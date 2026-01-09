Antreprenoriatul independent, mai simplu: înregistrare online prin Portalul Serviciilor Publice
Banca Mea, 9 ianuarie 2026 11:30
Agenția Servicii Publice anunță lansarea, începând cu 5 ianuarie 2025, a unui nou serviciu digital de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept a persoanelor care intenționează să desfășoare activitate de antreprenor independent. Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care doresc să desfășoare activitate economică independentă în domeniul prestării serviciilor,...
ProCredit Bank îți pune la dispoziție Depozitul ProClassic, o soluție simplă și sigură pentru economii, cu dobândă fixă și venit garantat. Depozitul poate fi deschis în MDL, EUR sau USD, pe o perioadă de la 6 până la 36 de luni, atât online, cât și la ghișeu. Dobânda rămâne fixă pe toată durata depozitului, iar la scadență acesta se reînnoiește automat pentru aceeași perioadă. Pentru economiile...
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 5,2 miliarde de dolari în Elveția, în primii ani ai mandatului lui Nicolas Maduro. Livrările au avut loc între 2013 și 2016 și au totalizat 113 tone metrice, potrivit datelor vamale analizate de Reuters, citate de digi24.ro. Aurul provenea din rezervele Băncii Centrale a Venezuelei. Guvernul de la Caracas a vândut metalul prețios pentru a...
În perioada ianuarie–septembrie 2025, exporturile de servicii ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere robustă, confirmând rolul tot mai important al acestui sector în susținerea creșterii economice și în diversificarea structurii economiei naționale. Exporturile de servicii au crescut cu 9,7% în termeni reali, contribuind cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB de 2% înregistrată în...
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi amenințată dacă Uniunea Europeană nu adoptă un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franței. Potrivit Agerpres, citat de Profit.ro, guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, a declarat că euro „cel mai mare pas al Europei către suveranitate”, riscă să își piardă rolul esențial dacă nu este...
Clienții Energbank beneficiază de o oră suplimentară zilnică pentru schimb valutar la cursul Băncii Naționale, prin serviciul Smart Hour, disponibil direct în aplicația MyEnergBank. Astfel, de luni până vineri, în intervalul 12:00–14:00, utilizatorii pot efectua schimburi valutare de până la 300 de euro sau echivalentul la un curs avantajos. Sumele rezultate din tranzacție sunt transferate...
Calendarul zilelor libere în 2026: câte zile lucrătoare și sărbători vor avea angajații din Moldova # Banca Mea
În anul 2026, angajații din Republica Moldova vor avea aproximativ 247 de zile lucrătoare, din totalul de 365 de zile ale anului, restul de 118 zile fiind nelucrătoare, incluzând weekendurile și sărbătorile legale. Potrivit delucru.md, anul 2026 va include 13 zile libere legale, dintre care 10 vor cădea în timpul săptămânii, oferind oportunități pentru mini-vacanțe și perioade extinse de...
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului , cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, își va relansa apelurile de finanțare nerambursabilă după aprobarea bugetului instituției pentru anul 2026. Potrivit ODA, aprobarea bugetului este estimată pentru sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie 2026, etapă necesară pentru asigurarea funcționării...
Pagina de Facebook a Victoriabank nu mai este disponibilă în prezent, în timp ce celelalte canale oficiale de comunicare ale băncii, precum Instagram și LinkedIn, funcționează fără probleme. Echipa bancamea.md a încercat să obțină o reacție oficială din partea băncii pentru a clarifica situația. Până la momentul publicării știrii, reprezentanții departamentului de relații publice nu au oferit...
Bitcoin a urcat la cel mai înalt nivel din ultimele trei săptămâni, depășind un prag tehnic urmărit pe scară largă de investitori, pe fondul revenirii interesului pentru activele de risc și al creșterilor înregistrate pe piețele de acțiuni și metale prețioase. Potrivit economies.com, citat de bancamea.md, cea mai mare criptomonedă din lume a crescut luni cu până la 2,3%, fiind tranzacționată la...
