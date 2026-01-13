Republica Moldova va concura în prima semifinală la Eurovision 2026
Radio Chisinau, 13 ianuarie 2026 10:55
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena, eveniment care a marcat startul oficial al celei de-a 70-a ediții a competiției muzicale europene, transmite MOLDPRES.
• • •
Acum 5 minute
11:05
Două persoane, reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Radio Chisinau
Două persoane au fost reținute astăzi de ofițerii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acestea ar fi pretins și acceptat suma de 2 000 de euro pentru favorizarea promovării examenului auto, comunică MOLDPRES.
Acum 15 minute
10:55
Acum o oră
10:35
Darea în exploatare a Liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu. Oficialul dă asigurări că proiectul nu este afectat de probleme de planificare, iar lucrările vor fi finalizate la începutul primăverii, transmite IPN.
10:20
Atacuri rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei: morți și răniți la Harkov, Odesa și Dnipropetrovsk # Radio Chisinau
Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de luni spre marți asupra regiunilor Harkov, Odesa și Dnipropetrovsk din Ucraina, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS).
10:15
Cer variabil și minime de până la -19 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru marți # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți, 13 ianuarie, cer variabil și minime de până la -19 grade Celsius. Pe drumuri se va forma ghețuș.
Acum 2 ore
10:00
Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani. El susținea recent că în țara vecină „Nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau” # Radio Chisinau
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina.
09:45
Adjunctul bașcanului Găgăuziei, oprit de două ori să intre în România. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași # Radio Chisinau
Bulgaro-moldoveanul Victor Petrov, un politician pro-rus din Republica Moldova, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca intenție destabilizarea Republicii Moldova.
09:30
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează trecerea dintre ani - Anul Nou pe rit vechi sau ajunul Sfântului Vasile.
09:10
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 - 2029, publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 - 2029, care reprezintă principalul document de planificare strategică ce ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la UE, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial.
Acum 4 ore
08:55
Situația la frontieră: 7 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 49.234 de traversări. Totodată, 7 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
08:35
Euro crește, în timp ce Dolarul se menține stabil: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # Radio Chisinau
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:25
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat: a fost lansată o nouă perioadă de subscriere pe platforma eVMS.md # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi perioade de subscriere, desfășurată în perioada 12-21 ianuarie curent, pe platforma eVMS.md.
08:10
Beneficii pentru freelanceri, după intrarea în vigoare a noii legi: muncă legală, simplă și cu taxe mici # Radio Chisinau
Legea freelancerilor, care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2026, oferă o serie de beneficii pentru liberii profesioniști. Aceștia vor putea activa oficial, fără a fi nevoiți să deschidă o firmă și fără a angaja un contabil, și totodată vor fi asigurați social și medical, achitând un impozit unic de 15 la sută. Noile reguli au fost explicate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Acum 24 ore
21:05
Marea Britanie va înarma Kievul cu noi rachete cu rază lungă de acțiune. Detalii despre „Proiectul Nightfall” # Radio Chisinau
Marea Britanie a declarat că va dezvolta noi rachete balistice tactice pentru Ucraina, capabile să lovească ținte aflate la o distanță de peste 500 de kilometri și să transporte o ogivă explozivă de 200 kg, în efortul de a menține Kievul „în luptă” în timp ce continuă să respingă agresiunea rusă.
20:45
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, participă, în perioada 11-12 ianuarie, la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care are loc în Republica Cipru.
20:25
Aproape 10.000 de pacienți au fost transportați de ambulanțe la spital în prima decadă din ianuarie # Radio Chisinau
Medicii de pe ambulanță au intervenit la 23.880 de solicitări în perioada 2–11 ianuarie. Dintre acestea, 3.467 au vizat copii, iar 872 de apeluri nu corespundeau criteriilor de urgență medico-chirurgicală.
20:05
Comisia Europeană pregătește o nouă inițiativă globală pentru reziliență în sănătate. Discuții-cheie la Bruxelles despre securitatea sanitară # Radio Chisinau
În perioada 12-14 ianuarie, Comisia Europeană găzduiește la Bruxelles o reuniune a Inițiativei globale pentru securitate sanitară (GHSI), dedicată consolidării pregătirii pentru crize de sănătate publică și gestionării noilor amenințări la nivel global, informează un comunicat oficial.
19:45
Peste 20 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale în cadrul Programului „Europa este aproape” vor fi implementate în localitățile din R. Moldova # Radio Chisinau
Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv: 18,35 km de drumuri comunale și străzi, 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces către instituții publice și 1,42 km de drumuri locale de interes raional/municipal.
