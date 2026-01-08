De ce nu e bine să arunci cenușa din sobă sau din șemineu
Agro TV, 8 ianuarie 2026 16:20
Cenușa rezultatului arderii lemnului nu trebuie aruncată la întâmplare, deoarece poate deveni un aliat surprinzător în gospodărie și grădină. Bogată în minerale precum potasiu, calciu și magneziu, aceasta poate fi folosită în moduri variate dacă este manipulată corect și cu măsură. În loc să devină deșeu, cenușa poate contribui la menținerea unui mediu curat și […]
• • •
Acum 10 minute
16:40
Plantarea legumelor la sfârșitul iernii este o strategie eficientă pentru a obține recolte timpurii și plante sănătoase. Multe legume rădăcinoase, cu frunze verzi sau brassicacee se dezvoltă bine în solul rece, beneficiind de temperaturile răcoroase care reduc stresul și dăunătorii. Alegerea culturilor potrivite și pregătirea corespunzătoare a grădinii vă pot asigura un start rapid și […]
Acum 30 minute
16:20
Planta de jad, cunoscută și sub numele de copacul banilor sau copacul norocului, se remarcă printre plantele de interior datorită frunzelor sale suculente și aspectului decorativ. Aceasta este apreciată nu doar pentru aspect, ci și pentru semnificațiile pe care le poartă în feng shui, fiind considerată aducătoare de prosperitate atunci când este așezată lângă ușa […]
16:20
Cenușa rezultatului arderii lemnului nu trebuie aruncată la întâmplare, deoarece poate deveni un aliat surprinzător în gospodărie și grădină. Bogată în minerale precum potasiu, calciu și magneziu, aceasta poate fi folosită în moduri variate dacă este manipulată corect și cu măsură. În loc să devină deșeu, cenușa poate contribui la menținerea unui mediu curat și […]
16:20
Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind organizarea și prestarea serviciilor publice de emitere a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu. Documentul introduce proceduri clare, unitare și modernizate pentru autorizarea activităților cu impact asupra mediului, cu scopul de a simplifica interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit noilor prevederi, va fi […]
Acum o oră
16:10
Alegerea unui cadou nu ține doar de valoare sau estetică, ci și de semnificațiile pe care acesta le poate transmite. Unele obiecte pot fi interpretate greșit, având conotații negative sau superstiții, transformând un gest bine intenționat într-un moment stânjenitor. Cadouri precum ceasuri, cuțite, flori albe, alcool sau șosete sunt considerate nepotrivite în anumite contexte culturale […]
Acum 24 ore
19:00
Nașterea Domnului pe stil vechi este cinstită de aproximativ 80 la sută din populația țării. Minunea este consemnată de Sfinții Luca și Matei în Evanghelie. Iisus Hristos, s-a născut în Betleem un oraș mic din Iudeea, situat la aproximativ 9 km din partea de sud a Ierusalimului. De asemenea, peștera din Betleem este menționată drept […]
19:00
Planeta se încălzește într-un ritm tot mai rapid, iar anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai calzi înregistrați vreodată. Potrivit serviciului meteorologic britanic, temperatura medie globală ar putea depăși cu peste 1,4 °C nivelul perioadei preindustriale 1850–1900, apropiindu-se periculos de pragul de 1,5 °C stabilit prin Acordul de la Paris. Specialiștii avertizează că această tendință […]
18:50
În anul 2025/26, numărul studenților în instituțiile de învățământ superior din Moldova depășește 62.900 # Agro TV
Biroul Național de Statistică (BNS) publică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în anul de studii 2025/26, relevând evoluții importante în accesul la educație și structura studenților. Conform raportului, în țară funcționează 16 instituții de învățământ superior, dintre care 11 publice și 5 private, distribuite în principalele centre universitare. Potrivit datelor […]
18:50
Ministerul Mediului din România propune pedepse cu închisoarea pentru tăierile ilegale de arbori din orașe # Agro TV
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede transformarea tăierii, distrugerii sau degradării fără drept a arborilor din spațiile verzi intravilane în infracțiuni. Inițiativa vine pe fondul unui vid legislativ și al creșterii numărului de intervenții abuzive asupra vegetației urbane, în condițiile în […]
