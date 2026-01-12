Până la 400.000 MDL pentru planurile tale: condițiile creditului de consum Energbank
Banca Mea, 12 ianuarie 2026 09:45
Energbank propune persoanelor fizice un credit de consum fără gaj, destinat finanțării cheltuielilor importante, cu sumă maximă de până la 400.000 MDL și dobândă fixă avantajoasă. Creditul este acordat cu o dobândă fixă de 8,90% pe an, valabilă până la 20 ianuarie 2027, fără comisioane de acordare sau administrare. Dobânda anuală efectivă constituie 9,21%. Potrivit exemplului prezentat de bancă,...
• • •
Acum 30 minute
09:45
Acum 2 ore
08:45
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost finanțată plata compensațiilor la energie, acordate sub formă de plată monetară, în valoare de 464,1 milioane de lei. Totodată, pentru pensii și alocații sociale au fost alocate 130 milioane de lei. Banii pot fi ridicați după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice MPay, în funcție de metoda de încasare...
Ieri
05:15
Peste 700 de mii de lei au pierdut mai multe persoane într-o schemă de escrocherie cu criptomonede, într-un caz anunțat de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, un tânăr de 26 de ani a fost recunoscut vinovat pentru comiterea a trei episoade de escrocherie, săvârșite în perioada 22–30 august 2022. Acesta a pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a...
10 ianuarie 2026
16:15
Vacanțele în marile orașe și stațiuni din România vor veni cu costuri suplimentare începând cu 1 ianuarie 2026, după ce mai multe administrații locale au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice, potrivit presei din România. Potrivit digi24.ro, în București va fi aplicată o taxă turistică de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, măsură deja aprobată de Consiliul General al...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:15
Trei companii de creditare, sancționate cu zeci de mii de lei pentru că nu au restituit banii consumatorilor # Banca Mea
Trei companii de creditare au fost amendate cu peste 150 de mii de lei, după ce au refuzat să respecte prescripțiile prin care li se cerea să restituie consumatorilor sumele percepute ilegal în baza contractelor de credit, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare . Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CNPF din 6 ianuarie 2026. Potrivit autorității de...
09:00
9 ianuarie 2026
18:45
Banca Națională a Elveției a raportat pentru anul 2025 un profit de aproximativ 26 de miliarde de franci elvețieni, unul dintre cele mai mari rezultate din istoria instituției, obținut într-un context economic global marcat de incertitudini și tensiuni comerciale, scrie Digi24.ro. Rezultatul a fost susținut în principal de creșterea accelerată a prețului aurului, pe fondul orientării...
17:30
Tentativele de fraudă devin tot mai sofisticate, iar escrocii folosesc diverse metode pentru a obține acces la date personale și bancare, avertizează OTP Bank Moldova într-un mesaj adresat clienților. Potrivit băncii, printre cele mai frecvente scenarii se numără mesajele și apelurile primite pe WhatsApp sau Viber, în care escrocii se dau drept reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă...
16:30
În perioada anului 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 41 150 478,3 mii lei , în creștere cu 2 873 566,0 mii lei sau +7,5% față de perioada similară a anului 2024. Cea mai mare pondere în structura încasărilor o deține TVA, cu 66,6%, urmată de accize – 26,8% și taxa vamală – 6,4%. TVA la import a însumat 27 403,53 milioane lei, în...
15:00
Comerțbank pune la dispoziția clienților serviciul de transferuri internaționale de bani prin MoneyGram, destinat persoanelor care doresc să expedieze sau să primească fonduri din străinătate. Transferurile pot fi efectuate la orice unitate Comerțbank, în baza prezentării unui act de identitate valabil. Procedura este simplă, iar fondurile pot fi disponibile pentru ridicare în doar câteva...
13:45
maib anunță lansarea IT Internship 2026, un program plătit destinat studenților din anul terminal ai facultăților IT, precum și persoanelor care își doresc să exploreze sau să își schimbe direcția profesională către o carieră în fintech. Programul oferă oportunitatea de a lucra într-un mediu de business și de a acumula experiență practică alături de echipele maib, în mai multe roluri-cheie din...
12:00
Vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani, iar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă va fi necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Potrivit Radio Moldova noua vârstă standard de pensionare pentru femei va fi aplicată începând cu 1 iulie 2026. Pentru bărbați, condițiile de pensionare...
