților, iranienii continuă să iasă noapte de noapte în stradă. Procurorul general al Iranului a avertizat că manifestanții vor plăti „fără indulgență, milă sau concesii” pentru actele considerate ilegale de regim.Pe rețelele sociale au apărut numeroase imagini care surprind focuri de armă în apropierea protestatarilor. Medici din marile spitale ale Teheranului au declarat pentru BBC că situația este critică, unitățile medicale fiind copleșite de numărul mare de răniți, mulți dintre aceștia având plăgi provocate de gloanțe. Personalul medical afirmă că nu a mai asistat niciodată la asemenea scene, iar pacienții evită să se prezinte la spital de teamă să nu fie identificați și arestați.Un medic iranian a declarat pentru CNN că printre victime se află și copii. „Un copil de cinci ani a fost împușcat în brațele mamei sale. Mulți alții au fost loviți de gloanțe și sunt transferați dintr-un loc în altul. Unii, de frică, nu pot merge la niciun centru medical”, a mărturisit acesta.Nemulțumirile populației nu vizează doar dificultățile economice, ci mai ales restricțiile severe asupra libertăților politice și sociale. Protestele au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, după o depreciere bruscă a monedei naționale, dar s-au transformat rapid în manifestații cu revendicări politice clare, inclusiv plecarea de la putere a Ayatollahului Ali Khamenei. Zeci de mii de oameni cer ca fiul fostului șah să preia conducerea țării.În paralel, situația este complicată de întreruperea accesului la internet și a apelurilor internaționale, măsură impusă de autorități de mai bine de trei zile. Uniunea Europeană a reacționat, declarându-și sprijinul pentru protestatarii iranieni și condamnând violențele.„Monitorizăm îndeaproape situația din Iran și ne exprimăm îngrijorarea față de numărul tot mai mare de morți și răniți. Respingem orice violență împotriva demonstranților pașnici și cerem autorităților iraniene să respecte dreptul la libertatea de exprimare și întrunire pașnică, precum și să restabilească accesul la internet”, a declarat Anouar El Anouni, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.Pe fondul escaladării crizei, surse din Rusia, Marea Britanie și Israel susțin că avioane militare și civile rusești efectuează zboruri frecvente către Teheran. Există suspiciuni că Moscova ar putea oferi sprijin militar și tehnic regimului iranian, dar și că ar pregăti, în caz extrem, evacuarea liderului suprem și a cercului său apropiat, împreună cu rezervele de aur ale Iranului.
10 ianuarie 2026
15:10
Înșelătorie cu „verificarea banilor”: o bătrână din Chișinău a fost păgubită cu 550.000 de lei Liber TV
O femeie în vârstă de 73 de ani din sectorul Botanica, municipiul Chișinău, a devenit victima unei escrocherii, după ce a fost indusă în eroare de o persoană care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept.Potrivit Poliției, victima a fost contactată telefonic de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care i-a comunicat că o persoană ar intenționa să-i sustragă banii din conturile bancare. Sub pretextul prevenirii unei presupuse fraude, escroaca i-a spus că mijloacele bănești trebuie transmise Băncii Naționale a Moldovei pentru a fi „păstrate în siguranță”.Indusă în eroare, femeia a solicitat eliberarea banilor din două instituții bancare, primind suma totală de 550.000 de lei. Ulterior, la domiciliul acesteia s-a prezentat o femeie necunoscută, care a preluat banii, i-a pus într-un rucsac și a plecat într-o direcție necunoscută.Pe acest caz a fost inițiată o anchetă, iar polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și reținerea persoanelor implicate.Atenționare din partea Poliției:Instituțiile de drept și băncile nu solicită niciodată transferarea sau predarea mijloacelor bănești sub pretextul „verificării” sau „păstrării în siguranță”.Recomandări pentru cetățeni în cazul apelurilor suspecte: Nu divulgați date personale sau bancare; Nu retrageți bani la solicitarea unor persoane necunoscute; Închideți apelul și contactați direct instituția vizată prin numere oficiale; Sesizați imediat Poliția la numărul de urgență 112.Poliția îndeamnă populația, în special persoanele în etate, să manifeste prudență sporită pentru a nu deveni victime ale escrocilor.
