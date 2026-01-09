Curs valutar: 09-11 ianuarie 2026
Agro TV, 9 ianuarie 2026 14:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 09-11ianuarie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 75 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 87 de bani, cu 2 bani mai puțin. Leul românesc urcă la valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 09-11 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
14:40
Pentru perioada de 10-11 ianuarie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la -7 grade, iar minimele vor coborî la -15 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla moderat din nord-vest, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării, […] Articolul Prognoza meteo pentru perioada de 10-11 ianuarie apare prima dată în AgroTV.
14:40
14:30
Un adult din Republica Moldova consumă anual, în medie, circa 940 de cești de cafea, majoritatea fiind cafea solubilă, arată o analiză realizată de economistul Veaceslav Ioniță, pe baza datelor privind importurile comerciale. Din totalul consumului estimat pentru 2025, aproximativ 750 de cești revin cafelei solubile, iar circa 190 sunt preparate din cafea boabe, dar […] Articolul Consumul de cafea crește în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea reziduurilor de metronidazol într-o fermă avicolă autohtonă, ceea ce a condus la nimicirea a 110.000 de păsări. Metronidazolul este o substanță interzisă în producția alimentară, fiind asociată cu riscuri majore pentru sănătatea publică. În urma testărilor de laborator, ANSA a stabilit că sursa substanței interzise era […] Articolul ANSA depistează metronidazol în ferme: 110.000 păsări sacrificate apare prima dată în AgroTV.
14:30
Un focar de Pestă Porcină Africană (PPA) a fost confirmat într-o fermă din comuna Cermei, județul Arad, unde sunt crescute aproximativ 6.000 de porci. Ca măsură de prevenție și limitare a răspândirii virusului, autoritățile au decis sacrificarea a circa 1.500 de animale din sectorul afectat. Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, […] Articolul Pestă porcină africană confirmată la Cermei apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
12:00
La începutul sezonului 2025-2026, Turcia se confruntă cu un deficit accentuat de semințe de floarea-soarelui, cauzat de seceta prelungită și stocurile foarte scăzute. Conform Oil World, producția internă a înregistrat al treilea declin consecutiv, ceea ce a dus la o creștere puternică a importurilor. În perioada septembrie-noiembrie 2025, importurile Turciei au atins 384 mii de […] Articolul Turcia crește importurile de semințe și ulei de floarea-soarelui apare prima dată în AgroTV.
11:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți perioada de 10-12 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 12 de bani, cu 8 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 72 bani, cu […] Articolul Benzina se scumpește în timp ce motorina se ieftinește apare prima dată în AgroTV.
11:00
Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă principalul pilon al inovației din Republica Moldova, arată cele mai recente date ale Biroului Național de Statistică. În perioada 2022-2024, peste 90% dintre întreprinderile considerate inovatoare au avut sub 250 de angajați, confirmând rolul decisiv al sectorului IMM în dezvoltarea economică și tehnologică a țării. Potrivit statisticilor oficiale, din totalul […] Articolul IMM-urile, pilonul principal al inovației din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
Acum 6 ore
10:30
Curtea de Conturi a evaluat modul de utilizare a resurselor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR), fond constituit din alocații de la bugetul de stat și alte surse, destinat subvenționării investițiilor agricole. Auditul a relevat că, deși planificarea resurselor respectă cadrul normativ bugetar, mecanismele de gestionare sunt deficitare, ceea […] Articolul Curtea de Conturi: deficiențe majore în gestionarea subvențiilor agricole apare prima dată în AgroTV.
09:30
Calea Ferată din Moldova organizează, la finalul lunii ianuarie, o amplă serie de licitații publice prin care valorifică bunuri neutilizate sau scoase din exploatare. Pe parcursul a trei zile consecutive vor fi scoase la vânzare sau în locațiune locomotive, vagoane, containere, metale, piese de schimb și spații imobiliare din Chișinău, toate grupate în zeci de […] Articolul CFM scoate la licitație locomotive, vagoane și spații imobiliare apare prima dată în AgroTV.
