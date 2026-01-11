Alegerile din autonomia găgăuză riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie
Vocea Basarabiei, 11 ianuarie 2026 13:20
Deputații de la Comrat urmează să voteze bugetul Comisiei Electorale Centrale din regiune până pe 20 ianuarie. În caz contrar, mandatul membrilor comisiei nu va putea fi prelungit, iar procesul de constituire a organului electoral va trebui reluat de la început, ceea ce va pune în pericol organizarea alegerilor programate pentru 22 martie. Avertizarea a
• • •
Acum 15 minute
13:30
România, sub alertă de ninsori, ger și viscol: până luni, stratul de zăpadă va fi de 12-15 cm în București # Vocea Basarabiei
România trece printr-un episod autentic de iarnă, cu mai multe atenționări de vreme severă emise de meteorologi. Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii șapte ani, iar temperaturile scăzute vor persista și săptămâna viitoare, transmite Hotnews.ro. Pânâ marți, 13 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților
Acum 30 minute
13:20
„Suntem bine. Suntem luptători", a declarat președintele venezuelean destituit, din centrul de detenție Brooklyn din New York, conform unui video cu fiul său, publicat sâmbătă de partidul de guvernământ din Venezuela, transmite AFP. „Nu fiți triști", le-a cerut el, de asemenea, avocaților săi să transmită, a adăugat Nicolas Maduro Guerra. Acuzați de trafic de droguri,
13:20
Acum 2 ore
12:20
Accident aviatic în Columbia. Șase persoane au murit, inclusiv un cunoscut cântăreţ # Vocea Basarabiei
Șase persoane, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez, au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei, au anunţat autorităţile, citate de AFP. „Nu există supravieţuitori", a declarat pentru Caracol Radio colonelul Alvaro Bello, din cadrul Direcţiei Aviaţiei Civile din Columbia. Avionul privat s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din
Acum 4 ore
10:10
Vremea se răcește semnificativ, iar gerul va pune stăpânire în R. Moldova. Potrivit meteorologilor, în următoarele zile, vom avea parte de o iarnă adevărată. Astfel, astăzi, ziua temperaturile vor oscila între minus 3 grade în sudul țării și minus 8 grade Celsius în partea de nord. În raioanele din centrul țării termometrele vor indica minus
10:00
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții în mai multe regiuni ale țării. În prezent, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, fără probleme majore. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe traseele naționale se circulă în condiții de iarnă. Carosabilul este, în mare parte, uscat. Pe alocuri, acesta este înzăpezit. Noaptea trecută au fost înregistrate ninsori
Acum 6 ore
09:40
Prințul moștenitor al Iranului a îndemnat protestatarii să rămână în stradă: „Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute” # Vocea Basarabiei
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, care trăiește în exil, a transmis un nou mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, îndemnând iranienii, care protestează deja de 14 zile în întreaga țară, să reziste, menționând că președintele Donald Trump a spus că „SUA sunt gata să ajute". Sâmbătă seară, Trump a arătat disponibilitatea SUA de a
Acum 24 ore
19:00
Numărul cererilor de azil depuse în Uniunea Europeană a înregistrat o scădere semnificativă în 2025, fiind cu aproximativ 20% mai mic față de anul precedent. Datele preliminare indică o diminuare a presiunii migraționale, în special pe fondul reducerii solicitărilor venite din partea cetățenilor sirieni. Potrivit informațiilor consultate de publicația germană Welt am Sonntag dintr-un raport
18:20
Maia Sandu: „Suntem solidari cu oamenii curajoși din Iran care luptă pentru libertate și demnitate” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate față de poporul iranian, apreciind curajul cetățenilor care ies în stradă pentru libertate, demnitate și alegeri democratice. Declarația a fost făcută pe platforma X și este citată de agenția MOLDPRES. „Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate
16:40
Tentativă de scoatere ilegală din țară a peste 48.000 de dolari SUA, dejucată pe Aeroportul Chișinău # Vocea Basarabiei
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău", în conlucrare cu funcționarii vamali, au documentat o tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare, în timpul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău–Baku. Potrivit informațiilor oficiale, o femeie nerezidentă, în vârstă de 27 de ani, a ales culoarul verde „nimic de declarat" și