Finanțare pentru flote auto: ce propune OTP Bank companiilor, în parteneriat cu Porsche și Zeekr # Banca Mea
OTP Bank Moldova propune o nouă ofertă de finanțare destinată companiilor care își doresc să își extindă sau să își modernizeze flota auto, în parteneriat cu dealerii oficiali Porsche și Zeekr. Oferta vizează atât autoturisme noi, cât și rulate, adaptate nevoilor de mobilitate ale afacerilor aflate în creștere. Finanțarea este disponibilă în euro și include rată a dobânzii fixă de 0% pentru o...
Sistemul național de plăți instant MIA continuă să câștige teren în Republica Moldova, atât în rândul persoanelor fizice, cât și al mediului de afaceri. În 2025, aproape 840.000 de utilizatori folosesc MIA pentru transferuri de bani rapide, disponibile 24/7, cu procesare instantanee. Pentru plățile către afaceri , utilizatorii achită exact suma necesară, fără comision, în timp ce peste 5.000 de...
Declararea și achitarea TVA pentru energie electrică, gaze naturale și serviciile aferente au fost simplificate printr-un nou regim fiscal aplicabil din 2026, care clarifică modul de raportare și aplicarea taxării inverse. Modificările au fost anunțate de Serviciul Fiscal de Stat. Noile reguli vizează achizițiile efectuate atât de la furnizori rezidenți, cât și de la nerezidenți, pentru gaze...
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrează pe cont propriu pot activa oficial în baza Legii freelancerilor, un nou regim fiscal special destinat activităților independente, potrivit Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, citat de bancamea.md. Noua lege se adresează persoanelor fizice care prestează servicii în domenii precum IT, design, fotografie, arhitectură,...
Tensiunile din Venezuela nu sunt doar un subiect de geopolitică îndepărtată, ci pot avea efecte rapide asupra economiilor mici, inclusiv asupra Republicii Moldova, prin prețuri mai mari și presiuni suplimentare asupra sistemului financiar. Potrivit unei analize publicate de Logos Press, miza reală nu este petrolul extras astăzi, ci controlul viitor asupra finanțării, logisticii și fluxurilor...
Bulgaria a adoptat oficial moneda euro de la 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat membru al zonei euro, după ce a primit aprobarea finală în 2025, în urma îndeplinirii criteriilor economice și bugetare. Tranziția a adus însă dificultăți în primele zile, mai ales la plățile în numerar, unde mulți comercianți nu dispuneau de suficiente bancnote euro pentru rest, potrivit profit.ro. Situații similare au fost raportate în piețe, magazine mici și taxiuri, în timp ce supermarketurile și bancomatel...
Peste 2,2 milioane lei obligații vamale suplimentare, stabilite după controalele din 22–31 decembrie # Banca Mea
În urma controalelor desfășurate în perioada 22–31 decembrie 2025, Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare de 2,236 milioane lei, rezultate din nereguli constatate la importul unor mărfuri. Cele mai frecvente probleme au vizat folosirea incorectă a facilităților fiscale, încadrarea greșită a mărfurilor în tarifele vamale, aplicarea nejustificată a tratamentului preferențial...
Controale fiscale în sectoare cu risc sporit. Ce domenii economice sunt vizate în ianuarie 2026 # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat începe anul cu verificări fiscale operative în mai multe domenii considerate cu risc sporit, pentru a se asigura că regulile de bază sunt respectate, în special la plățile în numerar. În ianuarie 2026, controalele se vor concentra pe: comerțul cu amănuntul de mărfuri și produse; vânzarea articolelor din metale prețioase; comerțul cu produse din tutun; transportul rutier de pasageri, inclusiv taxiurile; activitățile comerciale și serviciile prestate online; agenții econom...
