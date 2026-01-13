Ciochină are un repaos de jumătate de an, termen minim pentru pronunțarea Curții Constituționale

16:30

Carnea de pasăre şi ouăle din comerţ sunt sigure pentru consum şi nu conţin metronidazol, un preparat cu efecte antiparazitare, a cărui utilizare este interzisă la animale. Anunţul a fost făcut, astăzi, de către responsabilii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, după ce, recent, inspectorii au depistat substanţa interzisă în carne şi în furajele pentru păsări de la o fermă din Republica Moldova.