18:50
Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele nouă luni ale anului 2025, structurile de cazare din Moldova au înregistrat aproximativ 400 mii turiști, dintre care peste jumătate au fost nerezidenți, iar înnoptările au însumat peste 1,28 milioane, în creștere față de aceeași perioadă a anului 2024. Raportul evidențiază atât creșterea interesului pentru hoteluri și pensiuni, […]
18:50
Danemarca se pregătește să închidă un capitol istoric din viața sa publică, renunțând definitiv la livrarea scrisorilor tradiționale după mai bine de 400 de ani de activitate poștală. Ultima distribuire a corespondenței clasice este programată pentru 30 decembrie 2025, moment care va marca sfârșitul unui serviciu ce a jucat un rol esențial în comunicarea dintre […]
18:40
Tot mai mulți moldoveni aleg să consume la masa de Crăciun spumante. Potrivit vinificatorilor, moldovenii au devenit în ultimii 10 ani mai rafinați la gusturi. Spumantele sunt universale, ele pot fi consumate atât la începutul mesei, la mijloc, cât și la finalul acesteia. Consumatorii din Republica Moldova nu se deosebesc cu nimic de consumatorii europeni […]
18:40
Românii continuă să recicleze o cantitate redusă de plastic, în ciuda existenței legislației și a programelor naționale care încurajează colectarea separată a deșeurilor. Datele Eurostat arată că peste 70% din deșeurile din plastic ajung să fie aruncate la întâmplare, fără a fi reciclate, ceea ce plasează România sub media Uniunii Europene în ceea ce privește […]
18:40
Potrivit expertului Veaceslav Ioniță, cheltuielile pentru mesele de sărbători în Moldova se apropie de jumătate din salariul mediu al unei familii, în timp ce risipa alimentară rămâne alarmantă, circa 180.000 de tone de alimente sunt aruncate anual. În ultimii cinci ani, prețurile alimentelor s-au dublat, iar pentru familiile sărace alimentele pot ajunge să reprezinte până […]
Ieri
18:10
Alegerea dintre un produs convențional și unul de calitate superioară pare, la prima vedere, doar o decizie financiară. În realitate, diferența de preț ascunde o filozofie a gustului și a sațietății. Alimentele cultivate în ritmul natural al sezonului – precum roșiile coapte în solare sau căpșunile culese vara – oferă o aromă autentică, imposibil de […]
17:50
China a lansat în anii '70 programe masive de reîmpădurire pentru combaterea deșertificării și protejarea mediului, precum Marele Zid Verde sau Programul de Protecție a Pădurilor Naturale. Suprafața împădurită a crescut de la 10% în 1949 la peste 25% în prezent. Însă cercetări recente publicate în Earth's Future arată că reîmpădurirea excesivă a modificat ciclul […]
17:30
Importurile de uleiuri vegetale ale Uniunii Europene au scăzut cu 10% de la începutul sezonului rece, comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent. Potrivit datelor Comisiei Europene, între 1 iulie 2025 și 16 decembrie, statele membre au importat în total 2.356.200 de tone de uleiuri vegetale. În primele 24 de săptămâni ale sezonului, cele mai […]
17:00
Ajunul Crăciunului pe stil vechi este marcat de numeroase tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație, mai ales în satele Moldovei. Chiar dacă unele practici s-au pierdut în timp, multe dintre ele sunt încă respectate, fiind legate de credință, familie și speranța unui an mai bun. Peste 80 la sută din populația Republicii Moldova […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Prețurile ouălor de găină au înregistrat o creștere semnificativă în Căușeni, unde zece bucăți ajung să coste până la 50 de lei, un nivel record pentru regiune. Comercianții spun că majorarea prețurilor este determinată de creșterea costurilor de producție, inclusiv a hranei pentru păsări și a energiei. În plus, lipsa de ouă de calitate pe […]
11:10
După Sărbători, organismul are nevoie de odihnă și de o alimentație mai ușoară, care să susțină detoxifierea naturală. Este recomandat să se reducă consumul de alimente grase și alcool și să se pună accent pe fructe și legume proaspete, în cantități cel puțin egale cu cele de carne sau preparate din carne. Hidratarea optimă, ceaiurile […]
