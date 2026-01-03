Primele zile cu euro în Bulgaria: comercianții au probleme la plata în numerar

12:15

Sărbătorile de iarnă vin cu program special la bănci, așa că e bine să știi din timp când poți ajunge la ghișeu și când să te bazezi pe aplicațiile digitale. Mai multe instituții financiare din Republica Moldova au anunțat deja cum vor activa în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Comerțbank anunță că 25 decembrie este zi liberă, iar subdiviziunile nu vor activa. În 24 decembrie,...