Victoriabank sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova prin acces la soluții de finanțare destinate investițiilor în inovare, tehnologii moderne, eficiență energetică și tranziție verde, în cadrul programului FACEM IMPACT. Programul este gestionat de KfW Development Bank și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). IMM-urile pot accesa credite în lei moldovenești, cu valori cuprinse între 200.000 MDL și 5 milioane MDL, pe un termen de pân...
În anul 2025, Moldindconbank a continuat să sprijine proiecte cu impact social în domenii precum educația, sănătatea, cultura, sportul și incluziunea socială, prin donații și sponsorizări realizate în comunități din întreaga Republică Moldova. În educație, banca a susținut instituții de învățământ superior, printre care Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova...
Comerțbank oferă soluții de creditare destinate persoanelor fizice, care pot fi utilizate pentru achiziția unei locuințe, cumpărarea unui automobil, renovarea locuinței sau alte necesități personale. Potrivit informațiilor publicate de bancă, creditele sunt acordate în lei moldovenești, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în baza documentelor ce confirmă sursele de rambursare și,...
Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european ar urma să fie eliminate în următorii ani, pe fondul utilizării tot mai intense a inteligenței artificiale și al reducerii rețelelor de sucursale fizice, potrivit Morgan Stanley, citat de Profit.ro. Analiștii estimează că băncile ar putea reduce aproximativ 10% din totalul angajaților până în 2030, arată BiziDay, într-o analiză care...
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul 2026. Plata este obligatorie pentru cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern și trebuie efectuată în primele trei luni ale anului. Pentru anul 2026, valoarea primei a rămas neschimbată față de anii precedenți și...
Încasările la Bugetul public național , administrate de Serviciul Fiscal de Stat, au constituit circa 81,7 miliarde lei în anul 2025, potrivit datelor operative. Suma este cu aproximativ 10,9 miliarde lei mai mare decât în anul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de 15,4% față de perioada similară din 2024. La Bugetul de stat , în anul 2025 s-au încasat aproximativ 33,8 miliarde lei, cu...
Anul 2025 a adus performanțe istorice pe bursele europene, cu sectorul bancar în prim-plan, piețele din Europa având o evoluție mai bună decât cele din Statele Unite. Creșterea a fost susținută de o economie mai stabilă decât se anticipa la începutul anului și de rezultate financiare solide ale băncilor. Potrivit Mediafax, citat de mediafax.ro, indicele Stoxx 600 a crescut cu aproximativ 16% în...
Jaf demn de Hollywood la o bancă din Germania: pagubă estimată la 30 de milioane de euro # Banca Mea
Un jaf de proporții a avut loc la o bancă din Germania, unde suspecți neidentificați au golit aproape 3.000 de casete de valori, cu bani, aur și bijuterii, prejudiciul fiind estimat la circa 30 de milioane de euro, potrivit profit.ro. Banca a rămas închisă marți din motive de securitate, după ce mai mulți clienți îngrijorați pentru bunurile lor s-au adunat în fața sucursalei. Potrivit...
Consiliul de Administrație al Comisia Națională a Pieței Financiare a adoptat, în ședința din 30 decembrie 2025, mai multe decizii ce vizează protecția consumatorilor și piața de capital, inclusiv o hotărâre cu impact direct asupra sectorului bancar. Astfel, Consiliul a respins cererea prealabilă depusă de Victoriabank, prin care banca a solicitat anularea unei hotărâri emise în urma unui...
Maib anunță finanțarea proiectului implementat de Top Valdar S.R.L., realizat în parteneriat cu Unisolar Moldova, care presupune instalarea unuia dintre cele mai avansate sisteme de stocare a energiei electrice din Republica Moldova. Investiția permite companiei Top Valdar să facă un pas important spre eficiență energetică sporită, prin utilizarea unei tehnologii moderne care stochează...
Un nou regim fiscal pentru munca pe cont propriu: ce se schimbă din 2026 și cât se va plăti la stat # Banca Mea
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare un nou regim fiscal dedicat celor care lucrează pe cont propriu, fără a-și deschide firmă. Este vorba despre regimul fiscal al antreprenorilor independenți, introdus prin modificările aduse Codul fiscal. Noul regim se adresează celor care prestează servicii în mod individual, fără a crea o entitate juridică. Lista include 40 de...