15:40
Autocar cu aproape 50 de pasageri, cuprins de flăcări pe o șosea din județul Mureș # Vocea Basarabiei
Un autocar în care se aflau aproape 50 de pasageri a fost cuprins de flăcări, sâmbătă, pe o șosea din județul Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de echipajele de intervenție, incidentul nu s-a soldat cu victime, toți pasagerii reușind să se evacueze în siguranță. Incendiul a izbucnit în jurul orei prânzului, pe raza localității Soromiclea. Autocarul,
14:30
Consiliul de Securitate al ONU se convoacă la cererea Ucrainei după noile atacuri ruse cu racheta Oreșnik # Vocea Basarabiei
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, în urma noilor lovituri aeriene rusești în care a fost utilizată racheta balistică de ultimă generație Oreșnik, transmite agenția France Presse (AFP). În cererea adresată ONU, ambasadorul Ucrainei, Andrii Melnik, califică atacurile Federației Ruse drept „un nou nivel îngrozitor al crimelor
14:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra respectării măsurilor de securitate, în contextul temperaturilor scăzute prognozate pentru următoarele zile. Salvatorii îndeamnă populația să monitorizeze permanent buletinele informative și avertizările emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În condiții de ger și pe drumuri cu ghețuș, cetățenii sunt rugați să evite deplasările lungi, în
14:20
Escrocherie la Botanica: o femeie de 73 de ani a rămas fără 550 de mii de lei, după un apel telefonic fals # Vocea Basarabiei
Polițiștii din sectorul Botanica al Capitalei investighează un caz de escrocherie în urma căruia o femeie în vârstă de 73 de ani a fost lipsită de 550.000 de lei. Potrivit informațiilor preliminare, victima a fost contactată telefonic de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept. Aceasta i-a
Ieri
11:00
Starea drumurilor naționale, în dimineața de 10 ianuarie: carosabil umed, pe alocuri cu ghețuș # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, în dimineața zilei de 10 ianuarie 2026, condițiile de iarnă se mențin pe traseele naționale. Drumurile sunt practicabile, însă partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare se semnalează ghețuș sau porțiuni înzăpezite. Pe parcursul nopții, intervențiile pentru menținerea circulației în condiții de siguranță au
10:10
AIEA negociază un armistițiu în jurul centralei nucleare Zaporojie, după avarierea unei linii electrice # Vocea Basarabiei
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri inițierea unor discuții cu Federația Rusă pentru instituirea unui armistițiu limitat în zona centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, pe fondul intensificării confruntărilor militare care au afectat infrastructura energetică esențială a instalației. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că luptele din 2 ianuarie au
09:40
Mihai Popșoi condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a condamnat ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, calificând acțiunile drept brutale și inacceptabile. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, atacurile rusești au avut un impact major asupra populației
9 ianuarie 2026
20:50
În comuna Sipoteni, raionul Călărași a fost instituită carantină pe un termen de 30 de zile, după depistarea unui caz de rabie la o bovină. Decizia a fost luată, vineri, 9 ianuarie, de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Călărași. Potrivit deciziei CSE, au fost stabilite și alte sarcini instituțiilor responsabile pentru executarea
20:40
Circa 1500 tone de sare și material antiderapant, presărate pe drumurile înzăpezite # Vocea Basarabiei
La această oră, circulația pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă, pe anumite sectoare cu ghețuș sau porțiuni înzăpezite. Izolat, în unele regiuni ale țării, se atestă precipitații sub formă de ninsoare. În același timp, având în vedere riscul sporit de formare a ghețușului în orele dimineții, Administrația Națională a Drumurilor (AND) cheamă
20:20
Președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei condamnă atacul Rusiei cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei # Vocea Basarabiei
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Mihai Popșoi, a condamnat cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale brutale desfășurate pe parcursul nopții asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care au lăsat populația din Kiev, Lvov și Krivoi Rog fără electricitate sau apă curentă.
20:00
Explozie de cereri din partea locuitorilor din stânga Nistrului pentru obținerea cetățeniei R. Moldova # Vocea Basarabiei
Modificările la Legea cetățeniei au determinat tot mai mulți locuitori din regiunea transnistreană să solicite cetățenia Republicii Moldova. Noua procedură complică procesul de dobândire a cetățeniei moldovenești, motiv pentru care sute de persoane au decis să depună actele înainte de intrarea în vigoare a legii. Acest lucru reiese din datele Agenției Servicii Publice, obținute de
19:40
Casa Națională de Asigurări Sociale a transferat plata compensațiilor la căldură acordate sub formă de plată monetară în sumă de 464,1 milioane lei pentru luna decembrie. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a precizat că de compensații vor beneficia circa 618.339 de gospodării, reprezentând aproximativ 1.240.000 de persoane. Începând de astăzi, 9 ianuarie, au fost inițiate
19:20
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat din nou, pe 13 ianuarie 2026, la Institutul Național al Justiției. Potrivit Comisiei de evaluare a procurorilor, audierea va avea loc cu ușile închise. Procurorul General interimar a fost audiat anterior pe 10 decembrie 2025. În urma primei ședințe, au fost necesare clarificări suplimentare din partea procurorului,
18:30
Peste 500 de obiecte explozive neutralizate de geniștii Armatei Naționale în 2025 # Vocea Basarabiei
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au executat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, în perioada respectivă, geniștii militari au fost solicitați cel mai frecvent în localitățile din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ungheni, Criuleni și Leova, precum și în municipiul Chișinău. Astfel, una din cele mai ample intervenții
17:50
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), extins și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani-Rădăuți Prut” # Vocea Basarabiei
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut", începând cu data de 9 ianuarie 2026. Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare
16:30
Un cetățean ucrainean a fost prins cu un pistol la postul vamal de frontieră Palanca. Bărbatul în vârstă de 23 de ani se deplasa cu un automobil din Republica Moldova spre Ucraina. Deși acesta a declarat vameșilor că nu transportă bunuri pasibile declarării, în urma controlului a fost depistată o armă cu 9 cartușe de
15:20
Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește. Cât vor costa carburanții în weekend # Vocea Basarabiei
Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește în weekend. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri plafon la benzină și motorină pentru următoarele trei zile. Astfel, benzina se va scumpi cu 8 bani și va costa cel mult 22 de lei și 12 bani, iar motorina se va ieftini cu 5
14:20
Sute de mii de locuințe, fără energie electrică în Franța și Marea Britanie în urma furtunii Goretti # Vocea Basarabiei
Vânturile puternice care s-au abătut vineri asupra Franței și Marii Britanii în urma
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Atacul Rusiei asupra Kievului: 20 de clădiri avariate, printre care și Ambasada Qatarului # Vocea Basarabiei
În urma atacului rusesc asupra Kievului au fost avariate 20 de clădiri rezidențiale, printre care și sediul Ambasadei Qatarului – un stat care contribuie a medierea cu Rusia pentru eliberarea prizonierilor de război și a civililor deținuți în închisorile rusești. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmit condoleanțe familiilor celor patru victime, printre care se numără […] Articolul Atacul Rusiei asupra Kievului: 20 de clădiri avariate, printre care și Ambasada Qatarului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Doliu național în Elveția: bat clopotele bisericilor, drapele coborâte în bernă, cursuri suspendate # Vocea Basarabiei
Elveția îi comemorează, vineri, 9 ianuarie, pe cei 40 de decedați în incendiul din clubul „Le Constellation” din Crans-Montana cu un moment național de reculegere și multiple ceremonii în toată țara. Autoritățile Confederației și bisericile din Elveția au invitat populația să păstreze un minut de reculegere la ora locală 14:00 (13:00 GMT). Clopotele bisericilor vor […] Articolul Doliu național în Elveția: bat clopotele bisericilor, drapele coborâte în bernă, cursuri suspendate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, 563 de școli din cele 834 anunțate anterior, au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026, iar elevii din 604 instituții de învățământ general vor […] Articolul Alte 271 de școli au decis să prelungească vacanța din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Israel deschide noi oportunități de cooperare cu R. Moldova: agricultura, securitatea și sănătatea – priorități pentru 2026 # Vocea Basarabiei
Deschiderea Ambasadei la Chișinău reflectă strategia Israelului de consolidare a relațiilor cu parteneri de încredere și viziuni similare, a menționat ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron, într-un editorial pentru deschide.md. Diplomatul a menționat că, în 2025, cooperarea bilaterală s-a intensificat prin vizite oficiale reciproce la nivel înalt, inclusiv două vizite ale ministrului israelian Yoav Sa’ar […] Articolul Israel deschide noi oportunități de cooperare cu R. Moldova: agricultura, securitatea și sănătatea – priorități pentru 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
