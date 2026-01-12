Vasile Costiuc a ajuns în atenția ANI. Ar exercita funcții incompatibile cu mandatul de deputat
Realitatea.md, 12 ianuarie 2026 13:00
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă", a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților. Totul a pornit de la o sesizare înregistrată la ANI pe 12 decembrie 2025, în care se invocă faptul că parlamentarul ar fi exercitat, în paralel cu mandatul
• • •
Acum 30 minute
13:00
Vasile Costiuc a ajuns în atenția ANI. Ar exercita funcții incompatibile cu mandatul de deputat
13:00
Carantină! Focare de pestă la porci domestici au fost depistate în raioanele Ungheni și Hîncești # Realitatea.md
Focare de pestă porcină au fost depistate în raioanele Ungheni și Hîncești. Animalele afectate sunt porci domestici, conform datelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În raionul Ungheni, s-au îmbolnăvit porci din localitatea Zagarancea. Focarul a fost depistat pe 5 ianuarie, conform informațiilor publicate de ANSA. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de
13:00
Campania „Biblioteca de sub brad”: Aproximativ 8.000 de cărți colectate vor ajunge în 85 de școli # Realitatea.md
Aproximativ 8.000 de cărți au fost colectate pe parcursul lunii decembrie 2025, în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad", lansată de Guvernul Republicii Moldova. Acestea urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare, patru grădinițe de copii și două centre de plasament pentru vârstnici din țară. Cutiile cu cărți
Acum o oră
12:30
A distrus un panou și sistemul electric dintr-un pasaj pietonal din Chișinău. Făptașul urmează să fie sancționat # Realitatea.md
Un bărbat urmează să fie identificat și sancționat după ce a vandalizat un panou din pasajul pietonal subteran de pe strada Calea Ieșilor din Chișinău. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. „În noaptea trecută, un individ a vandalizat un panou din pasajul pietonal subteran de pe Calea Ieșilor. Inițial a încercat să distrugă
12:30
Va fi iar scandal? După eșecul cu aprobarea bugetului pentru 2025, CMC se reunește pentru a-l dezbate pe cel din 2026 # Realitatea.md
După ce consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să dezbată și să aprobe timp de un an bugetul Capitalei în 2025, aceștia se reunesc pe 20 ianuarie, pentru a vota proiectul similar pentru anul 2026. Pe ordinea de zi se mai numără subiecte privind numirea viceprimarilor, aprobarea taxelor locale și eficiența energetică a grădinițelor.
Acum 2 ore
12:20
Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în special a gerului, bacul care traversează râul Nistru, în zona Molovata, va circula conform unui program orientativ, anunță Administrația Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata". Molovata Nouă 09:15 11:15 13:30 15:00 16:30 Molovata 10:00 12:00 14:00 16:00 17:00 Administrația precizează că programul nu este garantat și că, în cazul intensificării
12:20
Cabinetul de miniștri urmează să se întrunească miercuri în prima ședință din acest an. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Direcției comunicare a Guvernului, Aliona Jignea. Potrivit sursei, ordinea de zi a ședinței din 14 ianuarie este în curs de definitivare și urmează să fie publicată pe pagina web a executivului. Ultima
12:10
Șoferii vor plăti din nou mai mult la pompă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, începând de marți, 13 ianuarie, cresc prețurile maxime de referință la benzină și motorină. Astfel, un litru de benzină COR 95 va costa cel mult 22,29 lei, cu 17 bani mai mult decât până acum. Și
