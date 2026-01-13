Ciochină are un repaos de jumătate de an, termen minim pentru pronunțarea Curții Constituționale
TVR Moldova, 13 ianuarie 2026
Examinarea de către Curtea Constituțională a sesizării magistratei Lilia Lupașco, responsabile de dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit de omorârea involuntară a unui copil și fuga de la fața locului, ar putea să ia cel puțin jumătate de an, transmite „Ziarul de Gardă” cu referire la un răspuns oferit de un reprezentant al Curții Constituționale.
Rusia a desfășurat în cursul nopții un atac de amploare asupra Ucrainei, soldat cu morți și răniți în rândul civililor în mai multe regiuni, scrie Ucraine.ua.
Adjunctul preşedintelui Consiliului rus de securitate Dmitri Medvedev a declarat că locuitorii Groenlandei ar putea vota să se alăture Rusiei dacă preşedintele SUA Donald Trump nu se mişcă repede pentru a-şi asigura controlul insulei arctice, scrie TVR Info.
Linia electrică Vulcănești - Chișinău, numită și „linia independenței", urmează să fie dată în exploatare la începutul primăverii, spune ministrului Energiei, Dorin Junghietu, asta, deși, anterior, autoritățile asigurau cetățenii că până la sfârșitul lui 2025 R. Moldova va scăpa de dependența față de infrastructura Centralei Termoelectrice Moldovenești (Moldgres), care a furnizat malului drept energie electrică până la sfârșitul anului 2024, iar în prezent reprezintă nodul infrastructurii electrice al Republicii Moldova.
Linia electrică Vulcănești - Chișinău, numită și „linia independenței", urmează să fie dată în exploatare la începutul primăverii, spune ministrului Energiei, Dorin Junghietu, asta, deși, anterior, autoritățile asigurau cetățenii că până la sfârșitul lui 2025 R. Moldova va scăpa de dependența față de infrastructura Centralei Termoelectrice Moldovenești (Moldgres), care a furnizat malului drept energie electrică până la sfârșitul anului 2024, iar în prezent reprezintă nodul infrastructurii electrice al Republicii Moldova.
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Boghiceni din raionul Hâncești.
Adjunctul bașkanului Găgăuziei, sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova, Victor Petrov, a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași pentru că a fost oprit de vameșii români de două ori la graniță. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca intenție destabilizarea Republicii Moldova, potrivit „Ziarul de Iași”.
La Cahul, două persoane reținute după ce ar fi pretins mită de 2.000 de euro la examenul auto # TVR Moldova
Astăzi, două persoane au fost reținute de Centrul Național Anticorupție (CNA), la Cahul, într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto.
Timp de o săptămână, peste 23 de mii de cetățeni, dintre care 3467 copii, au solicitat echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească. Din totalul solicitărilor, 872 apeluri nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală. În urma acordării primului ajutor medical prespital, 9287 pacienți, inclusiv 1762 copii, au fost transportați la instituțiile spitalicești.
Londra intenţionează să sprijine Ucraina cu rachete cu rază lunga de acţiune, care pot lovi adânc în teritoriul Rusiei, relatează tvrinfo.ro. Astfel, ministrul britanic al Apărării a confirmat planul potrivit căruia Marea Britanie va fabrica rachete balistice, iar acestea vor fi livrate Ucrainei. Între timp, ruşii continuă să atace infrastructura energetică a Ucrainei, iar mii de oameni rămân, în fiecare zi, fără curent electric şi căldură.
„Situația actuală este cea mai gravă”. Criza energetică din Kiev se adâncește după atacurile Rusiei # TVR Moldova
În timp ce Kievul se confruntă cu pene prelungite de curent și temperaturi sub zero grade, oficialii și experții în energie avertizează că infrastructura orașului se apropie de limite. Deși numărul clădirilor fără încălzire a scăzut de la atacul masiv cu rachete și drone din 9 ianuarie, impactul mai larg al crizei asupra vieții de zi cu zi se adâncește, potrivit Kyiv Independent.
