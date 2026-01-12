Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România”, dar integrarea în UE rămâne prioritatea
Omniapres, 12 ianuarie 2026 17:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că, dacă ar avea loc un referendum privind reunirea cu România, ea ar vota în favoarea unirii, invocând dificultățile tot mai mari cu care se confruntă un stat mic aflat sub presiune geopolitică. Declarația a fost făcută într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, […] The post Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România”, dar integrarea în UE rămâne prioritatea appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
17:40
Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România”, dar integrarea în UE rămâne prioritatea # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că, dacă ar avea loc un referendum privind reunirea cu România, ea ar vota în favoarea unirii, invocând dificultățile tot mai mari cu care se confruntă un stat mic aflat sub presiune geopolitică. Declarația a fost făcută într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, […] The post Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România”, dar integrarea în UE rămâne prioritatea appeared first on Omniapres.
Acum o oră
17:30
Euromaidan Press își retrage articolul despre „blocada Transnistriei”: „Am greșit. Ne cerem scuze” # Omniapres
Redacția Euromaidan Press a anunțat retragerea și corectarea unui articol publicat pe 12 ianuarie 2026, în care susținea că Ucraina și Republica Moldova ar fi instituit, la miezul nopții de Anul Nou, o blocadă completă asupra regiunii transnistrene, izolând total contingentul rus din zonă, scrie ziua.md. Într-un comunicat de rectificare, publicația recunoaște că materialul – […] The post Euromaidan Press își retrage articolul despre „blocada Transnistriei”: „Am greșit. Ne cerem scuze” appeared first on Omniapres.
17:10
Statul se împrumută de la populație printr-o nouă rundă de VMS, cu dobânzi de până la 7,35% pe an # Omniapres
O nouă subscriere de valori mobiliare de stat este deschisă în perioada 12–21 ianuarie 2026, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi prin platforma eVMS.md într-un instrument financiar sigur și complet digital. În această rundă, investitorii pot alege obligațiuni de stat cu maturitate de un an, cu o rată anuală a dobânzii de 7,00%, sau […] The post Statul se împrumută de la populație printr-o nouă rundă de VMS, cu dobânzi de până la 7,35% pe an appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
16:30
Noul director adjunct a Serviciului Vamal, Ana Luca, a fost prezentată astăzi colectivului instituției de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal. Ministrul Finanțelor a declarat că numirea completează echipa managerială a instituției și a menționat că aceasta urmează să contribuie la creșterea performanței Serviciului Vamal. Totodată, i-a urat succes Anei Luca în […] The post Ana Luca a fost prezentată în funcția de director adjunct a Serviciului Vamal appeared first on Omniapres.
16:10
Aeroportul Internațional Chișinău a pus pe piață o cantitate de peste 260 de metri cubi de masă lemnoasă provenită din lucrările de defrișare și igienizare a arborilor din perimetrul aerogării. Lemnul este oferit spre comercializare în diferite forme – de la lemn de foc din specii tari și moi până la crengi, resturi lemnoase și […] The post Aeroportul Chișinău vinde lemnul din defrișări: peste 260 de metri cubi puși pe piață appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
15:40
Focar de pestă porcină africană la Ungheni: carantină instituită în mai multe localități # Omniapres
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni, iar autoritățile raionale au decis instituirea carantinei pentru cel puțin 30 de zile, pentru a limita răspândirea virusului. Măsura vizează municipiul Ungheni, precum și localitățile Zagarancea, Petrești, Todirești, Pârlița, Alexeevca, Unțești și Cetireni. Totodată, carantina a fost extinsă în satele Valea […] The post Focar de pestă porcină africană la Ungheni: carantină instituită în mai multe localități appeared first on Omniapres.
15:10
Curtea Supremă de Justiție a decis să audieze 11 martori ai acuzării în dosarul cunoscut sub numele de „Kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova și lider al PSRM, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și presupusa acceptare de finanțări ilegale pentru partid. Printre martorii care urmează să fie chemați în instanță se […] The post VIDEO // Vladimir Plahotniuc, chemat ca martor în dosarul „Kuliok” al lui Igor Dodon appeared first on Omniapres.
