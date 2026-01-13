Vinul moldovenesc cucerește lumea: peste 800 de medalii în 2025

11:50

Ministrul Justiției al României, Radu Marinescu, este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Acuzația vine din partea Emiliei Șercan, care afirmă într-un articol pentru Pressone.ro că mai mult de jumătate din teza este plagiată. „Doamna jurnalist se poate adresa organelor în drept. Eu apreciez că am respectat standardele în conformitate cu legislația și standardele timpului”, a declarat ministrul Justiției, în direct la TVR Info.