11:00
Zelenski: Ucraina analizează propunerea SUA privind crearea unei zone economice libere în Donbas după încetarea focului Liber TV
Ucraina ia în calcul propunerea Statelor Unite privind crearea unei „zone economice libere” pe teritoriul Donbasului, în eventualitatea unei încetări a focului. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat agenției Bloomberg.Potrivit șefului statului, inițiativa vizează un teritoriu care ar urma să fie format după retragerea trupelor ambelor părți, unde ar putea funcționa un regim juridic și fiscal special. „Formatul este complicat, dar corect”, a subliniat Zelenski.Președintele Ucrainei a accentuat că un astfel de aranjament nu poate fi impus unilateral. „Nu poate fi o decizie luată de o singură parte. Sunt necesare acțiuni simetrice”, a declarat el, făcând referire la retragerea concomitentă a trupelor ucrainene și ruse.Zelenski a mai precizat că acest subiect extrem de sensibil ar putea fi supus unui referendum. „Este o chestiune foarte delicată și astfel de decizii nu pot fi luate fără o discuție amplă cu societatea”, a spus președintele.În același timp, liderul de la Kiev a menționat existența unui scenariu alternativ, care ar presupune încetarea focului cu menținerea trupelor pe pozițiile actuale. „În acest caz, vorbim despre înghețarea liniei de contact, nu a conflictului în sine”, a avertizat Zelenski.Președintele ucrainean nu a precizat dacă aceste prevederi se regăsesc în planul Statelor Unite transmis Moscovei sau dacă reprezintă propuneri formulate de partea ucraineană.Amintim că Federația Rusă solicită retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk. În versiunea inițială a planului de pace promovat de administrația Trump, SUA susțineau, de asemenea, acest scenariu, însă nu este clar în ce formă mai figurează acest punct în prezent.
9 ianuarie 2026
17:00
Vladimir Bolea se apără după criticile privind drumurile înzăpezite: „Am fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” Liber TV
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a venit cu explicații publice după valul de critici din partea șoferilor, care s-au plâns în ultimele zile de trasee necurățate și condiții dificile de circulație în urma ninsorilor și viscolului.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Bolea afirmă că, în ultimele 24 de ore, a fost transformat în „unicul responsabil” pentru situația creată de iarnă, subliniind că ninsorile și viscolul sunt fenomene naturale specifice sezonului rece.Potrivit ministrului, realitatea din teren ar fi diferită de percepția publică, iar echipele de drumari ar fi lucrat continuu în ultimele două săptămâni. Doar în ultimele 24 de ore, spune Bolea, au fost mobilizate 271 de utilaje și 263 de muncitori, fiind aplicate peste 2.800 de tone de sare și materiale antiderapante, iar drumurile naționale ar fi fost menținute funcționale în condiții de iarnă severă.Ministrul recunoaște, totuși, că drumurile „nu sunt perfecte” și că apar sectoare dificile, mai ales în timpul ninsorilor și al vântului puternic, precizând că astfel de situații sunt inevitabile în condiții meteo nefavorabile.În mesajul său, Vladimir Bolea le mulțumește drumarilor, polițiștilor, pompierilor și inginerilor din domeniul energetic pentru intervențiile din teren și critică declarațiile pe care le consideră „isterice”, venite din partea celor care nu se confruntă direct cu situația din trafic.De asemenea, ministrul face apel la prudență, echipare corespunzătoare și bunăvoință din partea participanților la trafic, menționând că drumurile continuă să fie curățate și că episodul de iarnă va trece. În final, Bolea subliniază că ninsorile reprezintă „o mare binecuvântare pentru agricultori”, exprimându-și bucuria pentru acest sector.
17:00
În 2026, orașul Fălești va face investiții importante în infrastructură. Primarul Alexandr Severin (Partidul Nostru): “Sunt proiecte cu impact durabil” Liber TV
Autoritățile locale din Fălești au anunțat bugetul pentru 2026 cu un program ambițios de dezvoltare a orașului. Planul de investiții vizează modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea spațiilor publice și îmbunătățirea serviciilor comunitare.Veniturile totale ale orașului pentru 2026 se ridică la aproape 74 de milioane de lei, iar cheltuielile sunt planificate în aceeași valoare, ceea ce reflectă un buget echilibrat, orientat spre dezvoltarea durabilă a comunității.În cadrul dezvoltării comunale și amenajării teritoriului, peste 12,7 milioane de lei vor fi alocate pentru reparații capitale ale clădirilor publice, achiziții de echipamente și servicii specializate. Printre proiectele principale se numără modernizarea spațiilor urbane și igienizarea orașului, restaurarea monumentului Mihai Eminescu, amenajarea terenurilor de joacă și achiziția aparatelor de fitness, instalarea scaunelor și a urnelor de gunoi pe strada Ștefan cel Mare, etc.În domeniul infrastructurii rutiere, autoritățile au prevăzut investiții de peste 15,4 milioane de lei, dedicate atât întreținerii curente, cât și reparațiilor capitale. Principalele lucrări includ reparația capitală a străzilor principale și trotuarelor, instalarea marcajelor rutiere și a indicatoarelor de circulație, elaborarea documentației tehnice pentru reabilitarea capitală a străzilor Botoșani, Hotinului, Doina și Petru Rareș.Primarul orașului, Alexandr Severin, ales din partea Partidului Nostru, a declarat:„Aceste investiții sunt un pas important pentru transformarea orașului  Fălești într-un oraș modern și sigur, cu spații publice prietenoase pentru întreaga comunitate. Vrem ca locuitorii să simtă direct beneficiile acestor proiecte în viața lor de zi cu zi. Iar proiectele pe care le vom reaiza vor avea impact durabil, pentru că ne gândim și la ziua de mâine!”.Bugetul orașului a fost elaborat și discutat în prealabil cu cetățenii, asigurând transparență și implicarea comunității în deciziile privind dezvoltarea orașului.
