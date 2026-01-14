Accidentul de la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani era însărcinată în luna a noua, bebelușul a murit
Tânăra de 19 ani implicată în accidentul grav de la Ștefan Vodă era însărcinată în luna a noua. Din păcate, bebelușul a decedat, scrie Pro TV. Declarațiile au fost făcute de directorul interimar al spitalului Ștefan Vodă, Pelin Victor. Totodată, el a precizat pentru sursa citată că femeia se află în stare extrem de gravă.Amintim, un grav accident rutier s-a produs în noaptea de astăzi, în jurul orei 03:30, între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara, raionul Ștefan Vodă.Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat violent într-un copac.În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere și se afla în stare de ebrietate avansată. Testarea cu aparatul Drager a indicat o concentrație de 0,89 mg/l alcool în aerul expirat.În urma impactului, pasagera din automobil, o tânără de 19 ani, a suferit traumatisme și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.