14:40
Începând cu 1 ianuarie, Kievul a început să aplice controale stricte de-a lungul frontierei de aproximativ 450 de kilometri cu regiunea separatistă Transnistria, impunând inspecții pentru orice deplasare permisă de mărfuri sau persoane, potrivit ”Euromaidan Press”, citat de adevărul.ro. În același timp, autoritățile moldovenești au întărit punctele de control și au extins măsurile de securitate […] The post Moldova și Ucraina blochează regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dă asigurări că scandalul legat de depistarea metronidazolului în unele ferme avicole nu va avea impact asupra prețurilor la carne de pasăre și ouă pe piața din Republica Moldova. Reprezentanții instituției susțin că produsele provenite de la producătorii vizați au fost retrase din circuit încă din 24 decembrie, iar […] The post Carnea de pasăre se va scumpi? Ce spune ANSA după scandalul metronidazolului appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
13:10
LIVE // ANSA oferă detalii despre scandalul substanțelor toxice, depistate în ouă și găini # Omniapres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor susține o conferință de presă dedicată măsurilor întreprinse după depistarea substanței metronidazol în probele prelevate de la păsări dintr-o fermă din Republica Moldova. The post LIVE // ANSA oferă detalii despre scandalul substanțelor toxice, depistate în ouă și găini appeared first on Omniapres.
13:10
Scandalul ouălor și cărnii ajunge la Primăria Chișinău: ce au arătat verificările în grădinițe și școli # Omniapres
După ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea a peste 110 000 de păsări dintr-o fermă unde a fost depistat un medicament interzis, Primăria Chișinău a verificat dacă vreunul dintre agenții economici vizați a livrat carne sau ouă în instituțiile de învățământ din capitală. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Primăriei, […] The post Scandalul ouălor și cărnii ajunge la Primăria Chișinău: ce au arătat verificările în grădinițe și școli appeared first on Omniapres.
12:40
Vasile Costiuc, vizat de o investigație ANI privind activitățile din afara Parlamentului # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, după ce a fost sesizată cu privire la posibile încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților. Sesizarea a fost înregistrată la mijlocul lunii decembrie 2025 și vizează activități pe care parlamentarul le-ar fi desfășurat în paralel cu mandatul său. Potrivit informațiilor analizate de […] The post Vasile Costiuc, vizat de o investigație ANI privind activitățile din afara Parlamentului appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
11:50
Un paznic din Telenești, condamnat la peste 18 ani pentru uciderea administratoarei firmei # Omniapres
Paznicul unei societăți comerciale din raionul Telenești a fost condamnat la 18 ani și șase luni de detenție pentru omor și răpirea unui mijloc de transport, după ce a fost găsit vinovat de uciderea administratoarei firmei la care lucra. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Orhei, sediul Rezina, la solicitarea Procuraturii. Potrivit materialelor examinate în […] The post Un paznic din Telenești, condamnat la peste 18 ani pentru uciderea administratoarei firmei appeared first on Omniapres.
11:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de automobile electrice din Republica Moldova sunt obligați să achite taxă de drum, în baza unui nou sistem de calcul aprobat de autorități. Spre deosebire de vehiculele clasice, care contribuie indirect prin accizele la carburanți, pentru mașinile electrice plata va fi stabilită în funcție de masa totală a vehiculului, […] The post Mașinile electrice, taxate pentru drumuri începând din 2026 appeared first on Omniapres.
11:00
Rata anuală a inflației în Republica Moldova s-a redus în decembrie 2025 la 6,8%, cel mai scăzut nivel înregistrat pe parcursul anului, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Indicatorul este în scădere continuă din vara anului trecut și este ușor sub valoarea de 7% consemnată la sfârșitul anului 2024. Cu toate acestea, în […] The post Prețurile încetinesc, dar rămân ridicate: inflația ajunge la 6,8% în decembrie appeared first on Omniapres.
