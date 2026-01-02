Finanțare pentru nevoi personale și investiții private, la Comerțbank
Banca Mea, 2 ianuarie 2026 12:45
Comerțbank oferă soluții de creditare destinate persoanelor fizice, care pot fi utilizate pentru achiziția unei locuințe, cumpărarea unui automobil, renovarea locuinței sau alte necesități personale. Potrivit informațiilor publicate de bancă, creditele sunt acordate în lei moldovenești, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în baza documentelor ce confirmă sursele de rambursare și,...
Alte ştiri de Banca Mea
Acum 30 minute
12:45
Acum 4 ore
10:30
Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european ar urma să fie eliminate în următorii ani, pe fondul utilizării tot mai intense a inteligenței artificiale și al reducerii rețelelor de sucursale fizice, potrivit Morgan Stanley, citat de Profit.ro. Analiștii estimează că băncile ar putea reduce aproximativ 10% din totalul angajaților până în 2030, arată BiziDay, într-o analiză care...
09:30
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul 2026. Plata este obligatorie pentru cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern și trebuie efectuată în primele trei luni ale anului. Pentru anul 2026, valoarea primei a rămas neschimbată față de anii precedenți și...
Acum 24 ore
14:15
Încasările la Bugetul public național , administrate de Serviciul Fiscal de Stat, au constituit circa 81,7 miliarde lei în anul 2025, potrivit datelor operative. Suma este cu aproximativ 10,9 miliarde lei mai mare decât în anul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de 15,4% față de perioada similară din 2024. La Bugetul de stat , în anul 2025 s-au încasat aproximativ 33,8 miliarde lei, cu...
Ieri
16:45
Anul 2025 a adus performanțe istorice pe bursele europene, cu sectorul bancar în prim-plan, piețele din Europa având o evoluție mai bună decât cele din Statele Unite. Creșterea a fost susținută de o economie mai stabilă decât se anticipa la începutul anului și de rezultate financiare solide ale băncilor. Potrivit Mediafax, citat de mediafax.ro, indicele Stoxx 600 a crescut cu aproximativ 16% în...
16:30
Jaf demn de Hollywood la o bancă din Germania: pagubă estimată la 30 de milioane de euro # Banca Mea
Un jaf de proporții a avut loc la o bancă din Germania, unde suspecți neidentificați au golit aproape 3.000 de casete de valori, cu bani, aur și bijuterii, prejudiciul fiind estimat la circa 30 de milioane de euro, potrivit profit.ro. Banca a rămas închisă marți din motive de securitate, după ce mai mulți clienți îngrijorați pentru bunurile lor s-au adunat în fața sucursalei. Potrivit...
14:45
Consiliul de Administrație al Comisia Națională a Pieței Financiare a adoptat, în ședința din 30 decembrie 2025, mai multe decizii ce vizează protecția consumatorilor și piața de capital, inclusiv o hotărâre cu impact direct asupra sectorului bancar. Astfel, Consiliul a respins cererea prealabilă depusă de Victoriabank, prin care banca a solicitat anularea unei hotărâri emise în urma unui...
14:30
Maib anunță finanțarea proiectului implementat de Top Valdar S.R.L., realizat în parteneriat cu Unisolar Moldova, care presupune instalarea unuia dintre cele mai avansate sisteme de stocare a energiei electrice din Republica Moldova. Investiția permite companiei Top Valdar să facă un pas important spre eficiență energetică sporită, prin utilizarea unei tehnologii moderne care stochează...
13:30
Un nou regim fiscal pentru munca pe cont propriu: ce se schimbă din 2026 și cât se va plăti la stat # Banca Mea
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare un nou regim fiscal dedicat celor care lucrează pe cont propriu, fără a-și deschide firmă. Este vorba despre regimul fiscal al antreprenorilor independenți, introdus prin modificările aduse Codul fiscal. Noul regim se adresează celor care prestează servicii în mod individual, fără a crea o entitate juridică. Lista include 40 de...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:15
30 decembrie 2025
19:30
Burnoutul la locul de muncă nu mai e „doar stres”: apare concediul plătit pentru refacere profesională # Banca Mea
Un proiect de lege din România, analizat de Profit.ro, propune introducerea unor măsuri prin care angajatorii să informeze salariații despre riscurile de epuizare profesională și să evalueze anual aceste riscuri la locul de muncă. Potrivit sursei citate mai sus, inițiativa include și posibilitatea ca angajatorii să acorde, prin contract colectiv de muncă sau regulament intern, concediu plătit...