Politicianul CUB Adrian Dulgher, interzis în Ucraina pe 3 ani. Reacția controversatului businessman # TVR Moldova
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, potrivit publicației Ziarul de Gardă,care face referire la reprezentanți ai unor instituții de stat ucrainene. Drept reacție, omul de afaceri a scris pe pagina sa de Facebook: „Dacă nu ai dușmani, nu ești important deloc”.
„Ea să fie ultima”. Reacția lui Dodon la declarația Maiei Sandu despre reunificarea RM cu România # TVR Moldova
Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova și liderul socialiștilor, Igor Dodon, a reacționat la declarația șefei statului Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru reunificarea cu România dacă problema ar ajunge vreodată la referendum. Igor Dodon relansează teza pro-Kremlin despre „pericolul dispariției statului moldovenesc”.
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat la TVR Moldova că cetățenii pot ridica începând de luni, 12 ianuarie, compensația pentru încălzire și că aceasta asistență este în continuare accesibilă persoanelor care nu au reușit să se înregistreze.
Moldova revine în concursul „Destinația Anului”: locuri cu povești care inspiră turiștii # TVR Moldova
Republica Moldova va participa, pentru al treilea an consecutiv, la competiţia „Destinaţia Anului”, ediţia 2026. Vor fi alese cele mai frumoase locuri, cu povești și experiențe care inspiră turiștii de pretutindeni. Proiectul de amploare este organizat în România, iar de câţiva ani au fost incluse şi destinaţiile turistice de pe malul drept al Prutului.
Infecțiile acute ale căilor respiratorii sunt o problemă frecventă, mai ales acum, în sezonul rece. Lucia Gariuc, medic ORL, doctor în științe medicale a vorbit despre metodele de pracauție.
Un om de afaceri, condamnat pentru trădare de patrie. Ar fi fost racolat de spionajul rusesc # TVR Moldova
Omul de afaceri Denis Cuculescu a fost condamnat, în primă instanţă, la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie şi escrocherie în proporţii deosebit de mari, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. În plus, nu are voie să administreze mijloace financiare timp de cinci ani.
FC Clic Media nu se dezminte și este, în continuare, nemiloasă cu adversarii din Super Liga de Futsal a Republicii Moldova. Actuala deținătoare a titlului a învins cu 8 la 1 în partida cu Atletic Strășeni.
„Târg din partea autorităţilor”. Reacția avocatului lui Dodon la lista martori acceptați de instanță # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc și consilierul său, Serghei Iaralov, vor fi audiaţi ca martori ai acuzării în dosarul „Sacoşa”, în care fostul președinte Igor Dodon e judecat pentru luare de mită. Curtea Supremă de Justiţie a acceptat şi alţi nouă martori propuşi de procurori, printre care Adrian Candu, Pavel Filip, Lilian Carp, Vladimir Cebotari. Decizia instanţei a fost luată în lipsa lui Igor Dodon. Avocaţii acestuia spun, însă, că hotărârea este ilegală.
Planul lui Trump pentru Groenlanda pune NATO în pericol. Anexare, compromis sau război? # TVR Moldova
Trump spune că Danemarca, regatul care înglobează teritoriul autonom al Groenlandei, nu poate apăra insula în fața rușilor și chinezilor și că doar Statele Unite pot face față provocării. Asta, în condițiile în care Groenlanda e teritoriu NATO, iar Statele Unite dețin deja o bază acolo. În aceste condiții, premierul danez Mette Frederiksen a declarat că un atac al americanilor în Groenlanda ar duce la dispariția de facto a alianței nord atlantice.
Sărbătorile au trecut, mesele festive ne-au bucurat, dar acum mulți dintre noi simțim că e timpul să ne revenim. Despre cum să ne refacem echilibrul alimentar, rapid și sănătos, fără stres și sacrificii exagerate a vorbit în cadrul emisiunii „TeleMatinal de la TVR MOLDOVA medicul nutriționist, Sergiu Munteanu.
Un tânăr urmează să fie sancţionat după ce a distrus un panou și sistemul electric dintr-un pasaj pietonal din Chișinău.