10:10
În ultimele șase luni ale anului 2025, Președinția Republicii Moldova a cheltuit aproape 800 de mii de lei pentru deplasări de serviciu peste hotare, potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, notează ZDG.md. În această perioadă au fost efectuate 34 de deplasări oficiale, iar președinta Maia Sandu a făcut parte din delegații în 14 dintre […] The post Turneu diplomatic pe bani publici: cât au costat vizitele Maiei Sandu în 2025 appeared first on Omniapres.
Acum 12 ore
09:40
58 de utilaje speciale și 37 de muncitori rutieri au intervenit pe parcursul nopții pe mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, în contextul ninsorilor care au afectat regiunea, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță, echipele de intervenție au împrăștiat 218 tone de sare tehnică și 86 […] The post Drumarii au ieșit în teren după ninsori: ce sectoare au fost curățate appeared first on Omniapres.
09:10
Salariu, diurne și despăgubiri: din ce a câștigat Maia Sandu peste jumătate de milion de lei # Omniapres
Președinta Maia Sandu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025, document care arată că șefa statului a acumulat venituri totale de peste 545 de mii de lei pe parcursul anului trecut. Cea mai mare parte a sumelor provine din salariul de la Președinție, care s-a ridicat la 269.333,87 lei. Pe lângă […] The post Salariu, diurne și despăgubiri: din ce a câștigat Maia Sandu peste jumătate de milion de lei appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Ministerul Energiei dă asigurări că Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei # Omniapres
Autoritățile R. Moldova dau asigurări că gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov. Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, potrivit reprezentanților Ministerului Energiei, citați de IPN. Republica Moldova deține aproximativ 22 de milioane de metri cubi de […] The post Ministerul Energiei dă asigurări că Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei appeared first on Omniapres.
9 ianuarie 2026
14:30
Toți cei peste 7.800 de consumatori din 10 localități ale Republicii Moldova, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de ieri, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. Pe parcursul nopții au fost înregistrate noi deconectări, cauzate de rafalele puternice de vânt și depunerile de polei, astfel încât […] The post Peste 7.800 de consumatori, reconectați după avariile provocate de vremea rea appeared first on Omniapres.
14:10
110 mii de păsări au fost nimicite în urma depistării reziduurilor de metronidazol într-o fermă avicolă din Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a declanșat o anchetă amplă, aflată în prezent în desfășurare. Potrivit ANSA, substanța interzisă a fost identificată în urma prelevării probelor de ser de la păsări și testării […] The post 110 mii de păsări, nimicite după depistarea unei substanțe interzise în ferme appeared first on Omniapres.
14:00
Peste 600 de școli din țară revin la cursuri abia din 12 ianuarie, din cauza vremii nefavorabile # Omniapres
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Ca urmare, 563 de școli din cele 834 anunțate anterior, au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026, iar elevii din 604 instituții de învățământ general vor reveni la ore începând […] The post Peste 600 de școli din țară revin la cursuri abia din 12 ianuarie, din cauza vremii nefavorabile appeared first on Omniapres.
13:00
Irina Vlah: Acest an va deveni pentru Moldova un an al plății pentru greșelile actualei guvernări # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2026 abia a început, dar deja la această etapă este clar că va fi unul dificil pentru Republica Moldova. În context, ea a venit o prognoză în care s-a referit la principalele provocări cu care s-ar putea confrunta ţara în noul an. „În primul rând, este […] The post Irina Vlah: Acest an va deveni pentru Moldova un an al plății pentru greșelile actualei guvernări appeared first on Omniapres.
12:20
Ministrul Bolea a găsit explicația pentru drumuri curățate lent: ”Așa funcționează natura” # Omniapres
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, responsabil pentru starea drumurilor din țară, a venit cu o reacție la valul de critici ale șoferilor, care s-au plâns că drumurile au fost prost curățate. Oficialul susține că, în ultimele 24 de ore, a fost făcut unicul responsabil pentru iarnă. ”Responsabil pentru zăpadă, pentru viscol. Pentru faptul […] The post Ministrul Bolea a găsit explicația pentru drumuri curățate lent: ”Așa funcționează natura” appeared first on Omniapres.
