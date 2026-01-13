Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 - 2029, publicat în Monitorul Oficial

10:25

Elevii din peste 600 de școli, care au decis să prelungească vacanța de iarnă cu o zi, au revenit astăzi la ore. Alte peste 560 de școli și-au reluat activitatea vineri, 9 ianuarie. Odată cu încheierea vacanței de iarnă, începe cel de-al doilea semestru din anul de studii 2025-2026, informează MOLDPRES.