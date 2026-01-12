„Ea să fie ultima”. Reacția lui Dodon la declarația Maiei Sandu despre reunificarea RM cu România
TVR Moldova, 12 ianuarie 2026 22:20
Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova și liderul socialiștilor, Igor Dodon, a reacționat la declarația șefei statului Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru reunificarea cu România dacă problema ar ajunge vreodată la referendum. Igor Dodon relansează teza pro-Kremlin despre „pericolul dispariției statului moldovenesc”.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
22:20
„Ea să fie ultima”. Reacția lui Dodon la declarația Maiei Sandu despre reunificarea RM cu România # TVR Moldova
Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova și liderul socialiștilor, Igor Dodon, a reacționat la declarația șefei statului Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru reunificarea cu România dacă problema ar ajunge vreodată la referendum. Igor Dodon relansează teza pro-Kremlin despre „pericolul dispariției statului moldovenesc”.
Acum 4 ore
20:40
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat la TVR Moldova că cetățenii pot ridica începând de luni, 12 ianuarie, compensația pentru încălzire și că aceasta asistență este în continuare accesibilă persoanelor care nu au reușit să se înregistreze.
19:10
Moldova revine în concursul „Destinația Anului”: locuri cu povești care inspiră turiștii # TVR Moldova
Republica Moldova va participa, pentru al treilea an consecutiv, la competiţia „Destinaţia Anului”, ediţia 2026. Vor fi alese cele mai frumoase locuri, cu povești și experiențe care inspiră turiștii de pretutindeni. Proiectul de amploare este organizat în România, iar de câţiva ani au fost incluse şi destinaţiile turistice de pe malul drept al Prutului.
Acum 6 ore
18:10
Infecțiile acute ale căilor respiratorii sunt o problemă frecventă, mai ales acum, în sezonul rece. Lucia Gariuc, medic ORL, doctor în științe medicale a vorbit despre metodele de pracauție.
18:00
Un om de afaceri, condamnat pentru trădare de patrie. Ar fi fost racolat de spionajul rusesc # TVR Moldova
Omul de afaceri Denis Cuculescu a fost condamnat, în primă instanţă, la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie şi escrocherie în proporţii deosebit de mari, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. În plus, nu are voie să administreze mijloace financiare timp de cinci ani.
17:40
FC Clic Media nu se dezminte și este, în continuare, nemiloasă cu adversarii din Super Liga de Futsal a Republicii Moldova. Actuala deținătoare a titlului a învins cu 8 la 1 în partida cu Atletic Strășeni.
17:40
„Târg din partea autorităţilor”. Reacția avocatului lui Dodon la lista martori acceptați de instanță # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc și consilierul său, Serghei Iaralov, vor fi audiaţi ca martori ai acuzării în dosarul „Sacoşa”, în care fostul președinte Igor Dodon e judecat pentru luare de mită. Curtea Supremă de Justiţie a acceptat şi alţi nouă martori propuşi de procurori, printre care Adrian Candu, Pavel Filip, Lilian Carp, Vladimir Cebotari. Decizia instanţei a fost luată în lipsa lui Igor Dodon. Avocaţii acestuia spun, însă, că hotărârea este ilegală.
17:20
Planul lui Trump pentru Groenlanda pune NATO în pericol. Anexare, compromis sau război? # TVR Moldova
Trump spune că Danemarca, regatul care înglobează teritoriul autonom al Groenlandei, nu poate apăra insula în fața rușilor și chinezilor și că doar Statele Unite pot face față provocării. Asta, în condițiile în care Groenlanda e teritoriu NATO, iar Statele Unite dețin deja o bază acolo. În aceste condiții, premierul danez Mette Frederiksen a declarat că un atac al americanilor în Groenlanda ar duce la dispariția de facto a alianței nord atlantice.
17:10
Sărbătorile au trecut, mesele festive ne-au bucurat, dar acum mulți dintre noi simțim că e timpul să ne revenim. Despre cum să ne refacem echilibrul alimentar, rapid și sănătos, fără stres și sacrificii exagerate a vorbit în cadrul emisiunii „TeleMatinal de la TVR MOLDOVA medicul nutriționist, Sergiu Munteanu.
