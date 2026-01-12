Vasile Costiuc, vizat de un control ANI: „Am solicitat retragerea din toate funcțiile incompatibile”

13:10

Procurorii anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență.Este vorba despre dosarul inițiat de Centrul Național Anticorupție în cadrul căruia, pe 1 septembrie 2020, au fost reținute şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare.Atunci, ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului „Sfântul Lazăr”, la domiciliile şi în birourile de serviciu ale bănuiţilor – şi au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani, în diferită valută (în jur de 700 000 de lei).Potrivit probatoriului, unul dintre învinuiți, activând în calitate de șef de brigadă al unei filiale din administrația cimitirului „Sfântul Lazăr” din capitală, contrar obligațiilor și interdicțiilor impuse de funcția deținută, a săvârșit peste 70 de fapte infracționale, atât personal, cât și în complicitate cu directorul adjunct al filialei, cu care împărțea banii obținuți ilegali.Mai exact, în unul din episoade comis la 17 iunie 2020, bărbatul a primit de la o femeie, care intenționa să-își înhumeze socrul decedat, bani care depășeau de două ori suma ce urma a fi achitată pentru serviciul funerar, stabilită în temeiul deciziei nr.6/10 din 14.05.2009 a Consiliului municipal Chișinău.La aceeași dată, profitând de necunoașterea tarifelor aprobate de către o altă persoană, dar și de starea de stres provocată de decesul mamei victimei, inculpatul a primit și de la femeia respectivă bani în sumă mai mare decât cea cuvenită de lege, dintre care banii rămași după achitarea taxelor oficiale și i-a însușit, împărțindu-i ulterior cu complicele.În perioada 27 februarie 2020 – 8 august 2020, prin aceeași schemă — fie prin majorarea artificială prin înșelăciune a tarifelor legale, fie prin pretinderea unor remunerații suplimentare — inculpații au obținut bani necuveniți de la peste 70 de persoane, aflate în condiții similare, cărora le decedaseră apropiații (soți, părinți sau alte rude).Sumele pretinse cu titlu de remunerații ilicite variau între 500 de lei și 500 de euro, iar în cazul majorării nejustificate a tarifelor legale, sumele ajungeau între 3000 și 20 000 de lei per victimă, în total fiind cauzate prejudicii de peste 200 000 lei victimelor. Pentru o faptă similară de corupere pasivă este acuzat și fostul șef al filialei respective.Cel de-al patrulea inculpat este un preot, acuzat de două episoade de trafic de influență. Acesta este învinuit că a pretins 10 000 și, respectiv, 20 000 de lei, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul administrației cimitirului, în vederea obținerii autorizațiilor pentru locuri de înhumare, inclusiv cu rezervarea unui loc suplimentar. Trei dintre inculpați și-au recunoscut vina integral, iar șeful filialei, acuzat de un episod infracțional de corupere pasivă, a refuzat să facă declarații.Anterior, Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestre au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar.