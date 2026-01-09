Schemele de fraudă evoluează: avertismentul OTP Bank Moldova

10:15

Tot mai mulți moldoveni aleg să decidă unde ajung banii lor din impozit. În 2025, mecanismul 2% a fost folosit de peste 41 de mii de oameni, care au redirecționat către organizații necomerciale și entități religioase aproape 20 de milioane de lei. În total, au fost înregistrate 45.353 de opțiuni, dintre care 41.767 au fost validate, iar suma redirecționată a ajuns la 19.922.257,33 lei. Comparativ cu primii ani de aplicare a mecanismului, interesul a crescut constant: de la puțin peste 16 mii de...