16:50
Un tânăr urmează să fie sancţionat după ce a distrus un panou și sistemul electric dintr-un pasaj pietonal din Chișinău.
Acum 8 ore
16:40
Comisarul Uniunii Europene pentru Apărare, Andrius Kubilius, a declarat la o conferință suedeză privind securitatea, că blocul comunitar ar trebui să ia în considerare înființarea unei forțe militare permanente de 100.000 de soldați și revizuirea proceselor politice care guvernează apărarea. Andrius Kubilius spune că UE trebuie să reformeze și modul în care gestionează apărarea la nivel politic și că Regatul Unit ar trebui să primească un loc la masa negocierilor.
16:40
Dosarul Ciochină, pus pe pauză: inculpatul a fost lăsat să se adreseze Curții Constituționale # TVR Moldova
Au fost suspendate pledoariile în dosarul în care Nicanor Ciochină, fostul primar al comunei Boldurești, Nisporeni, judecat pentru comiterea unui accident rutier soldat cu moartea unui adolescent şi fugă de la locul faptei.
16:30
Carnea de pasăre şi ouăle din comerţ sunt sigure pentru consum şi nu conţin metronidazol, un preparat cu efecte antiparazitare, a cărui utilizare este interzisă la animale. Anunţul a fost făcut, astăzi, de către responsabilii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, după ce, recent, inspectorii au depistat substanţa interzisă în carne şi în furajele pentru păsări de la o fermă din Republica Moldova.
16:10
La Râșcani, un bărbat a murit intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon, provocată de utilizarea necorespunzătoare a sobei, în raionul Râșcani, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
15:50
NESTLÉ inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN ca măsură de precauție, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Compania a declarat că nu are cunoștință de nicio boală legată de aceste produse, dar sfătuiește părinții să nu dea lapte praf sugarilor sau copiilor mici.
15:50
25 de ani de închisoare pentru Cotorobai, în dosarul privind omorul unui bebeluș în Telenești # TVR Moldova
Procuratura Generală anunță că astăzi, 12 ianuarie 2026 a fost pronunțată sentința de condamnare la 25 de ani de închisoare a inculpatului Alexei Cotorobai, acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești.
15:40
Statele Unite nu vor permite Rusiei sau Chinei să preia Groenlanda, spune preşedintele Donald Trump, aşa că va face, cităm, "într-un fel sau altul", pentru ca SUA să aibă insula.
15:10
Premieră medicală la Institutul Oncologic: o nouă tehnică pentru tratarea cancerului de piele # TVR Moldova
Premieră medicală la Institutul Oncologic din Chişinău. Medicii au folosit o tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele. Metoda permite identificarea precisă a primului ganglion limfatic de drenaj tumoral, afirmă specialiştii. În acest fel, medicii vor putea stabili mai uşor gravitatea maladiei, precum şi prevenirea unor complicaţii în procesul de tratament.
14:50
Pestă porcină africană, în raionul Ungheni. A fost instituită carantină pentru cel puțin 30 de zile # TVR Moldova
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni. Comisia pentru Situații Excepționale a instituit carantină pentru cel puțin 30 de zile, pe întreg teritoriul raionului.
Acum 12 ore
14:40
În Chișinău, Centrul pentru persoanele fără adăpost a fost complet ocupat din cauza gerului # TVR Moldova
Gerul din ultimele zile a dus la ocuparea tuturor locurilor din Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chişinău. Oamenii străzii, slăbiți după anii petrecuți în frig și lipsuri, caută acum un loc unde să nu înghețe. Pentru mulți dintre ei, acest centru este singura scăpare atunci când temperaturile scad mult sub zero.
14:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut, potrivit digi24.ro.
14:20
„Asigurare normală”. Cum și-a procurat gaz regiunea transnistreană în primele zile ale lui 2026? # TVR Moldova
Pretinsul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik, susține că asigurarea regiunii transnistrene cu energie în primele zile ale anului 2026 este „normală”. La Râbnița, a spus el, Fabrica de Ciment și-a suspendat activitatea, iar combinatul siderurgic local funcționează la capacitatea parțială.
