Strada 31 August din Bălți intră în reparație capitală, cu 8 milioane de lei de la ONDRL. Petkov: „Noi construim orașul”

Liber TV, 12 ianuarie 2026 12:50

Primăria municipiului Bălți a finalizat procedurile pentru demararea reparației capitale a străzii 31 August din zona centrală a orașului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat astăzi că Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a alocat 8 milioane de lei pentru finanțarea acestui proiect.Alexandr Petkov s-a aflat luni la Chișinău pentru a încheia toate procedurile necesare în vederea lansării lucrărilor de reparație. Până la acest moment, administrația publică locală a finalizat toate procedurile necesare, inclusiv proiectarea.Petkov a anunțat că lucrările vor începe de la intersecția cu strada Ștefan cel Mare, porțiunea cea mai deteriorată, urmând ca reparațiile să continue pe restul străzii.„Treptat, aducem în ordine infrastructura orașului și ne respectăm angajamentele. Chiar dacă au existat dificultăți legate de această stradă, noi am mers mai departe. Vom începe lucrările imediat ce ne vor permite condițiile climaterice. Ne dorim ca în acest an să mergem mai departe cu noile realizări. Noi construim orașul”, a declarat Alexandr Petkov, adresându-se bălțenilor.

Vasile Costiuc, vizat de un control ANI: „Am solicitat retragerea din toate funcțiile incompatibile” Liber TV
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, după ce a fost sesizată cu privire la posibile încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților. Sesizarea a fost depusă la 12 decembrie 2025 și vizează activități pe care parlamentarul le-ar fi desfășurat concomitent cu exercitarea mandatului de deputat.Potrivit informațiilor analizate de ANI, Vasile Costiuc nu ar fi declarat conducerea Asociației Obștești „Din Trecutul Nostru”, organizație fondată în anul 2016, funcție care poate fi incompatibilă cu cea de parlamentar. Totodată, autoritatea verifică și calitatea acestuia de administrator al companiei „Biofruct Moldova SRL” din România, unde deputatul ar deține 60% din capitalul social. Ambele funcții sunt considerate incompatibile cu mandatul de deputat, conform legislației în vigoare.ANI precizează că legea obligă demnitarii să înlăture o situație de incompatibilitate în termen de cel mult o lună de la apariția acesteia sau să demonstreze că au întreprins demersuri concrete pentru soluționarea ei.În explicațiile oferite Autorității Naționale de Integritate, Vasile Costiuc a declarat că a inițiat procedurile de retragere din ambele funcții. Acesta a menționat că, la data de 24 noiembrie 2025, a depus o cerere de retragere din conducerea Asociației Obștești „Din Trecutul Nostru”, urmând ca modificările să fie oficializate la începutul lunii ianuarie 2026.Referitor la compania „Biofruct Moldova SRL” din România, deputatul a afirmat că a solicitat retragerea din funcția de administrator, decizia urmând să fie luată de autoritățile competente din statul vecin la data de 8 ianuarie 2026. Totodată, Costiuc a susținut că nu a obținut venituri din aceste activități pe perioada exercitării mandatului de parlamentar.ANI urmează să stabilească dacă acțiunile întreprinse de deputat respectă termenii legali sau dacă se impune constatarea unei situații de incompatibilitate.
Act de vandalism în subterana de pe Calea Ieșilor: panouri distruse, poliția a fost sesizată Liber TV
Primăria municipiului Chișinău condamnă ferm actele de vandalism comise asupra bunurilor publice, după ce, în noaptea trecută, au fost deteriorate panouri din pasajul pietonal subteran de pe strada Calea Ieșilor, în sectorul Buiucani.Potrivit unui comunicat al autorităților municipale, a fost sesizată poliția, iar cazul urmează să fie investigat. Reprezentanții Primăriei reamintesc că, pe cea mai mare parte a teritoriului municipiului Chișinău, sunt instalate camere de supraveghere menite să asigure securitatea cetățenilor și să contribuie la identificarea persoanelor care comit fapte ilegale.La rândul său, Pretura sectorului Buiucani a oferit detalii suplimentare despre incident. „În noaptea trecută, un individ a vandalizat un panou din pasajul pietonal subteran de pe Calea Ieșilor. Inițial, acesta a încercat să distrugă camera de supraveghere, iar ulterior a deteriorat panoul și a rupt sistemul electric aferent, după care a părăsit locul faptei”, se arată în comunicat.Pretura subliniază că fapta a fost documentată video, iar imaginile vor fi transmise organelor de drept pentru identificarea și sancționarea persoanei vinovate. Totodată, autoritățile locale fac apel la responsabilitate civică, menționând că bunurile publice aparțin întregii comunități și trebuie respectate, iar orice tentativă de distrugere a acestora va fi pedepsită conform legii.
Bloomberg: Iranul se apropie de o revoluție care ar putea schimba politica globală și piețele energetice Liber TV
Iranul se află în pragul unei revoluții care ar putea avea consecințe majore asupra politicii mondiale și a piețelor energetice, relatează Bloomberg. Potrivit agenției, regimul condus de liderul suprem Ali Khamenei se confruntă cu cea mai vulnerabilă situație de la Revoluția Islamică din 1979.Fostul analist CIA William Asher a declarat pentru Bloomberg că principala cauză a crizei este situația economică gravă, iar capacitatea regimului de a menține controlul scade rapid. El a calificat momentul actual drept „cel mai important pentru Iran din ultimele decenii”.Tensiunile interne au avut deja impact pe piețele internaționale: prețul petrolului Brent a crescut cu peste 5%, pe fondul temerilor investitorilor privind posibile perturbări ale livrărilor din Iran, una dintre cele mai mari țări producătoare din cadrul OPEC.În același timp, Casa Albă analizează inclusiv scenarii militare, potrivit unui reprezentant anonim al administrației americane. Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat public că Washingtonul „urmărește foarte atent situația” și examinează „opțiuni foarte dure”.Bloomberg mai notează că o eventuală prăbușire a regimului lui Ali Khamenei ar reprezenta o lovitură serioasă pentru Vladimir Putin, care ar fi pierdut deja aliați importanți după căderea regimului Assad în Siria și operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Totuși, analiștii avertizează că o intervenție militară a SUA sau a Israelului ar putea avea efectul invers, consolidând temporar puterea autorităților iraniene.Potrivit analistei Bloomberg Economics, Dina Esfandiari, este puțin probabil ca Republica Islamică, în forma sa actuală, să supraviețuiască până la sfârșitul anului 2026. Cele mai probabile scenarii sunt fie o reconfigurare internă a elitelor, fie o lovitură de stat din partea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, evoluții care ar putea aduce mai multă libertate socială, dar mai puțină libertate politică.
Trump își reafirmă pretențiile asupra Groenlandei: „Fie o obținem noi, fie Rusia sau China” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut noi declarații controversate privind Groenlanda, confirmând că SUA intenționează să preia controlul asupra insulei. Potrivit acestuia, dacă Washingtonul nu va acționa, Groenlanda ar putea ajunge sub influența Rusiei sau a Chinei.„Dacă noi nu vom prelua Groenlanda, o vor face Rusia sau China. Și nu voi permite ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Trump.Liderul de la Casa Albă a menționat că ar prefera o soluție diplomatică și încheierea unei înțelegeri, însă a subliniat că rezultatul final nu este negociabil. „Aș vrea să merg pe cale diplomatică și să facem o înțelegere, dar într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră”, a spus Trump, precizând că este vorba despre o achiziție, nu despre o arendă și nici despre o stăpânire temporară.În același context, președintele SUA a făcut remarci depreciative la adresa capacității de apărare a insulei, afirmând că „apărarea lor înseamnă două sănii trase de câini”.Întrebat dacă un posibil control american asupra Groenlandei ar putea afecta NATO, Trump a admis această posibilitate, dar a susținut că Alianța Nord-Atlantică depinde mai mult de Statele Unite decât invers. „Îmi place NATO, dar mă întreb dacă, atunci când am avea noi nevoie de NATO, ei ar fi alături de noi. Noi cheltuim foarte mulți bani pentru NATO și nu sunt sigur că ei ar face același lucru pentru noi”, a declarat liderul american.Anterior, presa internațională a relatat că Marea Britanie poartă discuții cu aliații europeni privind o eventuală desfășurare de trupe în Groenlanda, cu scopul de a consolida securitatea în regiunea arctică și de a calma îngrijorările exprimate de Donald Trump.Totodată, liderii a cinci partide politice din parlamentul Groenlandei au reacționat ferm, cerând Statelor Unite să „lase insula în pace”. Într-o declarație comună, aceștia au subliniat că locuitorii Groenlandei nu doresc să devină cetățeni americani.
Autoritățile iraniene, acuzate de represalii sângeroase împotriva protestatarilor: peste 100 de morți în două zile Liber TV
Autoritățile din Iran sunt acuzate că au declanșat o represiune de amploare împotriva protestatarilor. Potrivit informațiilor obținute de BBC de la cadre medicale din două spitale, în decurs de doar două zile au fost aduse peste 100 de cadavre ale persoanelor ucise în timpul protestelor.Situația din teren rămâne dificil de verificat, întrucât internetul este blocat în Iran începând de joi, fapt care îngreunează semnificativ colectarea și confirmarea informațiilor. Cu toate acestea, din țară continuă să apară înregistrări video care surprind confruntările și amploarea manifestațiilor.În pofida represiunilor, protestatarii continuă să iasă în stradă, declarând că luptă pentru libertate și schimbare.Pe fondul escaladării violențelor, președintele Statelor Unite a reacționat public. După mai multe avertismente privind o posibilă implicare, acesta a scris sâmbătă pe rețelele de socializare:„Iranul aspiră la libertate, poate mai mult ca niciodată. Statele Unite sunt gata să ajute!!!”