12:10
Reacția conducerii Republicii Moldova la atacul cu ”Oreshnik”: Acest război se apropie de Europa și este un pericol pentru noi toți # Omniapres
Conducerea Republicii Moldova a condamnat atacul nocturn cu racheta balistică ”Oreshnik” asupra Ucrainei. Președinta Maia Sandu a scris pe X că ”acest act de teroare urmărește intimidarea Ucrainei și a partenerilor săi. Acest război se mișcă mai aproape de Europa și este un pericol pentru noi toți. Suntem uniți alături de Ucraina”. Și premierul Alexandru […] The post Reacția conducerii Republicii Moldova la atacul cu ”Oreshnik”: Acest război se apropie de Europa și este un pericol pentru noi toți appeared first on Omniapres.
11:20
În data de 9 ianuarie, în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău sunt înregistrate întreruperi temporare în furnizarea apei reci, apei calde și a agentului termic, ca urmare a unor avarieri și lucrări de intervenție. Întreruperi de apă rece: Potrivit informațiilor furnizate de Apă-Canal Chișinău, furnizarea apei reci este sistată temporar la următoarele adrese: Buiucani […] The post Mai multe zone din Chișinău, afectate de întreruperi de apă și agent termic appeared first on Omniapres.
11:00
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, România, fiind resimțit slab și în Republica Moldova. Seismul a avut loc la ora 05:50, la o adâncime de peste 100 de kilometri. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, mișcarea tectonică s-a produs în județul Vrancea, […] The post Cutremur în zona Vrancea, resimțit în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
10:40
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență Serviciul 112 anunță că, pe 8 ianuarie, între orele 00:00 și 20:00, au fost înregistrate numeroase apeluri generate de condițiile meteorologice nefavorabile. Ninsorile, ghețușul și poleiul de pe drumurile naționale au provocat situații de risc care au necesitat intervenția autorităților. Potrivit datelor oficiale, în intervalul menționat au fost […] The post Vremea rea a generat sute de solicitări la numărul de urgență 112 appeared first on Omniapres.
10:10
Serviciile municipale intervin în continuare pe străzile Capitalei, în condiții meteo dificile # Omniapres
Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală, în contextul condițiilor meteo dificile. Echipele operative au acționat pentru deszăpezirea carosabilului, curățarea și tratarea trotuarelor, precum și pentru menținerea accesibilității în zonele cu flux sporit de pietoni, în special în preajma instituțiilor publice, stațiilor de transport […] The post Serviciile municipale intervin în continuare pe străzile Capitalei, în condiții meteo dificile appeared first on Omniapres.
09:40
Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreshnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat. Aceste lovituri, al căror număr şi obiective exacte nu au fost precizate, au avut loc „ca răspuns la atentatul terorist comis de regimul de la Kiev” împotriva unei reşedinţe a […] The post Rusia anunță lovituri cu racheta hipersonică Oreshnik asupra unor ținte din Ucraina appeared first on Omniapres.
09:00
Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile care au afectat mai multe regiuni ale țării. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, angajații instituției au intervenit în 88 de cazuri pentru lichidarea situațiilor de risc și acordarea ajutorului populației aflate în […] The post Ambulanțe și autobuze, deblocate de salvatori în mai multe raioane appeared first on Omniapres.
08:50
Circulația rutieră este complet blocată pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, pe ambele sensuri de mers, în urma unui accident produs în jurul orei 04:11. Potrivit informațiilor preliminare, un camion a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și a obturat integral traseul. Șoferul a fost rănit și a fost preluat de un echipaj medical, fiind […] The post VIDEO // Camion răsturnat la Grătiești: traficul este complet blocat pe șoseaua Balcani appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 9 ianuarie 2026. Banii intră în joc: recuperări, salarii și recompense neașteptate pentru mai multe zodii # Omniapres
Ziua de 9 ianuarie vine cu vești bune în plan financiar: se recuperează sume restante, apar suplimente la venituri și se confirmă promisiuni mai vechi, iar pentru unele zodii banii devin pretextul perfect pentru drumuri, cadouri sau mici investiții personale. CAPRICORN Se anunță o reușită: câștigați bani, faceți niște achiziții și o să vă pregătiți […] The post Horoscop 9 ianuarie 2026. Banii intră în joc: recuperări, salarii și recompense neașteptate pentru mai multe zodii appeared first on Omniapres.