11:30
Antreprenoriatul independent, mai simplu: înregistrare online prin Portalul Serviciilor Publice # Banca Mea
Agenția Servicii Publice anunță lansarea, începând cu 5 ianuarie 2025, a unui nou serviciu digital de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept a persoanelor care intenționează să desfășoare activitate de antreprenor independent. Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care doresc să desfășoare activitate economică independentă în domeniul prestării serviciilor,...
8 ianuarie 2026
15:15
ProCredit Bank îți pune la dispoziție Depozitul ProClassic, o soluție simplă și sigură pentru economii, cu dobândă fixă și venit garantat. Depozitul poate fi deschis în MDL, EUR sau USD, pe o perioadă de la 6 până la 36 de luni, atât online, cât și la ghișeu. Dobânda rămâne fixă pe toată durata depozitului, iar la scadență acesta se reînnoiește automat pentru aceeași perioadă. Pentru economiile...
13:15
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 5,2 miliarde de dolari în Elveția, în primii ani ai mandatului lui Nicolas Maduro. Livrările au avut loc între 2013 și 2016 și au totalizat 113 tone metrice, potrivit datelor vamale analizate de Reuters, citate de digi24.ro. Aurul provenea din rezervele Băncii Centrale a Venezuelei. Guvernul de la Caracas a vândut metalul prețios pentru a...
11:30
În perioada ianuarie–septembrie 2025, exporturile de servicii ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere robustă, confirmând rolul tot mai important al acestui sector în susținerea creșterii economice și în diversificarea structurii economiei naționale. Exporturile de servicii au crescut cu 9,7% în termeni reali, contribuind cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB de 2% înregistrată în...
10:00
Viața în Chișinău este mai costisitoare decât în orașe din Ucraina, precum Kiev sau Odesa, dar rămâne mai accesibilă decât în centre urbane din România, precum București, Cluj-Napoca sau Brașov, arată datele publicate la începutul anului de către platforma internațională Numbeo, potrivit tvrmoldova.md. În clasamentul global privind costul vieții, Chișinăul ocupă locul 371 din 479 de orașe, pe baza prețurilor de consum, costurilor imobiliare și indicatorilor calității vieții. La polul opus în top...
7 ianuarie 2026
14:30
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi amenințată dacă Uniunea Europeană nu adoptă un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franței. Potrivit Agerpres, citat de Profit.ro, guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, a declarat că euro „cel mai mare pas al Europei către suveranitate”, riscă să își piardă rolul esențial dacă nu este...
09:45
Un singur impozit, o singură plată: cum schimbă cota de 15% viața antreprenorilor independenți în 2026 # Banca Mea
Începând cu anul 2026, antreprenorii independenți beneficiază de un regim fiscal simplificat, introdus prin Legea nr. 228/2025, care prevede achitarea unui impozit unic de 15% din venitul obținut. Noul mecanism se aplică persoanelor fizice care desfășoară activități economice individuale, în special în domeniul prestării serviciilor. Antreprenorul independent este o persoană fizică înregistrată la Agenția Servicii Publice, iar dreptul de a desfășura activitatea apare din momentul atribuirii numă...
6 ianuarie 2026
16:30
Serviciul Vamal a elaborat o serie de ghiduri informative menite să faciliteze înțelegerea și aplicarea corectă a procedurilor vamale de către persoanele care importă, exportă sau interacționează cu autoritatea vamală. Materialele explică, pas cu pas, ce presupun deciziile vamale, regimurile speciale, datoriile și garanțiile vamale, originea mărfurilor, valoarea în vamă, precum și formalitățile de import și export, fiind redactate într-un limbaj clar, orientat spre practică. Inițiativa are loc î...
15:30
Clienții Energbank beneficiază de o oră suplimentară zilnică pentru schimb valutar la cursul Băncii Naționale, prin serviciul Smart Hour, disponibil direct în aplicația MyEnergBank. Astfel, de luni până vineri, în intervalul 12:00–14:00, utilizatorii pot efectua schimburi valutare de până la 300 de euro sau echivalentul la un curs avantajos. Sumele rezultate din tranzacție sunt transferate...