11:10
Elveția va investi 2,1 miliarde de lei în Republica Moldova până în 2028 pentru dezvoltare. Unde vor fi investiți bani? # Agro TV
Elveția va aloca Republicii Moldova 2,1 miliarde de lei până în 2028, ca parte a unui acord semnat pentru sprijinirea reformelor și a dezvoltării economice. Anunțul a fost făcut de Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Fondurile vor fi direcționate către proiecte de infrastructură, educație, sănătate și administrarea eficientă a […]
11:10
Republica Moldova se conturează drept un actor-cheie în tranzitul energetic regional, facilitând inclusiv transportul gazului natural lichefiat din Statele Unite, care ajunge în Grecia și este direcționat mai departe spre Ucraina. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Atena. Șefa statului a menționat că Moldova a […]
11:00
Schimbări în panificație: Producătorii cer procese mai eficiente și mai multă vizibilitate pe raft # Agro TV
Producătorii de pâine și produse de panificație trag semnalul de alarmă. Procesele ineficiente din producție și distribuție le afectează afacerile, iar vizibilitatea redusă pe rafturi le face dificilă promovarea produselor. Ei cer autorităților și retailerilor soluții clare pentru optimizarea fluxurilor, transparență în aprovizionare și poziționarea mai vizibilă a produselor, pentru a răspunde cererii crescute și […]
11:00
Sărbătorile de iarnă vin, de regulă, cu bucurie, mese îmbelșugate și cadouri, dar și cu cheltuieli care scapă ușor de sub control. Decorarea casei, cumpărăturile pentru mesele festive, dar și petrecerile de Revelion pot afecta serios bugetul personal. De multe ori, abia în lunile ianuarie–februarie realizăm impactul real asupra economiilor, când portofelul începe să „resimtă" […]
10:50
Chișinăul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, după ce luminițele de pe Pomul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale au fost aprinse, iar târgul de iarnă și-a deschis porțile pentru locuitori și oaspeți. ANATOLIE GÎRBU, preot din satul Revaca, meșter popular, articole din lemn: „Deocamdată nu pot să spun pentru că este […]
10:50
O investigație cu cameră ascunsă realizată în centrul Chișinăului a scos la iveală o rețea de vânzare ilegală a petardelor și artificiilor. Filmarea surprinde vânzători care oferă produse periculoase fără autorizație, direct pe stradă, în apropierea magazinelor și a locurilor publice, punând în pericol siguranța locuitorilor și a trecătorilor. Această practică ridică întrebări serioase despre […]
10:30
În numeroase localități rurale din Republica Moldova, buteliile de gaz reprezintă principala sursă de energie pentru gătit, fiind adesea singura opțiune în lipsa rețelelor de gaze naturale. Deși sunt o soluție accesibilă și eficientă, experții avertizează că utilizarea acestora poate deveni extrem de periculoasă dacă nu sunt manipulate corect. Experții au subliniat măsurile esențiale […]
2 ianuarie 2026
09:10
Un studiu coordonat de Institutul Național de Cercetări Aplicative, în parteneriat cu specialiști francezi, arată că solul joacă un rol esențial în evoluția viței de vie și în calitatea finală a vinului. În zona au fost cartografiate soluri grele, gleizate, caracterizate prin capacitate redusă de drenaj. Pentru a optimiza utilizarea resurselor, cercetătorii au introdus un […]
09:00
Ucraina continuă să-și crească exporturile de grâu, în ciuda atacurilor rusești asupra porturilor sale. Portul Ismail, situat pe Dunăre, lângă granița cu România, a devenit principala rută de
09:00
În sezonul agricol 2025, Turcia se confruntă cu o scădere semnificativă a producției de grâu și orz, culturile fiind afectate de condiții meteo neobișnuit de secetoase. Majoritatea suprafețelor nu beneficiază de irigații, iar acest lucru a redus considerabil randamentele. În schimb, producția de porumb este prognozată să crească, datorită extinderii suprafețelor cultivate și accesului mai […] Articolul Importurile Turciei de grâu și orz cresc după un an agricol slab apare prima dată în AgroTV.