16:40
Ucraina cedează drepturile de exploatare a unui important zăcământ de litiu unui consorțiu apropiat de Donald Trump Liber TV
Ucraina a transmis drepturile de dezvoltare a unui mare zăcământ de litiu unui consorțiu de investitori care are legături strânse cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Informația este relatată de The New York Times, care citează surse din cadrul autorităților ucrainene.Decizia a fost luată de o comisie guvernamentală a Ucrainei. Deși, formal, tranzacția urmează să fie aprobată și de Cabinetul de Miniștri, oficialii susțin că acordul este, în esență, deja convenit.Potrivit publicației americane, consorțiul câștigător este strâns conectat cu anturajul lui Donald Trump. Printre investitori se numără Ronald Lauder, moștenitorul imperiului cosmetic Estée Lauder și prieten apropiat al lui Trump încă din perioada studiilor. Lauder este cunoscut și pentru faptul că a promovat anterior ideea achiziționării Groenlandei, văzută ca un teritoriu bogat în resurse naturale.Un alt participant la tranzacție este compania TechMet, un investitor din domeniul energetic, care este parțial deținut de o agenție de investiții a guvernului SUA, creată în timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump.The New York Times notează că, prin consolidarea relațiilor cu oameni de afaceri apropiați lui Trump și administrației sale, Kievul încearcă să-și întărească poziția în dialogul cu președintele american.
12:10
(FOTO) Zelenski confirmă folosirea rachetei „Oreșnik” de către Rusia: patru morți la Kiev și zeci de răniți în urma atacului masiv din noaptea de 9 ianuarie Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că Federația Rusă a utilizat racheta balistică de rază medie „Oreșnik” în timpul atacului masiv lansat în noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. Potrivit șefului statului, atacul a vizat în mod direct infrastructura energetică și civilă, în plină perioadă de răcire accentuată a vremii.Zelenski a anunțat că, la Kiev și în regiunea capitalei, continuă lichidarea consecințelor bombardamentelor. Aproximativ 20 de blocuri de locuit au fost avariate, iar, doar în capitală, patru persoane și-au pierdut viața, printre victime aflându-se și un angajat al serviciului de ambulanță. Zeci de oameni au fost răniți. Lucrări de restabilire sunt în desfășurare și în regiunea Lvov, precum și în alte zone afectate.„În total, în această noapte au fost lansate 242 de drone, 13 rachete balistice împotriva obiectivelor energetice și infrastructurii civile, o rachetă balistică de rază medie ‘Oreșnik’, precum și 22 de rachete de croazieră. Acest atac a fost îndreptat împotriva vieții obișnuite a oamenilor”, a declarat președintele Ucrainei.Totodată, Zelenski a informat că o dronă rusească a avariat clădirea Ambasadei Qatarului la Kiev – stat care, potrivit liderului ucrainean, joacă un rol important în medierea eliberării prizonierilor de război și a civililor deținuți în Rusia.Șeful statului a subliniat că autoritățile fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică și încălzire. În cursul zilei de astăzi urmează să aibă loc o ședință a Statului Major Energetic, unde vor fi prezentate rapoarte privind termenele de reparație, echipamentele necesare și persoanele responsabile.„Este nevoie de o reacție clară a lumii la astfel de lovituri, în primul rând din partea Statelor Unite. Rusia trebuie să simtă consecințele de fiecare dată când alege crimele și distrugerea în locul diplomației”, a declarat Zelenski, reiterând că sprijinul pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei rămâne o prioritate absolută.Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie (începând cu ora 19:30, 8 ianuarie), Rusia a lansat un atac combinat asupra infrastructurii critice, folosind rachete și drone.În total, au fost detectate și monitorizate 278 de mijloace de atac aerian: 36 de rachete și 242 de drone de diferite tipuri, inclusiv drone Shahed, rachete balistice „Iskander-M/S-400”, rachete de croazieră „Kalibr” din Marea Neagră și o rachetă balistică de rază medie lansată de la poligonul Kapustin Iar, din regiunea Astrahan.
