Sprijin energetic și bugetar: Norvegia alocă Ucrainei peste 300 de milioane de euro

11:05

Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, duminică seara, la Digi24, că România are suficiente gaze pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei. „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan, subliniind că depozitele sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023.