Comisarul Uniunii Europene pentru Apărare, Andrius Kubilius, a declarat la o conferință suedeză privind securitatea, că blocul comunitar ar trebui să ia în considerare înființarea unei forțe militare permanente de 100.000 de soldați și revizuirea proceselor politice care guvernează apărarea. Andrius Kubilius spune că UE trebuie să reformeze și modul în care gestionează apărarea la nivel politic și că Regatul Unit ar trebui să primească un loc la masa negocierilor.
Dosarul Ciochină, pus pe pauză: inculpatul a fost lăsat să se adreseze Curții Constituționale # TVR Moldova
Au fost suspendate pledoariile în dosarul în care Nicanor Ciochină, fostul primar al comunei Boldurești, Nisporeni, judecat pentru comiterea unui accident rutier soldat cu moartea unui adolescent şi fugă de la locul faptei.
Carnea de pasăre şi ouăle din comerţ sunt sigure pentru consum şi nu conţin metronidazol, un preparat cu efecte antiparazitare, a cărui utilizare este interzisă la animale. Anunţul a fost făcut, astăzi, de către responsabilii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, după ce, recent, inspectorii au depistat substanţa interzisă în carne şi în furajele pentru păsări de la o fermă din Republica Moldova.
La Râșcani, un bărbat a murit intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon, provocată de utilizarea necorespunzătoare a sobei, în raionul Râșcani, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
NESTLÉ inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN ca măsură de precauție, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Compania a declarat că nu are cunoștință de nicio boală legată de aceste produse, dar sfătuiește părinții să nu dea lapte praf sugarilor sau copiilor mici.
25 de ani de închisoare pentru Cotorobai, în dosarul privind omorul unui bebeluș în Telenești # TVR Moldova
Procuratura Generală anunță că astăzi, 12 ianuarie 2026 a fost pronunțată sentința de condamnare la 25 de ani de închisoare a inculpatului Alexei Cotorobai, acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești.
Statele Unite nu vor permite Rusiei sau Chinei să preia Groenlanda, spune preşedintele Donald Trump, aşa că va face, cităm, "într-un fel sau altul", pentru ca SUA să aibă insula.
Premieră medicală la Institutul Oncologic: o nouă tehnică pentru tratarea cancerului de piele # TVR Moldova
Premieră medicală la Institutul Oncologic din Chişinău. Medicii au folosit o tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele. Metoda permite identificarea precisă a primului ganglion limfatic de drenaj tumoral, afirmă specialiştii. În acest fel, medicii vor putea stabili mai uşor gravitatea maladiei, precum şi prevenirea unor complicaţii în procesul de tratament.
Pestă porcină africană, în raionul Ungheni. A fost instituită carantină pentru cel puțin 30 de zile # TVR Moldova
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni. Comisia pentru Situații Excepționale a instituit carantină pentru cel puțin 30 de zile, pe întreg teritoriul raionului.
În Chișinău, Centrul pentru persoanele fără adăpost a fost complet ocupat din cauza gerului # TVR Moldova
Gerul din ultimele zile a dus la ocuparea tuturor locurilor din Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chişinău. Oamenii străzii, slăbiți după anii petrecuți în frig și lipsuri, caută acum un loc unde să nu înghețe. Pentru mulți dintre ei, acest centru este singura scăpare atunci când temperaturile scad mult sub zero.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut, potrivit digi24.ro.
„Asigurare normală”. Cum și-a procurat gaz regiunea transnistreană în primele zile ale lui 2026? # TVR Moldova
Pretinsul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik, susține că asigurarea regiunii transnistrene cu energie în primele zile ale anului 2026 este „normală”. La Râbnița, a spus el, Fabrica de Ciment și-a suspendat activitatea, iar combinatul siderurgic local funcționează la capacitatea parțială.
Trump se autointitulează „președinte interimar al Venezuelei” într-o postare pe Truth Social # TVR Moldova
Președintele Donald Trump a publicat duminică o imagine modificată a propriei sale pagini de Wikipedia, în care era prezentat nu doar ca președinte al Statelor Unite, ci și ca „Președinte interimar al Venezuelei”.