12:10
Tren oprit după atac rusesc: „moment grav” pentru secretarul britanic al Apărării. Ce a spus despre Putin # Realitatea.md
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că, dacă ar avea posibilitatea de a răpi un lider mondial, l-ar aresta pe președintele rus Vladimir Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Kyiv Independent pe 9 ianuarie, în timpul unei vizite la Kiev, la
12:10
STOP CADRU Maestrul Nicolae Botgros este nemulțumit, dacă nu apare în topurile unei reviste cunoscute de la noi # Realitatea.md
Jurnalista și antreprenoarea Rodica Ciorănică, fondatoarea revistei „VIP Magazin", a vorbit într-un interviu acordat lui Dorin Galben despre modul în care sunt acordate premiile publicației și despre interacțiunile cu unele personalități publice, printre care și deputatul PAS, maestrul Nicolae Botgros, scrie Cancan.md. Potrivit declarațiilor sale, Nicolae Botgros, dirijorul Orchestrei „Lăutarii" și actual deputat care face
12:00
Ce se întâmplă când nu te saluți cu neamurile? O tânără de 19 ani, bătută de o rudă, după ce s-a făcut că nu o observă # Realitatea.md
O tânără de 19 ani a depus plângere la forțele de ordine, după ce ar fi fost agresată de o rudă. Cele două au dat ochii într-un magazin din Rîbnița, în seara de 30 decembrie. Victima ar fi încercat să evite comunicarea cu femeia de 22 de ani. Ultima, însă, i s-ar fi adresat jignitor,
12:00
Prețul unui caz tratat în spitalele din Moldova variază, de la 1 ianuarie 2026, între aproximativ 6.900 și aproape 19.700 de lei, în funcție de tipul instituției medicale și serviciul prestat. Noile tarife au fost stabilite printr-un ordin comun al Ministerului Sănătății și CNAM, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial. Noile sume se aplică atât
11:40
VIDEO A distrus un panou și sistemul electric dintr-un pasaj pietonal din Chișinău. Făptașul este căutat # Realitatea.md
Un bărbat este căutat și urmează să fie sancționat după ce a vandalizat un panou din pasajul pietonal subteran de pe strada Calea Ieșilor din Chișinău. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. „În noaptea trecută, un individ a vandalizat un panou din pasajul pietonal subteran de pe Calea Ieșilor. Inițial a încercat să
11:30
Pavaloi: Ouă și carne contaminate cu metronidazol nu au fost livrate în instituțiile de învățământ din Chișinău # Realitatea.md
Agenții economici la care s-au depistat ouă și carne contaminate cu metronidazol nu au livrat aceste produse instituțiilor de învățământ din Chișinău. Precizarea a fost făcută de către șeful Direcției Educație, Andrei Pavaloi. Oficialul a menționat că s-au dispus controale. Drept urmare, funcționarii au verificat lista companiilor care au încheiate contracte cu școlile și grădinițele
11:30
Kremlinul recrutează un nou lider pentru Cecenia, în contextul problemelor grave de sănătate ale lui Ramzan Kadîrov, liderul de facto al republicii. Potrivit informațiilor, Kadîrov a fost internat de urgență anul trecut, fiind diagnosticat cu insuficiență renală. Mai multe surse citate susțin că starea sa de sănătate s-a agravat în timp, iar rinichii săi ar
Acum 4 ore
11:20
Deținătorii de automobile electrice din Republica Moldova vor începe să achite taxă de drum începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit noilor reguli aprobate de autorități. Taxarea nu va mai fi legată de consumul de combustibil, ci de masa totală a automobilului, un criteriu care reflectă gradul de uzură produs infrastructurii rutiere. Conform grilei de taxare,
11:20
Pavaloi: Ouă și carne contaminate metronidazol nu au fost livrate în instituțiile de învățământ din Chișinău # Realitatea.md