Moldovenii au direcționat 2% din impozitul pe venit: peste 19,9 milioane de lei pentru ONG-uri # Banca Mea
Tot mai mulți moldoveni aleg să decidă unde ajung banii lor din impozit. În 2025, mecanismul 2% a fost folosit de peste 41 de mii de oameni, care au redirecționat către organizații necomerciale și entități religioase aproape 20 de milioane de lei. În total, au fost înregistrate 45.353 de opțiuni, dintre care 41.767 au fost validate, iar suma redirecționată a ajuns la 19.922.257,33 lei. Comparativ cu primii ani de aplicare a mecanismului, interesul a crescut constant: de la puțin peste 16 mii de...
Burnoutul la locul de muncă nu mai e „doar stres”: apare concediul plătit pentru refacere profesională # Banca Mea
Un proiect de lege din România, analizat de Profit.ro, propune introducerea unor măsuri prin care angajatorii să informeze salariații despre riscurile de epuizare profesională și să evalueze anual aceste riscuri la locul de muncă. Potrivit sursei citate mai sus, inițiativa include și posibilitatea ca angajatorii să acorde, prin contract colectiv de muncă sau regulament intern, concediu plătit...
De la salon la volan: Moldindconbank simplifică achiziția automobilului prin Creditul SmartAuto # Banca Mea
Moldindconbank pune la dispoziția ta Creditul SmartAuto, o soluție de finanțare care îți permite să achiziționezi automobilul dorit simplu, rapid și fără drumuri la bancă, direct din saloanele partenerilor auto. Prin Credit SmartAuto, suma maximă oferită ajunge până la 400.000 de lei, cu o perioadă de creditare de până la 60 de luni. Rata anuală a dobânzii pornește de la 9% , iar dobânda anuală...
Taxonomia finanțării durabile: instrumentul prin care Moldova vrea să atragă capital verde # Banca Mea
Republica Moldova se pregătește să introducă reguli clare pentru investițiile care protejează mediul. Recent, Banca Națională a Moldovei , împreună cu Asociația Băncilor din Moldova , AmCham Moldova și Corporația FinanciarăInternațională , în parteneriat cu Facilitatea pentru Servicii de Consultanță în domeniul Climatului Investițional , a organizat un atelier de lucru intitulat „Taxonomia...
FinComBank a anunțat lansarea unei noi oferte dedicate pensionarilor – depozitul „Vârsta de Aur”, destinat clienților care utilizează cardul de plată cu același nume. Produsul este conceput pentru economisire pe termen mediu, oferind condiții flexibile și un venit suplimentar printr-un bonus la dobândă. Depozitul este disponibil în lei moldovenești , are un termen de 25 de luni, iar suma minimă...
Situația de pe piața creditelor imobiliare nu mai poate fi ignorată, avertizează economistul Stas Madan de la Expert Grup într-o analiză publică privind evoluțiile recente din sector. Potrivit acestuia, în anul 2025 se atestă o expansiune rapidă a creditării ipotecare într-un interval relativ scurt de timp. Stocul total al creditelor imobiliare a crescut de la 18,6 miliarde de lei în decembrie...
În anul 2025, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a înregistrat rezultate solide în susținerea mediului de afaceri, prin implementarea Programul guvernamental 373, gestionat prin Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei. Potrivit datelor prezentate de ODA, în cadrul Programului 373 au fost acordate 736 de credite, cu 36% mai mult față de anul 2024. Valoarea...
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, luni, 29 decembrie, în lectura a doua, un pachet de măsuri fiscale și administrative dedicate antreprenorilor, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. Cea mai importantă prevedere pentru mediul de afaceri este menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și în anul 2026. Facilitatea se aplică întreprinderilor cu o cifră...
