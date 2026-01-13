Socialiștii și comuniștii cer demisia Maiei Sandu după declarația sa legată de unirea RM cu România

14:40

Gerul din ultimele zile a dus la ocuparea tuturor locurilor din Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chişinău. Oamenii străzii, slăbiți după anii petrecuți în frig și lipsuri, caută acum un loc unde să nu înghețe. Pentru mulți dintre ei, acest centru este singura scăpare atunci când temperaturile scad mult sub zero.