Agenții economici la care s-au depistat ouă și carne contaminate cu metronidazol nu au livrat aceste produse instituțiilor de învățământ din Chișinău. Precizarea a fost făcută de către șeful Direcției Educație, Andrei Pavaloi. Oficialul a precizat că s-au dispus controale. Drept urmare, funcționarii au verificat lista companiilor care au încheiate contracte cu școlile și grădinițele
11:10
A ucis cu deosebită cruzime administratoarea unei firme, apoi i-a răpit mașina. Un paznic, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor și răpirea mijlocului de transport. Sentința a fost pronunțată de Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei. „La data de 8 august 2025, pe timp de zi, inculpatul, aflându-se pe teritoriul societății comerciale, unde activa în calitate de
11:10
Doi miliardari celebri au același sfat despre cum să-ți alegi jobul. Ar exista ceva mai important decât salariul # Realitatea.md
Miliardarii Michael Bloomberg și Warren Buffett, două figuri marcante ale lumii financiare americane, au transmis un mesaj comun generației tinere privind alegerile de carieră, subliniind importanța mediului de lucru și a oamenilor alături de care muncesc, mai degrabă decât nivelul salariului de început. Michael Bloomberg a relatat începuturile sale profesionale din anii 1960, când, după
11:00
Program prelungit! Târgul de Crăciun din Capitală va activa până pe 25 ianuarie. În ultima zi va avea loc o tombolă # Realitatea.md
Programul Târgului de Crăciun din Capitală a fost prelungit. Locuitorii și oaspeții Chișinăului îl vor putea vizita până cel târziu pe 25 ianuarie. „La solicitare, în discuții cu mai mulți locuitori, am ajuns la concluzia ca Târgul de Crăciun să își prelungească activitatea până pe 25 ianuarie, nu pe 18, cum era inițial. Avem mulți
11:00
Creșteri record de prețuri în Bulgaria după trecerea la euro: produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore # Realitatea.md
Primele zile după adoptarea monedei euro în Bulgaria au fost însoțite de creșteri rapide ale prețurilor la produse de bază și servicii, unele scumpiri depășind cu mult rata oficială de conversie, relatează Novinite. Potrivit avocatului Martin Kostov, de la firma „Imash Pravo", ceea ce trebuia să fie „un proces liniar, bazat pe cursuri de schimb
10:50
Locuitorii Chișinăului își pot recicla brazii: Vor fi transformați în îngrășământ pentru spațiile verzi # Realitatea.md
Brazii folosiți de locuitorii municipiului Chișinău pentru sărbătorile de iarnă vor fi folosiți ca îngrășământ organic pentru fertilizarea spațiilor verzi din oraș. Anunțul a fost făcut de Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi". În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să depoziteze brazii în apropierea platformelor de colectare a deșeurilor menajere de unde vor fi
10:50
Republica Moldova a fost inclusă de Departamentul de Stat al SUA în Nivelul 2 de risc în avertismentele de călătorie, categorie care presupune vigilență sporită pentru turiști, pe fondul conflictului înghețat din regiunea transnistreană și al efectelor războiului din Ucraina, transmite newsmaker.md. Potrivit autorităților americane, în Republica Moldova au fost semnalate cazuri în care resturi
10:50
Inflația a accelerat puternic anul trecut: rata medie anuală a ajuns la 7,8%, față de 4,7% în 2024 # Realitatea.md
Rata anuală a inflației în Republica Moldova a ajuns în decembrie 2025 la 6,8%, cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Indicatorul este în continuă scădere din luna iunie 2025, dar rămâne sub nivelul de la finele anului precedent, când inflația anuală era de 7,0%.