Tehnologia, sectorul bancar și energia concentrează cele mai mari câștiguri la nivel global în 2025, potrivit unei analize realizate de Profit.ro, pe baza datelor Visual Capitalist și FinanceCharts.com. Clasamentul, construit pe baza profitului net din ultimele 12 luni (TTM), arată o dominare clară a companiilor americane, dar și prezența consistentă a unor grupuri asiatice și europene. În fruntea topului se află Alphabet, urmată de Apple și Microsoft, toate beneficiind de modele de business cu...
Guvernul a aprobat astăzi, 29 decembrie, proiectul hotărârii privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului din domeniul fiscal și vamal, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Documentul, prezentat de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, vizează ajustarea actelor normative subsecvente, în contextul modificărilor operate la cadrul normativ primar. Potrivit comunicatului oficial,...
IMM-urile pot primi granturi pentru eficiență energetică: Guvernul a aprobat un nou acord de finanțare # Banca Mea
Guvernul a aprobat semnarea unui acord de grant destinat sprijinirii eficienței energetice a întreprinderilor micro, mici și mijlocii , în cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”. Acordul urmează să fie semnat între Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, proiectul fiind coordonat de GIZ Moldova și...
BNM lansează curba randamentelor: mai multă transparență și predictibilitate pentru piața financiară # Banca Mea
Banca Națională a Moldovei lansează curba randamentelor, un instrument-cheie de analiză financiară care contribuie la dezvoltarea pieței financiare și la alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale. Curba randamentelor este o reprezentare grafică care arată relația dintre ratele dobânzilor și scadențele instrumentelor financiare și constituie un reper fundamental pentru...
Victoriabank are în portofoliul său cardul de debit Salut, o soluție practică pentru plăți rapide și administrarea ușoară a banilor, indiferent dacă ești în Republica Moldova sau peste hotare. Cardul este pus la dispoziția ta pentru cumpărături online sau în magazine fizice și pentru primirea transferurilor din țară sau din străinătate. Un beneficiu important al cardului Salut este bonusul lunar...
39,4 milioane de lei prin plăți vamale: aportul la buget al diasporei revenite acasă de sărbători # Banca Mea
În penultima săptămână a anului, persoanele fizice au contribuit semnificativ la bugetul de stat prin plăți vamale în valoare de 39,4 milioane de lei. Suma provine din bunurile introduse de persoane fizice care au depășit limita neimpozabilă la frontieră și reprezintă aproximativ 4% din totalul încasărilor vamale din perioada 22–28 decembrie 2025. Per total, în intervalul menționat, Serviciul...
Maib a susținut Gala Studenților Originari din Republica Moldova, un eveniment dedicat tinerilor cu studii peste hotare și analizează posibilitatea de a reveni acasă pentru a-și continua parcursul profesional. În cadrul galei, Svetlana Bodaci, Director Resurse Umane la maib, a oferit premiul „Reveniri care inspiră”, acordat pentru curajul de a valorifica experiența internațională în Republica Moldova. Totodată, maib a fost partener al evenimentului și a participat la târgul de carieră organizat...
Cetățenia Republicii Moldova, reformată financiar: dispar intermediarii, cresc verificările de venit # Banca Mea
Procesul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova intră într-o nouă etapă de control financiar și transparență, după ce autoritățile au decis eliminarea intermediarilor, introducerea programării obligatorii și evaluarea capacității financiare a solicitanților. Începând cu 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv pe bază de programare prealabilă, realizată online. Prin această schimbare, statul urmărește eficientizarea...
Prețurile locuințelor din Uniunea Europeană continuă să crească mai rapid decât veniturile populației, iar accesul la o casă devine tot mai dificil pentru milioane de europeni. O analiză recentă arată că o țară din UE se detașează clar prin nivelul ridicat de supraevaluare a pieței imobiliare. Potrivit Descopera.ro, Portugalia are cele mai supraevaluate prețuri la locuințe din Uniunea...