18:30
De la salon la volan: Moldindconbank simplifică achiziția automobilului prin Creditul SmartAuto # Banca Mea
Moldindconbank pune la dispoziția ta Creditul SmartAuto, o soluție de finanțare care îți permite să achiziționezi automobilul dorit simplu, rapid și fără drumuri la bancă, direct din saloanele partenerilor auto. Prin Credit SmartAuto, suma maximă oferită ajunge până la 400.000 de lei, cu o perioadă de creditare de până la 60 de luni. Rata anuală a dobânzii pornește de la 9% , iar dobânda anuală...
16:00
Taxonomia finanțării durabile: instrumentul prin care Moldova vrea să atragă capital verde # Banca Mea
Republica Moldova se pregătește să introducă reguli clare pentru investițiile care protejează mediul. Recent, Banca Națională a Moldovei , împreună cu Asociația Băncilor din Moldova , AmCham Moldova și Corporația FinanciarăInternațională , în parteneriat cu Facilitatea pentru Servicii de Consultanță în domeniul Climatului Investițional , a organizat un atelier de lucru intitulat „Taxonomia...
14:15
FinComBank a anunțat lansarea unei noi oferte dedicate pensionarilor – depozitul „Vârsta de Aur”, destinat clienților care utilizează cardul de plată cu același nume. Produsul este conceput pentru economisire pe termen mediu, oferind condiții flexibile și un venit suplimentar printr-un bonus la dobândă. Depozitul este disponibil în lei moldovenești , are un termen de 25 de luni, iar suma minimă...
12:15
Situația de pe piața creditelor imobiliare nu mai poate fi ignorată, avertizează economistul Stas Madan de la Expert Grup într-o analiză publică privind evoluțiile recente din sector. Potrivit acestuia, în anul 2025 se atestă o expansiune rapidă a creditării ipotecare într-un interval relativ scurt de timp. Stocul total al creditelor imobiliare a crescut de la 18,6 miliarde de lei în decembrie...
10:45
În anul 2025, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a înregistrat rezultate solide în susținerea mediului de afaceri, prin implementarea Programul guvernamental 373, gestionat prin Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei. Potrivit datelor prezentate de ODA, în cadrul Programului 373 au fost acordate 736 de credite, cu 36% mai mult față de anul 2024. Valoarea...
09:30
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, luni, 29 decembrie, în lectura a doua, un pachet de măsuri fiscale și administrative dedicate antreprenorilor, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. Cea mai importantă prevedere pentru mediul de afaceri este menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și în anul 2026. Facilitatea se aplică întreprinderilor cu o cifră...
29 decembrie 2025
18:15
Tehnologia, sectorul bancar și energia concentrează cele mai mari câștiguri la nivel global în 2025, potrivit unei analize realizate de Profit.ro, pe baza datelor Visual Capitalist și FinanceCharts.com. Clasamentul, construit pe baza profitului net din ultimele 12 luni (TTM), arată o dominare clară a companiilor americane, dar și prezența consistentă a unor grupuri asiatice și europene. În fruntea topului se află Alphabet, urmată de Apple și Microsoft, toate beneficiind de modele de business cu...
18:00
Guvernul a aprobat astăzi, 29 decembrie, proiectul hotărârii privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului din domeniul fiscal și vamal, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Documentul, prezentat de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, vizează ajustarea actelor normative subsecvente, în contextul modificărilor operate la cadrul normativ primar. Potrivit comunicatului oficial,...
15:15
IMM-urile pot primi granturi pentru eficiență energetică: Guvernul a aprobat un nou acord de finanțare # Banca Mea
Guvernul a aprobat semnarea unui acord de grant destinat sprijinirii eficienței energetice a întreprinderilor micro, mici și mijlocii , în cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”. Acordul urmează să fie semnat între Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, proiectul fiind coordonat de GIZ Moldova și...