Vasile Costiuc acuză o „crimă împotriva interesului național” și cere intervenția urgentă a ministrului Educației, după scandalul ouălor contaminate Liber TV
Deputatul Vasile Costiuc lansează un apel public către părinții care au copii la grădinițe și în clasele primare, cerându-le să manifeste prudență maximă și chiar să nu își mai ducă temporar copiii la instituțiile de învățământ, în contextul scandalului privind ouăle și carnea de pasăre contaminate cu metronidazol — o substanță interzisă pentru animalele destinate consumului uman.Într-un clip video, parlamentarul a solicitat intervenția de urgență a ministrului Educației, Dan Perciun, acuzând autoritățile de tăcere și inacțiune timp de aproape două săptămâni, perioadă în care produsele contaminate ar fi ajuns inclusiv în școli și grădinițe.„ANSA știa încă din 22 decembrie 2025 că ouăle sunt infectate cu un preparat utilizat în cerealele pentru păsări importate din Ucraina, dar autoritățile au tăcut. Din 22 decembrie și până pe 2 ianuarie, copiii au fost hrăniți cu produse infectate. Asta este o crimă împotriva interesului nostru național”, a declarat Vasile Costiuc.Deputatul susține că, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, furajele contaminate ar fi fost livrate către majoritatea întreprinderilor avicole din țară, ceea ce ar însemna că ouăle și carnea de pasăre contaminate se regăsesc atât pe rafturile magazinelor, cât și în depozitele școlilor și grădinițelor.„Fac apel către părinți: nu așteptați intervenția autorităților, pentru că ele se tem să recunoască faptul că au greșit. Dacă aveți posibilitatea, luați copiii acasă la ora mesei sau nu îi mai duceți temporar la grădiniță și școală”, a spus Costiuc.Totodată, acesta i-a cerut ministrului Educației să emită un ordin prin care să fie interzisă utilizarea produselor suspecte în instituțiile de învățământ sau, alternativ, să ofere garanții publice că produsele contaminate au fost retrase și nu mai prezintă pericol pentru copii.Declarațiile deputatului vin în contextul unei sesizări publicate de Telegraph.md, potrivit căreia Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) ar fi cunoscut oficial despre contaminarea ouălor cu metronidazol încă din 22 decembrie 2025, însă ar fi informat publicul abia pe 2 ianuarie 2026. În acest interval de 12 zile, populația ar fi continuat să consume produse contaminate, fără nicio avertizare oficială.Sesizarea mai indică faptul că nu două, ci zece exploatații avicole ar fi procurat furaje contaminate cu metronidazol. Cu toate acestea, ANSA ar fi făcut publice doar două nume — SRL Intervetcom și SRL Raiplai Avicola — fără a menționa celelalte opt exploatații, ceea ce a generat acuzații de lipsă de transparență și suspiciuni privind protejarea unor agenți economici.Pe fundalul acestor acuzații, ANSA a anunțat suspendarea temporară a importului de furaje combinate din Ucraina, după ce controalele oficiale au depistat reziduuri de metronidazol în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din mai multe exploatații avicole.Potrivit ordinului emis de agenție, metronidazolul este o substanță neautorizată pentru animalele destinate consumului uman, iar utilizarea sa este calificată drept tratament ilegal. În urma a 17 controale efectuate în ferme, depozite de hrană și abatoare din mai multe regiuni ale țării, cel puțin 110 mii de păsări au fost nimicite, după ce analizele de laborator au confirmat prezența substanței interzise.Pe 9 ianuarie, ANSA a mai anunțat că în toate cele 17 unități verificate a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea, precum și inițierea procedurilor de rechemare de pe piață a ouălor de consum.
Sofia Vicoveanca, transportată de urgență la spital după un infarct. Artista este în stare stabilă Liber TV
Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct miocardic în cursul nopții și a fost transportată de urgență la spital, relatează monitorulsv.ro, preluat de Mediafax.ro. Artista a fost preluată de un echipaj medical de ambulanță și dusă la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Conform declarațiilor făcute de medicul Tiberius Brădățan, purtătorul de cuvânt al unității medicale, preluate de publicația citată, Sofia Vicoveanca se află, în prezent, în stare stabilă.Sofia Vicoveanca s-a născut în Cernăuți (astăzi, în Ucraina) și a trăit drama refugiului alături de mama sa, după anexarea Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică, perioadă în care tatăl său a fost luat prizonier. Ulterior, familia s-a stabilit la Vicovu de Jos, în județul Suceava, localitate care i-a inspirat și numele de scenă — un gest de recunoștință față de pământul care a adoptat-o.În vârstă de 84 de ani, Sofia Vicoveanca are o carieră artistică de peste șase decenii. Și-a început activitatea în 1959, ca solistă a ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava, iar în 1965 și-a lansat primul album.Repertoriul său cuprinde o varietate bogată de stiluri tradiționale românești, de la doine și balade, la cântece de nuntă, de leagăn, colinde și piese de bucurie. De-a lungul timpului, artista a jucat și în mai multe filme românești și a publicat volume de versuri și proză inspirate din viața satului și tradițiile populare.
Marea Britanie analizează posibilitatea desfășurării de trupe în Groenlanda, pe fondul declarațiilor lui Trump Liber TV
Marea Britanie discută posibilitatea unei desfășurări militare în Groenlanda, în contextul declarațiilor președintelui american Donald Trump privind un eventual „control” asupra acestui teritoriu strategic, scrie The Telegraph, citând surse diplomatice.Potrivit publicației, premierul britanic Keir Starmer poartă discuții cu aliații europeni despre consolidarea securității în regiunea arctică. Este avută în vedere o potențială misiune NATO, la care ar putea participa Marea Britanie, Franța, Germania și alte state membre ale Alianței.Sursele citate susțin că sunt analizate mai multe scenarii, de la prezența trupelor terestre, a navelor și a aviației militare, până la organizarea de exerciții comune, schimb de informații de intelligence și întărirea infrastructurii de apărare în Arctica. În capitalele europene există speranța că aceste măsuri ar putea reduce tensiunile apărute după declarațiile lui Donald Trump referitoare la Groenlanda.Conform The Telegraph, subiectul a fost deja discutat în cadrul unei reuniuni a aliaților NATO desfășurată la Bruxelles. Totodată, conducerii militare a Alianței i-a fost solicitat să evalueze pașii suplimentari necesari pentru întărirea securității în regiunea arctică, pe fondul interesului strategic tot mai mare pentru această zonă.
Iranul, în pragul colapsului: zeci de morți, mii de arestări și apeluri deschise la înlăturarea Ayatollahului Khamenei Liber TV
Regimul de la Teheran se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii ani, pe fondul unor proteste masive care nu dau semne de slăbire. Tot mai mulți analiști consideră că autoritățile iraniene sunt în pragul colapsului, în lipsa unor soluții capabile să calmeze furia populației.Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, în primele două săptămâni de proteste au fost ucise cel puțin 65 de persoane, iar peste 2.300 au fost arestate. Alte date recente indică un bilanț și mai grav: aproape 80 de morți și peste 2.600 de rețineri, în urma intervențiilor violente ale Gărzii Revoluționare. Surse citate de publicația Time susțin chiar că numărul victimelor ar fi ajuns la 217, majoritatea împușcate în timpul manifestațiilor.În ciuda amenințărilor venite din partea autorităților, iranienii continuă să iasă noapte de noapte în stradă. Procurorul general al Iranului a avertizat că manifestanții vor plăti „fără indulgență, milă sau concesii” pentru actele considerate ilegale de regim.Pe rețelele sociale au apărut numeroase imagini care surprind focuri de armă în apropierea protestatarilor. Medici din marile spitale ale Teheranului au declarat pentru BBC că situația este critică, unitățile medicale fiind copleșite de numărul mare de răniți, mulți dintre aceștia având plăgi provocate de gloanțe. Personalul medical afirmă că nu a mai asistat niciodată la asemenea scene, iar pacienții evită să se prezinte la spital de teamă să nu fie identificați și arestați.Un medic iranian a declarat pentru CNN că printre victime se află și copii. „Un copil de cinci ani a fost împușcat în brațele mamei sale. Mulți alții au fost loviți de gloanțe și sunt transferați dintr-un loc în altul. Unii, de frică, nu pot merge la niciun centru medical”, a mărturisit acesta.Nemulțumirile populației nu vizează doar dificultățile economice, ci mai ales restricțiile severe asupra libertăților politice și sociale. Protestele au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, după o depreciere bruscă a monedei naționale, dar s-au transformat rapid în manifestații cu revendicări politice clare, inclusiv plecarea de la putere a Ayatollahului Ali Khamenei. Zeci de mii de oameni cer ca fiul fostului șah să preia conducerea țării.În paralel, situația este complicată de întreruperea accesului la internet și a apelurilor internaționale, măsură impusă de autorități de mai bine de trei zile. Uniunea Europeană a reacționat, declarându-și sprijinul pentru protestatarii iranieni și condamnând violențele.„Monitorizăm îndeaproape situația din Iran și ne exprimăm îngrijorarea față de numărul tot mai mare de morți și răniți. Respingem orice violență împotriva demonstranților pașnici și cerem autorităților iraniene să respecte dreptul la libertatea de exprimare și întrunire pașnică, precum și să restabilească accesul la internet”, a declarat Anouar El Anouni, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.Pe fondul escaladării crizei, surse din Rusia, Marea Britanie și Israel susțin că avioane militare și civile rusești efectuează zboruri frecvente către Teheran. Există suspiciuni că Moscova ar putea oferi sprijin militar și tehnic regimului iranian, dar și că ar pregăti, în caz extrem, evacuarea liderului suprem și a cercului său apropiat, împreună cu rezervele de aur ale Iranului.
Înșelătorie cu „verificarea banilor”: o bătrână din Chișinău a fost păgubită cu 550.000 de lei Liber TV
O femeie în vârstă de 73 de ani din sectorul Botanica, municipiul Chișinău, a devenit victima unei escrocherii, după ce a fost indusă în eroare de o persoană care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept.Potrivit Poliției, victima a fost contactată telefonic de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care i-a comunicat că o persoană ar intenționa să-i sustragă banii din conturile bancare. Sub pretextul prevenirii unei presupuse fraude, escroaca i-a spus că mijloacele bănești trebuie transmise Băncii Naționale a Moldovei pentru a fi „păstrate în siguranță”.Indusă în eroare, femeia a solicitat eliberarea banilor din două instituții bancare, primind suma totală de 550.000 de lei. Ulterior, la domiciliul acesteia s-a prezentat o femeie necunoscută, care a preluat banii, i-a pus într-un rucsac și a plecat într-o direcție necunoscută.Pe acest caz a fost inițiată o anchetă, iar polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și reținerea persoanelor implicate.Atenționare din partea Poliției:Instituțiile de drept și băncile nu solicită niciodată transferarea sau predarea mijloacelor bănești sub pretextul „verificării” sau „păstrării în siguranță”.Recomandări pentru cetățeni în cazul apelurilor suspecte: Nu divulgați date personale sau bancare; Nu retrageți bani la solicitarea unor persoane necunoscute; Închideți apelul și contactați direct instituția vizată prin numere oficiale; Sesizați imediat Poliția la numărul de urgență 112.Poliția îndeamnă populația, în special persoanele în etate, să manifeste prudență sporită pentru a nu deveni victime ale escrocilor.