Vladislav Ursu a cucerit Cupei Italiei la tenis de masă alături de echipa Top Spin Messina, informează Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova.
Dosarul Kuliok: Candu, Plahotniuc și Iaralov, nume grele în lista de martori acceptată de magistrați # TVR Moldova
Completul de judecată care examinează dosarul „Kuliok”/ „Sacoșa” a acceptat, luni, o listă de martori care include nume grele, precum Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov, Andrian Candu și Pavel Filip ș.a. De asemenea, magistrații au anunțat că au acceptat probele procurorilor și avocaților și se vor pronunța asupra lor după ce le vor examina.
Program prelungit: Târgul de Crăciun din centrul Chișinăului rămâne deschis până pe 25 ianuarie # TVR Moldova
Târgul de Crăciun din centrul Chişinăului nu se va închide pe 18 ianuarie, cum era planificat iniţial, ci rămâne deschis până pe 25 ianuarie.
Peste 3.000 de șoferi, sancționați pentru încălcarea Regulamentului circulației rutiere, în weekend # TVR Moldova
Peste 3.370 de abateri rutiere au fost depistate de către polițiști pe traseele naționale și cele locale în zilele de odihnă.
După două săptămâni de vacanță, toți elevii din Republica Moldova au revenit astăzi la studii în cele peste 1.160 de gimnazii și licee.
Vasile Costiuc, verificat de ANI pentru exercitarea funcțiilor incompatibile cu mandatul de deputat # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința deputatului Vasile Costiuc după ce acesta a recunoscut în cadrul unei emisiuni că a deținut concomitent mandatul de parlamentar și funcții incompatibile în cadrul a două organizații.
„Singurele organisme”. Reacția ministrului Justiției din România la acuzațiile de plagiat # TVR Moldova
Ministrul Justiției al României, Radu Marinescu, este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Acuzația vine din partea Emiliei Șercan, care afirmă într-un articol pentru Pressone.ro că mai mult de jumătate din teza este plagiată. „Doamna jurnalist se poate adresa organelor în drept. Eu apreciez că am respectat standardele în conformitate cu legislația și standardele timpului”, a declarat ministrul Justiției, în direct la TVR Info.
Iranul trăiește zilele celei mai mari revolte din istoria sa modernă. Ceea ce a început că un protest împotriva prețurilor la alimente s-a transformat rapid într-o revoluție națională ce cuprinde peste 140 de orașe. Regimul teocratic de la Teheran se clatină sub presiunea unei populații care nu mai cere reforme, ci prăbușirea totală a sistemului.
Rusia a lansat în noaptea de 12 ianuarie un val de drone spre Kiev, lovind o clădire din interiorul orașului, au raportat autoritățile locale, scrie kyivindependent.com
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț.
Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spătari, participă în perioada 11–12 ianuarie la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care se desfășoară în Republica Cipru.
Se circulă în condiții de iarnă: 58 de utilaje au intervenit pe drumurile din nordul țării # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul nopții trecute, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, afectate de ninsori.
Deputata PAS Victoria Belous a anunțat modificări importante în domeniul fiscal, care au intrat în vigoare începând cu anul 2026. Potrivit schimbărilor operate în Codul fiscal, persoanele fizice vor putea beneficia de deducerea cheltuielilor pentru educație și perfecționare profesională, ceea ce va reduce venitul impozabil.
Înaintarea în vârstă nu înseamnă renunțarea la pasiuni. La Soroca, seniorii se întâlnesc săptămânal la Palatul de Cultură, unde dansează, exersează pași noi și socializează. Pentru ei, dansul nu este doar o activitate recreativă, ci terapie și o bucurie de a petrece timpul distractiv.
Cunoscuta interpretă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, a ajuns în noaptea de sâmbătă spre duminică la Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava cu probleme de sănătate, cel mai probabil de natură cardiacă, potrivit tvrinfo.ro.