13:00
BNM lansează curba randamentelor: mai multă transparență și predictibilitate pentru piața financiară # Banca Mea
Banca Națională a Moldovei lansează curba randamentelor, un instrument-cheie de analiză financiară care contribuie la dezvoltarea pieței financiare și la alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale. Curba randamentelor este o reprezentare grafică care arată relația dintre ratele dobânzilor și scadențele instrumentelor financiare și constituie un reper fundamental pentru...
12:00
Victoriabank are în portofoliul său cardul de debit Salut, o soluție practică pentru plăți rapide și administrarea ușoară a banilor, indiferent dacă ești în Republica Moldova sau peste hotare. Cardul este pus la dispoziția ta pentru cumpărături online sau în magazine fizice și pentru primirea transferurilor din țară sau din străinătate. Un beneficiu important al cardului Salut este bonusul lunar...
11:45
10:45
39,4 milioane de lei prin plăți vamale: aportul la buget al diasporei revenite acasă de sărbători # Banca Mea
În penultima săptămână a anului, persoanele fizice au contribuit semnificativ la bugetul de stat prin plăți vamale în valoare de 39,4 milioane de lei. Suma provine din bunurile introduse de persoane fizice care au depășit limita neimpozabilă la frontieră și reprezintă aproximativ 4% din totalul încasărilor vamale din perioada 22–28 decembrie 2025. Per total, în intervalul menționat, Serviciul...
28 decembrie 2025
17:15
Maib a susținut Gala Studenților Originari din Republica Moldova, un eveniment dedicat tinerilor cu studii peste hotare și analizează posibilitatea de a reveni acasă pentru a-și continua parcursul profesional. În cadrul galei, Svetlana Bodaci, Director Resurse Umane la maib, a oferit premiul „Reveniri care inspiră”, acordat pentru curajul de a valorifica experiența internațională în Republica Moldova. Totodată, maib a fost partener al evenimentului și a participat la târgul de carieră organizat...
16:30
Cetățenia Republicii Moldova, reformată financiar: dispar intermediarii, cresc verificările de venit # Banca Mea
Procesul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova intră într-o nouă etapă de control financiar și transparență, după ce autoritățile au decis eliminarea intermediarilor, introducerea programării obligatorii și evaluarea capacității financiare a solicitanților. Începând cu 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv pe bază de programare prealabilă, realizată online. Prin această schimbare, statul urmărește eficientizarea...
27 decembrie 2025
17:15
Prețurile locuințelor din Uniunea Europeană continuă să crească mai rapid decât veniturile populației, iar accesul la o casă devine tot mai dificil pentru milioane de europeni. O analiză recentă arată că o țară din UE se detașează clar prin nivelul ridicat de supraevaluare a pieței imobiliare. Potrivit Descopera.ro, Portugalia are cele mai supraevaluate prețuri la locuințe din Uniunea...
12:15
45 de propuneri de proiect, depuse la primul apel european pentru investiții în Republica Moldova # Banca Mea
Un număr de 45 de propuneri de proiect au fost depuse în cadrul primei etape a apelului Comisiei Europene „Call for Expressions of Interest”, dedicat atragerii investițiilor în Republica Moldova. Potrivit Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, propunerile au fost transmise de companii din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene și acoperă o gamă largă de domenii...
26 decembrie 2025
19:15
Ministerul Finanțelor a publicat calendarul subscrierilor la Valorile Mobiliare de Stat pentru primele luni ale anului 2026, oferind investitorilor posibilitatea de a-și planifica din timp plasamentele. Subscrierile vor avea loc în următoarele perioade:12–21 ianuarie 2026;9–18 februarie 2026;9–18 martie 2026. În cadrul acestor sesiuni, investitorii vor putea achiziționa obligațiuni de stat cu...