Zelenski: Ucraina analizează propunerea SUA privind crearea unei zone economice libere în Donbas după încetarea focului Liber TV
Ucraina ia în calcul propunerea Statelor Unite privind crearea unei „zone economice libere” pe teritoriul Donbasului, în eventualitatea unei încetări a focului. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat agenției Bloomberg.Potrivit șefului statului, inițiativa vizează un teritoriu care ar urma să fie format după retragerea trupelor ambelor părți, unde ar putea funcționa un regim juridic și fiscal special. „Formatul este complicat, dar corect”, a subliniat Zelenski.Președintele Ucrainei a accentuat că un astfel de aranjament nu poate fi impus unilateral. „Nu poate fi o decizie luată de o singură parte. Sunt necesare acțiuni simetrice”, a declarat el, făcând referire la retragerea concomitentă a trupelor ucrainene și ruse.Zelenski a mai precizat că acest subiect extrem de sensibil ar putea fi supus unui referendum. „Este o chestiune foarte delicată și astfel de decizii nu pot fi luate fără o discuție amplă cu societatea”, a spus președintele.În același timp, liderul de la Kiev a menționat existența unui scenariu alternativ, care ar presupune încetarea focului cu menținerea trupelor pe pozițiile actuale. „În acest caz, vorbim despre înghețarea liniei de contact, nu a conflictului în sine”, a avertizat Zelenski.Președintele ucrainean nu a precizat dacă aceste prevederi se regăsesc în planul Statelor Unite transmis Moscovei sau dacă reprezintă propuneri formulate de partea ucraineană.Amintim că Federația Rusă solicită retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk. În versiunea inițială a planului de pace promovat de administrația Trump, SUA susțineau, de asemenea, acest scenariu, însă nu este clar în ce formă mai figurează acest punct în prezent.
Vladimir Bolea se apără după criticile privind drumurile înzăpezite: „Am fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” Liber TV
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a venit cu explicații publice după valul de critici din partea șoferilor, care s-au plâns în ultimele zile de trasee necurățate și condiții dificile de circulație în urma ninsorilor și viscolului.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Bolea afirmă că, în ultimele 24 de ore, a fost transformat în „unicul responsabil” pentru situația creată de iarnă, subliniind că ninsorile și viscolul sunt fenomene naturale specifice sezonului rece.Potrivit ministrului, realitatea din teren ar fi diferită de percepția publică, iar echipele de drumari ar fi lucrat continuu în ultimele două săptămâni. Doar în ultimele 24 de ore, spune Bolea, au fost mobilizate 271 de utilaje și 263 de muncitori, fiind aplicate peste 2.800 de tone de sare și materiale antiderapante, iar drumurile naționale ar fi fost menținute funcționale în condiții de iarnă severă.Ministrul recunoaște, totuși, că drumurile „nu sunt perfecte” și că apar sectoare dificile, mai ales în timpul ninsorilor și al vântului puternic, precizând că astfel de situații sunt inevitabile în condiții meteo nefavorabile.În mesajul său, Vladimir Bolea le mulțumește drumarilor, polițiștilor, pompierilor și inginerilor din domeniul energetic pentru intervențiile din teren și critică declarațiile pe care le consideră „isterice”, venite din partea celor care nu se confruntă direct cu situația din trafic.De asemenea, ministrul face apel la prudență, echipare corespunzătoare și bunăvoință din partea participanților la trafic, menționând că drumurile continuă să fie curățate și că episodul de iarnă va trece. În final, Bolea subliniază că ninsorile reprezintă „o mare binecuvântare pentru agricultori”, exprimându-și bucuria pentru acest sector.
În 2026, orașul Fălești va face investiții importante în infrastructură. Primarul Alexandr Severin (Partidul Nostru): “Sunt proiecte cu impact durabil” Liber TV
Autoritățile locale din Fălești au anunțat bugetul pentru 2026 cu un program ambițios de dezvoltare a orașului. Planul de investiții vizează modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea spațiilor publice și îmbunătățirea serviciilor comunitare.Veniturile totale ale orașului pentru 2026 se ridică la aproape 74 de milioane de lei, iar cheltuielile sunt planificate în aceeași valoare, ceea ce reflectă un buget echilibrat, orientat spre dezvoltarea durabilă a comunității.În cadrul dezvoltării comunale și amenajării teritoriului, peste 12,7 milioane de lei vor fi alocate pentru reparații capitale ale clădirilor publice, achiziții de echipamente și servicii specializate. Printre proiectele principale se numără modernizarea spațiilor urbane și igienizarea orașului, restaurarea monumentului Mihai Eminescu, amenajarea terenurilor de joacă și achiziția aparatelor de fitness, instalarea scaunelor și a urnelor de gunoi pe strada Ștefan cel Mare, etc.În domeniul infrastructurii rutiere, autoritățile au prevăzut investiții de peste 15,4 milioane de lei, dedicate atât întreținerii curente, cât și reparațiilor capitale. Principalele lucrări includ reparația capitală a străzilor principale și trotuarelor, instalarea marcajelor rutiere și a indicatoarelor de circulație, elaborarea documentației tehnice pentru reabilitarea capitală a străzilor Botoșani, Hotinului, Doina și Petru Rareș.Primarul orașului, Alexandr Severin, ales din partea Partidului Nostru, a declarat:„Aceste investiții sunt un pas important pentru transformarea orașului  Fălești într-un oraș modern și sigur, cu spații publice prietenoase pentru întreaga comunitate. Vrem ca locuitorii să simtă direct beneficiile acestor proiecte în viața lor de zi cu zi. Iar proiectele pe care le vom reaiza vor avea impact durabil, pentru că ne gândim și la ziua de mâine!”.Bugetul orașului a fost elaborat și discutat în prealabil cu cetățenii, asigurând transparență și implicarea comunității în deciziile privind dezvoltarea orașului.
Ucraina cedează drepturile de exploatare a unui important zăcământ de litiu unui consorțiu apropiat de Donald Trump Liber TV
Ucraina a transmis drepturile de dezvoltare a unui mare zăcământ de litiu unui consorțiu de investitori care are legături strânse cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Informația este relatată de The New York Times, care citează surse din cadrul autorităților ucrainene.Decizia a fost luată de o comisie guvernamentală a Ucrainei. Deși, formal, tranzacția urmează să fie aprobată și de Cabinetul de Miniștri, oficialii susțin că acordul este, în esență, deja convenit.Potrivit publicației americane, consorțiul câștigător este strâns conectat cu anturajul lui Donald Trump. Printre investitori se numără Ronald Lauder, moștenitorul imperiului cosmetic Estée Lauder și prieten apropiat al lui Trump încă din perioada studiilor. Lauder este cunoscut și pentru faptul că a promovat anterior ideea achiziționării Groenlandei, văzută ca un teritoriu bogat în resurse naturale.Un alt participant la tranzacție este compania TechMet, un investitor din domeniul energetic, care este parțial deținut de o agenție de investiții a guvernului SUA, creată în timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump.The New York Times notează că, prin consolidarea relațiilor cu oameni de afaceri apropiați lui Trump și administrației sale, Kievul încearcă să-și întărească poziția în dialogul cu președintele american.
(FOTO) Zelenski confirmă folosirea rachetei „Oreșnik” de către Rusia: patru morți la Kiev și zeci de răniți în urma atacului masiv din noaptea de 9 ianuarie Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că Federația Rusă a utilizat racheta balistică de rază medie „Oreșnik” în timpul atacului masiv lansat în noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. Potrivit șefului statului, atacul a vizat în mod direct infrastructura energetică și civilă, în plină perioadă de răcire accentuată a vremii.Zelenski a anunțat că, la Kiev și în regiunea capitalei, continuă lichidarea consecințelor bombardamentelor. Aproximativ 20 de blocuri de locuit au fost avariate, iar, doar în capitală, patru persoane și-au pierdut viața, printre victime aflându-se și un angajat al serviciului de ambulanță. Zeci de oameni au fost răniți. Lucrări de restabilire sunt în desfășurare și în regiunea Lvov, precum și în alte zone afectate.„În total, în această noapte au fost lansate 242 de drone, 13 rachete balistice împotriva obiectivelor energetice și infrastructurii civile, o rachetă balistică de rază medie ‘Oreșnik’, precum și 22 de rachete de croazieră. Acest atac a fost îndreptat împotriva vieții obișnuite a oamenilor”, a declarat președintele Ucrainei.Totodată, Zelenski a informat că o dronă rusească a avariat clădirea Ambasadei Qatarului la Kiev – stat care, potrivit liderului ucrainean, joacă un rol important în medierea eliberării prizonierilor de război și a civililor deținuți în Rusia.Șeful statului a subliniat că autoritățile fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică și încălzire. În cursul zilei de astăzi urmează să aibă loc o ședință a Statului Major Energetic, unde vor fi prezentate rapoarte privind termenele de reparație, echipamentele necesare și persoanele responsabile.„Este nevoie de o reacție clară a lumii la astfel de lovituri, în primul rând din partea Statelor Unite. Rusia trebuie să simtă consecințele de fiecare dată când alege crimele și distrugerea în locul diplomației”, a declarat Zelenski, reiterând că sprijinul pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei rămâne o prioritate absolută.Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie (începând cu ora 19:30, 8 ianuarie), Rusia a lansat un atac combinat asupra infrastructurii critice, folosind rachete și drone.În total, au fost detectate și monitorizate 278 de mijloace de atac aerian: 36 de rachete și 242 de drone de diferite tipuri, inclusiv drone Shahed, rachete balistice „Iskander-M/S-400”, rachete de croazieră „Kalibr” din Marea Neagră și o rachetă balistică de rază medie lansată de la poligonul Kapustin Iar, din regiunea Astrahan.
Trafic blocat pe șoseaua Balcani, după Grătiești: un camion s-a răsturnat și a închis complet drumul Liber TV
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată complet, pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în această dimineață, anunță Poliția.Potrivit informațiilor preliminare, incidentul a avut loc în jurul orei 04:11, când un camion de model Mercedes, condus de un bărbat a cărui identitate urmează a fi stabilită, a derapat de pe carosabil. În urma pierderii controlului, vehiculul s-a răsturnat, blocând integral traseul.Șoferul camionului a fost preluat de un echipaj de ambulanță pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Deocamdată, nu au fost comunicate detalii privind starea acestuia.La fața locului intervin echipaje de poliție, precum și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care desfășoară acțiuni pentru înlăturarea camionului de pe carosabil și deblocarea circulației.Autoritățile precizează că traseul va rămâne blocat până la finalizarea intervențiilor. Serviciile specializate continuă măsurile necesare pentru fluidizarea traficului.Poliția recomandă participanților la trafic să evite zona și să aleagă rute alternative.