09:20
Fermierii francezi au adus zeci de tractoare în centrul Parisului, blocând zone-cheie din jurul Turnului Eiffel și Arcului de Triumf. Protestul, organizat de sindicatul Coordination Rurale, a început încă din zorii zilei, după ce agricultorii au blocat autostrăzile de la intrarea în capitală. Aceștia acuză acordul comercial UE–Mercosur că va permite importuri agricole mai ieftine […] Articolul Acordul UE–Mercosur scoate fermierii francezi în stradă apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
17:20
În noaptea de 7 ianuarie Steaua Betleemului a apărut pe cer, informația este oferită de Laboratorul de Astronomie Solară și Instrumentație Heliofizică din Federația Rusă. Astfel, planeta Venus și Marte s-au apropiat de Soare în sfera cerească – acest eveniment astronomic rar este numit „Steaua Betleemului”. Termenul „Steaua din Betleem” este adesea aplicat fenomenelor astronomice […] Articolul Steaua Beteleemului a apărut pe cer în ziua Nașterii Domnului apare prima dată în AgroTV.
17:00
Administrația Națională de Meteorologie din România anunță că, condițiile agrometeorologice vor fi în general favorabile dezvoltării culturilor de toamnă în majoritatea regiunilor agricole. Temperaturile medii diurne se vor situa între -2 și 10 grade Celsius, mai ridicate cu 1-7 grade față de normele climatologice, iar maximele aerului vor atinge 1-12 grade. În această perioadă se […] Articolul Temperaturile peste normă susțin dezvoltarea grâului și rapiței de toamnă apare prima dată în AgroTV.
17:00
Industria zahărului din Uniunea Europeană traversează una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii, pe fondul prăbușirii accentuate a prețurilor și al importurilor masive de zahăr ieftin. Organizațiile reprezentative ale sectorului – Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS) și Confederația Cultivatorilor Europeni de Sfeclă (CIBE) – avertizează că situația actuală amenință direct viitorul […] Articolul Industria zahărului din Europa, în pragul colapsului apare prima dată în AgroTV.
16:50
Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA # Agro TV
O specie de scoici invazive, Dreissena bugensis, cunoscute sub denumirea de midiile quagga, a provocat schimbări „uriașe și ireversibile” în ecosistemele acvatice ale Lacului Geneva și ale Marilor Lacuri din Statele Unite. Originare din nordul Mării Negre, aceste moluște s-au răspândit rapid în lacuri și râuri din Europa și America de Nord, colonizând în doar […] Articolul Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA apare prima dată în AgroTV.
16:50
Rasa de oi Teeswater, originară din nordul Angliei, este recunoscută pentru lâna sa excepțional de lungă și fină, care poate ajunge până la 30 de centimetri. Lâna albă, lucioasă și mătăsoasă este foarte apreciată de meșteșugari și în industria textilelor de lux, fiind considerată una dintre cele mai valoroase din Regatul Unit. Teeswater este o […] Articolul Teeswater, oaia cu lână de până la 30 cm, o rasă rară apare prima dată în AgroTV.
16:40
Plantarea legumelor la sfârșitul iernii este o strategie eficientă pentru a obține recolte timpurii și plante sănătoase. Multe legume rădăcinoase, cu frunze verzi sau brassicacee se dezvoltă bine în solul rece, beneficiind de temperaturile răcoroase care reduc stresul și dăunătorii. Alegerea culturilor potrivite și pregătirea corespunzătoare a grădinii vă pot asigura un start rapid și […] Articolul Legume ideale de plantat la sfârșitul iernii: sfaturi pentru recolte timpurii apare prima dată în AgroTV.
16:20
Planta de jad, cunoscută și sub numele de copacul banilor sau copacul norocului, se remarcă printre plantele de interior datorită frunzelor sale suculente și aspectului decorativ. Aceasta este apreciată nu doar pentru aspect, ci și pentru semnificațiile pe care le poartă în feng shui, fiind considerată aducătoare de prosperitate atunci când este așezată lângă ușa […] Articolul Copacul banilor: cum să îl îngrijești ca să prospere apare prima dată în AgroTV.