19:00
16:15
FinComBank pune la dispoziția afacerii tale soluția myPOS, un produs care reunește într-un singur dispozitiv acceptarea plăților electronice și fiscalizarea automată. Cu myPOS de la FinComBank, poți accepta plăți cu cardurile Visa și Mastercard, precum și plăți prin cod QR. Soluția este conectată la platforma FiscalCloud, iar bonul fiscal se emite automat, fără pași suplimentari. 1. Depui cererea și semnezi contractul cu FinComBank, apoi semnezi acordul de fiscalizare cu partenerul băncii. • 2....
14:30
Numerarul continuă să joace un rol important în viața de zi cu zi a europenilor, chiar dacă plățile digitale câștigă tot mai mult teren, potrivit Băncii Centrale Europene, citat de Mediafax. Datele pentru 2024 arată că suma medie de numerar purtată de un locuitor al zonei euro este de 59 de euro, cu diferențe semnificative între state. Astfel, în Olanda media este de doar 35 de euro, în timp ce...
12:45
Plata salariului pe card rămâne una dintre cele mai sigure și comode soluții pentru gestionarea veniturilor lunare. Prin proiectele salariale Moldindconbank, angajații au acces rapid la bani, iar companiile beneficiază de un mecanism clar și eficient de organizare a plăților salariale. Cardul salarial MICB le oferă angajaților libertatea de a-și administra veniturile digital, cu acces permanent...
10:45
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”, și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”, care completează seria „Altele”. Moneda „Petre Teodorovici -...
09:45
Dacă ai planuri pentru anul 2025 și cauți o soluție de finanțare ușor de accesat, Comertbank propune Creditul Retail, un produs destinat cheltuielilor personale, cu procedură simplificată și condiții clare. Creditul este disponibil în sumă de până la 70.000 de lei și se acordă doar în baza buletinului de identitate, fără solicitarea unui gaj și fără comision de acordare. Cererea poate fi depusă...
25 decembrie 2025
15:45
Job de vis pe o insulă, pentru odihnă mintală: salariu de 30.000 de euro și compania pinguinilor # Banca Mea
O organizație de protecție a mediului din Scoția caută un ranger dispus să locuiască timp de șase luni pe insula Handa, un teritoriu nelocuit din largul coastei de nord-vest a Scoției, postul venind cu un salariu de aproximativ 30.000 de euro și cazare gratuită, potrivit BBC, citat de HotNews.ro. Postul este oferit de Scottish Wildlife Trust și presupune un contract pe durată determinată, din...
12:45
26 decembrie, ultima zi pentru plata contribuțiilor sociale: cine este obligat să plătească # Banca Mea
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește că 26 decembrie 2025 este termenul-limită pentru declararea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente lunii noiembrie 2025. Este important de menționat că angajații nu achită direct contribuțiile sociale. Acestea sunt reținute și virate de către angajatori, iar în cazul anumitor categorii de persoane, contribuțiile sunt achitate individual, conform legislației. Angajatorii trebuie să depună Declarația IPC2...
24 decembrie 2025
17:00
În anul 2023, în Republica Moldova activau 41,8 mii de întreprinderi, cu 0,7% mai mult față de 2022, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare. Cea mai mare pondere a întreprinderilor active a fost deținută de comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 39% din total, urmat de activitățile...
15:15
Anca Dragu: 2025, an de referință pentru modernizarea sistemului financiar al Republicii Moldova # Banca Mea
Guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, Anca Dragu, a transmis un mesaj cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în care a subliniat că anul 2025 va rămâne un reper în istoria financiară a Republicii Moldova, marcat de transformări structurale majore. Potrivit guvernatoarei, conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro a depășit dimensiunea unui proiect tehnic, devenind un simbol al...
14:15
În cadrul ședinței din 24 decembrie 2025, Consiliul de Administrație al Comisia Națională a Pieței Financiare a adoptat mai multe decizii relevante pentru sectorul bancar, protecția consumatorilor și piața de capital. Pe segmentul de autorizare, CNPF a înregistrat în Registrul emitenților de valori mobiliare rezultatele emisiunii a VIII-a de obligațiuni din cadrul Programului de ofertă al Banca...