08:50
Trafic blocat pe șoseaua Balcani, după Grătiești: un camion s-a răsturnat și a închis complet drumul Liber TV
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată complet, pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în această dimineață, anunță Poliția.Potrivit informațiilor preliminare, incidentul a avut loc în jurul orei 04:11, când un camion de model Mercedes, condus de un bărbat a cărui identitate urmează a fi stabilită, a derapat de pe carosabil. În urma pierderii controlului, vehiculul s-a răsturnat, blocând integral traseul.Șoferul camionului a fost preluat de un echipaj de ambulanță pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Deocamdată, nu au fost comunicate detalii privind starea acestuia.La fața locului intervin echipaje de poliție, precum și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care desfășoară acțiuni pentru înlăturarea camionului de pe carosabil și deblocarea circulației.Autoritățile precizează că traseul va rămâne blocat până la finalizarea intervențiilor. Serviciile specializate continuă măsurile necesare pentru fluidizarea traficului.Poliția recomandă participanților la trafic să evite zona și să aleagă rute alternative.
8 ianuarie 2026
21:40
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Ministerul Energiei: echipele sunt în teren Liber TV
Aproximativ 4.210 consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din această după-amiază, informează ministrul Energiei, Dorin Junghietu.Potrivit oficialului, echipele de intervenție ale operatorilor de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” se află deja în teren pentru a remedia defecțiunile și pentru a reduce disconfortul cauzat de lipsa energiei electrice. În total, circa 43 de brigăzi sunt pregătite să intervină la necesitate, fiind mobilizate inclusiv echipe suplimentare, pe lângă formațiunile operative.Ministerul Energiei precizează că situația este monitorizată permanent, iar autoritățile, împreună cu entitățile din sector, depun toate eforturile pentru diminuarea riscurilor și restabilirea alimentării cu energie electrică pentru toți consumatorii afectați.Amintim că pentru astăzi, începând cu ora 16:00 și până vineri, 9 ianuarie, ora 12:00, este în vigoare Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori abundente, emis de serviciile meteorologice.Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță: să nu atingă firele electrice căzute sau care atârnă pe clădiri ori copaci; să delimiteze zona unde se află conductorul rupt și să nu permită accesul persoanelor sau animalelor; să nu intervină în instalațiile electrice; să instruiască copiii să nu se apropie de cabluri și să anunțe imediat un adult.Orice incident trebuie semnalat de urgență operatorilor de distribuție: Premier Energy Distribution: 022 43 11 11 RED-Nord: +373 231 24 201
21:30
Ion Ceban propune declararea zilei de vineri, a treia zi de Crăciun, drept zi liberă la nivel național Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a propus ca Guvernul să declare ziua de vineri, a treia zi de Crăciun, drept zi liberă la nivel național, în contextul ninsorilor abundente care au cuprins întreg teritoriul țării.Într-o postare publică, Ion Ceban a menționat că stratul consistent de zăpadă și condițiile dificile de circulație pe drumurile naționale creează riscuri sporite pentru participanții la trafic. În acest sens, edilul consideră oportună adoptarea unei asemenea măsuri pentru a reduce presiunea deplasărilor în grabă.Potrivit lui Ceban, o zi liberă ar permite atât persoanelor care au plecat în vizită la bunici sau rude, cât și locuitorilor capitalei, să petreacă mai mult timp alături de familie și să se bucure de sărbători și de sezonul de iarnă, fără stresul întoarcerii imediate.Totodată, inițiativa ar contribui la diminuarea riscurilor generate de traficul îngreunat și de condițiile meteo nefavorabile. „O astfel de decizie ar avea un impact pozitiv atât asupra siguranței cetățenilor, cât și asupra stării generale de bine în această perioadă de sărbătoare”, a subliniat Ion Ceban.Deocamdată, autoritățile centrale nu au anunțat dacă vor da curs acestei propuneri.
12:00
Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău după o intervenție de patru ore Liber TV
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni dificile care a durat aproximativ patru ore, anunță reprezentanții Salvamont Neamț.Potrivit informațiilor publicate pe rețelele sociale, tânărul era blocat în zona înaltă a masivului, cunoscută sub denumirea de Cușma Dorobanțului, la o altitudine de circa 1.600 de metri. La un moment dat, acesta și-a pierdut cunoștința.Apelul la 112 a fost recepționat de Salvamont Neamț în jurul orei 14:30, moment în care echipele de intervenție au pornit spre locul indicat, pe lumină. Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, iar salvatorii s-au întors din munte pe înserat.Pentru recuperarea tânărului au intervenit două echipe de salvamontiști din cadrul Bazei Salvamont Durău. Victima a fost coborâtă de pe munte cu targa, ulterior fiind preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț.