16:20
Cenușa rezultatului arderii lemnului nu trebuie aruncată la întâmplare, deoarece poate deveni un aliat surprinzător în gospodărie și grădină. Bogată în minerale precum potasiu, calciu și magneziu, aceasta poate fi folosită în moduri variate dacă este manipulată corect și cu măsură. În loc să devină deșeu, cenușa poate contribui la menținerea unui mediu curat și […] Articolul De ce nu e bine să arunci cenușa din sobă sau din șemineu apare prima dată în AgroTV.
16:20
Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind organizarea și prestarea serviciilor publice de emitere a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu. Documentul introduce proceduri clare, unitare și modernizate pentru autorizarea activităților cu impact asupra mediului, cu scopul de a simplifica interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit noilor prevederi, va fi […] Articolul Autorizațiile de mediu vor fi eliberate prin ghișeu unic apare prima dată în AgroTV.
16:10
Alegerea unui cadou nu ține doar de valoare sau estetică, ci și de semnificațiile pe care acesta le poate transmite. Unele obiecte pot fi interpretate greșit, având conotații negative sau superstiții, transformând un gest bine intenționat într-un moment stânjenitor. Cadouri precum ceasuri, cuțite, flori albe, alcool sau șosete sunt considerate nepotrivite în anumite contexte culturale […] Articolul Atenție la cadouri: superstiții și semnificații culturale apare prima dată în AgroTV.
Ieri
19:00
Nașterea Domnului pe stil vechi este cinstită de aproximativ 80 la sută din populația țării. Minunea este consemnată de Sfinții Luca și Matei în Evanghelie. Iisus Hristos, s-a născut în Betleem un oraș mic din Iudeea, situat la aproximativ 9 km din partea de sud a Ierusalimului. De asemenea, peștera din Betleem este menționată drept […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi cinstesc nașterea domnului apare prima dată în AgroTV.
19:00
Planeta se încălzește într-un ritm tot mai rapid, iar anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai calzi înregistrați vreodată. Potrivit serviciului meteorologic britanic, temperatura medie globală ar putea depăși cu peste 1,4 °C nivelul perioadei preindustriale 1850–1900, apropiindu-se periculos de pragul de 1,5 °C stabilit prin Acordul de la Paris. Specialiștii avertizează că această tendință […] Articolul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai calzi ani din istoria umanității apare prima dată în AgroTV.
18:50
În anul 2025/26, numărul studenților în instituțiile de învățământ superior din Moldova depășește 62.900 # Agro TV
Biroul Național de Statistică (BNS) publică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în anul de studii 2025/26, relevând evoluții importante în accesul la educație și structura studenților. Conform raportului, în țară funcționează 16 instituții de învățământ superior, dintre care 11 publice și 5 private, distribuite în principalele centre universitare. Potrivit datelor […] Articolul În anul 2025/26, numărul studenților în instituțiile de învățământ superior din Moldova depășește 62.900 apare prima dată în AgroTV.
18:50
Ministerul Mediului din România propune pedepse cu închisoarea pentru tăierile ilegale de arbori din orașe # Agro TV
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede transformarea tăierii, distrugerii sau degradării fără drept a arborilor din spațiile verzi intravilane în infracțiuni. Inițiativa vine pe fondul unui vid legislativ și al creșterii numărului de intervenții abuzive asupra vegetației urbane, în condițiile în […] Articolul Ministerul Mediului din România propune pedepse cu închisoarea pentru tăierile ilegale de arbori din orașe apare prima dată în AgroTV.
18:50
Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele nouă luni ale anului 2025, structurile de cazare din Moldova au înregistrat aproximativ 400 mii turiști, dintre care peste jumătate au fost nerezidenți, iar înnoptările au însumat peste 1,28 milioane, în creștere față de aceeași perioadă a anului 2024. Raportul evidențiază atât creșterea interesului pentru hoteluri și pensiuni, […] Articolul Mai mulți turiști în Moldova apare prima dată în AgroTV.
