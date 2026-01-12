Inflația anuală a ajuns la 6,8%. De ce moldovenii simt scumpirile

16:30

Un jaf de proporții a avut loc la o bancă din Germania, unde suspecți neidentificați au golit aproape 3.000 de casete de valori, cu bani, aur și bijuterii, prejudiciul fiind estimat la circa 30 de milioane de euro, potrivit profit.ro. Banca a rămas închisă marți din motive de securitate, după ce mai mulți clienți îngrijorați pentru bunurile lor s-au adunat în fața sucursalei. Potrivit...