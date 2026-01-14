Scandal în justiție: adjunctul procurorului-șef din Glodeni, dosar penal după ce a urcat beat la volan
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, este vizat într-un dosar penal, după ce ar fi fost surprins conducând un automobil în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc în noaptea trecută, în apropiere de municipiul Bălți.Potrivit informațiilor publicate de nordinfo.md, autoturismul condus de Crișciuc a fost tras pe dreapta de polițiști, după ce a fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În momentul opririi, șoferul ar fi refuzat atât testarea alcoolscopică cu aparatul Dräger, cât și recoltarea probelor biologice.Conform legislației în vigoare, refuzul de a fi supus testării alcoolscopice sau de a oferi probe biologice constituie infracțiune. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal, iar toate circumstanțele urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.Codul penal al Republicii Moldova prevede sancțiuni pentru asemenea fapte, inclusiv pedeapsă penală și privarea dreptului de a conduce mijloace de transport.Jurnaliștii Nordinfo au surprins momentul în care Ion Crișciuc este rugat de agenții de patrulare să coboare din automobil. Potrivit imaginilor, acesta a reacționat cu dificultate la solicitările polițiștilor. De asemenea, sursa menționează că procurorul ar fi încercat să convingă jurnaliștii să nu facă public incidentul.Până în prezent, autoritățile nu au oferit un comentariu oficial suplimentar pe marginea cazului.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.