18:50
Danemarca se pregătește să închidă un capitol istoric din viața sa publică, renunțând definitiv la livrarea scrisorilor tradiționale după mai bine de 400 de ani de activitate poștală. Ultima distribuire a corespondenței clasice este programată pentru 30 decembrie 2025, moment care va marca sfârșitul unui serviciu ce a jucat un rol esențial în comunicarea dintre […] Articolul Danemarca renunță la scrisorile tradiționale după 400 de ani de activitate poștală apare prima dată în AgroTV.
18:40
Tot mai mulți moldoveni aleg să consume la masa de Crăciun spumante. Potrivit vinificatorilor, moldovenii au devenit în ultimii 10 ani mai rafinați la gusturi. Spumantele sunt universale, ele pot fi consumate atât la începutul mesei, la mijloc, cât și la finalul acesteia. Consumatorii din Republica Moldova nu se deosebesc cu nimic de consumatorii europeni […] Articolul Spumantele este tot mai solicitat la masa de crăciun apare prima dată în AgroTV.
18:40
Românii continuă să recicleze o cantitate redusă de plastic, în ciuda existenței legislației și a programelor naționale care încurajează colectarea separată a deșeurilor. Datele Eurostat arată că peste 70% din deșeurile din plastic ajung să fie aruncate la întâmplare, fără a fi reciclate, ceea ce plasează România sub media Uniunii Europene în ceea ce privește […] Articolul Românii reciclează puțin: șapte din zece deșeuri din plastic ajung la întâmplare apare prima dată în AgroTV.
18:40
Potrivit expertului Veaceslav Ioniță, cheltuielile pentru mesele de sărbători în Moldova se apropie de jumătate din salariul mediu al unei familii, în timp ce risipa alimentară rămâne alarmantă, circa 180.000 de tone de alimente sunt aruncate anual. În ultimii cinci ani, prețurile alimentelor s-au dublat, iar pentru familiile sărace alimentele pot ajunge să reprezinte până […] Articolul Risipa alimentară și cum luptăm cu fenomenul de sărbători apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Alegerea dintre un produs convențional și unul de calitate superioară pare, la prima vedere, doar o decizie financiară. În realitate, diferența de preț ascunde o filozofie a gustului și a sațietății. Alimentele cultivate în ritmul natural al sezonului – precum roșiile coapte în solare sau căpșunile culese vara – oferă o aromă autentică, imposibil de […] Articolul De la raft la farfurie: cum influențează calitatea gustul și economia apare prima dată în AgroTV.
17:50
China a lansat în anii ’70 programe masive de reîmpădurire pentru combaterea deșertificării și protejarea mediului, precum Marele Zid Verde sau Programul de Protecție a Pădurilor Naturale. Suprafața împădurită a crescut de la 10% în 1949 la peste 25% în prezent. Însă cercetări recente publicate în Earth’s Future arată că reîmpădurirea excesivă a modificat ciclul […] Articolul Criză de apă în China apare prima dată în AgroTV.
17:30
Importurile de uleiuri vegetale ale Uniunii Europene au scăzut cu 10% de la începutul sezonului rece, comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent. Potrivit datelor Comisiei Europene, între 1 iulie 2025 și 16 decembrie, statele membre au importat în total 2.356.200 de tone de uleiuri vegetale. În primele 24 de săptămâni ale sezonului, cele mai […] Articolul Importurile de uleiuri vegetale ale UE au scăzut cu 10% de la începutul sezonului rece apare prima dată în AgroTV.
17:00
Ajunul Crăciunului pe stil vechi este marcat de numeroase tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație, mai ales în satele Moldovei. Chiar dacă unele practici s-au pierdut în timp, multe dintre ele sunt încă respectate, fiind legate de credință, familie și speranța unui an mai bun. Peste 80 la sută din populația Republicii Moldova […] Articolul Ajunul Nașterii Domnului – tradiții păstrate din străbuni apare prima dată în AgroTV.