19:25
Cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România: Minimele vor atinge -20 grade Celsius # Radio Chisinau
Noaptea de luni spre marți va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 și minus 10 grade.
19:05
Sprijin energetic și bugetar: Norvegia alocă Ucrainei peste 300 de milioane de euro # Radio Chisinau
Norvegia alocă Ucrainei un nou pachet de sprijin financiar în valoare de patru miliarde de coroane norvegiene, echivalentul a peste 340 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut luni de către ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, în timpul vizitei sale la Kiev.
18:45
Mai mult de jumătate din absolvenții cu CES nu își continuă studiile după etapa gimnazială # Radio Chisinau
Peste 50% dintre absolvenții cu cerințe educaționale speciale (CES) și/sau dizabilități nu își continuă studiile după etapa de învățământ secundar general, indică studiul realizat recent de Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul UNICEF.
18:25
În perioada 1–10 ianuarie, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 620.459 de traversări de persoane, pe fondul fluxului sporit generat de sărbători.
18:05
Autoritățile din R. Moldova afirmă că ouăle și carnea de pasăre sunt sigure pentru consum. Fermele avicole pot reveni pe piață în 40 de zile # Radio Chisinau
Autoritățile din Republica Moldova afirmă că ouăle și carnea de pasăre aflate în prezent pe piață sunt sigure pentru consum, după ce metronidazol – un medicament interzis în producția de alimente – a fost depistat în furaje importate și, ulterior, în păsări și ouă provenite de la mai multe ferme, transmite Radio Chișinău.
17:45
Un cetățean al Republicii Moldova, condamnat la 15 ani de detenție pentru trădare de patrie și escrocherie # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi o sentință de condamnare pe numele unui cetățean al Republicii Moldova, recunoscut vinovat de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari.
17:30
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe noua directoare adjunctă a instituției, Ana Luca.
17:10
Nestlé a inițiat o rechemare voluntară a unei cantități limitate de produse alimentare pentru copii din gamele NAN și Nestogen, ca măsură de precauție, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
16:50
Igor Boțan: Există eurosceptici care vor să discrediteze ideea de integrare europeană # Radio Chisinau
Toate cele 12 legislaturi parlamentare ale Republicii Moldova au adoptat acte care promovează integrarea țării în Uniunea Europeană. Declarația aparține expertului Igor Boțan și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Negocierile de aderare la UE: oportunități și capacități, provocări și manipulări”, organizată de Agenția de presă IPN. În cadrul dezbaterii, Igor Boțan a explicat fenomenul euroscepticismului, dar și rolul foștilor lideri politici în promovarea agendei europene.
16:40
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:25
Aproape 8 mii de cărți au fost colectate la cea de-a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvern. Acestea vor ajunge în 85 de biblioteci școlare, patru grădinițe și două centre de plasament pentru vârstnici, transmite IPN.
16:10
Brazii folosiți de locuitorii municipiului Chișinău în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi colectați și reutilizați în calitate de îngrășământ organic pentru fertilizarea spațiilor verzi din oraș.
16:00
Sectorul IT a generat peste un sfert din totalul exporturilor de servicii, cu o valoare de peste 600 milioane de dolari # Radio Chisinau
Sectorul IT a generat, în perioada ianuarie–septembrie 2025, peste un sfert din totalul exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, cu o valoare ce a depășit 600 milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării /MDED/,
15:40
Negocierile tehnice cu UE au loc constant. Cele politice urmează a fi deblocate – expert # Radio Chisinau
Derularea negocierilor tehnice reprezintă un semnal clar de sprijin din partea Uniunii Europene și o oportunitate pentru Republica Moldova de a continua reformele necesare, în așteptarea unui consens politic la nivel european. Opinia aparține expertului Eugen Muravschi și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice: „Negocierile de aderare la UE: oportunități și capacități, provocări și manipulări”, organizată de Agenția de Presă IPN. Expertul a explicat diferența dintre negocierile tehnice și cele politice și rolul instituțiilor europene în tot acest proces.
15:25
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni. Comisia raională pentru situații excepționale a instituit carantină timp de cel puțin 30 de zile în mai multe localități, pentru a preveni răspândirea bolii.
15:05
VIDEO | Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut.