10:40
Licitație internațională pentru extinderea bd. Mircea cel Bătrân din Chișinău. Troleibuzele se mută pe str. Bucovinei # Realitatea.md
Primăria Chișinău anunță că a inițiat licitația internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân. Artera urmează să se prelungească până la str. Bucovina. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul a menționat că după ce va fi identificat agentul economic, lucrările vor dura circa 24 de luni. Pentru cele mai importante știri, abonează-te
10:40
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandr Slusari, avertizează asupra unor riscuri majore pentru agricultura Republicii Moldova, în contextul deciziei României de a prelungi restricțiile privind importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina, în timp ce autoritățile de la Chișinău nu au instituit măsuri similare. Potrivit lui Slusari, această decizie creează un pericol direct
10:20
Trump stârnește controverse după ce a postat o imagine în care apare ca „președinte interimar al Venezuelei” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a publicat pe platforma sa Truth Social o fotografie care părea să-l prezinte drept „președinte interimar al Venezuelei", scrie Mediafax. Imaginea este realizată sub forma unei pagini Wikipedia editate și îl afișează pe Trump cu portretul său oficial, menționând atât mandatele sale de al 45-lea și
10:20
Peste 50% dintre absolvenții cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități din Republica Moldova nu își continuă studiile după finalizarea învățământului secundar general, potrivit unei analize privind educația incluzivă, realizată cu sprijinul UNICEF. Raportul arată că, deși în ultimii ani a crescut numărul copiilor integrați în școl
10:20
Program prescurtat al lecțiilor în mai multe școli din stânga Nistrului. Motivul anunțat – frigul # Realitatea.md
Pe 12 ianuarie, mai multe școli din școli din stânga Nistrului vor activa conform unui program prescurtat. Presa locală notează că decizia a fost luată din cauza condițiilor vremii. Căldura în instituțiile de învățământ din regiune a fost deconectată în perioada vacanței. Livrarea agentului termic a fost reluată abia vineri. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Program prescurtat al lecțiilor în mai multe școli din stânga Nistrului. Motivul anunțat – frigul apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Tinerii sunt dispuși să închidă telefoanele și să trăiască fără ecrane. Persoanele de 50 ani sunt mai dependente de ele # Realitatea.md
Generațiile Z și Y (milenialii), sau persoanele cu vârste cuprinse între 14-29 ani și între 30-45 ani, sunt mai predispuși să reducă timpul petrecut în fața ecranelor comparativ cu generațiile mai în vârstă, cum ar fi boomerii care au între 62-80, potrivit unui studiu recent realizat în Statele Unite. Cercetarea, care a inclus un eșantion de […] Articolul Tinerii sunt dispuși să închidă telefoanele și să trăiască fără ecrane. Persoanele de 50 ani sunt mai dependente de ele apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
34 dintre cele 40 de victime ale incendiului devastator de la Crans-Montana au murit pe scara de la subsolul barului Le Constellation, conform unui raport al anchetatorilor italieni. Tragedia s-a petrecut în noaptea de Revelion, iar majoritatea victimelor, inclusiv un băiat cu cetățenie elvețiană și română, erau tineri. Anchetatorii au descoperit că 34 de victime […] Articolul Ancheta incendiului din Crans-Montana: 34 de victime au murit pe scările barului apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Efectele integrării politice și civice a transnistrenilor cu cetățenie moldovenească # Realitatea.md
Sute de locuitori ai regiunii transnistrene s-au grăbit la sfârșitul anului trecut să obțină cetățenia Republicii Moldova. Potrivit presei, în ultimele patru luni ale anului 2025, numărul solicitărilor a crescut cu 50% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 2.081 de persoane. Republica Moldova a modificat procedura de obținere a cetățeniei pentru persoanele […] Articolul Efectele integrării politice și civice a transnistrenilor cu cetățenie moldovenească apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: Ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț, notează Alexandru Tănase. Război hibrid, propagandă, „mâna Moscovei”, bani murdari, operațiuni de influență, rețele de dezinformare: un inventar repetat obsesiv, până la golirea lui […] Articolul OPINIE Alexandru Tănase: Neutralitatea este un mit fondator, convenabil Moscovei apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Motivul pentru care tânărul moldovean ar fi fost ucis de un polițist italian. Ce a dezvăluiri a făcut? # Realitatea.md