13:30
Calendarul zilelor libere în 2026: câte zile lucrătoare și sărbători vor avea angajații din Moldova # Banca Mea
În anul 2026, angajații din Republica Moldova vor avea aproximativ 247 de zile lucrătoare, din totalul de 365 de zile ale anului, restul de 118 zile fiind nelucrătoare, incluzând weekendurile și sărbătorile legale. Potrivit delucru.md, anul 2026 va include 13 zile libere legale, dintre care 10 vor cădea în timpul săptămânii, oferind oportunități pentru mini-vacanțe și perioade extinse de...
12:15
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului , cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, își va relansa apelurile de finanțare nerambursabilă după aprobarea bugetului instituției pentru anul 2026. Potrivit ODA, aprobarea bugetului este estimată pentru sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie 2026, etapă necesară pentru asigurarea funcționării...
11:15
Pagina de Facebook a Victoriabank nu mai este disponibilă în prezent, în timp ce celelalte canale oficiale de comunicare ale băncii, precum Instagram și LinkedIn, funcționează fără probleme. Echipa bancamea.md a încercat să obțină o reacție oficială din partea băncii pentru a clarifica situația. Până la momentul publicării știrii, reprezentanții departamentului de relații publice nu au oferit...
10:00
Bitcoin a urcat la cel mai înalt nivel din ultimele trei săptămâni, depășind un prag tehnic urmărit pe scară largă de investitori, pe fondul revenirii interesului pentru activele de risc și al creșterilor înregistrate pe piețele de acțiuni și metale prețioase. Potrivit economies.com, citat de bancamea.md, cea mai mare criptomonedă din lume a crescut luni cu până la 2,3%, fiind tranzacționată la...
5 ianuarie 2026
16:30
Finanțare pentru flote auto: ce propune OTP Bank companiilor, în parteneriat cu Porsche și Zeekr # Banca Mea
OTP Bank Moldova propune o nouă ofertă de finanțare destinată companiilor care își doresc să își extindă sau să își modernizeze flota auto, în parteneriat cu dealerii oficiali Porsche și Zeekr. Oferta vizează atât autoturisme noi, cât și rulate, adaptate nevoilor de mobilitate ale afacerilor aflate în creștere. Finanțarea este disponibilă în euro și include rată a dobânzii fixă de 0% pentru o...
13:30
Sistemul național de plăți instant MIA continuă să câștige teren în Republica Moldova, atât în rândul persoanelor fizice, cât și al mediului de afaceri. În 2025, aproape 840.000 de utilizatori folosesc MIA pentru transferuri de bani rapide, disponibile 24/7, cu procesare instantanee. Pentru plățile către afaceri , utilizatorii achită exact suma necesară, fără comision, în timp ce peste 5.000 de...
11:45
Declararea și achitarea TVA pentru energie electrică, gaze naturale și serviciile aferente au fost simplificate printr-un nou regim fiscal aplicabil din 2026, care clarifică modul de raportare și aplicarea taxării inverse. Modificările au fost anunțate de Serviciul Fiscal de Stat. Noile reguli vizează achizițiile efectuate atât de la furnizori rezidenți, cât și de la nerezidenți, pentru gaze...
10:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrează pe cont propriu pot activa oficial în baza Legii freelancerilor, un nou regim fiscal special destinat activităților independente, potrivit Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, citat de bancamea.md. Noua lege se adresează persoanelor fizice care prestează servicii în domenii precum IT, design, fotografie, arhitectură,...
09:30
Tensiunile din Venezuela nu sunt doar un subiect de geopolitică îndepărtată, ci pot avea efecte rapide asupra economiilor mici, inclusiv asupra Republicii Moldova, prin prețuri mai mari și presiuni suplimentare asupra sistemului financiar. Potrivit unei analize publicate de Logos Press, miza reală nu este petrolul extras astăzi, ci controlul viitor asupra finanțării, logisticii și fluxurilor...
3 ianuarie 2026
18:15
Bulgaria a adoptat oficial moneda euro de la 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat membru al zonei euro, după ce a primit aprobarea finală în 2025, în urma îndeplinirii criteriilor economice și bugetare. Tranziția a adus însă dificultăți în primele zile, mai ales la plățile în numerar, unde mulți comercianți nu dispuneau de suficiente bancnote euro pentru rest, potrivit profit.ro. Situații similare au fost raportate în piețe, magazine mici și taxiuri, în timp ce supermarketurile și bancomatel...