5 ianuarie 2026
11:20
Prețurile ouălor de găină au înregistrat o creștere semnificativă în Căușeni, unde zece bucăți ajung să coste până la 50 de lei, un nivel record pentru regiune. Comercianții spun că majorarea prețurilor este determinată de creșterea costurilor de producție, inclusiv a hranei pentru păsări și a energiei. În plus, lipsa de ouă de calitate pe […] Articolul Prețuri-record la ouăle de găină în Căușeni: Zece bucăți ajung la 50 de lei apare prima dată în AgroTV.
11:10
După Sărbători, organismul are nevoie de odihnă și de o alimentație mai ușoară, care să susțină detoxifierea naturală. Este recomandat să se reducă consumul de alimente grase și alcool și să se pună accent pe fructe și legume proaspete, în cantități cel puțin egale cu cele de carne sau preparate din carne. Hidratarea optimă, ceaiurile […] Articolul Detoxifierea organismului – reguli pentru dietă după sărbători apare prima dată în AgroTV.
11:10
Elveția va investi 2,1 miliarde de lei în Republica Moldova până în 2028 pentru dezvoltare. Unde vor fi investiți bani? # Agro TV
Elveția va aloca Republicii Moldova 2,1 miliarde de lei până în 2028, ca parte a unui acord semnat pentru sprijinirea reformelor și a dezvoltării economice. Anunțul a fost făcut de Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Fondurile vor fi direcționate către proiecte de infrastructură, educație, sănătate și administrarea eficientă a […] Articolul Elveția va investi 2,1 miliarde de lei în Republica Moldova până în 2028 pentru dezvoltare. Unde vor fi investiți bani? apare prima dată în AgroTV.
11:10
Republica Moldova se conturează drept un actor-cheie în tranzitul energetic regional, facilitând inclusiv transportul gazului natural lichefiat din Statele Unite, care ajunge în Grecia și este direcționat mai departe spre Ucraina. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Atena. Șefa statului a menționat că Moldova a […] Articolul Republica Moldova devine rută de tranzit energetic regional apare prima dată în AgroTV.
11:00
Schimbări în panificație: Producătorii cer procese mai eficiente și mai multă vizibilitate pe raft # Agro TV
Producătorii de pâine și produse de panificație trag semnalul de alarmă. Procesele ineficiente din producție și distribuție le afectează afacerile, iar vizibilitatea redusă pe rafturi le face dificilă promovarea produselor. Ei cer autorităților și retailerilor soluții clare pentru optimizarea fluxurilor, transparență în aprovizionare și poziționarea mai vizibilă a produselor, pentru a răspunde cererii crescute și […] Articolul Schimbări în panificație: Producătorii cer procese mai eficiente și mai multă vizibilitate pe raft apare prima dată în AgroTV.
11:00
Sărbătorile de iarnă vin, de regulă, cu bucurie, mese îmbelșugate și cadouri, dar și cu cheltuieli care scapă ușor de sub control. Decorarea casei, cumpărăturile pentru mesele festive, dar și petrecerile de Revelion pot afecta serios bugetul personal. De multe ori, abia în lunile ianuarie–februarie realizăm impactul real asupra economiilor, când portofelul începe să „resimtă” […] Articolul Cum să-ți refaci economiile după sărbători apare prima dată în AgroTV.
10:50
Chișinăul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, după ce luminițele de pe Pomul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale au fost aprinse, iar târgul de iarnă și-a deschis porțile pentru locuitori și oaspeți. ANATOLIE GÎRBU, preot din satul Revaca, meșter popular, articole din lemn: „Deocamdată nu pot să spun pentru că este […] Articolul Cât costă să vizitezi Târgul de Crăciun din Capitală apare prima dată în AgroTV.
10:50
O investigație cu cameră ascunsă realizată în centrul Chișinăului a scos la iveală o rețea de vânzare ilegală a petardelor și artificiilor. Filmarea surprinde vânzători care oferă produse periculoase fără autorizație, direct pe stradă, în apropierea magazinelor și a locurilor publice, punând în pericol siguranța locuitorilor și a trecătorilor. Această practică ridică întrebări serioase despre […] Articolul Vânzare ilegală de petarde în plină desfășurare apare prima dată în AgroTV.