Apar noi detalii în cazul moldoveanului Sergiu Țârnă, găsit decedat pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției. Tânărul ar fi fost ucis din cauza unui videoclip cu caracter intim. Potrivit presei din Italia, suspectul principal, polițistul Riccardo Salvagno, a declarat în fața instanței că se temea ca imaginile […] Articolul Motivul pentru care tânărul moldovean ar fi fost ucis de un polițist italian. Ce a dezvăluiri a făcut? apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Într-o locuință din satul Nihoreni, raionul Rîșcani, a izbucnit un incendiu puternic. La fața locului au intervenit două ehipaje de pompieri. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a precizat pentru Realitatea.md că incendiul s-a produs duminică seara, pe 11 ianuarie 2026. A ars o anexă a unei case […] Articolul VIDEO Incendiu puternic în raionul Rîșcani. O casă a luat foc apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:20
Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare crearea unei forțe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldați, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staționate în Europa, a declarat duminică comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, transmite Agerpres. Vorbind la conferința pe teme de apărare ‘Folk och Forsvar’, desfășurată la Salen, […] Articolul VIDEO Comisarul european pentru apărare susține ideea unei armate europene apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Drumarii au intervenit în nordul țării pe parcursul nopții: 218 de tone de sare tehnică, împrăștiate pe șosele # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, pe parcursul nopții, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din partea de nord a țării, unde s-au înregistrat ninsori și a fost necesară curățarea părții carosabile și răspândirea materialului antiderapant. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost mobilizate 58 de utilaje speciale și 37 de muncitori […] Articolul Drumarii au intervenit în nordul țării pe parcursul nopții: 218 de tone de sare tehnică, împrăștiate pe șosele apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Astronomii au descoperit un obiect nemaivăzut până acum. Ce este „Cloud-9” și de ce este important pentru înțelegerea universului # Realitatea.md
O echipă internațională de cercetători a identificat un nou tip de obiect astronomic, care ar putea oferi indicii esențiale despre formarea galaxiilor. Obiectul, numit „Cloud-9”, este un nor de hidrogen bogat în gaze, lipsit de stele și dominat de materie întunecată, aflat la aproximativ 14 milioane de ani-lumină de Pământ, potrivit NASA și CBS News. […] Articolul Astronomii au descoperit un obiect nemaivăzut până acum. Ce este „Cloud-9” și de ce este important pentru înțelegerea universului apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Doi copii în moarte cerebrală la Spitalul Constanța: Părinții acuză nepăsarea medicilor # Realitatea.md
Corpul de Control al Ministerului Sănătății va ajunge luni la Spitalul Județean Constanța, ca urmare a două cazuri dramatice în care doi copii au ajuns în stare de moarte cerebrală. Părinții acestora susțin că starea copiilor s-a agravat din cauza intervențiilor întârziate și a nepăsării personalului medical. În paralel, Colegiul Medicilor declanșează o anchetă disciplinară […] Articolul Doi copii în moarte cerebrală la Spitalul Constanța: Părinții acuză nepăsarea medicilor apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Restul elevilor din țară, care și-au prelungit vacanța, revin la școală. Cum vor recupera ziua în plus de odihnă # Realitatea.md
Elevii din 604 instituții de învățământ general revin la ore începând cu luni, 12 ianuarie curent, după ce direcțiile au decis să prelungească vacanța de iarnă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de la sfârșitul săptămânii trecute. 563 de școli din cele 834 și-au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026. Amintim că Ministerul Educației și […] Articolul Restul elevilor din țară, care și-au prelungit vacanța, revin la școală. Cum vor recupera ziua în plus de odihnă apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Op-Ed de Anatol Țăranu – Un litigiu cu tentă politică și identitară: cazul Universității din Cahul # Realitatea.md
Decizia anunțată de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, privind intenția Guvernului de a fuziona Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a provocat nu doar o undă de șoc în mediul academic, ci și o reacție publică amplă, cu profunde implicații identitare și politice, notează analistul Anatol Țăranu […] Articolul Op-Ed de Anatol Țăranu – Un litigiu cu tentă politică și identitară: cazul Universității din Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Mii de turiști au rămas blocați în nordul Finlandei, după ce toate zborurile de pe aeroportul Kittilä au fost anulate duminică din cauza frigului extrem. Temperatura a scăzut până la minus 37 de grade Celsius, duminică dimineață, după mai multe zile consecutive de