8 ianuarie 2026
22:00
Peste 4200 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma intemperiei din această după-amiază. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” se află în teren pentru a remedia situația și a reduce riscurile și disconfortul cetățenilor […] The post Ministrul Energiei: Mii de oameni au rămas fără curent din cauza ninsorilor appeared first on Omniapres.
21:20
Vacanța de iarnă a copiilor ar putea fi prelungită din cauza intemperiei. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Totodată, ministerul a solicitat adoptarea unor măsuri preventive pentru asigurarea siguranței și protecției elevilor și personalului din instituțiile de […] The post NEWS ALERT: Vacanța copiilor poate fi prelungită din cauza condițiilor meteo appeared first on Omniapres.
21:00
La această oră este confirmată anularea zborului TK 272 Istanbul–Chișinău al companiei Turkish Airlines. Aeronava urma să aterizeze la ora 20:45 și să decoleze din capitala Republicii Moldova la ora 21:35 pentru cursa de retur. Plecarea din Turcia a fost amânată pentru dimineața zilei de mâine. Potrivit informațiilor Omniapres, pasagerilor aflați la Istanbul li s-au […] The post BREAKING: Haos pe Aeroportul Chișinău – anulări și întârzieri de ore întregi appeared first on Omniapres.
14:10
Directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a dezvăluit public nivelul salariului său lunar în cadrul emisiunii Rezoomat de la RealitateaTV, după ce a evitat inițial să ofere un răspuns direct pe acest subiect. În urma mai multor întrebări adresate în platou, șeful Energocom a precizat că remunerația sa lunară depășește 47 de mii de […] The post VIDEO // Eugeniu Buzatu dezvăluie cât câștigă lunar în fruntea Energocom appeared first on Omniapres.
13:10
Ziua de 7 ianuarie, când creștinii sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, a fost una marcată de profundă suferință pentru interpretul de muzică populară Igor Cuciuc. Artistul a publicat un mesaj tulburător dedicat fiicei sale, Andreea Cuciuc, care s-a stins din viață mult prea devreme. Acesta a mers la mormântul tinerei, unde a aprins o lumânare […] The post Crăciun trăit în tăcere și dor: mesajul lui Igor Cuciuc pentru fiica sa appeared first on Omniapres.
12:10
Maia Sandu, la deschiderea Președinției cipriote a Consiliului UE: Moldova își reconfirmă parcursul european # Omniapres
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, ieri, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, Președintele Consiliului European, António Costa,Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Președintele Ucrainei Volodymyr Zelenskyy. În discuțiile cu liderii europeni, șefa statului a […] The post Maia Sandu, la deschiderea Președinției cipriote a Consiliului UE: Moldova își reconfirmă parcursul european appeared first on Omniapres.
11:10
Noile tarife la gazele naturale vor fi anunțate la final de lună și vor fi valabile până în ianuarie 2027 # Omniapres
Noile tarife pentru gazele naturale urmează să fie făcute publice spre finalul lunii în curs și vor fi aplicate pe parcursul unui an, până la sfârșitul lunii ianuarie 2027. Informația a fost confirmată de directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Potrivit acestuia, tariful este calculat pentru un an calendaristic […] The post Noile tarife la gazele naturale vor fi anunțate la final de lună și vor fi valabile până în ianuarie 2027 appeared first on Omniapres.
10:10
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au rămas blocați pe Aeroportul Modlin din Polonia, după ce zborul programat pentru data de 4 ianuarie a fost anulat. Potrivit pasagerilor, aceștia au aflat despre anulare abia după ce au trecut controlul de pașapoarte, fără a li se oferi explicații clare, scrie alerta.md. Oamenii au fost nevoiți să […] The post Moldoveni blocați pe Aeroportul Modlin din Polonia, după anularea unui zbor appeared first on Omniapres.
