Accidentul de la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani era însărcinată în luna a noua, bebelușul a murit

17:00

Deputatul Vasile Costiuc lansează un apel public către părinții care au copii la grădinițe și în clasele primare, cerându-le să manifeste prudență maximă și chiar să nu își mai ducă temporar copiii la instituțiile de învățământ, în contextul scandalului privind ouăle și carnea de pasăre contaminate cu metronidazol — o substanță interzisă pentru animalele destinate consumului uman.Într-un clip video, parlamentarul a solicitat intervenția de urgență a ministrului Educației, Dan Perciun, acuzând autoritățile de tăcere și inacțiune timp de aproape două săptămâni, perioadă în care produsele contaminate ar fi ajuns inclusiv în școli și grădinițe.„ANSA știa încă din 22 decembrie 2025 că ouăle sunt infectate cu un preparat utilizat în cerealele pentru păsări importate din Ucraina, dar autoritățile au tăcut. Din 22 decembrie și până pe 2 ianuarie, copiii au fost hrăniți cu produse infectate. Asta este o crimă împotriva interesului nostru național”, a declarat Vasile Costiuc.Deputatul susține că, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, furajele contaminate ar fi fost livrate către majoritatea întreprinderilor avicole din țară, ceea ce ar însemna că ouăle și carnea de pasăre contaminate se regăsesc atât pe rafturile magazinelor, cât și în depozitele școlilor și grădinițelor.„Fac apel către părinți: nu așteptați intervenția autorităților, pentru că ele se tem să recunoască faptul că au greșit. Dacă aveți posibilitatea, luați copiii acasă la ora mesei sau nu îi mai duceți temporar la grădiniță și școală”, a spus Costiuc.Totodată, acesta i-a cerut ministrului Educației să emită un ordin prin care să fie interzisă utilizarea produselor suspecte în instituțiile de învățământ sau, alternativ, să ofere garanții publice că produsele contaminate au fost retrase și nu mai prezintă pericol pentru copii.Declarațiile deputatului vin în contextul unei sesizări publicate de Telegraph.md, potrivit căreia Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) ar fi cunoscut oficial despre contaminarea ouălor cu metronidazol încă din 22 decembrie 2025, însă ar fi informat publicul abia pe 2 ianuarie 2026. În acest interval de 12 zile, populația ar fi continuat să consume produse contaminate, fără nicio avertizare oficială.Sesizarea mai indică faptul că nu două, ci zece exploatații avicole ar fi procurat furaje contaminate cu metronidazol. Cu toate acestea, ANSA ar fi făcut publice doar două nume — SRL Intervetcom și SRL Raiplai Avicola — fără a menționa celelalte opt exploatații, ceea ce a generat acuzații de lipsă de transparență și suspiciuni privind protejarea unor agenți economici.Pe fundalul acestor acuzații, ANSA a anunțat suspendarea temporară a importului de furaje combinate din Ucraina, după ce controalele oficiale au depistat reziduuri de metronidazol în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din mai multe exploatații avicole.Potrivit ordinului emis de agenție, metronidazolul este o substanță neautorizată pentru animalele destinate consumului uman, iar utilizarea sa este calificată drept tratament ilegal. În urma a 17 controale efectuate în ferme, depozite de hrană și abatoare din mai multe regiuni ale țării, cel puțin 110 mii de păsări au fost nimicite, după ce analizele de laborator au confirmat prezența substanței interzise.Pe 9 ianuarie, ANSA a mai anunțat că în toate cele 17 unități verificate a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea, precum și inițierea procedurilor de rechemare de pe piață a ouălor de consum.