7 ianuarie 2026
12:40
Proteste masive în vestul Iranului: Fox News afirmă că două orașe ar fi fost preluate de manifestanți. Autoritățile de la Teheran neagă Liber TV
Postul american Fox News relatează că protestatarii ar fi preluat controlul asupra a două orașe din vestul Iranului – Abdanan și Malekshahi, după ce ar fi reușit să îi alunge pe reprezentanții forțelor de ordine.Potrivit sursei citate, locuitorii celor două orașe ar sărbători victoria, scandând lozinci împotriva liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și redenumind simbolic unele străzi, inclusiv cu numele fostului președinte american Donald Trump.Autoritățile iraniene au respins aceste informații, calificându-le drept false și parte a unui război mediatic, negând pierderea controlului asupra oricăror localități.În acest context tensionat, senatorul american Lindsey Graham a declarat anterior că, în cazul în care conducerea iraniană va continua reprimarea violentă a populației care cere condiții de viață mai bune, Donald Trump „va reacționa dur” împotriva liderilor de la Teheran.Protestele din Iran au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul prăbușirii rialului iranian, al inflației galopante și al crizei energetice, nemulțumirile economice transformându-se rapid în manifestații cu caracter politic în mai multe regiuni ale țării.
12:30
UPDATE | Incendiul de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău a fost localizat după aproape 5 ore de intervenție Liber TV
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A, în municipiul Chișinău.Potrivit IGSU, după aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, moment în care a fost coborât nivelul sporit de intervenție. Datorită acțiunilor operative ale salvatorilor, a fost protejată de foc o suprafață de circa 10.000 de metri pătrați, din totalul de 15.000 de metri pătrați ai depozitului.În prezent, echipele de intervenție continuă lucrările pentru lichidarea completă a incendiului și pentru minimalizarea riscurilor. La fața locului sunt antrenate 10 autospeciale de intervenție.IGSU precizează că nu au fost raportate victime.Amintim că apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, iar la locul incendiului activează Laboratorul Experimental Antiincendiar al IGSU, care urmează să stabilească cauza și circumstanțele producerii incendiului.
10:40
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Crăciunul Liber TV
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. În această zi, la fel ca în ziua de 25 decembrie, când este sărbătorit pe stil nou Crăciunul, colindătorii vin pe la casele oamenilor pentru a vesti Nașterea Domnului, iar gospodinele le împart dulciuri, fructe sau bani.Crăciunul, care face parte din cele 12 mari sărbători domnești sau împărătești, este precedat de un post de 40 de zile. Alături de moldoveni, mai sărbătoresc astăzi creștinii din Grecia, Federația Rusă, Bulgaria, Georgia, Muntenegru, Macedonia, Serbia și Etiopia.A doua zi de Crăciun, pe 8 ianuarie, este prăznuit Soborul Născătoarei de Dumnezeu, iar pe 9 ianuarie se pomenește Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan.În Republica Moldova zilele de 7 și 8 ianuarie sunt declarate zile libere.
10:40
Marea Britanie și Franța vor construi baze militare în Ucraina după încetarea focului. Armata ucraineană ar urma să numere 700.000 de militari Liber TV
Marea Britanie și Franța au ajuns la un acord privind crearea unor baze și centre militare pe întreg teritoriul Ucrainei, după ce va fi convenită o încetare a focului în războiul declanșat de Rusia. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Keir Starmer și de președintele Franței, Emmanuel Macron.Potrivit liderului de la Paris, după încheierea războiului, efectivele armatei ucrainene vor ajunge la aproximativ 700.000 de militari. Emmanuel Macron a subliniat că partenerii occidentali și-au asumat angajamente ferme pentru sprijinirea Ucrainei pe termen lung, inclusiv prin finanțare și asistență militară.Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Londra și Parisul au convenit asupra creării unor centre militare pe întreg teritoriul Ucrainei, menite să contribuie la menținerea securității și la respectarea unui eventual armistițiu.În acest context, forțe străine din cadrul așa-numitei „coaliții a celor dispuși” urmează să fie desfășurate pe uscat, în aer și pe mare, pentru a asigura respectarea încetării focului. Președintele Franței a precizat că Turcia este pregătită să își asume responsabilitatea pentru componenta de securitate maritimă.Totodată, liderul Uniunii Creștin-Democrate din Germania, Friedrich Merz, a declarat că Berlinul este gata să își asume responsabilitatea pentru securitatea Ucrainei și a întregului continent european.Emmanuel Macron a justificat necesitatea unor garanții solide de securitate prin experiențele anterioare:„Acordurile de pace semnate de Rusia în ultimii 15 ani au fost încălcate de fiecare dată — în Moldova, Georgia și Ucraina. Pornind de la această experiență, avem nevoie de garanții reale ale păcii”, a declarat președintele Franței.