09:20
494 de tone de sare și 70 de tone de material antiderapant, împrăștiate pe drumurile naționale din cauza poleiului # Omniapres
494 de tone de sare tehnică și 70 de tone de material antiderapant au fost răspândite pe drumurile naționale ale Republicii Moldova, în contextul Codului Galben de ghețuș și polei emis de meteorologi pentru ziua de astăzi. Intervențiile au avut loc pe fondul precipitațiilor sub formă de ploaie, care se transformă treptat în lapoviță și […] The post 494 de tone de sare și 70 de tone de material antiderapant, împrăștiate pe drumurile naționale din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
7 ianuarie 2026
12:10
Primăria Municipiului Chișinău anunță modificări temporare în circulația transportului public în zilele de 7 și 8 ianuarie 2026. Mai multe rute de autobuz vor circula conform unor orare ajustate, iar unele vor fi suspendate, transmite Unimedia.info. Astfel, în ambele zile (7 și 8 ianuarie) va fi suspendată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 […] The post Cum vor circula autobuzele în Chișinău pe 7 și 8 ianuarie: Mai multe rute, suspendate appeared first on Omniapres.
11:00
Lucrări de urgență la rețelele termice din zona Telecentru: 16 blocuri, temporar fără căldură și apă caldă # Omniapres
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, la data de 6 ianuarie curent, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare din zona „Telecentru”. În contextul necesității reparației rețelei termice cu DN 500 mm din str. […] The post Lucrări de urgență la rețelele termice din zona Telecentru: 16 blocuri, temporar fără căldură și apă caldă appeared first on Omniapres.
10:00
Creștinii ortodocși, care respectă calendarul bisericesc pe stil vechi, sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. Tradițional, oamenii merg la biserică, iar mai apoi se adună împreună cu familia și prietenii la masa de sărbătoare pentru a marca Nașterea Domnului Iisus Hristos. Potrivit Realitatea.md, enoriașii sunt îndemnați să participe la slujbe, întrucât această sărbătoare este considerată un […] The post Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului pe stil vechi appeared first on Omniapres.
09:50
Șefa statului, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit Președinției, evenimentul, găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cipru a preluat, începând cu 1 ianuarie, președinția rotativă […] The post Maia Sandu participă la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE appeared first on Omniapres.
09:40
Alertă pentru pompierii din Capitală. Un incendiu grav a izbucnit într-un depozit alimentar de pe strada Mihai Viteazul. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au instituit nivel sporit de intervenție, la fața locului fiind trimiși peste 70 de salvatori cu 13 autospeciale. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Ajunși la destinație […] The post Incendiu grav la un depozit alimentar din Capitală. Peste 70 de salvatori au intervenit appeared first on Omniapres.
6 ianuarie 2026
18:10
Produse comercializate sub brandul Nestlé sunt retrase preventiv de la vânzare, după ce a fost identificată o posibilă neconformitate la un ingredient utilizat în procesul de fabricație. Rechemarea voluntară este inițiată de SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” și vizează o cantitate limitată de produse din anumite loturi, anunță ANSA. Potrivit informațiilor furnizate de companii, decizia […] The post Laptele praf Nestlé, retras dintr-un supermarket din Moldova după o alertă alimentară appeared first on Omniapres.
15:40
Agenția Servicii Publice (ASP) a pus în funcțiune un nou serviciu online care permite înregistrarea antreprenorilor independenți, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a-și lansa activitatea economică fără deplasări la ghișeu și fără achitarea unor taxe. Serviciul este disponibil din 5 ianuarie 2025 și asigură înscrierea în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) exclusiv […] The post Înregistrarea antreprenorilor independenți, disponibilă integral online appeared first on Omniapres.
15:10
EcoVoucher rămâne activ în 2026: programul de eficiență energetică va avea un buget de 40 milioane de lei # Omniapres
Pentru anul 2026, programul guvernamental EcoVoucher va continua cu un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, similar celui al anilor precedenți, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). În cei doi ani de la lansare, programul a sprijinit peste 40.000 de familii și a generat economii de aproape 30 de milioane de […] The post EcoVoucher rămâne activ în 2026: programul de eficiență energetică va avea un buget de 40 milioane de lei appeared first on Omniapres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.