08:50
Tronsonul de cale ferată Iași–Ungheni va fi modernizat și complet electrificat, marcând o premieră pentru infrastructura feroviară a Republicii Moldova. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că proiectul este rezultatul unui dosar comun depus de autoritățile de la Chișinău și București în cadrul unui concurs european de finanțare, câștigat de România cu […] Articolul Tronsonul de cale ferată Iași–Ungheni va fi electrificat apare prima dată în AgroTV.
08:50
Guvernul a anunțat o serie de modificări menite să simplifice accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Una dintre principalele măsuri este extinderea termenului de valabilitate al rețetelor pentru bolile acute, de la 10 la 15 zile. Această schimbare va reduce riscul ca prescripțiile să expire înainte ca pacienții să ajungă la farmacie și […] Articolul Tratament compensat mai simplu: noi reguli pentru pacienți apare prima dată în AgroTV.
08:40
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, situate în Rezervația Naturală „Prutul de Jos”, vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul râului Prut”. Inițiativa urmărește protejarea ecosistemelor umede afectate de scăderea nivelului apei și de degradarea habitatelor naturale. Intervenția presupune restaurarea fâșiilor de […] Articolul 50 de hectare din Rezervația „Prutul de Jos” vor fi împădurite apare prima dată în AgroTV.
08:40
Comenzi online de sărbători: Experții avertizează că orice achiziție online este un contract valabil # Agro TV
Tot mai mulți consumatori din Republica Moldova aleg să facă achiziții online în perioada sărbătorilor de iarnă, atrași de rapiditate și comoditate. Experții atenționează însă că, din punct de vedere juridic, o comandă plasată pe un site, printr-o aplicație sau prin simpla acceptare a termenilor și condițiilor constituie un contract electronic, cu aceeași valoare ca […] Articolul Comenzi online de sărbători: Experții avertizează că orice achiziție online este un contract valabil apare prima dată în AgroTV.
08:40
Odată cu venirea frigului, mulți oameni observă că le este mai greu să își mențină greutatea. Temperaturile scăzute reduc nivelul de activitate fizică, petrecem mai mult timp în interior, iar hainele groase ne fac să fim mai puțin atenți la schimbările din siluetă. Toate acestea contribuie treptat la acumularea kilogramelor. În sezonul rece, organismul depune […] Articolul Kilograme în plus în sezonul rece apare prima dată în AgroTV.
1 ianuarie 2026
18:20
Fermierii solicită peste 660 milioane lei pentru subvenții în avans și investiții pe etape # Agro TV
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat un interes semnificativ din partea producătorilor agricoli în cadrul apelului pentru subvenționare în avans și pe etape, desfășurat în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025. Valoarea totală solicitată de fermieri depășește 660 de milioane de lei, semnalând o creștere a investițiilor în modernizarea agriculturii și […] Articolul Fermierii solicită peste 660 milioane lei pentru subvenții în avans și investiții pe etape apare prima dată în AgroTV.
18:10
Rolul esențial al femeilor în agricultura moldovenească și vulnerabilitățile climatice cu care se confruntă # Agro TV
Femeile țin în spate o treime din agricultura Moldovei, dar rămân primele lovite de crizele economice și climatice. În cadrul dialogului național dedicat tranziției echitabile și conexiunii dintre gen și climă, Alexandra Șian , Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a prezentat o analiză amplă privind rolul femeilor în agricultura Republicii […] Articolul Rolul esențial al femeilor în agricultura moldovenească și vulnerabilitățile climatice cu care se confruntă apare prima dată în AgroTV.
