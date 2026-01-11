Maduro, mesaj din detenție: „Suntem bine, suntem luptători”

09:30

Traficul transfrontalier este intens, la această oră, în punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile anunță un flux majorat atât de călători, cât și de mijloace de transport, fiind înregistrate aglomerații pe direcția de ieșire din țară. Potrivit Poliției de Frontieră, angajații structurilor de control activează […]