10:30
(FOTO) Incendiu de proporții într-un depozit din Chișinău: peste 70 de pompieri IGSU, mobilizați la nivel sporit de intervenție Liber TV
În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost alertați conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu de amploare izbucnit într-un depozit cu produse alimentare din capitală.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, fiind semnalat un incendiu puternic într-un depozit situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A. Potrivit primelor informații, încăperile erau cuprinse de flăcări la sosirea echipajelor.La fața locului au intervenit peste 70 de salvatori și pompieri, cu 13 autospeciale de stingere, care au stabilit că depozitul, cu o suprafață totală de aproximativ 15.000 de metri pătrați, este afectat de incendiu.În urma arderii, circa 5.000 de metri pătrați au fost afectați de foc, iar restul de aproximativ 10.000 de metri pătrați sunt protejați în prezent de echipele de intervenție pentru a preveni extinderea flăcărilor.Pentru eficientizarea misiunii de stingere au fost create trei sectoare de luptă. Până la acest moment, nu au fost raportate victime.Angajații IGSU continuă misiunile complexe de stingere și localizare a incendiului, acționând pentru evitarea răspândirii focului și minimalizarea consecințelor.Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de Laboratorul Experimental Antiincendiar, care a demarat deja investigațiile la fața locului.
6 ianuarie 2026
17:20
Primul miracol al anului 2026: o femeie din Sîngerei a născut al nouălea copil în ambulanță, în drum spre spital Liber TV
O intervenție cu totul specială a fost realizată de echipa de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei, în primele zile ale anului 2026. O femeie în vârstă de 37 de ani a adus pe lume al nouălea copil chiar în ambulanță, în timpul transportării către spital.Potrivit comunicatului IMSP CNAMUP, cazul a fost înregistrat la data de 5 ianuarie 2026. La ora 14:14, Dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel dintr-o localitate a raionului Sîngerei, privind o femeie gravidă aflată la 38–39 de săptămâni de sarcină, care prezenta contracții uterine.Ambulanța a ajuns la domiciliu în doar 12 minute. După evaluarea pacientei, personalul medical a constatat debutul travaliului și a decis transportarea de urgență a acesteia la spital. În timpul deplasării, nașterea s-a declanșat, iar la ora 14:45 s-au auzit primele țipete ale nou-născutului chiar în ambulanță.Femeia a născut un băiețel sănătos, cu greutatea de 3.350 de grame și un scor Apgar de 7–8 puncte. Nașterea a fost asistată cu profesionalism și grijă de echipa medicală de urgență.Ulterior, mama și nou-născutul, aflați în stare satisfăcătoare, au fost transportați în siguranță la Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Clinic Bălți, pentru îngrijiri postnatale.Conducerea CNAMUP a transmis felicitări și recunoștință echipei SAMU Sîngerei implicate în această misiune deosebită: medic de urgență – Gheorghe Bostan asistent medical – Maxim Văscu conducător auto ambulanță – Semion CenușăReprezentanții instituției subliniază că acest caz este încă o dovadă a importanței Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească și a impactului său esențial asupra comunității.
15:20
Potențial contingent de menținere a păcii în Ucraina: 15–20 de mii de militari ar putea fi desfășurați după un armistițiu Liber TV
În cazul unei încetări a focului în Ucraina, statele europene iau în calcul desfășurarea unui contingent de menținere a păcii format din 15 până la 20 de mii de militari. Informația este relatată de Radio Europa Liberă / Radio Svoboda, cu trimitere la surse oficiale europene.Potrivit președintelui Franței, Emmanuel Macron, la viitoarea reuniune de la Paris a așa-numitei „coaliții a celor dispuși” urmează să fie prezentate angajamente concrete privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. De asemenea, vor fi clarificate componența și formatul eventualelor forțe de menținere a păcii.Conform surselor citate, cea mai mare parte a contingentului ar urma să fie asigurată de Franța și Marea Britanie. Cele două state ar urma să își asume principalele componente terestre și aeriene ale misiunii. În același timp, Turcia și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la securitatea navigației în Marea Neagră.Cu toate acestea, planuri militare definitive nu au fost încă aprobate. Majoritatea surselor europene menționează că eventualii pacificatori ar putea fi desfășurați în vestul Ucrainei, având rol de sprijin, instruire și asigurare a securității, fără a fi implicați direct în zonele de contact sau pe linia frontului.Decizia finală privind o astfel de misiune ar urma să fie luată în funcție de evoluțiile de pe teren și de condițiile unui eventual acord de încetare a focului.
