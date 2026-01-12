Rusia a folosit pentru prima dată drona de atac Geran-5 împotriva Ucrainei, anunță serviciile de informații de la Kiev

16:00

Preşedintele SUA, Donald Trump, a sugerat duminică că Cuba ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, scrie Reuters. „NU VOR MAI AJUNGE PETROL SAU BANI ÎN CUBA – Zero! Le sugerez cu tărie să încheie un acord, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU",