Adunarea Populară a Găgăuziei păstrează denumirea „Comisia Electorală Centrală”, ignorând solicitarea Cancelariei de Stat. Ce riscuri apar pentru viitoarele alegeri

Temperaturile scăzute și ninsorile aduc atât provocări, cât și beneficii pentru agricultura din Rep. Moldova. În timp ce culturile de toamnă beneficiază de protecția stratului de zăpadă, fermierii din nordul țării se confruntă cu întârzieri la recoltarea porumbului și a soiei, lucrări care ar fi trebuit finalizate încă anul trecut.