14:55
Averea deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, va fi verificată. Autoritatea Națională de Integritate a inițiat un control, după ce inspectorul ANI a constatat o situație aparentă de incompatibilitate între mandatul de parlamentar și funcția de administrator al unei asociații și al unei companii din România, transmite IPN.
14:40
IMM-urile pot accesa credite de până la cinci milioane de lei prin programul „FACEM Impact” # Radio Chisinau
Întreprinderile mici și mijlocii pot accesa credite de până la 5 milioane de lei prin programul „FACEM Impact”. Instrumentul este disponibil prin intermediul mai multor bănci comerciale, în baza acordurilor încheiate cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
14:20
Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov vor depune mărturii în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este învinuit # Radio Chisinau
Un număr de 11 martori, printre care fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, fostul său consilier, Serghei Iaralov, dar și fostul premier Pavel Filip, vor fi audiați în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Curții Supreme de Justiție, comunică MOLDPRES.
14:00
Noile controale UE la frontieră afectează călătorii din SUA și Marea Britanie. Aeroporturile avertizează asupra întârzierilor # Radio Chisinau
edia Aeroporturile europene avertizează că noile controale la frontieră impuse pentru călătorii din afara UE, inclusiv din Statele Unite și Marea Britanie, riscă să provoace întârzieri semnificative. Extinderea sistemului electronic de intrare și ieșire presupune înregistrarea amprentelor digitale și a imaginii faciale la prima intrare în spațiul Schengen, relatează Politico.
13:45
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere. În decembrie a fost înregistrată cea mai mică valoare din 2025 # Radio Chisinau
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere, înregistrând în luna decembrie 2025 cea mai mică valoare pe parcursul anului respectiv, la nivel de 6,8 la sută. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), informează MOLDPRES.
13:25
Târgul de Crăciun din PMAN se va închide pe 25 ianuarie, zi când va fi organizată o tombolă # Radio Chisinau
Târgul de Crăciun din Chișinău își va prelungi activitatea cu o săptămână și va rămâne deschis până pe 25 ianuarie, nu până pe 18 ianuarie, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, transmite IPN.
13:05
„În zona de nord încă mai este de recoltat porumb”. Temperaturile scăzute și ninsorile aduc provocări, dar și beneficii pentru agricultura din Rep. Moldova # Radio Chisinau
Temperaturile scăzute și ninsorile aduc atât provocări, cât și beneficii pentru agricultura din Rep. Moldova. În timp ce culturile de toamnă beneficiază de protecția stratului de zăpadă, fermierii din nordul țării se confruntă cu întârzieri la recoltarea porumbului și a soiei, lucrări care ar fi trebuit finalizate încă anul trecut.
12:50
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia mandatul pe 29 ianuarie # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia pe 29 ianuarie mandatul la București. Comisia de politică externă a Parlamentului Republicii Moldova a decis, în luna decembrie, ca Victor Chirilă să preia postul de ambasador al Moldovei în Ucraina.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru weekend și pentru luni, 13 ianuarie.
12:10
Cabinetul de miniștri urmează să se întrunească miercuri în prima ședință din acest an. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Direcției comunicare a Guvernului, Aliona Jignea.
11:55
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata” este afectată din cauza gheții de pe râul Nistru. Șefa Secției relații publice a Serviciului Vamal, Tatiana Șompol, a precizat că, din motive de siguranță, unele curse pot fi suspendate temporar, în funcție de gradul de îngheț și de evoluția condițiilor meteo.
11:50
Concluzii la un an de când am rămas fără energie electrică de la centrala de la Cuciurgan (Revista presei) # Radio Chisinau
Neutralitatea R. Moldova, care servește interesului Rusiei, cazul Universității din Cahul și concluziile la împlinirea unui an de când centrala de la Cuciurgan nu mai livrează energie electrică pe malul drept al Nistrului sunt câteva dintre subiectele apărute în presa de astăzi.
11:40
Serviciul Vamal a încasat, în ultima săptămână, la bugetul de stat, peste 395,4 milioane de lei, transmite MOLDPRES.
11:20
Maia Sandu a avut venituri de peste jumătate de milion de lei pentru 2025. Ce bunuri a declarat președinta R. Moldova # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a obținut venituri totale de peste 545 de mii de lei în anul 2025. Potrivit declarației de avere, cea mai mare parte a veniturilor provine din activitatea desfășurată la Președinție, transmite IPN.
Ieri
11:05
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan: România are suficiente gaze pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, duminică seara, la Digi24, că România are suficiente gaze pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei. „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan, subliniind că depozitele sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023.
10:45