14:10
Trump se autointitulează „președinte interimar al Venezuelei” într-o postare pe Truth Social # TVR Moldova
Președintele Donald Trump a publicat duminică o imagine modificată a propriei sale pagini de Wikipedia, în care era prezentat nu doar ca președinte al Statelor Unite, ci și ca „Președinte interimar al Venezuelei”.
13:40
Vladislav Ursu a cucerit Cupei Italiei la tenis de masă alături de echipa Top Spin Messina, informează Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova.
13:30
Dosarul Kuliok: Candu, Plahotniuc și Iaralov, nume grele în lista de martori acceptată de magistrați # TVR Moldova
Completul de judecată care examinează dosarul „Kuliok”/ „Sacoșa” a acceptat, luni, o listă de martori care include nume grele, precum Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov, Andrian Candu și Pavel Filip ș.a. De asemenea, magistrații au anunțat că au acceptat probele procurorilor și avocaților și se vor pronunța asupra lor după ce le vor examina.
13:10
Program prelungit: Târgul de Crăciun din centrul Chișinăului rămâne deschis până pe 25 ianuarie # TVR Moldova
Târgul de Crăciun din centrul Chişinăului nu se va închide pe 18 ianuarie, cum era planificat iniţial, ci rămâne deschis până pe 25 ianuarie.
12:40
Peste 3.000 de șoferi, sancționați pentru încălcarea Regulamentului circulației rutiere, în weekend # TVR Moldova
Peste 3.370 de abateri rutiere au fost depistate de către polițiști pe traseele naționale și cele locale în zilele de odihnă.
12:10
După două săptămâni de vacanță, toți elevii din Republica Moldova au revenit astăzi la studii în cele peste 1.160 de gimnazii și licee.
12:00
Vasile Costiuc, verificat de ANI pentru exercitarea funcțiilor incompatibile cu mandatul de deputat # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința deputatului Vasile Costiuc după ce acesta a recunoscut în cadrul unei emisiuni că a deținut concomitent mandatul de parlamentar și funcții incompatibile în cadrul a două organizații.
11:50
„Singurele organisme”. Reacția ministrului Justiției din România la acuzațiile de plagiat # TVR Moldova
Ministrul Justiției al României, Radu Marinescu, este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Acuzația vine din partea Emiliei Șercan, care afirmă într-un articol pentru Pressone.ro că mai mult de jumătate din teza este plagiată. „Doamna jurnalist se poate adresa organelor în drept. Eu apreciez că am respectat standardele în conformitate cu legislația și standardele timpului”, a declarat ministrul Justiției, în direct la TVR Info.
11:40
Iranul trăiește zilele celei mai mari revolte din istoria sa modernă. Ceea ce a început că un protest împotriva prețurilor la alimente s-a transformat rapid într-o revoluție națională ce cuprinde peste 140 de orașe. Regimul teocratic de la Teheran se clatină sub presiunea unei populații care nu mai cere reforme, ci prăbușirea totală a sistemului.
11:10
Rusia a lansat în noaptea de 12 ianuarie un val de drone spre Kiev, lovind o clădire din interiorul orașului, au raportat autoritățile locale, scrie kyivindependent.com
11:10
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț.
10:40
Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spătari, participă în perioada 11–12 ianuarie la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care se desfășoară în Republica Cipru.
10:10
Se circulă în condiții de iarnă: 58 de utilaje au intervenit pe drumurile din nordul țării # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul nopții trecute, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, afectate de ninsori.
Acum 24 ore
09:30
Deputata PAS Victoria Belous a anunțat modificări importante în domeniul fiscal, care au intrat în vigoare începând cu anul 2026. Potrivit schimbărilor operate în Codul fiscal, persoanele fizice vor putea beneficia de deducerea cheltuielilor pentru educație și perfecționare profesională, ceea ce va reduce venitul impozabil.
08:40
Înaintarea în vârstă nu înseamnă renunțarea la pasiuni. La Soroca, seniorii se întâlnesc săptămânal la Palatul de Cultură, unde dansează, exersează pași noi și socializează. Pentru ei, dansul nu este doar o activitate recreativă, ci terapie și o bucurie de a petrece timpul distractiv.
