VIDEO // Linia Vulcănești–Chișinău intră în facturi. Ministrul Energiei: Ajustare de tarif de circa 5%

494 de tone de sare tehnică și 70 de tone de material antiderapant au fost răspândite pe drumurile naționale ale Republicii Moldova, în contextul Codului Galben de ghețuș și polei emis de meteorologi pentru ziua de astăzi. Intervențiile au avut loc pe fondul precipitațiilor sub formă de ploaie, care se transformă treptat în lapoviță și […]