Carburanți mai scumpi

10:50

Chișinăul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, după ce luminițele de pe Pomul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale au fost aprinse, iar târgul de iarnă și-a deschis porțile pentru locuitori și oaspeți. ANATOLIE GÎRBU, preot din satul Revaca, meșter popular, articole din lemn: „Deocamdată nu pot să spun pentru că este […] Articolul Cât costă să vizitezi Târgul de Crăciun din Capitală apare prima dată în AgroTV.