13:10
Patru persoane, inclusiv un preot, trimise pe banca acuzaților în dosarul privind mita pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală Liber TV
Procurorii anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență.Este vorba despre dosarul inițiat de Centrul Național Anticorupție în cadrul căruia,  pe 1 septembrie 2020, au fost reținute şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare.Atunci, ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului „Sfântul Lazăr”, la domiciliile şi în birourile de serviciu ale bănuiţilor –   şi au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani, în diferită valută (în jur de 700 000 de lei).Potrivit probatoriului, unul dintre învinuiți, activând în calitate de șef de brigadă al unei filiale din administrația cimitirului „Sfântul Lazăr” din capitală, contrar obligațiilor și interdicțiilor impuse de funcția deținută, a săvârșit peste 70 de fapte infracționale, atât personal, cât și în complicitate cu directorul adjunct al filialei, cu care împărțea banii obținuți ilegali.Mai exact, în unul din episoade comis la 17 iunie 2020, bărbatul  a primit de la o femeie, care intenționa să-își înhumeze socrul decedat, bani care depășeau de două ori suma ce urma a fi achitată pentru serviciul funerar, stabilită în temeiul deciziei nr.6/10 din 14.05.2009 a Consiliului municipal Chișinău.La aceeași dată, profitând de necunoașterea tarifelor aprobate de către o altă persoană, dar și de starea de stres provocată de decesul mamei victimei, inculpatul a primit și de la femeia respectivă bani în sumă mai mare decât cea cuvenită de lege, dintre care banii rămași după achitarea taxelor oficiale și i-a însușit, împărțindu-i ulterior cu complicele.În perioada 27 februarie 2020 – 8 august 2020, prin aceeași schemă — fie prin majorarea artificială prin înșelăciune a tarifelor legale, fie prin pretinderea unor remunerații suplimentare — inculpații au obținut bani necuveniți de la peste 70 de persoane, aflate în condiții similare, cărora le decedaseră apropiații (soți, părinți sau alte rude).Sumele pretinse cu titlu de remunerații ilicite variau între 500 de lei și 500 de euro, iar în cazul majorării nejustificate a tarifelor legale, sumele ajungeau între 3000 și 20 000 de lei per victimă, în total fiind cauzate prejudicii de peste 200 000 lei victimelor. Pentru o faptă similară de corupere pasivă este acuzat și fostul șef al filialei respective.Cel de-al patrulea inculpat este un preot, acuzat de două episoade de trafic de influență. Acesta este învinuit că a pretins 10 000 și, respectiv, 20 000 de lei, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul administrației cimitirului, în vederea obținerii autorizațiilor pentru locuri de înhumare, inclusiv cu rezervarea unui loc suplimentar. Trei dintre inculpați și-au recunoscut vina integral, iar șeful filialei, acuzat de un episod infracțional de corupere pasivă, a refuzat să facă declarații.Anterior, Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestre au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar.  
10:50
Lidera opoziției din Venezuela vrea să-i cedeze lui Trump Premiul Nobel pentru Pace, după arestarea lui Maduro Liber TV
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că este dispusă să îi ofere președintelui american Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, primit de ea în 2025, în semn de recunoștință pentru arestarea lui Nicolás Maduro.Machado a calificat acțiunile lui Trump drept „istorice”, afirmând că acestea reprezintă „un pas uriaș spre tranziția democratică” în Venezuela, după ani de autoritarism și criză politică profundă.„Ceea ce s-a întâmplat este un moment decisiv pentru viitorul Venezuelei. Este un semnal clar că regimul nu mai este intangibil”, a transmis lidera opoziției.Nobelul obținut de Machado în 2025Amintim că María Corina Machado a fost distinsă în octombrie 2025 cu Premiul Nobel pentru Pace, pentru promovarea drepturilor democratice și a libertăților fundamentale ale cetățenilor venezueleni, în contextul represiunilor exercitate de regimul Maduro.Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru inițiativele sale de politică externă. În timpul primului său mandat prezidențial, acesta a fost nominalizat de mai multe ori, însă nu a primit distincția, fapt pe care l-a catalogat public drept „nedrept”.În ultimele luni, tema Premiului Nobel a revenit în prim-plan, pe fondul eforturilor lui Trump de a se impune drept pacificator pe scena internațională.
10:50
Incendiu în Chișinău: 32 de persoane, inclusiv doi minori, evacuate dintr-un bloc locativ de 16 etaje Liber TV
Pompierii din capitală au evacuat 32 de persoane, inclusiv doi minori, dintr-un bloc de locuințe de 16 etaje după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de pe strada Unirii Principatelor 1, în noaptea de 6 ianuarie 2025.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la 00:43, iar la fața locului au intervenit 3 echipe de pompieri și salvatori. Flăcările au fost observate la etajul 3, unde ardeau bunuri materiale într-o cameră de aproximativ 30 m².Doi bărbați, proprietarul în vârstă de 60 de ani și un alt bărbat de 36 de ani, au fost evacuați din apartament și preluați de echipa de medici, după ce au suferit intoxicație ușoară cu fum.32 de locatari, inclusiv doi minori, au fost evacuați de la etajele superioare pentru a evita intoxicația cu fum.Incendiul a fost localizat la 01:19 și lichidat complet la 01:29.Specialiștii IGSU au stabilit că incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza imprudenței în timpul fumatului. Cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor continuă.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile antiincendiare, să evite fumatul în locuințe și să utilizeze cu responsabilitate sursele de aprindere.În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 45 de situații de risc, asigurând siguranța locuitorilor pe întreg teritoriul țării.