10:30
În numeroase localități rurale din Republica Moldova, buteliile de gaz reprezintă principala sursă de energie pentru gătit, fiind adesea singura opțiune în lipsa rețelelor de gaze naturale. Deși sunt o soluție accesibilă și eficientă, experții avertizează că utilizarea acestora poate deveni extrem de periculoasă dacă nu sunt manipulate corect. Experții au subliniat măsurile esențiale […] Articolul Pericolul ascuns al buteliilor de gaz apare prima dată în AgroTV.
2 ianuarie 2026
09:10
Un studiu coordonat de Institutul Național de Cercetări Aplicative, în parteneriat cu specialiști francezi, arată că solul joacă un rol esențial în evoluția viței de vie și în calitatea finală a vinului. În zona au fost cartografiate soluri grele, gleizate, caracterizate prin capacitate redusă de drenaj. Pentru a optimiza utilizarea resurselor, cercetătorii au introdus un […] Articolul Cum influențează solul calitatea vinului apare prima dată în AgroTV.
09:00
Ucraina continuă să-și crească exporturile de grâu, în ciuda atacurilor rusești asupra porturilor sale. Portul Ismail, situat pe Dunăre, lângă granița cu România, a devenit principala rută de export pentru produsele agricole ucrainene, profitând de câștigurile militare obținute în zona Mării Negre. Zakhar Medvedev, angajat al unei companii agricole cu filială în Ismail, a subliniat […] Articolul Ucraina își majorează exporturile de grâu prin portul Ismail, în ciuda atacurilor rusești apare prima dată în AgroTV.
09:00
În sezonul agricol 2025, Turcia se confruntă cu o scădere semnificativă a producției de grâu și orz, culturile fiind afectate de condiții meteo neobișnuit de secetoase. Majoritatea suprafețelor nu beneficiază de irigații, iar acest lucru a redus considerabil randamentele. În schimb, producția de porumb este prognozată să crească, datorită extinderii suprafețelor cultivate și accesului mai […] Articolul Importurile Turciei de grâu și orz cresc după un an agricol slab apare prima dată în AgroTV.
08:50
Tronsonul de cale ferată Iași–Ungheni va fi modernizat și complet electrificat, marcând o premieră pentru infrastructura feroviară a Republicii Moldova. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că proiectul este rezultatul unui dosar comun depus de autoritățile de la Chișinău și București în cadrul unui concurs european de finanțare, câștigat de România cu […] Articolul Tronsonul de cale ferată Iași–Ungheni va fi electrificat apare prima dată în AgroTV.
08:50
Guvernul a anunțat o serie de modificări menite să simplifice accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Una dintre principalele măsuri este extinderea termenului de valabilitate al rețetelor pentru bolile acute, de la 10 la 15 zile. Această schimbare va reduce riscul ca prescripțiile să expire înainte ca pacienții să ajungă la farmacie și […] Articolul Tratament compensat mai simplu: noi reguli pentru pacienți apare prima dată în AgroTV.
08:40
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, situate în Rezervația Naturală „Prutul de Jos”, vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul râului Prut”. Inițiativa urmărește protejarea ecosistemelor umede afectate de scăderea nivelului apei și de degradarea habitatelor naturale. Intervenția presupune restaurarea fâșiilor de […] Articolul 50 de hectare din Rezervația „Prutul de Jos” vor fi împădurite apare prima dată în AgroTV.
08:40
Comenzi online de sărbători: Experții avertizează că orice achiziție online este un contract valabil # Agro TV
Tot mai mulți consumatori din Republica Moldova aleg să facă achiziții online în perioada sărbătorilor de iarnă, atrași de rapiditate și comoditate. Experții atenționează însă că, din punct de vedere juridic, o comandă plasată pe un site, printr-o aplicație sau prin simpla acceptare a termenilor și condițiilor constituie un contract electronic, cu aceeași valoare ca […] Articolul Comenzi online de sărbători: Experții avertizează că orice achiziție online este un contract valabil apare prima dată în AgroTV.