ANSA: Substanță interzisă depistată la o avicolă: 110 mii de păsări nimicite, iar ouăle – retrase de pe piață # Vocea Basarabiei
Peste 110 mii de păsări de la o avicolă au fost nimicite, iar ouăle – retrase de pe piață, după depistarea reziduurilor de metronidazol, o substanță chimică periculoasă pentru sănătatea umană. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a inițiat o amplă anchetă pentru investigarea cazului, iar unele acțiuni sunt încă în derulare. În cadrul anchetei […] Articolul ANSA: Substanță interzisă depistată la o avicolă: 110 mii de păsări nimicite, iar ouăle – retrase de pe piață apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Autoritățile Republicii Moldova au condamnat ferm atacul lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în care a fost folosită racheta supersonică Oreșnik, ce a vizat infrastructura energetică și zone rezidențiale. Președinta Maia Sandu a calificat atacul drept un act de teroare, avertizând că războiul declanșat de Rusia se apropie tot mai mult de Europa și reprezintă […] Articolul Chișinăul condamnă atacul Rusiei cu racheta supersonică Oreșnik asupra Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Raportul MAI: peste 160 de accidente rutiere, trafic dat peste cap în toată țara și zboruri anulate # Vocea Basarabiei
Vremea nefavorabilă a afectat transportul aerian, mai multe curse spre și dinspre Istanbul, București, Varșovia și Tel Aviv înregistrând întârzieri sau anulări. Aeroportul Internațional Chișinău funcționează în regim normal, pistele fiind curățate, anunță Ministerul Afacerilor Interne. Peste 160 de accidente într-o singură ziTotodată, vântul cu rafale de până la 20 m/s, lapovița și ghețușul au […] Articolul Raportul MAI: peste 160 de accidente rutiere, trafic dat peste cap în toată țara și zboruri anulate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
(FOTO) Salvatorii au intervenit în zeci de localități: ambulanțe, camioane și autobuze blocate din cauza ghețușului # Vocea Basarabiei
În ultimele 24 de ore angajații IGSU au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor de tractare și deblocare mijloacelor de transport rămase în dificultate. În localitatea Hăsnășenii Mari din raionul Drochia salvatorii au avut misiunea de a debloca o ambulanță care se deplasa spre pacient și a derapat […] Articolul (FOTO) Salvatorii au intervenit în zeci de localități: ambulanțe, camioane și autobuze blocate din cauza ghețușului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Circulație blocată pe șoseaua Balcani, după Grătiești, în urma unui accident rutier # Vocea Basarabiei
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în această dimineață, în jurul orei 04:11. Potrivit Poliției, un camion, condus de un bărbat a cărui identitate urmează a fi stabilită, a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și a blocat complet traseul. […] Articolul Circulație blocată pe șoseaua Balcani, după Grătiești, în urma unui accident rutier apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Rusia a lansat asupra Ucrainei atac masiv, utilizând o rachetă balistică hipersonică „Oreșnik” # Vocea Basarabiei
Rusia a lansat joi noaptea o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puţin patru persoane în capitala Kiev şi lovind infrastructura din vestul ţării cu o rachetă balistică. Ministerul rus al Apărării a confirmat că a lansat o rachetă hipersonică „Oreșnik”. Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că […] Articolul Rusia a lansat asupra Ucrainei atac masiv, utilizând o rachetă balistică hipersonică „Oreșnik” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
8 ianuarie 2026
14:30
Un tarif mai mic la gazele naturale ar putea fi stabilit la sfârșitul lunii ianuarie # Vocea Basarabiei
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în perioada următoare, afirmă directorul general interimar al SA „Energocom”, Eugeniu Buzatu. Potrivit lui, tarifele finale vor fi stabilite de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate, inclusiv, în următorul sezon rece, informează realitatea.md. Potrivit lui Eugeniu Buzatu, „Energocom” a anunțat încă din luna septembrie 2025 prețul […] Articolul Un tarif mai mic la gazele naturale ar putea fi stabilit la sfârșitul lunii ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru # Vocea Basarabiei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi să ofere Ucrainei garanţii de securitate puternice împotriva unui nou atac rus, progrese în negocierile de aderare al Uniunea Europeană (UE) şi o înăsprire a sancţiunilor impuse Moscovei, relatează Reuters. Şeful statului ucrainean a fost primit miercuri la Nicosia de către omologul său Nikos Christodoulides, la preluarea preşedinţiei semestriale […] Articolul Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
(FOTO) Incendiul de pe strada Mihai Viteazul din capitală, lichidat după mai bine de 24 de ore # Vocea Basarabiei