10:40
Ghețuș pe drumurile din Republica Moldova: 45 de intervenții ale pompierilor și salvatorilor în 24 de ore, ambulanțe și mașini deblocate Liber TV
În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 45 de misiuni pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale provocate de ghețuș, ninsoare și lapoviță pe drumurile din Republica Moldova.Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au vizat lichidarea focarelor de ardere, dar și deblocarea și tractarea mijloacelor de transport rămase blocate sau derapate din cauza carosabilului alunecos.Ambulanțe blocate pe drumuri cu ghețușUn caz grav a fost înregistrat în seara zilei de 5 ianuarie 2026, în localitatea Chișcăreni, raionul Sângerei, unde o ambulanță aflată în misiune a rămas blocată pe un sector de drum în pantă, acoperit cu ghețuș. Salvatorii au intervenit prompt, efectuând lucrări de deblocare și tractare, ceea ce a permis continuarea deplasării ambulanței către pacient.O situație similară s-a produs în satul Zăluceni, raionul Florești, unde o altă ambulanță, care transporta un pacient, a rămas blocată pe un drum acoperit cu ghețuș. Pompierii au tractat autospeciala și au împrăștiat material antiderapant pe o porțiune de aproximativ 200 de metri.De asemenea, salvatorii din Chișinău au fost solicitați să intervină în orășelul Codru, unde o ambulanță care se deplasa spre un pacient nu a mai putut continua drumul din cauza ghețușului.Autoturisme blocate și persoane salvateIntervenția pompierilor a fost necesară și în apropierea localității Trebujeni, raionul Orhei, unde un automobil a rămas blocat pe un drum acoperit cu zăpadă și ghețuș, în zona râului Răut. În vehicul se aflau trei persoane, care au fost evacuate în siguranță după ce mașina a fost tractată până la traseul din localitate.Lucrări similare de deblocare și tractare au fost efectuate și în satele Plop-Știubei și Leuntea din raionul Căușeni, precum și în localitatea Pârlița, raionul Ungheni.În contextul condițiilor meteo nefavorabile, IGSU îndeamnă conducătorii auto să pornească la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător sezonului rece, să respecte limita de viteză, distanța de siguranță și să manifeste prudență sporită în trafic.Autoritățile precizează că situația pe traseele naționale este monitorizată permanent, iar cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112 în cazul apariției unor situații de risc.
10:40
Administrația Trump nu exclude un scenariu de forță privind Groenlanda: Washingtonul o consideră esențială pentru securitatea SUA Liber TV
Administrația președintelui american Donald Trump consideră că aderarea Groenlandei la Statele Unite face parte din sistemul de securitate națională al SUA și nu exclude nici un posibil scenariu de forță. Declarațiile au fost făcute de Stephen Miller, adjunct al șefului administrației Trump, care a precizat că aceasta reprezintă poziția oficială a Casei Albe.„Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite (…) Suntem o superputere și, sub președintele Trump, ne vom comporta ca o superputere”, a declarat Miller. Oficialul american a pus sub semnul întrebării și dreptul Danemarcei de a controla insula, afirmând că, pentru protejarea Arcticii și a NATO, Groenlanda ar trebui să intre în componența SUA.„Marea înțelegere” propusă de WashingtonPotrivit publicației The Economist, administrația Trump analizează varianta unei „mari înțelegeri” cu Groenlanda, care ar putea lua forma unui Acord de Liberă Asociere. În cadrul acestui model, Statele Unite ar oferi asistență financiară și garanții economice, iar în schimb ar obține controlul asupra apărării, menținând însă autoguvernarea internă a insulei.Un astfel de aranjament este deja aplicat de Washington în relațiile cu Micronezia, Insulele Marshall și Palau.Tensiuni cu Danemarca și îngrijorare în EuropaThe Economist notează că strategia administrației Trump urmărește două obiective principale: adâncirea divergențelor dintre Groenlanda și Danemarca și inițierea unor negocieri directe cu autoritățile insulei, ocolind Copenhaga. Deși anexarea directă a Groenlandei este considerată puțin probabilă, declarațiile publice ale lui Trump privind „necesitatea Groenlandei pentru securitatea națională a SUA” au provocat șoc și îngrijorare în Europa.Reacții ferme din partea Groenlandei și DanemarceiLiderii Groenlandei și ai Danemarcei au respins categoric orice sugestie de anexare, subliniind că insula nu este de vânzare și că statutul său nu poate fi negociat.Publicația mai arată că interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu este doar retoric, ci face parte dintr-o strategie de repoziționare a influenței SUA în Arctica, pe care administrația americană ar dori să o finalizeze până la finalul mandatului prezidențial.