Ieri
22:20
Cunoscuta interpretă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, a ajuns în noaptea de sâmbătă spre duminică la Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava cu probleme de sănătate, cel mai probabil de natură cardiacă, potrivit tvrinfo.ro.
21:10
Maia Sandu a obținut peste 60.000 de lei pentru prejudiciu moral. Ce avere mai declară președinta? # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a prezentat declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului, președinta a obținut despăgubiri morale în valoare de 67.190 de lei.
20:10
Topul instituțiilor „fără odihnă”: Cine sunt bugetarii cu cele mai multe zile de concediu nefolosite # TVR Moldova
Bugetarii din Republica Moldova au sute de mii de zile de concediu nefolosite în fiecare an. Potrivit autorităţilor, acest fenomen blochează deseori activitatea financiară a instituţiilor. Atunci când mai multe persoane pleacă din sistem, angajatorul este obligat să achite milioane de lei, bani planificați pentru alte cheltuieli. Totul se va schimba din 2030, când concediile istorice acumulate timp de 2 ani, vor fi anulate automat.
19:10
În sezonul rece, unii apelează la leacuri băbești pentru tratament. Multe dintre aceste practici pot pune în pericol viața celor mici, mai ales la copiii sub 3 ani. Frecțiile cu alcool sau oțet, utilizate frecvent pentru scăderea febrei, pot provoca intoxicații acute, arsuri chimice și hipotermie. Pielea copiilor este extrem de sensibilă și absoarbe rapid substanțele toxice.
18:40
Dosarul asasinării lui Sergiu Țârnă, găsit mort lângă Veneția: Suspectul dezvăluie motivul crimei # TVR Moldova
Cazul omorului tânărului moldovean din Italia, Sergiu Țârnă, împușcat în cap în noaptea de 31 decembrie 2025, la Malcontenta di Mira, lângă Veneția, intră acum într-o etapă nouă: însuși suspectul principal indică un posibil motiv legat de un videoclip intim.
18:20
La această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de intrare în R. Moldova, informează Poliția de Frontieră.
17:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare țintită împotriva poporului ucrainean, în urma atacurilor aeriene intense din ultima săptămână, relatează Agerpres.
16:50
În satul Răzeni, din raionul Ialoveni, discriminarea nu își are locul. La cantina socială din localitate, tinerii cu diferite probleme de sănătate au șansa la un loc de muncă și la o viață demnă. Aflăm ce visuri au și cât de împliniți se simt, muncind într-un mediu prietenos și având alături oameni gata să-i susțină în orice momente.
15:40
Stilul de viață, alimentația și stresul pot declanșa inflamații în organism. Sfaturile medicului # TVR Moldova
Stilul de viață, alimentația și stresul pot declanșa inflamații în organism, pe care, dacă le ignorăm, ne pot afecta serios starea de sănătate. Vom încerca să aflăm cum să recunoaștem primele semne ale unui proces inflamator din corp și ce putem face ca să ne protejăm de complicațiile acestei probleme.
15:30
Val de ger peste România. La Oradea, râul Crișul Repede a înghețat în premieră, în ultimii 40 de ani # TVR Moldova
A fost cea mai geroasă noapte din această iarnă în România, iar în multe zone temperaturile au atins un record absolut al ultimilor ani. S-au înregistrat aproape -20 de grade la Satu Mare, -16 la Oradea, unde râul Crişul Repede a înghetat, în premieră în 40 de ani.
15:00
O pasageră, în vârstă de 27 de ani, de pe ruta Chișinău-Baku a încercat să scoată ilicit din R. Moldova peste 48.000 de dolari. La controlul de frontieră, ea a declarat funcționarilor vamali că nu are „nimic de declarat” și, suplimentar, la întrebările funcționarilor vamali, a comunicat că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării.
13:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Salvatorii îndeamnă oamenii să monitorizeze permanent buletinele informative, dar și avertizările lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
12:40
Administraţia Statelor Unite şi-a îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Venezuela imediat din cauza situaţiei instabile de securitate, la o săptămână după capturarea lui Nicolas Maduro, care, din închisoarea sa din New York, a declarat că se simte bine, scrie Agerpres, citând AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.