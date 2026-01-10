Trei firme de creditare, amendate de CNPF pentru că nu au restituit banii încasați ilegal de la clienți

09:15

Trei companii de creditare au fost amendate cu peste 150 de mii de lei, după ce au refuzat să respecte prescripțiile prin care li se cerea să restituie consumatorilor sumele percepute ilegal în baza contractelor de credit, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare . Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CNPF din 6 ianuarie 2026. Potrivit autorității de...