17:15
Peste 2,2 milioane lei obligații vamale suplimentare, stabilite după controalele din 22–31 decembrie # Banca Mea
În urma controalelor desfășurate în perioada 22–31 decembrie 2025, Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare de 2,236 milioane lei, rezultate din nereguli constatate la importul unor mărfuri. Cele mai frecvente probleme au vizat folosirea incorectă a facilităților fiscale, încadrarea greșită a mărfurilor în tarifele vamale, aplicarea nejustificată a tratamentului preferențial...
2 ianuarie 2026
17:45
Controale fiscale în sectoare cu risc sporit. Ce domenii economice sunt vizate în ianuarie 2026 # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat începe anul cu verificări fiscale operative în mai multe domenii considerate cu risc sporit, pentru a se asigura că regulile de bază sunt respectate, în special la plățile în numerar. În ianuarie 2026, controalele se vor concentra pe: comerțul cu amănuntul de mărfuri și produse; vânzarea articolelor din metale prețioase; comerțul cu produse din tutun; transportul rutier de pasageri, inclusiv taxiurile; activitățile comerciale și serviciile prestate online; agenții econom...
16:15
Victoriabank sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova prin acces la soluții de finanțare destinate investițiilor în inovare, tehnologii moderne, eficiență energetică și tranziție verde, în cadrul programului FACEM IMPACT. Programul este gestionat de KfW Development Bank și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). IMM-urile pot accesa credite în lei moldovenești, cu valori cuprinse între 200.000 MDL și 5 milioane MDL, pe un termen de pân...
14:15
În anul 2025, Moldindconbank a continuat să sprijine proiecte cu impact social în domenii precum educația, sănătatea, cultura, sportul și incluziunea socială, prin donații și sponsorizări realizate în comunități din întreaga Republică Moldova. În educație, banca a susținut instituții de învățământ superior, printre care Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova...
12:45
Comerțbank oferă soluții de creditare destinate persoanelor fizice, care pot fi utilizate pentru achiziția unei locuințe, cumpărarea unui automobil, renovarea locuinței sau alte necesități personale. Potrivit informațiilor publicate de bancă, creditele sunt acordate în lei moldovenești, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în baza documentelor ce confirmă sursele de rambursare și,...
10:30
Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european ar urma să fie eliminate în următorii ani, pe fondul utilizării tot mai intense a inteligenței artificiale și al reducerii rețelelor de sucursale fizice, potrivit Morgan Stanley, citat de Profit.ro. Analiștii estimează că băncile ar putea reduce aproximativ 10% din totalul angajaților până în 2030, arată BiziDay, într-o analiză care...
09:30
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul 2026. Plata este obligatorie pentru cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern și trebuie efectuată în primele trei luni ale anului. Pentru anul 2026, valoarea primei a rămas neschimbată față de anii precedenți și...
1 ianuarie 2026
14:15
Încasările la Bugetul public național , administrate de Serviciul Fiscal de Stat, au constituit circa 81,7 miliarde lei în anul 2025, potrivit datelor operative. Suma este cu aproximativ 10,9 miliarde lei mai mare decât în anul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de 15,4% față de perioada similară din 2024. La Bugetul de stat , în anul 2025 s-au încasat aproximativ 33,8 miliarde lei, cu...
31 decembrie 2025
16:45
Anul 2025 a adus performanțe istorice pe bursele europene, cu sectorul bancar în prim-plan, piețele din Europa având o evoluție mai bună decât cele din Statele Unite. Creșterea a fost susținută de o economie mai stabilă decât se anticipa la începutul anului și de rezultate financiare solide ale băncilor. Potrivit Mediafax, citat de mediafax.ro, indicele Stoxx 600 a crescut cu aproximativ 16% în...
16:30
Jaf demn de Hollywood la o bancă din Germania: pagubă estimată la 30 de milioane de euro # Banca Mea
Un jaf de proporții a avut loc la o bancă din Germania, unde suspecți neidentificați au golit aproape 3.000 de casete de valori, cu bani, aur și bijuterii, prejudiciul fiind estimat la circa 30 de milioane de euro, potrivit profit.ro. Banca a rămas închisă marți din motive de securitate, după ce mai mulți clienți îngrijorați pentru bunurile lor s-au adunat în fața sucursalei. Potrivit...