Pompierii au anunțat, joi, lichidarea incendiului devastator izbucnit, miercuri, într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din municipiul Chișinău. Pe parcursul nopții au fost antrenate două autospeciale de intervenție cu un efectiv de 10 angajați IGSU, care au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și lichidare a focarelor mici. Incendiul […] Articolul (FOTO) Incendiul de pe strada Mihai Viteazul din capitală, lichidat după mai bine de 24 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Fermierii francezi au blocat joi mai multe zone din Paris, în semn de protest față de un amplu acord comercial pe care Uniunea Europeană este pe cale să îl semneze cu țări din America de Sud și față de alte nemulțumiri locale, transmite Rador. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au convocat proteste la Paris, pe […] Articolul Protest cu tractoare la Paris. Fermierii au blocat mai multe zone ale orașului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic. Avertizarea este valabilă pe 8 ianuarie, ora 16:00 – 9 ianuarie, ora 12:00. În perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului vestic, cu rafale de până la 15–20 m/s. Totodată, până pe vineri, 9 ianuarie, ora 14:00 este valabilă avertizarea meteo de polei, ghețuș și precipitații […] Articolul O nouă avertizare meteo! Cod galben de vânt puternic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Când vor fi taxate bunurile de pe platformele internaționale de comerț online. Precizările ministrului Finanțelor # Vocea Basarabiei
Mecanismul de taxare a bunurilor livrate de pe platformele internaționale de comerț online va fi introdus în R. Modova din luna iulie. Precizarea a fost făcută de către ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță la postul public de radio. „Nu este obiectivul de a face coletele neatractive, este vorba doar să aducem și coletele în același cadru […] Articolul Când vor fi taxate bunurile de pe platformele internaționale de comerț online. Precizările ministrului Finanțelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Soborul Maicii Domnului, prăznuit pe 8 ianuarie, cheamă credincioșii la rugăciune și smerenie # Vocea Basarabiei
Creștinii ortodocși care urmează calendarul de stil vechi prăznuiesc Soborul Maicii Domnului pe 8 ianuarie, a doua zi după Nașterea Domnului. Arhimandritul Nectarie Gherman a menționat pentru IPN că termenul „sobor” înseamnă „adunare” și a subliniat că întreaga biserică se reunește în jurul Maicii Domnului, Născătoarea de Dumnezeu, pentru a-i aduce mulțumire și cinstire. „Această […] Articolul Soborul Maicii Domnului, prăznuit pe 8 ianuarie, cheamă credincioșii la rugăciune și smerenie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Traficul transfrontalier este intens, la această oră, în punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile anunță un flux majorat atât de călători, cât și de mijloace de transport, fiind înregistrate aglomerații pe direcția de ieșire din țară. Potrivit Poliției de Frontieră, angajații structurilor de control activează […] Articolul Trafic intens la ieșirea din țară prin PTF Sculeni și Leușeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă aproape complet în două regiuni din sud-estul Ucrainei, în urma unor atacuri ruseşti de miercuri seară, a declarat Ministerul Energiei, citat de Reuters. Spitalele şi alte locaţii critice din zonele afectate funcţionau cu energie de rezervă, potrivit rapoartelor locale. Echipele de urgenţă au lucrat toată noaptea pentru a […] Articolul Sud-estul Ucrainei a rămas fără lumină, în urma unor atacuri ruseşti apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
R. Moldova și Ucraina examinează posibilitatea deschiderii simultane a primelor clustere de negocieri cu UE # Vocea Basarabiei
R. Moldova și Ucraina examinează posibilitatea deschiderii simultane a primelor clustere de negocieri cu UE. Subiectul, asupra căruia cele două state colaborează îndeaproape, a fost discutat, miercuri, 7 ianuarie, în Cipru, în cadrul întrevederii dintre președinte Maia Sandu și Volodimir Zelenski în marja deschiderii oficiale a Președinției cipriote a Consiliului UE. Potrivit lui Zelenski, cei […] Articolul R. Moldova și Ucraina examinează posibilitatea deschiderii simultane a primelor clustere de negocieri cu UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Vocea Basarabiei
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, miercuri, 7 ianuarie, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, Președintele Consiliului European, António Costa, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Potrivit unui comunicat al Președinției, […] Articolul Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Pe parcursul acestei nopți, echipele de drumari au patrulat și au intervenit pe drumurile naționale pentru a preveni formarea poleiului și a ghețușului. Astfel, pentru siguranța participanților la trafic, întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri” au împrăștiat material antiderapant în mai multe sectoare din nordul și centrul țării, printre care Sănătăuca, Rezina, Glodeni, Bălți, Drochia, Șoldănești, Soroca, […] Articolul AND: Circulația rutieră pe rețeaua națională se desfășoară în condiții de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
