Focar de pestă porcină în raionul Hâncești

Bugetarii din Republica Moldova au sute de mii de zile de concediu nefolosite în fiecare an. Potrivit autorităţilor, acest fenomen blochează deseori activitatea financiară a instituţiilor. Atunci când mai multe persoane pleacă din sistem, angajatorul este obligat să achite milioane de lei, bani planificați pentru alte cheltuieli. Totul se va schimba din 2030, când concediile istorice acumulate timp de 2 ani, vor fi anulate automat.