14:45
Consiliul de Administrație al Comisia Națională a Pieței Financiare a adoptat, în ședința din 30 decembrie 2025, mai multe decizii ce vizează protecția consumatorilor și piața de capital, inclusiv o hotărâre cu impact direct asupra sectorului bancar. Astfel, Consiliul a respins cererea prealabilă depusă de Victoriabank, prin care banca a solicitat anularea unei hotărâri emise în urma unui...
14:30
Maib anunță finanțarea proiectului implementat de Top Valdar S.R.L., realizat în parteneriat cu Unisolar Moldova, care presupune instalarea unuia dintre cele mai avansate sisteme de stocare a energiei electrice din Republica Moldova. Investiția permite companiei Top Valdar să facă un pas important spre eficiență energetică sporită, prin utilizarea unei tehnologii moderne care stochează...
13:30
Un nou regim fiscal pentru munca pe cont propriu: ce se schimbă din 2026 și cât se va plăti la stat # Banca Mea
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare un nou regim fiscal dedicat celor care lucrează pe cont propriu, fără a-și deschide firmă. Este vorba despre regimul fiscal al antreprenorilor independenți, introdus prin modificările aduse Codul fiscal. Noul regim se adresează celor care prestează servicii în mod individual, fără a crea o entitate juridică. Lista include 40 de...
10:15
Moldovenii au direcționat 2% din impozitul pe venit: peste 19,9 milioane de lei pentru ONG-uri # Banca Mea
Tot mai mulți moldoveni aleg să decidă unde ajung banii lor din impozit. În 2025, mecanismul 2% a fost folosit de peste 41 de mii de oameni, care au redirecționat către organizații necomerciale și entități religioase aproape 20 de milioane de lei. În total, au fost înregistrate 45.353 de opțiuni, dintre care 41.767 au fost validate, iar suma redirecționată a ajuns la 19.922.257,33 lei. Comparativ cu primii ani de aplicare a mecanismului, interesul a crescut constant: de la puțin peste 16 mii de...
30 decembrie 2025
19:30
Burnoutul la locul de muncă nu mai e „doar stres”: apare concediul plătit pentru refacere profesională # Banca Mea
Un proiect de lege din România, analizat de Profit.ro, propune introducerea unor măsuri prin care angajatorii să informeze salariații despre riscurile de epuizare profesională și să evalueze anual aceste riscuri la locul de muncă. Potrivit sursei citate mai sus, inițiativa include și posibilitatea ca angajatorii să acorde, prin contract colectiv de muncă sau regulament intern, concediu plătit...
18:30
De la salon la volan: Moldindconbank simplifică achiziția automobilului prin Creditul SmartAuto # Banca Mea
Moldindconbank pune la dispoziția ta Creditul SmartAuto, o soluție de finanțare care îți permite să achiziționezi automobilul dorit simplu, rapid și fără drumuri la bancă, direct din saloanele partenerilor auto. Prin Credit SmartAuto, suma maximă oferită ajunge până la 400.000 de lei, cu o perioadă de creditare de până la 60 de luni. Rata anuală a dobânzii pornește de la 9% , iar dobânda anuală...
16:00
Taxonomia finanțării durabile: instrumentul prin care Moldova vrea să atragă capital verde # Banca Mea
Republica Moldova se pregătește să introducă reguli clare pentru investițiile care protejează mediul. Recent, Banca Națională a Moldovei , împreună cu Asociația Băncilor din Moldova , AmCham Moldova și Corporația FinanciarăInternațională , în parteneriat cu Facilitatea pentru Servicii de Consultanță în domeniul Climatului Investițional , a organizat un atelier de lucru intitulat „Taxonomia...
14:15
FinComBank a anunțat lansarea unei noi oferte dedicate pensionarilor – depozitul „Vârsta de Aur”, destinat clienților care utilizează cardul de plată cu același nume. Produsul este conceput pentru economisire pe termen mediu, oferind condiții flexibile și un venit suplimentar printr-un bonus la dobândă. Depozitul este disponibil în lei moldovenești , are un termen de 25 de luni, iar suma minimă...