12:15
Cum vor lucra băncile din Moldova de sărbătorile de iarnă. Program special anunțat de instituțiile financiare # Banca Mea
Sărbătorile de iarnă vin cu program special la bănci, așa că e bine să știi din timp când poți ajunge la ghișeu și când să te bazezi pe aplicațiile digitale. Mai multe instituții financiare din Republica Moldova au anunțat deja cum vor activa în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Comerțbank anunță că 25 decembrie este zi liberă, iar subdiviziunile nu vor activa. În 24 decembrie,...
10:15
Inteligența artificială nu reprezintă o amenințare majoră pentru piața muncii românească, ci mai degrabă un motor de creștere economică, arată Raportul asupra Stabilității publicat în luna decembrie de Banca Națională a României. Potrivit estimărilor, impactul AI ar putea aduce un plus de circa 5% la creșterea economică, echivalentul a 14–16 miliarde de euro anual, prin creșterea...
23 decembrie 2025
18:30
Peste 20.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului 2025, cu sprijinul Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă . Potrivit datelor oficiale, 20.024 de persoane au fost plasate în câmpul muncii prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale ANOFM. Dintre acestea, 6.372 sunt șomeri, reprezentând aproape o treime din total, iar 764 de...
17:30
Peste 40.000 de gospodării din Republica Moldova au plătit facturi mai mici la energie datorită programului EcoVoucher, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Potrivit datelor prezentate de CNED, programul generează economii anuale de aproximativ 29,8 milioane de lei, ca urmare a reducerii consumului de energie electrică. În doar doi ani, înlocuirea electrocasnicelor vechi cu...
14:15
Final de an în forță pentru afacerile locale: granturi de 35,5 milioane lei și investiții de peste 58 milioane lei în economie # Banca Mea
Anul 2025 se încheie cu vești bune pentru mediul antreprenorial din Republica Moldova. Alte 79 de companii locale vor beneficia de granturi în valoare totală de 35,5 milioane de lei, sprijin care va genera investiții de peste 58 de milioane de lei în economia națională, potrivit comunicatului Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului . Finanțarea nerambursabilă este asigurată de...
12:30
Mediul de afaceri din Republica Moldova a transmis Guvernului un document de poziție privind proiectul Legii cu privire la investiții, cu scopul de a contribui la elaborarea unui cadru normativ coerent, previzibil și compatibil cu obligațiile internaționale asumate de stat în domeniul protecției investițiilor. În documentul de poziție privind proiectul Legii cu privire la investiții, disponibil...
09:30
Guvernul a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, precum și salariul minim pe țară, potrivit hotărârilor publicate în Monitorul Oficial din 18 decembrie 2025, informează Casa Națională de Asigurări Sociale. Conform Hotărârii Guvernului nr. 773 din 17 decembrie 2025, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, a fost stabilit la 17.400...
22 decembrie 2025
18:30
Banca Comercială Română a lansat în premieră în România funcționalitatea „Move & Save”, disponibilă în aplicația George, care le permite clienților să economisească automat bani atunci când își ating obiectivele de activitate fizică, scrie Profit.ro. Prin această funcție, utilizatorii pot seta o sumă de economisit care este transferată automat din contul curent în contul de economii de fiecare dată când un obiectiv de mișcare este atins. Activitatea este monitorizată prin Apple Watch sau aplicaț...
16:45
FinComBank și Mastercard continuă colaborarea strategică orientată spre dezvoltarea plăților digitale și modernizarea serviciilor financiare din Republica Moldova. În cadrul acestui parteneriat, Mastercard contribuie cu expertiză internațională în tehnologii precum tokenizarea, inteligența artificială și soluțiile de plăți digitale, iar FinComBank susține implementarea acestora printr-o...
13:30
Republica Moldova face pași importanți în îmbunătățirea mediului de afaceri, arată cea mai recentă analiză a Banca Mondială. În linie cu evoluțiile pozitive ale indicatorilor PMR , țara a redus barierele la intrarea pe piață și a creat condiții mai favorabile pentru concurență și dezvoltarea afacerilor. Povara administrativă și de reglementare a scăzut cu 0,3 puncte, până la nivelul de 1,91....