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Ministerul Energiei: echipele sunt în teren Liber TV
Aproximativ 4.210 consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din această după-amiază, informează ministrul Energiei, Dorin Junghietu.Potrivit oficialului, echipele de intervenție ale operatorilor de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” se află deja în teren pentru a remedia defecțiunile și pentru a reduce disconfortul cauzat de lipsa energiei electrice. În total, circa 43 de brigăzi sunt pregătite să intervină la necesitate, fiind mobilizate inclusiv echipe suplimentare, pe lângă formațiunile operative.Ministerul Energiei precizează că situația este monitorizată permanent, iar autoritățile, împreună cu entitățile din sector, depun toate eforturile pentru diminuarea riscurilor și restabilirea alimentării cu energie electrică pentru toți consumatorii afectați.Amintim că pentru astăzi, începând cu ora 16:00 și până vineri, 9 ianuarie, ora 12:00, este în vigoare Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori abundente, emis de serviciile meteorologice.Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță: să nu atingă firele electrice căzute sau care atârnă pe clădiri ori copaci; să delimiteze zona unde se află conductorul rupt și să nu permită accesul persoanelor sau animalelor; să nu intervină în instalațiile electrice; să instruiască copiii să nu se apropie de cabluri și să anunțe imediat un adult.Orice incident trebuie semnalat de urgență operatorilor de distribuție: Premier Energy Distribution: 022 43 11 11 RED-Nord: +373 231 24 201
Ion Ceban propune declararea zilei de vineri, a treia zi de Crăciun, drept zi liberă la nivel național Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a propus ca Guvernul să declare ziua de vineri, a treia zi de Crăciun, drept zi liberă la nivel național, în contextul ninsorilor abundente care au cuprins întreg teritoriul țării.Într-o postare publică, Ion Ceban a menționat că stratul consistent de zăpadă și condițiile dificile de circulație pe drumurile naționale creează riscuri sporite pentru participanții la trafic. În acest sens, edilul consideră oportună adoptarea unei asemenea măsuri pentru a reduce presiunea deplasărilor în grabă.Potrivit lui Ceban, o zi liberă ar permite atât persoanelor care au plecat în vizită la bunici sau rude, cât și locuitorilor capitalei, să petreacă mai mult timp alături de familie și să se bucure de sărbători și de sezonul de iarnă, fără stresul întoarcerii imediate.Totodată, inițiativa ar contribui la diminuarea riscurilor generate de traficul îngreunat și de condițiile meteo nefavorabile. „O astfel de decizie ar avea un impact pozitiv atât asupra siguranței cetățenilor, cât și asupra stării generale de bine în această perioadă de sărbătoare”, a subliniat Ion Ceban.Deocamdată, autoritățile centrale nu au anunțat dacă vor da curs acestei propuneri.
Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău după o intervenție de patru ore Liber TV
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni dificile care a durat aproximativ patru ore, anunță reprezentanții Salvamont Neamț.Potrivit informațiilor publicate pe rețelele sociale, tânărul era blocat în zona înaltă a masivului, cunoscută sub denumirea de Cușma Dorobanțului, la o altitudine de circa 1.600 de metri. La un moment dat, acesta și-a pierdut cunoștința.Apelul la 112 a fost recepționat de Salvamont Neamț în jurul orei 14:30, moment în care echipele de intervenție au pornit spre locul indicat, pe lumină. Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, iar salvatorii s-au întors din munte pe înserat.Pentru recuperarea tânărului au intervenit două echipe de salvamontiști din cadrul Bazei Salvamont Durău. Victima a fost coborâtă de pe munte cu targa, ulterior fiind preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț.
Proteste masive în vestul Iranului: Fox News afirmă că două orașe ar fi fost preluate de manifestanți. Autoritățile de la Teheran neagă Liber TV
Postul american Fox News relatează că protestatarii ar fi preluat controlul asupra a două orașe din vestul Iranului – Abdanan și Malekshahi, după ce ar fi reușit să îi alunge pe reprezentanții forțelor de ordine.Potrivit sursei citate, locuitorii celor două orașe ar sărbători victoria, scandând lozinci împotriva liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și redenumind simbolic unele străzi, inclusiv cu numele fostului președinte american Donald Trump.Autoritățile iraniene au respins aceste informații, calificându-le drept false și parte a unui război mediatic, negând pierderea controlului asupra oricăror localități.În acest context tensionat, senatorul american Lindsey Graham a declarat anterior că, în cazul în care conducerea iraniană va continua reprimarea violentă a populației care cere condiții de viață mai bune, Donald Trump „va reacționa dur” împotriva liderilor de la Teheran.Protestele din Iran au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul prăbușirii rialului iranian, al inflației galopante și al crizei energetice, nemulțumirile economice transformându-se rapid în manifestații cu caracter politic în mai multe regiuni ale țării.
UPDATE | Incendiul de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău a fost localizat după aproape 5 ore de intervenție Liber TV
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A, în municipiul Chișinău.Potrivit IGSU, după aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, moment în care a fost coborât nivelul sporit de intervenție. Datorită acțiunilor operative ale salvatorilor, a fost protejată de foc o suprafață de circa 10.000 de metri pătrați, din totalul de 15.000 de metri pătrați ai depozitului.În prezent, echipele de intervenție continuă lucrările pentru lichidarea completă a incendiului și pentru minimalizarea riscurilor. La fața locului sunt antrenate 10 autospeciale de intervenție.IGSU precizează că nu au fost raportate victime.Amintim că apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, iar la locul incendiului activează Laboratorul Experimental Antiincendiar al IGSU, care urmează să stabilească cauza și circumstanțele producerii incendiului.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Crăciunul Liber TV
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. În această zi, la fel ca în ziua de 25 decembrie, când este sărbătorit pe stil nou Crăciunul, colindătorii vin pe la casele oamenilor pentru a vesti Nașterea Domnului, iar gospodinele le împart dulciuri, fructe sau bani.Crăciunul, care face parte din cele 12 mari sărbători domnești sau împărătești, este precedat de un post de 40 de zile. Alături de moldoveni, mai sărbătoresc astăzi creștinii din Grecia, Federația Rusă, Bulgaria, Georgia, Muntenegru, Macedonia, Serbia și Etiopia.A doua zi de Crăciun, pe 8 ianuarie, este prăznuit Soborul Născătoarei de Dumnezeu, iar pe 9 ianuarie se pomenește Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan.În Republica Moldova zilele de 7 și 8 ianuarie sunt declarate zile libere.
Marea Britanie și Franța vor construi baze militare în Ucraina după încetarea focului. Armata ucraineană ar urma să numere 700.000 de militari Liber TV
Marea Britanie și Franța au ajuns la un acord privind crearea unor baze și centre militare pe întreg teritoriul Ucrainei, după ce va fi convenită o încetare a focului în războiul declanșat de Rusia. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Keir Starmer și de președintele Franței, Emmanuel Macron.Potrivit liderului de la Paris, după încheierea războiului, efectivele armatei ucrainene vor ajunge la aproximativ 700.000 de militari. Emmanuel Macron a subliniat că partenerii occidentali și-au asumat angajamente ferme pentru sprijinirea Ucrainei pe termen lung, inclusiv prin finanțare și asistență militară.Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Londra și Parisul au convenit asupra creării unor centre militare pe întreg teritoriul Ucrainei, menite să contribuie la menținerea securității și la respectarea unui eventual armistițiu.În acest context, forțe străine din cadrul așa-numitei „coaliții a celor dispuși” urmează să fie desfășurate pe uscat, în aer și pe mare, pentru a asigura respectarea încetării focului. Președintele Franței a precizat că Turcia este pregătită să își asume responsabilitatea pentru componenta de securitate maritimă.Totodată, liderul Uniunii Creștin-Democrate din Germania, Friedrich Merz, a declarat că Berlinul este gata să își asume responsabilitatea pentru securitatea Ucrainei și a întregului continent european.Emmanuel Macron a justificat necesitatea unor garanții solide de securitate prin experiențele anterioare:„Acordurile de pace semnate de Rusia în ultimii 15 ani au fost încălcate de fiecare dată — în Moldova, Georgia și Ucraina. Pornind de la această experiență, avem nevoie de garanții reale ale păcii”, a declarat președintele Franței.
(FOTO) Incendiu de proporții într-un depozit din Chișinău: peste 70 de pompieri IGSU, mobilizați la nivel sporit de intervenție Liber TV
În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost alertați conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu de amploare izbucnit într-un depozit cu produse alimentare din capitală.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, fiind semnalat un incendiu puternic într-un depozit situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A. Potrivit primelor informații, încăperile erau cuprinse de flăcări la sosirea echipajelor.La fața locului au intervenit peste 70 de salvatori și pompieri, cu 13 autospeciale de stingere, care au stabilit că depozitul, cu o suprafață totală de aproximativ 15.000 de metri pătrați, este afectat de incendiu.În urma arderii, circa 5.000 de metri pătrați au fost afectați de foc, iar restul de aproximativ 10.000 de metri pătrați sunt protejați în prezent de echipele de intervenție pentru a preveni extinderea flăcărilor.Pentru eficientizarea misiunii de stingere au fost create trei sectoare de luptă. Până la acest moment, nu au fost raportate victime.Angajații IGSU continuă misiunile complexe de stingere și localizare a incendiului, acționând pentru evitarea răspândirii focului și minimalizarea consecințelor.Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de Laboratorul Experimental Antiincendiar, care a demarat deja investigațiile la fața locului.
Primul miracol al anului 2026: o femeie din Sîngerei a născut al nouălea copil în ambulanță, în drum spre spital Liber TV
O intervenție cu totul specială a fost realizată de echipa de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei, în primele zile ale anului 2026. O femeie în vârstă de 37 de ani a adus pe lume al nouălea copil chiar în ambulanță, în timpul transportării către spital.Potrivit comunicatului IMSP CNAMUP, cazul a fost înregistrat la data de 5 ianuarie 2026. La ora 14:14, Dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel dintr-o localitate a raionului Sîngerei, privind o femeie gravidă aflată la 38–39 de săptămâni de sarcină, care prezenta contracții uterine.Ambulanța a ajuns la domiciliu în doar 12 minute. După evaluarea pacientei, personalul medical a constatat debutul travaliului și a decis transportarea de urgență a acesteia la spital. În timpul deplasării, nașterea s-a declanșat, iar la ora 14:45 s-au auzit primele țipete ale nou-născutului chiar în ambulanță.Femeia a născut un băiețel sănătos, cu greutatea de 3.350 de grame și un scor Apgar de 7–8 puncte. Nașterea a fost asistată cu profesionalism și grijă de echipa medicală de urgență.Ulterior, mama și nou-născutul, aflați în stare satisfăcătoare, au fost transportați în siguranță la Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Clinic Bălți, pentru îngrijiri postnatale.Conducerea CNAMUP a transmis felicitări și recunoștință echipei SAMU Sîngerei implicate în această misiune deosebită: medic de urgență – Gheorghe Bostan asistent medical – Maxim Văscu conducător auto ambulanță – Semion CenușăReprezentanții instituției subliniază că acest caz este încă o dovadă a importanței Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească și a impactului său esențial asupra comunității.