18:10
Cântărețul elvețian Nemo renunță la trofeul Eurovision 2024 în semn de protest față de participarea Israelului în 2026 # Agro TV
Cântărețul elvețian Nemo, câștigătorul ediției din 2024 a Concursului Muzical Eurovision, a anunțat joi că renunță la trofeul său, protestând împotriva participării Israelului la ediția din 2026. Artistul a explicat pe o pagină de socializare că decizia sa vine din preocuparea față de valorile promovate de Eurovision – unitatea, incluziunea și demnitatea – pe care […] Articolul Cântărețul elvețian Nemo renunță la trofeul Eurovision 2024 în semn de protest față de participarea Israelului în 2026 apare prima dată în AgroTV.
18:10
Un nou studiu realizat de Rețeaua Europeană de Acțiune împotriva Pesticidelor arată că 81,5% dintre produsele alimentare testate în 16 țări europene conțin acid trifluoroacetic (TFA). Cea mai ridicată concentrație a fost depistată într-un tip de cereale pentru mic dejun, unde nivelul substanței era de 100 de ori mai mare decât cel permis în apa […] Articolul Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, descoperite în cerealele pentru mic dejun apare prima dată în AgroTV.
18:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat noi modificări ale regulamentului privind transportul rutier de mărfuri periculoase, pentru a-l alinia complet la standardele europene. Actualizările vizează atât simplificarea procedurilor administrative, cât și creșterea nivelului de siguranță pe drumurile naționale. Potrivit noilor prevederi, procesul de eliberare a permiselor pentru transportatorii de mărfuri periculoase va fi eficientizat. Totodată, încălcările […] Articolul Transportul mărfurilor periculoase: reguli noi și proceduri simplificate în Moldova apare prima dată în AgroTV.
18:00
În Statele Unite, soia rămâne pe un trend pozitiv, cu 65% din culturi în stare bună sau excelentă, conform raportului USDA. Totuși, cererea externă rămâne slabă, pe fondul orientării Chinei către Brazilia. În Canada, prognoza pentru canola a urcat la 19,5 milioane de tone, producție suficientă pentru a depăși cererea internă și a pune presiune […] Articolul Recolte mari, cerere slabă pe piețele oleaginoaselor apare prima dată în AgroTV.
17:50
Momentul trecerii în Anul Nou este sărbătorit peste tot în lume, însă fiecare popor are propriile tradiții și superstiții. De la babilonieni, care marcau acest moment acum 6.000 de ani, până în prezent, intrarea în noul an este însoțită de obiceiuri menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate. În spațiul românesc, Anul Nou este întâmpinat […] Articolul Obiceiuri de Anul Nou în Lume apare prima dată în AgroTV.
17:50
Barajul Costești–Stânca, una dintre cele mai importante construcții hidrotehnice ale Republicii Moldova, urmează să fie modernizat în cadrul unui proiect de reabilitare evaluat la 32,7 milioane de lei. Lucrările sunt gestionate de Administrația Națională „Apele Moldovei” și vizează creșterea siguranței, eficienței și funcționării acestui obiectiv strategic. Intervențiile principale includ reabilitarea elementelor metalice afectate de coroziune […] Articolul Barajul Costești–Stânca intră în reabilitare: investiție de peste 32 milioane de lei apare prima dată în AgroTV.
17:50
România va sprijini Republica Moldova în realizarea primului Inventar Forestier Național, un instrument esențial pentru monitorizarea și gestionarea durabilă a pădurilor. Procesul ar urma să înceapă în anul 2026, datorită suportului financiar și tehnic oferit de partea română. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o întrevedere cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin […] Articolul România sprijină Moldova în realizarea primului Inventar Forestier Național apare prima dată în AgroTV.