ger sever, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și desfășurarea normală a […] Articolul Mii de turiști blocați în nordul Finlandei din cauza temperaturilor extreme apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Maia Sandu, a câștigat în 2025 mai mult de 67.000 de lei din despăgubiri morale. Conform declarației de avere și interese personale depuse pentru anul trecut, șefa statului a înregistrat venituri totale ce depășesc jumătate de milion de lei. Potrivit documentului, principala sursă de venit este salariul de la Președinție, în valoare de 269.333,87 lei. […] Articolul FOTO Maia Sandu a încasat peste 67.000 de lei din despăgubiri morale anul trecut apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Circulația bacului de la Molovata ar putea fi suspendată din cauza temperaturilor negative persistente # Realitatea.md
Circulația bacului care traversează râul Nistru, în zona Molovata, ar putea fi suspendată din cauza gerului persistent și a stratului de gheață tot mai gros format pe râu. Întreprinderea de stat care gestionează ambarcațiunea anunță că situația este monitorizată permanent, iar riscul sistării totale a curselor rămâne ridicat. Potrivit administratorului întreprinderii, Vitalie Gațcan, bacul nu […] Articolul Circulația bacului de la Molovata ar putea fi suspendată din cauza temperaturilor negative persistente apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Declarații la Realitatea TV: Europa este pusă în dificultate de noua strategie de securitate a SUA și de agresiunea Rusiei # Realitatea.md
Strategiile de securitate ale Statelor Unite ale Americii și ale Rusiei pun Uniunea Europeană într-o poziție dificilă. Bruxellesul este nevoit acum să identifice propriile soluții de apărare, după ce timp de decenii a mizat pe sprijinul SUA, iar Rusia a declanșat mașinăria de război. Declarațiile au fost făcute de invitații emisiunii „Consens Național” de la […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Europa este pusă în dificultate de noua strategie de securitate a SUA și de agresiunea Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Șefa Comisiei Europene a anunțat când va fi semnat acordul cu Mercosur, care a declanșat proteste în mai multe state europene # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, a anunțat Bruxellesul, potrivit Agerpres. Uniunea Europeană a dat vineri undă verde acestui acord comercial, în ciuda opoziției exprimate de mai multe state membre, inclusiv Franța. Negocierile au durat peste […] Articolul Șefa Comisiei Europene a anunțat când va fi semnat acordul cu Mercosur, care a declanșat proteste în mai multe state europene apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Horoscopul zilei de 12 ianuarie 2026. Semnul zodiacal care are noroc în toate domeniile # Realitatea.md
Prezența mai multor planete în semnul Capricornului aduce un accent puternic pe carieră, statut social și evoluție profesională. Horoscopul zilei de 12 ianuarie 2026 evidențiază o energie intensă, care se manifestă încă de la primele ore ale zilei și favorizează construcțiile solide pe termen lung. Această perioadă îi îndeamnă pe nativi să se concentreze pe […] Articolul Horoscopul zilei de 12 ianuarie 2026. Semnul zodiacal care are noroc în toate domeniile apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Peste 500 de morți în protestele din Iran. Trump vorbește despre negocieri, Teheranul avertizează SUA # Realitatea.md
Protestele din Iran au provocat moartea a peste 500 de persoane, potrivit organizației pentru drepturile omului HRANA, în timp ce autoritățile de la Teheran au amenințat că vor ataca bazele militare americane dacă Statele Unite vor interveni, relatează Reuters și AFP. HRANA a anunțat că a verificat moartea a „490 de protestatari și 48 de […] Articolul Peste 500 de morți în protestele din Iran. Trump vorbește despre negocieri, Teheranul avertizează SUA apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Astăzi, 12 ianuarie, vremea va fi predominant noroasă pe întreg teritoriul țării. În regiunile de nord sunt prognozate ninsori. Potrivit meteorologilor, temperaturile diurne vor atinge valori de până la -2 grade, în timp ce pe timpul nopții mercurul din termometre va coborî până la -13 grade. În nordul țării, maximele zilei nu vor depăși -5 […] Articolul Prognoza meteo pentru 12 ianuarie 2026: Ger și ninsori în unele regiuni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:10
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze faţă de principalele valute internaţionale, potrivit cursului oficial publicat de Banca Naţională a Moldovei. Pentru data de 12 ianuarie, euro este cotat la 19,7704 lei, în creştere cu 0,02 lei, iar dolarul american ajunge la 16,9761 lei, mai scump cu 0,10 lei. Leul românesc este evaluat la 3,8855 lei, […] Articolul Curs valutar 12 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