Potențial contingent de menținere a păcii în Ucraina: 15–20 de mii de militari ar putea fi desfășurați după un armistițiu Liber TV
În cazul unei încetări a focului în Ucraina, statele europene iau în calcul desfășurarea unui contingent de menținere a păcii format din 15 până la 20 de mii de militari. Informația este relatată de Radio Europa Liberă / Radio Svoboda, cu trimitere la surse oficiale europene.Potrivit președintelui Franței, Emmanuel Macron, la viitoarea reuniune de la Paris a așa-numitei „coaliții a celor dispuși” urmează să fie prezentate angajamente concrete privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. De asemenea, vor fi clarificate componența și formatul eventualelor forțe de menținere a păcii.Conform surselor citate, cea mai mare parte a contingentului ar urma să fie asigurată de Franța și Marea Britanie. Cele două state ar urma să își asume principalele componente terestre și aeriene ale misiunii. În același timp, Turcia și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la securitatea navigației în Marea Neagră.Cu toate acestea, planuri militare definitive nu au fost încă aprobate. Majoritatea surselor europene menționează că eventualii pacificatori ar putea fi desfășurați în vestul Ucrainei, având rol de sprijin, instruire și asigurare a securității, fără a fi implicați direct în zonele de contact sau pe linia frontului.Decizia finală privind o astfel de misiune ar urma să fie luată în funcție de evoluțiile de pe teren și de condițiile unui eventual acord de încetare a focului.
Patru persoane, inclusiv un preot, trimise pe banca acuzaților în dosarul privind mita pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală Liber TV
Procurorii anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență.Este vorba despre dosarul inițiat de Centrul Național Anticorupție în cadrul căruia,  pe 1 septembrie 2020, au fost reținute şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare.Atunci, ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului „Sfântul Lazăr”, la domiciliile şi în birourile de serviciu ale bănuiţilor –   şi au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani, în diferită valută (în jur de 700 000 de lei).Potrivit probatoriului, unul dintre învinuiți, activând în calitate de șef de brigadă al unei filiale din administrația cimitirului „Sfântul Lazăr” din capitală, contrar obligațiilor și interdicțiilor impuse de funcția deținută, a săvârșit peste 70 de fapte infracționale, atât personal, cât și în complicitate cu directorul adjunct al filialei, cu care împărțea banii obținuți ilegali.Mai exact, în unul din episoade comis la 17 iunie 2020, bărbatul  a primit de la o femeie, care intenționa să-își înhumeze socrul decedat, bani care depășeau de două ori suma ce urma a fi achitată pentru serviciul funerar, stabilită în temeiul deciziei nr.6/10 din 14.05.2009 a Consiliului municipal Chișinău.La aceeași dată, profitând de necunoașterea tarifelor aprobate de către o altă persoană, dar și de starea de stres provocată de decesul mamei victimei, inculpatul a primit și de la femeia respectivă bani în sumă mai mare decât cea cuvenită de lege, dintre care banii rămași după achitarea taxelor oficiale și i-a însușit, împărțindu-i ulterior cu complicele.În perioada 27 februarie 2020 – 8 august 2020, prin aceeași schemă — fie prin majorarea artificială prin înșelăciune a tarifelor legale, fie prin pretinderea unor remunerații suplimentare — inculpații au obținut bani necuveniți de la peste 70 de persoane, aflate în condiții similare, cărora le decedaseră apropiații (soți, părinți sau alte rude).Sumele pretinse cu titlu de remunerații ilicite variau între 500 de lei și 500 de euro, iar în cazul majorării nejustificate a tarifelor legale, sumele ajungeau între 3000 și 20 000 de lei per victimă, în total fiind cauzate prejudicii de peste 200 000 lei victimelor. Pentru o faptă similară de corupere pasivă este acuzat și fostul șef al filialei respective.Cel de-al patrulea inculpat este un preot, acuzat de două episoade de trafic de influență. Acesta este învinuit că a pretins 10 000 și, respectiv, 20 000 de lei, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul administrației cimitirului, în vederea obținerii autorizațiilor pentru locuri de înhumare, inclusiv cu rezervarea unui loc suplimentar. Trei dintre inculpați și-au recunoscut vina integral, iar șeful filialei, acuzat de un episod infracțional de corupere pasivă, a refuzat să facă declarații.Anterior, Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestre au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar.  
Lidera opoziției din Venezuela vrea să-i cedeze lui Trump Premiul Nobel pentru Pace, după arestarea lui Maduro Liber TV
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că este dispusă să îi ofere președintelui american Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, primit de ea în 2025, în semn de recunoștință pentru arestarea lui Nicolás Maduro.Machado a calificat acțiunile lui Trump drept „istorice”, afirmând că acestea reprezintă „un pas uriaș spre tranziția democratică” în Venezuela, după ani de autoritarism și criză politică profundă.„Ceea ce s-a întâmplat este un moment decisiv pentru viitorul Venezuelei. Este un semnal clar că regimul nu mai este intangibil”, a transmis lidera opoziției.Nobelul obținut de Machado în 2025Amintim că María Corina Machado a fost distinsă în octombrie 2025 cu Premiul Nobel pentru Pace, pentru promovarea drepturilor democratice și a libertăților fundamentale ale cetățenilor venezueleni, în contextul represiunilor exercitate de regimul Maduro.Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru inițiativele sale de politică externă. În timpul primului său mandat prezidențial, acesta a fost nominalizat de mai multe ori, însă nu a primit distincția, fapt pe care l-a catalogat public drept „nedrept”.În ultimele luni, tema Premiului Nobel a revenit în prim-plan, pe fondul eforturilor lui Trump de a se impune drept pacificator pe scena internațională.
Incendiu în Chișinău: 32 de persoane, inclusiv doi minori, evacuate dintr-un bloc locativ de 16 etaje Liber TV
Pompierii din capitală au evacuat 32 de persoane, inclusiv doi minori, dintr-un bloc de locuințe de 16 etaje după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de pe strada Unirii Principatelor 1, în noaptea de 6 ianuarie 2025.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la 00:43, iar la fața locului au intervenit 3 echipe de pompieri și salvatori. Flăcările au fost observate la etajul 3, unde ardeau bunuri materiale într-o cameră de aproximativ 30 m².Doi bărbați, proprietarul în vârstă de 60 de ani și un alt bărbat de 36 de ani, au fost evacuați din apartament și preluați de echipa de medici, după ce au suferit intoxicație ușoară cu fum.32 de locatari, inclusiv doi minori, au fost evacuați de la etajele superioare pentru a evita intoxicația cu fum.Incendiul a fost localizat la 01:19 și lichidat complet la 01:29.Specialiștii IGSU au stabilit că incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza imprudenței în timpul fumatului. Cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor continuă.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile antiincendiare, să evite fumatul în locuințe și să utilizeze cu responsabilitate sursele de aprindere.În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 45 de situații de risc, asigurând siguranța locuitorilor pe întreg teritoriul țării.
Ghețuș pe drumurile din Republica Moldova: 45 de intervenții ale pompierilor și salvatorilor în 24 de ore, ambulanțe și mașini deblocate Liber TV
În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 45 de misiuni pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale provocate de ghețuș, ninsoare și lapoviță pe drumurile din Republica Moldova.Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au vizat lichidarea focarelor de ardere, dar și deblocarea și tractarea mijloacelor de transport rămase blocate sau derapate din cauza carosabilului alunecos.Ambulanțe blocate pe drumuri cu ghețușUn caz grav a fost înregistrat în seara zilei de 5 ianuarie 2026, în localitatea Chișcăreni, raionul Sângerei, unde o ambulanță aflată în misiune a rămas blocată pe un sector de drum în pantă, acoperit cu ghețuș. Salvatorii au intervenit prompt, efectuând lucrări de deblocare și tractare, ceea ce a permis continuarea deplasării ambulanței către pacient.O situație similară s-a produs în satul Zăluceni, raionul Florești, unde o altă ambulanță, care transporta un pacient, a rămas blocată pe un drum acoperit cu ghețuș. Pompierii au tractat autospeciala și au împrăștiat material antiderapant pe o porțiune de aproximativ 200 de metri.De asemenea, salvatorii din Chișinău au fost solicitați să intervină în orășelul Codru, unde o ambulanță care se deplasa spre un pacient nu a mai putut continua drumul din cauza ghețușului.Autoturisme blocate și persoane salvateIntervenția pompierilor a fost necesară și în apropierea localității Trebujeni, raionul Orhei, unde un automobil a rămas blocat pe un drum acoperit cu zăpadă și ghețuș, în zona râului Răut. În vehicul se aflau trei persoane, care au fost evacuate în siguranță după ce mașina a fost tractată până la traseul din localitate.Lucrări similare de deblocare și tractare au fost efectuate și în satele Plop-Știubei și Leuntea din raionul Căușeni, precum și în localitatea Pârlița, raionul Ungheni.În contextul condițiilor meteo nefavorabile, IGSU îndeamnă conducătorii auto să pornească la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător sezonului rece, să respecte limita de viteză, distanța de siguranță și să manifeste prudență sporită în trafic.Autoritățile precizează că situația pe traseele naționale este monitorizată permanent, iar cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112 în cazul apariției unor situații de risc.