17:00
Barajul Costești–Stânca, una dintre cele mai importante construcții hidrotehnice ale Republicii Moldova, urmează să fie modernizat în cadrul unui proiect de reabilitare evaluat la 32,7 milioane de lei. Lucrările sunt gestionate de Administrația Națională „Apele Moldovei” și vizează creșterea siguranței, eficienței și funcționării acestui obiectiv strategic. Intervențiile principale includ reabilitarea elementelor metalice afectate de coroziune și modernizarea mecanismelor care reglează scurgerea controlată a apei. În special, vor fi actualizate componentele din zona golirilor de fund și sistemul energetic aferent, pentru a asigura gestionarea eficientă a debitului râului Prut. Un alt obiectiv esențial al proiectului este modernizarea sistemului piezometric, prin instalarea a 34 de noi puncte de măsurare. Acestea vor permite monitorizarea infiltrărilor și a comportamentului structural al barajului, contribuind la prevenirea riscurilor și la menținerea siguranței hidrologice. Totodată, patru dale de beton din zona de acces vor fi înlocuite, iar golurile formate sub acestea vor fi completate pentru a întări structura barajului. Lucrările vor dura aproximativ doi ani și se încadrează în programul amplu de modernizare a Nodului Hidrotehnic Costești–Stânca, construit între anii 1974–1978. Barajul, cu o lungime de 3.000 de metri și o înălțime de 43 de metri, joacă un rol crucial atât în protecția împotriva inundațiilor, cât și în producerea energiei electrice, acoperind circa 1,3% din consumul național. Ministerul Mediului și Administrația „Apele Moldovei” subliniază că investiția reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii hidrotehnice a țării. # Agro TV
31 decembrie 2025
15:40
Verdețurile tăiate, cum sunt busuiocul, coriandrul sau pătrunjelul, pierd rapid umiditatea prin frunze și se ofilesc dacă nu sunt păstrate corect. Frunzele delicate reacționează imediat la uscăciune și temperaturi scăzute, iar în frigider, fără hidratare, acestea se transformă în câteva zile în ierburi uscate, pierzând aroma și aspectul proaspăt. Specialiștii recomandă să le așezați într-un […] Articolul Verdețurile proaspete mai mult timp: trucul simplu care schimbă totul apare prima dată în AgroTV.
15:30
Tractorul viitorului promite să revoluționeze agricultura prin tehnologii avansate și integrare digitală. Noile utilaje devin mai eficiente, mai sigure și mai prietenoase cu mediul, pregătite pentru ferme inteligente și exploatarea optimă a terenurilor. Tehnologiile integrate permit monitorizarea precisă a culturilor și reducerea consumului de resurse, marcând un pas important către agricultura de precizie. Noile tractoare […] Articolul Tractorul viitorului – autonomie, inteligență și electrificare apare prima dată în AgroTV.
15:20
Piața imobiliară globală intră într-o nouă fază de risc, iar mai multe metropole se apropie de zona considerată bulă, potrivit celui mai recent raport UBS. Miami conduce clasamentul mondial, cu un scor de 1,73, depășind pragul critic de 1,5, în contextul creșterii continue a prețurilor locuințelor, în ciuda costurilor ridicate ale creditelor și a accesibilității […] Articolul Topul orașelor unde piața imobiliară scapă de sub control apare prima dată în AgroTV.
15:10
Legumele coapte pot deveni vedetele oricărei cine, dacă sunt preparate corect. Bucătarii recomandă câteva reguli simple – temperatură ridicată, spațiu între legume și puțin ulei – pentru a obține margini crocante, arome caramelizate și interior fraged. Specialiștii în rețete culinare, recomandă coacerea la 218°C, evitarea supraaglomerării tăvii, regula degetului mic sugerează ca fiecare legumă să […] Articolul Cum să gătești legume coapte perfecte? apare prima dată în AgroTV.
14:50
Ucraina se confruntă cu un deficit semnificativ de capacitate de depozitare a legumelor, estimat la peste 1 milion de tone, potrivit Institutului de Economie Agrară. Oleksandr Zakharchuk, membru corespondent al Academiei Naționale de Științe Agrare, a declarat că agresiunea Federației Ruse a dus la distrugerea a peste un sfert din capacitățile existente, echivalentul a 280.000 […] Articolul Ucraina se confruntă cu un deficit major de stocare a legumelor apare prima dată în AgroTV.