Administrația Trump nu exclude un scenariu de forță privind Groenlanda: Washingtonul o consideră esențială pentru securitatea SUA Liber TV
Administrația președintelui american Donald Trump consideră că aderarea Groenlandei la Statele Unite face parte din sistemul de securitate națională al SUA și nu exclude nici un posibil scenariu de forță. Declarațiile au fost făcute de Stephen Miller, adjunct al șefului administrației Trump, care a precizat că aceasta reprezintă poziția oficială a Casei Albe.„Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite (…) Suntem o superputere și, sub președintele Trump, ne vom comporta ca o superputere”, a declarat Miller. Oficialul american a pus sub semnul întrebării și dreptul Danemarcei de a controla insula, afirmând că, pentru protejarea Arcticii și a NATO, Groenlanda ar trebui să intre în componența SUA.„Marea înțelegere” propusă de WashingtonPotrivit publicației The Economist, administrația Trump analizează varianta unei „mari înțelegeri” cu Groenlanda, care ar putea lua forma unui Acord de Liberă Asociere. În cadrul acestui model, Statele Unite ar oferi asistență financiară și garanții economice, iar în schimb ar obține controlul asupra apărării, menținând însă autoguvernarea internă a insulei.Un astfel de aranjament este deja aplicat de Washington în relațiile cu Micronezia, Insulele Marshall și Palau.Tensiuni cu Danemarca și îngrijorare în EuropaThe Economist notează că strategia administrației Trump urmărește două obiective principale: adâncirea divergențelor dintre Groenlanda și Danemarca și inițierea unor negocieri directe cu autoritățile insulei, ocolind Copenhaga. Deși anexarea directă a Groenlandei este considerată puțin probabilă, declarațiile publice ale lui Trump privind „necesitatea Groenlandei pentru securitatea națională a SUA” au provocat șoc și îngrijorare în Europa.Reacții ferme din partea Groenlandei și DanemarceiLiderii Groenlandei și ai Danemarcei au respins categoric orice sugestie de anexare, subliniind că insula nu este de vânzare și că statutul său nu poate fi negociat.Publicația mai arată că interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu este doar retoric, ci face parte dintr-o strategie de repoziționare a influenței SUA în Arctica, pe care administrația americană ar dori să o finalizeze până la finalul mandatului prezidențial.
(FOTO) Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: polei, ceață densă și mașini derapate Liber TV
Administrația de Stat a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale din Republica Moldova este asigurată în condiții de iarnă în toate regiunile țării. Partea carosabilă este preponderent umedă, cu polei, iar pe alocuri înzăpezită.Pe parcursul nopții, drumarii au fost mobilizați în regim continuu și au intervenit pe rețeaua națională de drumuri din nordul, centrul și sudul țării. În total, 170 de utilaje speciale și 100 de muncitori rutieri au fost antrenați în lucrări de curățare a carosabilului și combatere a lunecușului.Intervențiile au avut loc pe drumuri naționale și regionale din raioanele și municipiile Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Șoldănești, Florești, Drochia, Bălți, Sângerei, Telenești, Călărași, Ungheni, Strășeni, Chișinău, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Hîncești, Nisporeni, Căușeni, Căinari, Comrat, Cantemir, Cimișlia, Leova, precum și din alte localități.În procesul tehnologic de combatere a lunecușului, pe parcursul nopții au fost răspândite: 1.625,75 tone de sare tehnică; 195,50 tone de material antiderapant.Totodată, participanții la trafic sunt atenționați că pe drumuri persistă ceața, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă până la 200 de metri sau chiar mai puțin, în contextul Codului Galben, valabil până mâine, 7 ianuarie, ora 16:00.Autoritățile îndeamnă șoferii să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să evite depășirile periculoase.
Atenție, șoferi! Protest anunțat la Negureni, Telenești. Poliția avertizează asupra posibilelor blocaje de trafic Liber TV
Poliția anunță că astăzi este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole, inclusiv tractoare. În acest context, autoritățile avertizează asupra riscului de îngreunare a circulației rutiere pe traseele din zonă.Potrivit Poliției, traseul Negureni este un drum de importanță majoră, intens circulat, mai ales în această perioadă, când numeroși cetățeni se deplasează spre localitățile rurale pentru a-și vizita rudele și a sărbători Crăciunul. Desfășurarea protestului, coroborată cu condițiile meteo nefavorabile, poate genera blocaje temporare și perturbări semnificative ale traficului.Recomandările Poliției pentru cetățeni: planificați din timp deplasările; evitați, pe cât posibil, traseul Negureni – Telenești; optați pentru rute alternative; respectați indicațiile polițiștilor aflați în teren.Totodată, Poliția subliniază că respectă dreptul constituțional al cetățenilor de a protesta pașnic, însă reamintește că exercitarea acestui drept trebuie realizată fără a încălca drepturile și libertățile celorlalți, inclusiv dreptul la libera circulație.Forțele de ordine îndeamnă organizatorii și participanții să dea dovadă de responsabilitate civică, să evite blocarea drumurilor publice și să coopereze cu autoritățile pentru menținerea siguranței rutiere și a ordinii publice.Poliția anunță că va monitoriza situația și va interveni, în limitele legii, pentru a asigura ordinea publică, siguranța traficului și un echilibru între dreptul la protest și drepturile celorlalți cetățeni.
Alocațiile românești pentru copii rămân înghețate și în 2026: măsura îi vizează și pe copiii moldovenilor cu cetățenie română Liber TV
Alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate nici în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legislația prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației. Decizia Guvernului României afectează inclusiv copiii cetățenilor Republicii Moldova care dețin și cetățenia română, beneficiari ai acestui drept social.Înghețarea alocațiilor a fost stabilită prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, adoptată în vara anului trecut. Conform actului normativ, pe tot parcursul anului 2026, alocațiile vor rămâne la nivelul din decembrie 2025, care, în realitate, este același cu cel de la finalul anului 2024, întrucât majorarea prevăzută pentru 2025 nu a mai fost aplicată, notează Digi24.Această decizie contravine Legii alocațiilor de stat pentru copii, care stipulează clar că sumele trebuie actualizate anual în funcție de rata inflației.Cuantumul actual al alocațiilorÎn prezent, alocațiile de stat acordate de România sunt: 292 RON/lună pentru copiii cu vârsta peste 2 ani; 719 RON/lună pentru copiii cu vârsta sub 2 ani sau pentru copiii cu dizabilități.Pierderi de cel puțin 945 de lei românești pentru fiecare copilPotrivit datelor Institutului Național de Statistică din România, rata medie a inflației a fost de 10,4% în 2023 și 5,6% în 2024. Aceste procente ar fi trebuit să fie aplicate pentru indexarea alocațiilor în anii 2025 și 2026.În cazul copiilor cu vârsta peste 2 ani, alocația ar fi trebuit să crească la peste 322 de lei în 2025 și la aproximativ 340 de lei în 2026. Menținerea sumei la nivelul de 292 de lei înseamnă o pierdere cumulată de aproape 950 de lei pentru fiecare copil, pe parcursul celor doi ani.
Primii kilometri de autostradă din Republica Moldova: România lansează licitația pentru tronsonul A8 care va ajunge la Ungheni Liber TV
România face un pas concret spre conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport, prin lansarea licitației pentru proiectarea și execuția ultimului lot al tronsonului Târgu Neamț – Iași – Ungheni, parte a Autostrăzii Unirii A8. Anunțul a fost făcut de Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor din România.Proiectul este unul strategic pentru ambele state, deoarece prevede construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova – 4,7 km, în zona Ungheni, asigurând astfel prima conexiune directă a infrastructurii rutiere moldovenești de mare viteză cu rețeaua Uniunii Europene.Conectare directă cu Republica MoldovaTronsonul de autostradă se va conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni, facilitând legătura rutieră dintre România și Republica Moldova și deschizând calea pentru integrarea Basarabiei în rețeaua europeană TEN-T.Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 26 ianuarie 2026, ora 15:00, iar procedura de achiziție este derulată de Compania Națională de Investiții Rutiere din România.Contractul scos la licitație presupune: 15 km de autostradă 14 poduri și pasaje 2 tunele, dintre care cel mai lung va avea 1.700 de metri 2 noduri rutiere (Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești) 2,77 km de drum de legătură între nodul Golăiești și Podul de Flori peste Prut 4,7 km de autostradă construiți pe teritoriul Republicii MoldovaValoarea estimată a contractului este de 4,7 miliarde de lei, finanțarea urmând să fie asigurată prin Programul Security Action for Europe. Hub logistic strategic la UngheniProiectul include și realizarea unui hub logistic multimodal în Republica Moldova, pe un teren de 18 hectare, la stația Berești (raionul Ungheni). Acesta va avea acces direct la: rețeaua TEN-T, sistemul feroviar cu ecartament european și larg, coridoarele de transport Centru–Nord.Hubul este proiectat să deservească sute de mii de tone de mărfuri anual, cu potențial de extindere până la peste 1,5 milioane de tone pe an, devenind un punct-cheie la frontiera estică a Uniunii Europene.Potrivit oficialului român, realizarea acestui obiectiv va avea efecte directe asupra economiei, mobilității și securității regionale, contribuind la apropierea Republicii Moldova de infrastructura și standardele europene.Irinel Ionel Scrioșteanu a mulțumit pentru cooperare vicepremierului și ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, precum și secretarului de stat Mircea Păscăluță, subliniind caracterul comun al acestui proiect de importanță strategică pentru ambele state.
Situații de risc pe trasee: IGSU anunță cinci cazuri de autovehicule derapate, inclusiv o ambulanță Liber TV
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra necesității unei prudențe sporite în condițiile precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, în special conducătorii auto care se deplasează pe traseele din Republica Moldova.Potrivit IGSU, pe parcursul zilei de 5 ianuarie 2025, salvatorii și pompierii au intervenit în mai multe situații de risc, pentru a acorda ajutor șoferilor aflați în dificultate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Până la această oră au fost înregistrate cinci cazuri de blocare și derapare a mijloacelor de transport de pe carosabil.Două incidente au avut loc în municipiul Chișinău, unde o ambulanță a derapat în apropierea sectorului de vile din localitatea Hulboaca, iar un autocamion de tip betonieră s-a inversat. Alte situații similare au fost raportate în localitatea Tribujeni, raionul Orhei, precum și în raionul Căușeni, unde trei autovehicule au avut nevoie de intervenția salvatorilor. De asemenea, un camion a derapat în apropiere de localitatea Pârlița, raionul Ungheni.Din fericire, în niciunul dintre cazurile semnalate nu au fost raportate victime. Autoritățile monitorizează în continuare situația pe trasee, iar cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți și să apeleze Serviciul 112 în cazul apariției unor situații de risc.IGSU recomandă conducătorilor auto să pornească la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător condițiilor de iarnă, să aibă telefonul mobil încărcat și să dețină în portbagaj lanțuri antiderapante, nisip și o lopată. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să se informeze din timp despre condițiile meteo și traseele cu risc de înzăpezire, pentru a evita situațiile de criză.
Dacia Sandero, lider absolut al vânzărilor auto din Europa în 2025, după primele 11 luni Liber TV
Dacia Sandero își menține poziția de lider pe piața europeană a autoturismelor noi, fiind cel mai vândut model din Europa în perioada ianuarie–noiembrie 2025. Potrivit celor mai recente date agregate de Data Force și preluate de publicații de specialitate din domeniul auto, modelul românesc a fost achiziționat de aproximativ 226.000 de clienți europeni, clasându-se pe primul loc într-o piață extrem de competitivă.Analiza acoperă circa 97% din piața auto europeană și arată că Sandero conduce clasamentul chiar dacă vânzările sale au înregistrat o scădere de 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. În pofida acestui recul, modelul Dacia rămâne favorit și este pe cale să devină cea mai vândută mașină din Europa în 2025, cu mai puțin de o lună până la finalul anului.Pe locul al doilea se situează Renault Clio, cu 206.583 de unități vândute, urmat de Volkswagen T-Roc, care a depășit pragul de 196.000 de exemplare. Podiumul este completat de modele consacrate, în special din gama Volkswagen.Top 10 cele mai vândute autoturisme din Europa (ianuarie–noiembrie 2025): Dacia Sandero – 225.862 unități Renault Clio – 206.583 unități Volkswagen T-Roc – 196.123 unități Volkswagen Tiguan – 180.562 unități Volkswagen Golf – 179.890 unități Toyota Yaris Cross – 174.379 unități Peugeot 208 – 173.370 unități Peugeot 2008 – 160.061 unități Dacia Duster – 156.845 unități Opel Corsa – 154.608 unitățiDacia mai punctează o performanță notabilă prin SUV-ul Duster, produs la uzina de la Mioveni, care ocupă locul 9 în clasament, confirmând poziția solidă a mărcii românești pe piața europeană.Specialiștii pun succesul Dacia Sandero pe seama raportului foarte bun preț–calitate, a costurilor reduse de utilizare și a orientării consumatorilor către mașini accesibile, simple și eficiente, într-un context economic marcat de inflație, incertitudine și presiuni asupra bugetelor familiilor.Deși vânzările de vehicule electrice și hibride sunt în creștere, datele arată că modelele cu motorizări convenționale continuă să domine volumele totale de vânzări în Europa.Clasamentul final pentru întreg anul 2025 urmează să fie confirmat oficial la începutul lui 2026, odată cu publicarea datelor complete de înmatriculare, însă Dacia Sandero pare, în acest moment, greu de detronat din postura de lider european.
Noul an a venit cu scumpiri. Tarife mai mari la energia electrică de la 1 ianuarie: consumatorii vor plăti fără compensații Liber TV
Începând cu 1 ianuarie, consumatorii din Republica Moldova achită tarife mai mari la energia electrică, după încetarea schemei de compensare acordate pentru primii 110 kWh de consum. Măsura vine în contextul în care statul nu mai aplică sprijinul financiar oferit anterior din fondurile de urgență ale Uniunii Europene, iar prețurile revin la nivelurile aprobate în vara anului 2025.Astfel, clienții deserviți de Premier Energy, care în 2025 plăteau 2,34 lei/kWh pentru primii 110 kWh, achită acum 3,59 lei/kWh pentru întregul consum lunar. În nordul țării, tariful a urcat la aproximativ 4 lei/kWh, față de 2,84 lei/kWh cât se aplica anterior pentru aceeași limită compensată.Potrivit unor surse din sectorul energetic, aceste tarife ar putea suferi modificări chiar din luna februarie. Furnizorii ar urma să înainteze Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) solicitări de ajustare a prețurilor, în funcție de evoluțiile pieței energetice din anul precedent. Deocamdată, nu este clar dacă eventualele cereri vor viza majorări sau reduceri.Autoritățile susțin că situația rămâne volatilă la nivel regional. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că este prematur să fie făcute prognoze, în condițiile în care evoluțiile din Ucraina și riscurile asupra infrastructurii energetice influențează direct piața regională, inclusiv Republica Moldova.Compensațiile acordate anterior direct în facturile consumatorilor au fost posibile datorită unui sprijin financiar de urgență în valoare de 250 de milioane de euro, oferit de Uniunea Europeană. Din această sumă, 115 milioane de euro au fost direcționate pentru acoperirea costurilor suplimentare la energia electrică.
Trump vorbește despre o posibilă operațiune militară împotriva Columbiei și lansează amenințări la adresa Mexicului și Cubei Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu exclude posibilitatea unei operațiuni militare împotriva președintelui Columbiei, Gustavo Petro, lansând acuzații dure la adresa liderului de la Bogotá.„Columbia este condusă de un om bolnav, care iubește să consume cocaină și să o vândă în Statele Unite. Nu va face asta mult timp”, a afirmat Trump. Întrebat dacă aceste declarații înseamnă o posibilă intervenție a SUA, liderul de la Casa Albă a răspuns: „După părerea mea, sună excelent”.Anterior, președintele Columbiei, Gustavo Petro, l-a inclus pe Donald Trump într-un așa-numit „clan al pedofililor”, acuzație care a amplificat tensiunile dintre cei doi lideri.În același timp, Trump a continuat discursul dur și la adresa Mexicului și Cubei, afirmând că Statele Unite ar putea avea „aliați” în aceste țări chiar din acest an. În ceea ce privește Cuba, președintele american a susținut că problemele regimului de la Havana vor apărea „de la sine”, din cauza situației economice și politice din Venezuela.„Cuba s-a menținut mereu datorită Venezuelei. Acum nu vor mai avea acești bani și aceste livrări. Ați văzut vreodată un meci de box? Când cineva cade și arbitrul numără până la zece. Așa arată acum Cuba, ca și cum ar fi în cădere”, a declarat Trump.Referitor la Mexic, liderul de la Washington a acuzat autoritățile mexicane de incapacitatea de a opri migrația ilegală spre SUA. Potrivit lui Trump, cartelurile de droguri au o influență extrem de puternică, iar Statele Unite ar putea fi nevoite să intervină.„Cu Mexicul trebuie făcut ceva. Prin această țară intră masiv migranți ilegali, iar noi va trebui să luăm măsuri. Am prefera ca Mexicul să rezolve singur problema, sunt capabili, dar, din păcate, cartelurile sunt foarte puternice”, a spus Trump.De asemenea, președintele SUA a calificat Cuba drept „o dictatură comunistă” și a afirmat că „zilele regimului sunt numărate”. El și-a exprimat speranța că până în 2026 Statele Unite vor avea în aceste țări „aliați care vor face afaceri cu America, nu dictatori pe care îi acuză de terorism”.
Incendiu la Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia. Pănămăria a fost cuprinsă de flăcări Liber TV
Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, a fost afectată de un incendiu produs în noaptea trecută, care a provocat pagube materiale lăcașului de cult. Informația a fost făcută publică de reprezentanții bisericii printr-o postare pe rețelele sociale.Potrivit mesajului, flăcările au izbucnit la pănămăria unde era instalat cazanul utilizat pentru încălzirea bisericii. Incendiul a fost observat în plină noapte, iar intervenția promptă a echipelor de salvatori a prevenit extinderea focului și producerea unor pagube mult mai grave.Reprezentanții bisericii au mulțumit pompierilor, dar și oamenilor de bună credință care au fost alături de comunitate în aceste momente dificile. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.În urma incendiului, fumul a cuprins întreaga biserică, lăsând urme vizibile în interiorul lăcașului de cult. Urmează lucrări de curățare și reparație, cu sprijinul credincioșilor și al comunității locale, pentru ca biserica să poată fi pregătită înaintea sărbătorii Nașterii Domnului.„Când trecem prin încercări, harul Domnului coboară asupra noastră”, se arată în mesajul publicat de Biserica „Sfânta Treime”, însoțit de un apel la rugăciune și solidaritate.Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.
Împușcătură pe un drum local din Ceadîr-Lunga: o femeie, împreună cu copilul și concubinul, vizați. Suspect – soțul aflat în divorț Liber TV
Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată astăzi, în jurul orei 18:40, de către o femeie, care a comunicat că, în timp ce se deplasa cu automobilul pe drumul local de legătură Tomai–Ceadîr-Lunga, împreună cu copilul și concubinul său, asupra mașinii a fost efectuată o împușcătură.Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.În calitate de suspect este vizat soțul femeii, cu care aceasta se află în proces de divorț. Pe caz a fost pornită o cauză penală. Arma bărbatului a fost ridicată, iar acesta a fost reținut și este audiat de către oamenii legii.Circumstanțele exacte ale incidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei.
Un român de 18 ani a murit în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana. MAE confirmă decesul Liber TV
Un cetățean român în vârstă de 18 ani se numără printre victimele incendiului devastator produs în noaptea de Revelion la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al României.Potrivit MAE, tânărul român fusese inițial dat dispărut după izbucnirea incendiului, însă autoritățile elvețiene au confirmat ulterior decesul acestuia. Ambasada României la Berna se află în contact permanent cu familia îndoliată, acordând asistență consulară și menținând legătura cu instituțiile elvețiene competente. Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiei victimei.Autoritățile elvețiene au anunțat că, în total, au fost identificate corpurile a încă 16 victime în urma tragediei. Cea mai tânără victimă avea 14 ani, iar nouă dintre persoanele decedate erau minore. Grupul victimelor era format din cetățeni de mai multe naționalități, inclusiv elvețiană, italiană, turcă și franceză.Tragedia de la Crans-Montana este considerată una dintre cele mai grave din Elveția. 40 de persoane și-au pierdut viața, iar 119 au fost rănite, unele dintre ele suferind arsuri grave. La două zile după incendiu, autoritățile continuau procesul de identificare a victimelor și investigau circumstanțele producerii tragediei.Între timp, patronii barului Le Constellation au fost plasați sub anchetă penală. Procurorii elvețieni au anunțat că cele două persoane care administrau localul sunt cercetate pentru mai multe suspiciuni de infracțiuni, inclusiv omor din neglijență, potrivit Reuters. Ancheta vizează modul în care a fost posibilă producerea incendiului în timpul petrecerii de Revelion și respectarea normelor de siguranță.
Trump, detalii despre capturarea lui Maduro și preluarea temporară a controlului asupra Venezuelei: „Operațiune fără precedent de la Al Doilea Război Mondial” Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut un briefing în care a anunțat rezultatele unei operațiuni militare desfășurate în Venezuela, soldată cu capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.Potrivit lui Trump, operațiunea a purtat denumirea de „Ciocanul de la miezul nopții” și a fost „extrem de reușită”. Liderul de la Casa Albă a declarat că „nimeni nu a mai văzut așa ceva de la Al Doilea Război Mondial încoace”.Trump a anunțat că Statele Unite vor administra Venezuela pentru o perioadă de tranziție, până la transferul complet al puterii.„Vom rămâne în Venezuela atât timp cât va fi necesar pentru o tranziție corectă a puterii”, a afirmat președintele american.Totodată, acesta a admis că actuala conducere a țării ar putea refuza să cedeze puterea. În acest caz, SUA sunt pregătite pentru o a doua etapă a intervenției, „mult mai puternică”, deși Trump a subliniat că speră să nu fie nevoie de aceasta.În cadrul briefingului, Trump a mai declarat că Nicolás Maduro și soția sa vor fi judecați în Statele Unite. Potrivit acestuia, cei doi se află în prezent la bordul unei nave care se îndreaptă spre New York, urmând să tranziteze zona dintre New York și Miami.„Vom prezenta toate dovezile că au comis crimele pe care le-au comis”, a spus Trump, precizând că procesul va avea loc pe teritoriul american.De asemenea, președintele SUA a anunțat intenția de a implica cele mai mari companii petroliere americane în reconstrucția infrastructurii petroliere din Venezuela.„Vom obliga cele mai mari companii petroliere ale noastre să investească miliarde de dolari pentru a repara infrastructura grav deteriorată și pentru a începe să aducă profit Statelor Unite”, a declarat Trump. Potrivit acestuia, scopul este transformarea Venezuelei într-o țară „bogată, independentă și sigură”.Trump a avertizat că ceea ce i s-a întâmplat lui Maduro se poate întâmpla oricui, calificând operațiunea militară drept un mesaj clar pentru toți cei care amenință suveranitatea SUA. El a făcut apel la respectarea Doctrinei Monroe și a subliniat că leadershipul american în emisfera vestică nu trebuie pus sub semnul întrebării.
Procurorul general al SUA: Nicolas Maduro și soția sa vor fi judecați în America. CNN prezintă trei scenarii pentru viitorul Venezuelei Liber TV
Procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, a anunțat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția acestuia, Cilia Flores, vor fi judecați pe teritoriul american, fiind inculpați într-un dosar penal deschis în Districtul de Sud al statului New York.Potrivit declarației oficiale, Nicolas Maduro este acuzat de conspirație în scop de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină în Statele Unite, deținere de arme automate și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea acestora îndreptată împotriva SUA.„Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost inculpați în Districtul de Sud al New Yorkului. În curând, ei se vor confrunta cu întreaga forță a justiției americane pe pământ american, în instanțe americane”, a declarat Pamela Bondi.În acest context tensionat, postul american CNN a analizat posibilele evoluții ale situației din Venezuela, prezentând trei scenarii principale după o eventuală intervenție a Statelor Unite.Primul scenariu presupune transferul puterii către vicepreședinta Delcy Rodríguez, care ar urma să organizeze, în termen de 30 de zile, alegeri prezidențiale anticipate. Câștigătorul scrutinului ar deveni președinte pentru un mandat de șase ani.Al doilea scenariu vizează prăbușirea regimului actual și preluarea puterii de către opoziție. În acest caz, potrivit CNN, cel mai probabil candidat la funcția de președinte ar fi Edmundo González Urrutia, candidatul opoziției la alegerile din 2024, care trăiește în prezent în exil. Acesta este susținut de Maria Machado, laureată a Premiului pentru Pace și apropiată de fostul președinte american Donald Trump.Al treilea scenariu prevede o preluare militară a puterii de către ministrul apărării, Vladimir Padrino López. Acesta a susținut deja un discurs public în care a promis rezistență față de prezența trupelor străine pe teritoriul Venezuelei.
BREAKING NEWS | Trump: SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro și pe soția sa și i-au evacuat din Venezuela Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că Nicolás Maduro și soția acestuia au fost capturați și scoși din Venezuela în urma unei operațiuni de amploare desfășurate de SUA.„Statele Unite ale Americii au realizat cu succes un atac de mare amploare împotriva Venezuelei și a liderului său — președintele Nicolás Maduro, care, împreună cu soția sa, a fost capturat și evacuat din țară”, a scris Trump într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare.Potrivit liderului de la Casa Albă, operațiunea a fost realizată în comun cu agențiile de aplicare a legii din SUA, fără a fi oferite, deocamdată, detalii despre locul în care se află Maduro sau circumstanțele exacte ale intervenției.Donald Trump a precizat că mai multe informații vor fi făcute publice în cursul zilei, în cadrul unei conferințe de presă programate pentru ora 11:00, la Mar-a-Lago.
(VIDEO) Explozii puternice la Caracas. SUA ar fi lansat atacuri asupra unor ținte militare din Venezuela; Maduro declară stare de urgență Liber TV
Mai multe explozii puternice, însoțite de sunete asemănătoare survolărilor aeriene, au fost auzite sâmbătă dimineață, în jurul orei locale 02:00 (08:00, ora Republicii Moldova), în capitala Venezuelei, Caracas. Presa internațională relatează că exploziile au continuat și în jurul orei 02:15, iar cel puțin șapte deflagrații ar fi fost înregistrate în diferite zone ale orașului.Potrivit surselor locale, sudul capitalei, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate. Ulterior, au fost raportate pene de curent și în alte cartiere din Caracas, precum Santa Mónica, Fuerte Tiuna, 23 de Enero, dar și în localități din apropiere, inclusiv Los Teques.Oficiali americani: Trump ar fi ordonat atacuri asupra VenezueleiOficiali americani au declarat pentru CBS News că președintele SUA, Donald Trump, ar fi ordonat atacuri asupra unor ținte din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, în dimineața zilei de sâmbătă. Informația a fost confirmată și de Fox News, care citează surse oficiale de la Washington.Casa Albă nu a emis, până la această oră, un comunicat oficial privind operațiunea, notează Sky News. Potrivit presei americane, Donald Trump ar fi convocat, cu o zi înainte de atacuri, o reuniune pe teme de securitate națională la reședința sa din Mar-a-Lago.Guvernul de la Caracas confirmă atacurile și acuză „agresiune militară”Autoritățile venezuelene au confirmat că au avut loc atacuri asupra capitalei Caracas, precum și în alte trei state: Miranda, La Guaira și Aragua. Într-o declarație televizată difuzată de postul public VTV, guvernul președintelui Nicolas Maduro a condamnat ceea ce a numit un „act grav de agresiune” al Statelor Unite, îndreptat atât împotriva obiectivelor civile, cât și a celor militare.„Respingem, condamnăm și denunțăm această agresiune militară. Scopul real este de a pune mâna pe resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale”, se arată în comunicatul autorităților de la Caracas. Guvernul venezuelean avertizează că acțiunea SUA „amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol viața a milioane de oameni”.Lista obiectivelor atacate, potrivit președintelui ColumbieiPreședintele Columbiei, Gustavo Petro, a publicat pe rețelele sociale o listă a obiectivelor care ar fi fost atacate de forțele americane în Venezuela. Printre acestea se numără: aeroportul La Carlota (Caracas) garnizoana militară montană din Catia la Mar Palatul Legislativ Federal din Caracas baza militară Fuerte Tiuna aeroportul din El Hatillo baza aeriană F-16 nr. 3 din Barquisimeto aeroportul privat din Charallave baza militară de elicoptere din HigueroteDe asemenea, au fost semnalate atacuri în centrul istoric al capitalei, iar autoritățile au activat planul de apărare în zona Palatului Prezidențial Miraflores.Imagini cu incendii și fum dens pe rețelele socialePe rețelele sociale au apărut numeroase imagini și înregistrări video care arată incendii de amploare și degajări masive de fum în mai multe zone din Caracas. Deocamdată, localizarea exactă a tuturor exploziilor nu a putut fi verificată independent, însă acestea par să fi avut loc în sudul și estul capitalei.  Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela.El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera.https://t.co/SKpEf2ZF8T— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026 Stare de urgență și spațiul aerian închisMinistrul de Externe al Venezuelei, Ivan Gil Pinto, a anunțat că președintele Nicolas Maduro a semnat un decret de instituire a stării de urgență, în urma a ceea ce a numit „agresiune militară” din partea SUA. Potrivit acestuia, măsura a fost luată „cu scopul trecerii imediate la apărarea armată”.„Încercarea de a impune un război colonial și o schimbare de regim va eșua, la fel ca toate tentativele anterioare”, a declarat Pinto.În paralel, autoritatea americană pentru aviație civilă a interzis tuturor aeronavelor din SUA să opereze „la orice altitudine în spațiul aerian al Venezuelei”.Context tensionat înainte de atacuriExploziile au avut loc pe fondul unor declarații recente ale președintelui Donald Trump, care a menționat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei și a afirmat că zilele președintelui Nicolas Maduro sunt „numărate”. În ultimele săptămâni, SUA au desfășurat o flotilă de război în regiunea Caraibelor.
Anul 2026 a început cu 38 de nou-născuți în Republica Moldova: număr egal de fete și băieți Liber TV
În prima zi a anului 2026, pe 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din Republica Moldova au venit pe lume 38 de copii, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.Dintre nou-născuți, 19 sunt băieți și 19 fete, toate nașterile fiind monofetale și fără complicații. Acestea au fost înregistrate atât în municipiul Chișinău, cât și în centrele perinatale din alte localități ale țării.Cele mai multe nașteri au avut loc în Centrul perinatal de nivel III din cadrul Institutului Mamei și Copilului din Chișinău, unde s-au născut 7 copii. Urmează Spitalul Clinic Bălți, cu 6 nașteri, și Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, unde au fost înregistrate 5 nașteri. Restul copiilor s-au născut în alte centre perinatale din spitalele raionale și municipale.Ministerul Sănătății precizează că 7 dintre nașteri au avut loc în patru centre perinatale private din municipiul Chișinău.
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție Liber TV
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare. Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din sudul țării. Faptele au fost deconspirate când victima a rămas însărcinată, la vârsta de 12 ani. Inculpații au refuzat să facă declarații pe caz.
Pompierii au salvat din incendiu o persoană imobilizată la pat în Vadul lui Vodă Liber TV
În seara zilei de 01 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu care a izbucnit într-o casă de locuit din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15.Potrivit informațiilor, incendiul cu flacără deschisă s-a produs la o anexă a casei de locuit. La fața locului au fost îndreptate două echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit că focul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul anexei, dar și locuința cu două nivele, fiind afectat aproximativ 10% din acoperiș, cu o suprafață totală de 170 m². Arderea a fost localizată la ora 22:08 și lichidată complet la ora 23:32.În timpul intervenției, pompierii au evacuat din locuința afectată o femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, care a suferit o intoxicație ușoară cu produse de ardere. Ulterior, aceasta a fost examinată de către Serviciul de Asistență Medicală Urgentă, însă a refuzat spitalizarea.Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite de organele de resort.Potrivit IGSU în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 41 situații de risc.În caz de situații de urgență, oamenii sunt rugați să apeleze imediat Serviciul 112.
